Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 26 октября 2016 года, 16.24</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/c2h6o_prosto_dobav_vody_41070"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41070_mlalw2pezr.jpg" width=206 alt="C2H5: просто добавь воды" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Софья Бронтвейн</b></span> <span style="font-size: large;">C2H5: просто добавь воды</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">О рынке ликеро-водочной продукции в России, культуре «пить» и правильном выборе</font></em></span></p><p>Если вы когда-либо были за границей, знакомились там с иностранцами, и сообщали, что вы из России, вы, вероятно, слышали в ответ стереотипные шутки о балалайках, медведях и, конечно же, водке. Встречаете, например, стандартного привыкшего к «орднунгу» немца, и он выдает: «да вы водку пьете с младенчества!», «вас невозможно перепить!», «у вас водка стоит дешевле воды!». И ведь не поспоришь, поскольку этот напиток — часть культуры, бытия и познания мира. <a href="http://www.chaskor.ru/article/c2h6o_prosto_dobav_vody_41070">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Если вы когда-либо были за границей, знакомились там с иностранцами, и сообщали, что вы из России, вы, вероятно, слышали в ответ стереотипные шутки о балалайках, медведях и, конечно же, водке. Встречаете, например, стандартного привыкшего к «орднунгу» немца, и он выдает: «да вы водку пьете с младенчества!», «вас невозможно перепить!», «у вас водка стоит дешевле воды!». И ведь не поспоришь, поскольку этот напиток — часть культуры, бытия и познания мира.

По статистике, один взрослый россиянин выпивает в год около 15-16 литров алкоголя. Это означает, что данный вид бизнеса является достаточно прибыльным. Мы поговорили с технологом-виноделом и представителем крупного дистрибьютора алкоголя в нашей стране о том, как делают водку, из чего складывается цена, какую покупать и как не нарваться на контрафакт.

Чтобы избежать проблем в своей профессиональной деятельности, эксперт пожелал остаться анонимным.

«На сегодняшний день в массовом производстве практически нет плохой водки. Водка — это же что? Вода и спирт. На последний ингредиент у государства фактически монополия, «Росспиртпром» массово скупает все спиртзаводы. Спирты у нас в основном пшеничных сортов, сейчас почти все производители используют ГОСТовскую категорию «Люкс». В таком спирте количество примесей минимально, нет сивушных масел, альдегидов.

Конечно, у каждой водки есть своя рецептура. Нельзя взять спирт, подлить туда воды и получить готовый напиток. Есть множество способов дополнительной очистки: обработка холодом, серебряные ионы, золото. Дорогие бренды идут на это, чтобы добиться более мягкого вкуса.

Но цена на водку складывается не только из стоимости ингредиентов и производства напитка. Мы с вами должны понимать, что платим еще и за стекло, этикетку, колпачок, логистику. А самое главное — за бренд. Элитные торговые марки изрядно тратятся на более дорогую упаковку, изящную тару, сложную полиграфию.

Зачем это делать? Почему бы не сэкономить? И так мы с вами подобрались к вопросу о контрафакте. Внешний вид напитка — это защита, некий водочный «телохранитель». Бренды заморачиваются с этикетками, формкомплектами на изготовление бутылки, создают собственный формат колпачков, чтобы никакой другой к их горлышку не подходил. Чем сложнее они выполнены, тем меньше вероятность удачной фальшивки.

Они стремятся избежать подделки, чтобы не было такой ситуации: гражданин, решивший с размахом отметить свой день рождения с друзьями, не поскупился и купил дорогущую элитную водочку. А она оказалась плохого качества, вкус и запах ужасные. В следующий раз гражданин не отдаст ей предпочтение, хотя ему просто попался контрафакт.

