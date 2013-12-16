Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 9 ноября 2016 года, 20.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/camoe_glavnoe_chto_mozhno_sdelat_-_otkryt_dostup_k_znaniyam_i_kulturnym_tsennostyam_41117"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41117_bezymyanny.jpg" width=206 alt="«Cамое главное, что можно сделать – открыть доступ к знаниям и культурным ценностям»" border="0" /></a><span style="font-size: large;">«Cамое главное, что можно сделать – открыть доступ к знаниям и культурным ценностям»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Студентам НИУ «БелГУ» представили проект «Ноосфера. Запуск»</font></em></span></p><p>Президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский встретился со студентами НИУ «БелГУ» и рассказал им о новых исследованиях по коммуникации и авторскому праву, открытой публикации научных исследований. <a href="http://www.chaskor.ru/article/camoe_glavnoe_chto_mozhno_sdelat_-_otkryt_dostup_k_znaniyam_i_kulturnym_tsennostyam_41117">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский встретился со студентами НИУ «БелГУ» и рассказал им о новых исследованиях по коммуникации и авторскому праву, открытой публикации научных исследований.

Заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и президент АИИ Иван Засурский представил проект «Ноосфера. Запуск», в основу которого легла концепция академика В.И. Вернадского об эволюции биосферы в ноосферу – общество знания.

Суть проекта заключается в формировании Федеральной резервной системы банков знания и обеспечении открытого доступа к науке и культуре. Обращаясь к присутствующим, Иван Иванович подчеркнул, что НИУ «БелГУ» выступил инициатором в вопросе открытой публикации квалификационных и учебных работ.





«Белгородский университет стал одним из центров по продвижению открытого доступа к научным знаниям. Это для нас было очень удивительно и приятно, – рассказал журналистам Иван. – Поэтому мы решили подписать соглашение о публикации выпускных квалификационных работ. Это очень важно, потому что с моей точки зрения, это и есть реальная элита российского образования, это те вузы, которые не стесняются работ своих студентов».





Открытая публикация исследований, как считает Иван Засурский, повысит качество научных работ, а также будет способствовать развитию культуры научной коммуникации и формированию открытых банков знания. Существующее законодательство в сфере авторского права привело к тому, что многие произведения не представлены обществу.

«Как мы принимаем решения, зависит от того, какая у нас есть информация, и насколько хорошо мы можем с ней обращаться. У нас нет шансов изменить что-либо, если мы не обладаем достаточной информацией, – пояснил Иван Иванович. – Поэтому, я считаю, что самое главное, что можно сделать – открыть доступ к знаниям и культурным ценностям. Потому что культура и ценности – это наша внутренняя структура».





Опубликовать своё исследование можно уже сейчас в интернет-ресурсе «Научный корреспондент». Там же в электронном виде можно найти переданные университету книги «Инфраструктура Ноосферы», «Новая модель регулирования авторских прав» и «Информационная сверхпроводимость: авторское право как инструмент развития».

Завершив встречу, Иван Засурский провёл мастер-класс для студентов факультета журналистики, на котором рассказал о видах и действии лицензий Creative Commons – возможности распространять свои произведения открыто, но при этом без отказа от авторских прав.

«Публикация в рамках проекта "Ноосфера. Запуск". При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией "Российский Союз Молодежи"».





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