Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 1 апреля 2017 года, 17.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/cchaste_est_luchshij_universitet_41746"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41746_bezymyanny.jpg" width=206 alt="«Cчастье есть лучший университет»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://izbrannoe.com/news/mysli/retsepty-schastya-ot-russkikh-klassikov/>izbrannoe.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Cчастье есть лучший университет»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Рецепты счастья от русских классиков</font></em></span></p><p>В фантастической юмористической повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», действие которой происходит в Научно-исследовательском институте чародейства и волшебства (НИИЧАВО), был забавный персонаж – бакалавр чёрной магии Магнус Федорович Редькин. «Толстый, как всегда озабоченный разобиженный», он занимался ни много ни мало, а поисками рецепта бесконечного счастья для человечества. <a href="http://www.chaskor.ru/article/cchaste_est_luchshij_universitet_41746">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В фантастической юмористической повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», действие которой происходит в Научно-исследовательском институте чародейства и волшебства (НИИЧАВО), был забавный персонаж – бакалавр чёрной магии Магнус Федорович Редькин. «Толстый, как всегда озабоченный разобиженный», он занимался ни много ни мало, а поисками рецепта бесконечного счастья для человечества.

Редькин был неплохим человеком, очень трудолюбивым, очень упорным, начисто лишенным корыстолюбия. Он проделал громадную работу, собравши гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья в надежде обобщить их и вывести универсальную формулу:

Магнус Федорович положил на стол коробочку с ключом и, недоверчиво глядя на нас исподлобья, сказал:

– Я еще одно определение нашел.

– Какое? – спросил я.

– Что-то вроде стихов. Только там нет рифмы. Хотите?

– Конечно, хотим, – сказал Роман.

Магнус Федорович вынул записную книжку и, запинаясь, прочел:

Вы спрашиваете:

Что считаю

Я наивысшим счастьем на земле?

Две вещи:

Менять вот так же состоянье духа,

Как пенни выменял бы я на шиллинг,

И

Юной девушки

Услышать пенье

Вне моего пути, но вслед за тем,

Как у меня дорогу разузнала.

– Отличные стихи, – сказал Роман.

Магнус Федорович вздохнул.

– Одни одно говорят, другие – другое.

– Тяжело, – сказал я сочувственно.

– Правда ведь? Ну как тут все увяжешь? Девушки услышать пенье... И ведь не всякое пенье какое-нибудь, а чтобы девушка была юная, находилась вне его пути, да еще только после того, как у него про дорогу спросит... Разве же так можно? Разве такие вещи алгоритмизируются?»

Такие вещи, действительно, плохо алгоритмизируются, и всё же мы продолжили дело Редькина и собрали рецепты счастья от русских классиков. Счастье по-русски оказалось непростым: его надо ждать, покупать страданиями и вообще, похоже, его нет.

***

Если человек не потерял способности ждать счастья – он счастлив. Это и есть счастье.

Иван Бунин

***

Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданиями.

Фёдор Достоевский

***

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Александр Сергеевич Пушкин, «Пора, мой друг, пopa! покоя сердце просит...»

***

Кто счастье знал, уж не узнает счастья.

На краткой миг блаженство нам дано:

От юности, от нег и сладострастья

Останется уныние одно…

Александр Пушкин, «Не спрашивай, за чем унылой думой…»

***

Чем более живешь, тем более убеждаешься в том, что возбудить к себе сочувствие — есть редкость и счастье — и что должно этим счастьем дорожить.

Иван Сергеевич Тургенев (Из письма И.Ф. Миницкому)

***

Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь.

Лев Толстой

***

Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно:

а) уметь довольствоваться настоящим

б) радоваться сознанию, что «могло бы быть и хуже».

Антон Павлович Чехов

***

Давно уже отмечено умными людьми, что счастье — как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, — как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!

Михаил Афанасьевич Булгаков

***

Живите с ровным превосходством над жизнью – не пугайтесь беды и не томитесь по счастью. Все равно ведь и горького не до веку и сладкого не дополна.

Александр Исаевич Солженицын

***

Говорят, что несчастье хорошая школа; может быть. Но счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной, к доброму и прекрасному.

Александр Сергеевич Пушкин

***

«Счастье, – рассуждал Остап, – всегда приходит в последнюю минуту. Если вам у Смоленского рынка нужно сесть в трамвай номер 4, а там, кроме четвертого, проходят еще пятый, семнадцатый, пятнадцатый, тридцатый, тридцать первый, Б, Г и две автобусных линии, то уж будьте уверены, что сначала пройдет Г, потом два пятнадцатых подряд, что вообще противоестественно, затем семнадцатый, тридцатый, много Б, снова Г, тридцать первый, пятый, снова семнадцатый и снова Б.

И вот, когда вам начнет казаться, что четвертого номера уже не существует в природе, он медленно придет со стороны Брянского вокзала, увешанный людьми. Но пробраться в вагон для умелого трамвайного пассажира совсем не трудно. Нужно только, чтоб трамвай пришел. Если же вам нужно сесть в пятнадцатый номер, то не сомневайтесь: сначала пройдет множество вагонов всех прочих номеров, проклятый четвертый пройдет восемь раз подряд, а пятнадцатый, который еще так недавно ходил через каждые пять минут, станет появляться не чаще одного раза в сутки. Нужно лишь терпение, и вы дождетесь».

И. Ильф, Е. Петров, «Двенадцать стульев»

Источник: izbrannoe.com





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: