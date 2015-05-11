«Cчастье есть лучший университет»

В фантастической юмористической повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», действие которой происходит в Научно-исследовательском институте чародейства и волшебства (НИИЧАВО), был забавный персонаж – бакалавр чёрной магии Магнус Федорович Редькин. «Толстый, как всегда озабоченный разобиженный», он занимался ни много ни мало, а поисками рецепта бесконечного счастья для человечества.
Редькин был неплохим человеком, очень трудолюбивым, очень упорным, начисто лишенным корыстолюбия. Он проделал громадную работу, собравши гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья в надежде обобщить их и вывести универсальную формулу:
Магнус Федорович положил на стол коробочку с ключом и, недоверчиво глядя на нас исподлобья, сказал:
– Я еще одно определение нашел.
– Какое? – спросил я.
– Что-то вроде стихов. Только там нет рифмы. Хотите?
– Конечно, хотим, – сказал Роман.
Магнус Федорович вынул записную книжку и, запинаясь, прочел:
Вы спрашиваете:
Что считаю
Я наивысшим счастьем на земле?
Две вещи:
Менять вот так же состоянье духа,
Как пенни выменял бы я на шиллинг,
И
Юной девушки
Услышать пенье
Вне моего пути, но вслед за тем,
Как у меня дорогу разузнала.
– Отличные стихи, – сказал Роман.
Магнус Федорович вздохнул.
– Одни одно говорят, другие – другое.
– Тяжело, – сказал я сочувственно.
– Правда ведь? Ну как тут все увяжешь? Девушки услышать пенье... И ведь не всякое пенье какое-нибудь, а чтобы девушка была юная, находилась вне его пути, да еще только после того, как у него про дорогу спросит... Разве же так можно? Разве такие вещи алгоритмизируются?»
Такие вещи, действительно, плохо алгоритмизируются, и всё же мы продолжили дело Редькина и собрали рецепты счастья от русских классиков. Счастье по-русски оказалось непростым: его надо ждать, покупать страданиями и вообще, похоже, его нет.
***
Если человек не потерял способности ждать счастья – он счастлив. Это и есть счастье.
Иван Бунин
***
Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданиями.
Фёдор Достоевский
***
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Александр Сергеевич Пушкин, «Пора, мой друг, пopa! покоя сердце просит...»
***
Кто счастье знал, уж не узнает счастья.
На краткой миг блаженство нам дано:
От юности, от нег и сладострастья
Останется уныние одно…
Александр Пушкин, «Не спрашивай, за чем унылой думой…»
***
Чем более живешь, тем более убеждаешься в том, что возбудить к себе сочувствие — есть редкость и счастье — и что должно этим счастьем дорожить.
Иван Сергеевич Тургенев (Из письма И.Ф. Миницкому)
***
Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь.
Лев Толстой
***
Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно:
а) уметь довольствоваться настоящим
б) радоваться сознанию, что «могло бы быть и хуже».
Антон Павлович Чехов
***
Давно уже отмечено умными людьми, что счастье — как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, — как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!
Михаил Афанасьевич Булгаков
***
Живите с ровным превосходством над жизнью – не пугайтесь беды и не томитесь по счастью. Все равно ведь и горького не до веку и сладкого не дополна.
Александр Исаевич Солженицын
***
Говорят, что несчастье хорошая школа; может быть. Но счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной, к доброму и прекрасному.
Александр Сергеевич Пушкин
***
«Счастье, – рассуждал Остап, – всегда приходит в последнюю минуту. Если вам у Смоленского рынка нужно сесть в трамвай номер 4, а там, кроме четвертого, проходят еще пятый, семнадцатый, пятнадцатый, тридцатый, тридцать первый, Б, Г и две автобусных линии, то уж будьте уверены, что сначала пройдет Г, потом два пятнадцатых подряд, что вообще противоестественно, затем семнадцатый, тридцатый, много Б, снова Г, тридцать первый, пятый, снова семнадцатый и снова Б.
И вот, когда вам начнет казаться, что четвертого номера уже не существует в природе, он медленно придет со стороны Брянского вокзала, увешанный людьми. Но пробраться в вагон для умелого трамвайного пассажира совсем не трудно. Нужно только, чтоб трамвай пришел. Если же вам нужно сесть в пятнадцатый номер, то не сомневайтесь: сначала пройдет множество вагонов всех прочих номеров, проклятый четвертый пройдет восемь раз подряд, а пятнадцатый, который еще так недавно ходил через каждые пять минут, станет появляться не чаще одного раза в сутки. Нужно лишь терпение, и вы дождетесь».
И. Ильф, Е. Петров, «Двенадцать стульев»
Источник: izbrannoe.com
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