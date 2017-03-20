Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 12 мая 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/chelovecheskij_domen_vs_chelovecheskij_kapital_41926"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41926_workplace-1245776_960_72.jpg" width=206 alt="Человеческий домен vs человеческий капитал" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Екатерина Карелина, создатель проекта Seendex</b></span> <span style="font-size: large;">Человеческий домен vs человеческий капитал</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему лишиться великих иллюзий нужно уже сейчас</font></em></span></p><p>Зачем бизнесу и государству знать о коллективном интеллекте? Как это связано с управлением человеческим капиталом в цифровую эпоху? И почему во всем этом лучше разобраться в 2017 году, а не в 2027-м? <a href="http://www.chaskor.ru/article/chelovecheskij_domen_vs_chelovecheskij_kapital_41926">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Зачем бизнесу и государству знать о коллективном интеллекте? Как это связано с управлением человеческим капиталом в цифровую эпоху? И почему во всем этом лучше разобраться в 2017 году, а не в 2027-м?

В 2017 году Питер Флеминг, профессор Лондонского Университета опубликовал довольно интересное эссе об истинной истории концепции человеческого капитала. В частности, он указал, что во многом появление утопии о «free-agent nation» (нация «вольных птиц») и понятия о человеческом капитале было реакцией на коммунистическую идеологию.

«Free-agent nation» – это новое видение экономики и общества, которое оформилось в 60-х годах прошлого века и благодаря работам Фридриха фон Хайека и Милтона Фридмана и предлагало модель общества, в которой нет классов (а значит нет «межклассовой борьбы»), все работники являются «предпринимателями», которые продают свои компетенции на конкурентном рынке, сами несут все траты на свое образование и профессиональное обучение, при этом они не склонны организовывать сообщества и коммьюнити даже в тех коллективах, в которых работают, одиночки, мотивированы в основном деньгами, этакое общество унифицированных «ультраиндивидуалистов».

В этом обществе есть только два вида «квазиклассов»: человек-одиночка и семья. К 90-м годам это видение трансформировалось в идею о «посткапиталистическом обществе» и моду на концепт «человеческого капитала». Если отказаться от поверхностных определений, которые больше похожи на маркетинговые слоганы, то «человеческий капитал» – это, условно говоря, форма негласного договора между работниками и владельцами производственных активов:

— «я ультраиндивидуалист, мое сообщество – это только я и возможно моя семья, я конкурирую со всеми, инвестирую в свое развитие только по тем вопросам, которые в итоге повышают мои доходы, я продаюсь, я предельно рационален и прагматичен в том, как я себя веду, какие решения я принимаю»;

— «я соинвестирую в повышение твоих компетенции, которые мне нужны для моего бизнеса, меня не интересует твоя личностная составляющая, которая не связана с моей прибылью, мне важен ты как функция, я не несу никакой серьезной социальной ответственности и не участвую в развитии национальных социальных капиталов», «ты продаешь – я покупаю», «ты – предприниматель, я – предприниматель, никакой классовой борьбы».

И все бы ничего… Но это видение мира, пусть и реализованное в урезанной форме, было основано на «механистическом взгляде» на социальные феномены, коим в том числе является человек. В реальной жизни царица биология, а не математика, и она настроена на повышение разнообразия и сложности систем, а не на детерминизм, редукционизм и «борьбу с хаосом».

Концепция человеческого капитала полностью игнорировала природу человека и тот факт, что человек – это сетевое биопсисоциальное явление. Он обладает сложной моделью мышления, склонен во многом к иррациональному и нелинейному поведению, склонен всегда быть частью группы и более того, человек – это часть распределенной коллегиальной системы распознавания и конструирования реальности – любой человек – это часть коллективного интеллекта, который самоорганизует себя через язык, информацию и модели поведения.

В условиях цифровой эпохи, когда языковые барьеры рассыпаются благодаря системам автоперевода, когда информация стала основной «средой обитания» и когда культура во многом производится средствами социального программирования, самое время ввести в сферу экономики понятие человеческого домена. Потому что управлять персоналом, или управлять человеческим капиталом уже не получится.

