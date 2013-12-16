Подписаться на обновления
9 ноябряСреда

usd цб 63.7364

eur цб 70.4542

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияНоосфера. Запуск
  среда, 9 ноября 2016 года, 20.00

«Cамое главное, что можно сделать – открыть доступ к знаниям и культурным ценностям»
Студентам НИУ «БелГУ» представили проект «Ноосфера. Запуск»


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

«Europeana для исследований»


О преимуществах модели открытого доступа и праве на знание




Президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский встретился со студентами НИУ «БелГУ» и рассказал им о новых исследованиях по коммуникации и авторскому праву, открытой публикации научных исследований.

Заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и президент АИИ Иван Засурский представил проект «Ноосфера. Запуск», в основу которого легла концепция академика В.И. Вернадского об эволюции биосферы в ноосферу – общество знания.

Суть проекта заключается в формировании Федеральной резервной системы банков знания и обеспечении открытого доступа к науке и культуре. Обращаясь к присутствующим, Иван Иванович подчеркнул, что НИУ «БелГУ» выступил инициатором в вопросе открытой публикации квалификационных и учебных работ.


«Белгородский университет стал одним из центров по продвижению открытого доступа к научным знаниям. Это для нас было очень удивительно и приятно, – рассказал журналистам Иван. – Поэтому мы решили подписать соглашение о публикации выпускных квалификационных работ. Это очень важно, потому что с моей точки зрения, это и есть реальная элита российского образования, это те вузы, которые не стесняются работ своих студентов».


Открытая публикация исследований, как считает Иван Засурский, повысит качество научных работ, а также будет способствовать развитию культуры научной коммуникации и формированию открытых банков знания. Существующее законодательство в сфере авторского права привело к тому, что многие произведения не представлены обществу.

«Как мы принимаем решения, зависит от того, какая у нас есть информация, и насколько хорошо мы можем с ней обращаться. У нас нет шансов изменить что-либо, если мы не обладаем достаточной информацией, – пояснил Иван Иванович. – Поэтому, я считаю, что самое главное, что можно сделать – открыть доступ к знаниям и культурным ценностям. Потому что культура и ценности – это наша внутренняя структура».


Опубликовать своё исследование можно уже сейчас в интернет-ресурсе «Научный корреспондент». Там же в электронном виде можно найти переданные университету книги «Инфраструктура Ноосферы», «Новая модель регулирования авторских прав» и «Информационная сверхпроводимость: авторское право как инструмент развития».

Завершив встречу, Иван Засурский провёл мастер-класс для студентов факультета журналистики, на котором рассказал о видах и действии лицензий Creative Commons – возможности распространять свои произведения открыто, но при этом без отказа от авторских прав.

«Публикация в рамках проекта "Ноосфера. Запуск". При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией "Российский Союз Молодежи"».




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Смежные права издателей тормозят развитие открытой науки

Европейские научные библиотеки заявили о полной непригодности действующего режима авторского права, поскольку оно уже не вписывается в нашу цифровую эпоху

Европейские научные библиотеки заявили о полной непригодности действующего режима авторского права, поскольку оно уже не вписывается в нашу цифровую эпоху. Тем самым хранители научных фондов фактически выступили против смежных прав для издателей.

07.11.2016 16:00, rublacklist.net

«Europeana для исследований»
«Нам и развиваться не дают, и предлагают делать дополнительные отчисления правообладателям»

«Нам и развиваться не дают, и предлагают делать дополнительные отчисления правообладателям»

О возможном регулировании онлайн-кинотеатров, налоговом стимулировании и всепобеждающей силе пиратства

Интервью с Михаилом Платовым (ivi) о том, как ОТТ-сервисы отреагируют на возможную регуляцию со стороны государства и как решение проблемы пиратства скажется на доходах бюджета.

06.11.2016 19:00, therunet.com

В поисках баланса
«Europeana для исследований»

В поисках баланса

Предложения по реформе государственной политики в сфере общественного достояния

Для гармоничного развития информационного общества, его культурного и научного разнообразия, свободы творчества необходима проработанная правовая система, которая обеспечит интернет-пользователям доступ к культуре и знаниям. Однако существующая система авторских прав не отвечает современным реалиям производства и распространения контента. Идеи Ассоциации интернет-издателей по реформе системы авторского права были впервые представлены в сборнике «Общественное достояние». «Частный корреспондент» приводит полный текст предложений, в которых описаны основные шаги по модернизации российского законодательства.

02.11.2016 20:00, Агент Ноосферы

Лёд тронулся!
Инфраструктура Ноосферы

Инфраструктура Ноосферы

Федеральная резервная система и открытые банки знания

Законы об охране авторских прав до сих пор часто исходят из того, что автор стремится ограничить доступ к своему произведению в целях получения прибыли, и главной миссией российского министерства культуры до последнего времени оставалось желание «защитить права автора», хотя логика цифровой эпохи принципиально иная. Большая часть людей, участвующих в коммуникации, создают свои произведения для того, чтобы поделиться тем, что знают, с другими.

28.12.2015 23:16, Иван Засурский

Информационное будущее наступает сегодня
Неисчерпаемый ресурс

Лев Толстой как отец антикопирайта

16 декабря 2003 года - был опубликован текст лицензии Creative Commons

Одним из провозвестников Creative Commons был Лев Николаевич Толстой. 9 марта 1891 года он сообщил жене о решении отречься от авторских прав. Новость вызвала у неё лишь раздражение и слёзы. Мысль Толстого о том, что писателю лучше, когда его творения служат народу укреплял философ Николай Фёдоров.

16.12.2013 11:15, Радиф Кашапов

Копирайт наоборот
Даром, но со ссылкой
  Что гонит нас вперёд





 

Самое читаемое


Ноосфера. Запуск
 

 

 

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 