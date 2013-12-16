«Cамое главное, что можно сделать – открыть доступ к знаниям и культурным ценностям»

Президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский встретился со студентами НИУ «БелГУ» и рассказал им о новых исследованиях по коммуникации и авторскому праву, открытой публикации научных исследований.
Заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и президент АИИ Иван Засурский представил проект «Ноосфера. Запуск», в основу которого легла концепция академика В.И. Вернадского об эволюции биосферы в ноосферу – общество знания.
Суть проекта заключается в формировании Федеральной резервной системы банков знания и обеспечении открытого доступа к науке и культуре. Обращаясь к присутствующим, Иван Иванович подчеркнул, что НИУ «БелГУ» выступил инициатором в вопросе открытой публикации квалификационных и учебных работ.
«Белгородский университет стал одним из центров по продвижению открытого доступа к научным знаниям. Это для нас было очень удивительно и приятно, – рассказал журналистам Иван. – Поэтому мы решили подписать соглашение о публикации выпускных квалификационных работ. Это очень важно, потому что с моей точки зрения, это и есть реальная элита российского образования, это те вузы, которые не стесняются работ своих студентов».
Открытая публикация исследований, как считает Иван Засурский, повысит качество научных работ, а также будет способствовать развитию культуры научной коммуникации и формированию открытых банков знания. Существующее законодательство в сфере авторского права привело к тому, что многие произведения не представлены обществу.
«Как мы принимаем решения, зависит от того, какая у нас есть информация, и насколько хорошо мы можем с ней обращаться. У нас нет шансов изменить что-либо, если мы не обладаем достаточной информацией, – пояснил Иван Иванович. – Поэтому, я считаю, что самое главное, что можно сделать – открыть доступ к знаниям и культурным ценностям. Потому что культура и ценности – это наша внутренняя структура».
Опубликовать своё исследование можно уже сейчас в интернет-ресурсе «Научный корреспондент». Там же в электронном виде можно найти переданные университету книги «Инфраструктура Ноосферы», «Новая модель регулирования авторских прав» и «Информационная сверхпроводимость: авторское право как инструмент развития».
Завершив встречу, Иван Засурский провёл мастер-класс для студентов факультета журналистики, на котором рассказал о видах и действии лицензий Creative Commons – возможности распространять свои произведения открыто, но при этом без отказа от авторских прав.
«Публикация в рамках проекта "Ноосфера. Запуск". При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией "Российский Союз Молодежи"».
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- В поисках баланса.
Предложения по реформе государственной политики в сфере общественного достояния.
- Безграничная свобода.
Nooregistry.ru: открытое и бесплатное на просторах интернета.
- 10 тезисов об авторском праве.
Информационная сверхпроводимость против запретительной гиперрегуляции.
- О Ноосфере в наукограде.
Проект «Общественное достояние» был представлен в Дубне.
- Именем Вернадского.
«Это точка отсчета для новой культуры обмена информацией».
- Образование будет востребованным.
Ассоциация интернет-издателей провела пресс-конференцию на Форуме Вернадского.
- Легальный путь.
Журфак Крымского университета присоединился к проекту «Общественное достояние».
- Время публиковать дипломы.
- Другое богатство .
Экономика знания и информационный ВВП.
- Инфраструктура Ноосферы.
Федеральная резервная система и открытые банки знания.