Человеческий домен – распределенный биосоциальный объект, обладающий способностью к самоорганизации через информацию, ценности и культуру. Это означает, что нет «ультраиндивидуалистов»-работников, такие никогда не станут частью коллектива, они его разрушат. Это также означает, что любой человек спит, ест, гуляет, думает, создает семью, имеет иррациональные мотивы, ищет сообществ и группы, которые ему интересны, мотивируется не только деньгами и по природе своей наиболее продуктивен и эффективен, если работает по схеме партнерства, а не иерархии или анархии.

Это означает, что управлять в бизнесе человеческим доменом можно только через качественную обратную связь и диалог, с учетом, что люди очень разные, обладают разной физиологией и выносливостью, разной нервной системой, разным когнитивным потенциалом, разным уровнем пассионарности. При этом наиболее результативны группы и коллективы, организованные как сообщество по интересу и по критерию разнообразия по психометрическим и когнитивным характеристикам (нравится задача, люди, комфорт и т.д.). Люди не продают человеко-часы в этом случае, они естественным образом включаются в сообщество, которое дает им комфортную «информационную среду», с которыми они разделяют модели поведения через общую культуру, и с которыми они похоже видят вектор развития и будущее через идеальные образы (ценности).

Зачем об этом знать бизнесу и государству? У всех владельцев бизнеса есть две общие великие иллюзии. Во-первых, они считают, что «владеют активом». Нет, любой владелец бизнеса, если смотреть на вещи честно, – абсолютный заложник того коллектива и человеческого домена, который работает у него, заложник той системы оценки и рекрутинга, которая у него в компании, и он не может реализовать modus operandi «всех уволю, найду новых». Это сказки для коворгинга. Во-вторых, владельцы бизнесов – абсолютные заложники той социокультурной и образовательной среды, которая формирует их будущих сотрудников. Бизнес должно интересовать, создает ли эта среда предпосылки для развития человеческого домена. Потому что системное гибкое мышление и культура коммуникаций – это основа такой важной вещи, как качество. Большими и успешными компаниями становятся те, которые возводят в культ качество и адаптивность. Все остальные отбраковываются действительностью. Человеческий домен определяет лицо бизнеса и его способность к результату. У нас в основном бизнес упорно считает, что социокультурные вопросы и образование – это рынок, где они покупают «готовые» ресурсы. А правда в том, что заниматься реальным управлением качеством человеческого домена и его развитием бизнесу все равно придётся.

И о государстве: цифровизация позволяет практически полностью автоматизировать до 60% работ в следующие 10 лет и кардинально удешевить систему управления любым объектом – регионом или организацией. При этом человеческий домен естественным образом двигается в сторону активного использования технологий, которые позволяют ему быть коллективным интеллектом – например, соцсети, мессенджеры и т.д. В ведущих странах принимаются программы по развитию когнитивного потенциала наций, повышения IQ и т.п. В итоге это будет не «free-agent nation», это будет оцифрованное транснациональное сообщество, в котором каждый участник «виден», и он не будет себя продавать на рынке, а будет добровольно мониториться и выявляться автономно и получать самое подходящее предложение на свой труд из любой точки планеты и бесплатное обучение по любой перспективной теме с учетом уровня сложности, доступного участнику сообщества. Узнаете? Что это напоминает?

Это и есть управление человеческим доменом на базе технологий коллективного интеллекта, а не «менеджмент персонала» или «управление человеческим капиталом». По сути это означает демонтаж такого виртуального мемокомплекса как рынок труда. Это может не нравится, но это уже происходит. Биология древнее математики на несколько миллиардов лет, а она настроена на повышение разнообразия и сложности систем. Все, кто это проигнорирует, окажутся в зоне деградации и недопустимого износа человеческого домена.

Наверное, пора смотреть на реальность на основе фактов: концепция человеческого капитала во многом была ответом на риски, связанные с популярностью коммунистического мировоззрения на устройство общества, и современное управление человеком возможно только на основе понимания сообществ в виде сетей и умения создавать условия для самоорганизации этих сообществ на базе информации, культуры и ценностей. Технологии управления коллективным интеллектом с применением «машинных алгоритмов» позволяют создавать эти условия.





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