Государство тоже активно воюет с нелегалами. Но упорство это к результатам не приводит. Буквально год назад наше правительство запустило ЕГАИС (автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля за объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции — прим. ред.). Теперь каждой бутылке присваивается в этой системе номер, по которому можно проверить, подлинная это продукция или подделка. Наши чиновники убеждены, что это окончательно добьет контрафакт, и «левая» водка исчезнет с рынка. Как бы нет так. ЕГАИС — это всего лишь препона, небольшое препятствие. Алкогольный контрафакт у нас в стране был всегда и никуда уходить не планирует. На рынках, на оптовых базах вы без труда найдете сотни литров «левака». Кстати, обмолвлюсь, что произведенная незаконно водка совершенно необязательно будет низкого качества. Очень часто она разливается на нормальных заводах с такими же, как и оригинальная, комплектующими, просто производитель экономит на лицензии и пошлинах.

Я бы сказал, что легко выдают подделку две вещи — чрезмерно низкая цена и один сигнал на кассе. Когда кассир пробивает ваш алкогольный напиток, он должен дважды «пропикать» бутылку — сперва акцизную марку, а затем ценник. Если водка «левая», то марки на ней нет. На мой взгляд, единственный способ борьбы с нелегалами — это снижение стоимости акцизов со стороны государства.

Вы мне, конечно, скажете, что тогда народ совсем сопьется. Но он и так это делает. Только пьет непонятно где разлитую бурду, которая стоит в 2-3 раза дешевле, а не лицензионку. Если бы оригинальная водка стоила дешевле, то продавцы бы не рисковали, связываясь с контрафактом. Сетевые супермаркеты, у которых денег в избытке, конечно, не подставляют себя под удар и с подделками не связываются. Но маленькие магазинчики, таксисты (а это огромный рынок сбыта поддельной водки, почти любой таксист вам из-под полы ночью достанет ее по дешевке) активно сбывают контрафакт.

Таким образом, сколько бы государство не поднимало цены в надежде, якобы, улучшить здоровье нации, в России пить не перестанут. Задушат контрафакт — народ снова вернется к самогону.

Что касается качества: если я буду пить дорогую водку, меньше ли будет урон для здоровья? Давайте разбираться — а в чем, собственно, вред водки? Спирт, попадая в наш организм, образует уксусный альдегид, которым мы травимся. Спирт есть в любой водке, хоть за 300 рублей, хоть за 1300. Так что печень вам все равно не скажет «спасибо» за то, что сегодня вы решили купить «Белугу». Да, она делается из более качественных спиртов, очищается лучше, пьется мягче, подделать ее труднее (изощренная этикетка и уникальная бутылка), чем, скажем, «Зеленую марку». Но вреда от этого не становится меньше.

Я считаю, что дорогая водка далеко не всегда лучше дешевой. Я долго был членом дегустационной комиссии Краснодарского края и перепробовал много алкогольной продукции. И могу сказать, что покупают брендовую водку не из-за вкуса или качества, а из-за презентабельности. На дорогих бутылках никогда не отклеится этикетка, шов не виден, стекло облегченное. Бренд проявляет уважение к покупателю, которому приятно поставить именно его продукцию на стол. Сравнить можно с фианитами и бриллиантами: смотрятся одинаково, с первого взгляда не всегда отличишь, но разница все же есть.

По моему мнению, водка — это самый безопасный алкогольный продукт. Говорю это как теоретик, продавец, технолог и практик. Последствий от этого алкогольного напитка для вашего организма будет меньше, чем, скажем, от вина. Простая математика. Средняя крепость сухого вина — 12%. Водки — 40%. То есть одна рюмка — это примерно полтора бокала вина. Допустим, вы хотите слегка выпить, чтобы на душе полегчало. Для этого понадобится либо опустошить пару рюмок водки, либо два-три бокала вина. Если по той же математической схеме рассуждать, то одна бутылка водки в винном эквиваленте — это примерно ведро. А чем меньше алкоголя по объему, тем лучше вашему организму.

Отдельно обратим внимание на зарубежные бренды. Я скажу одно: водка — это русский напиток. Наш Менделеев вывел формулу и придумал 40% водку, потому что именно при таком соотношении достигается идеальная молекулярная связь спирта и воды. В Европе, например, полно водочной продукции, маркированной 37,5-38%. Мы в России на такое что говорим? Да это и не водка вовсе. Нам 40% подавай, а лучше и все 45%. Хотя степень опьянения от этих нескольких процентов сильно меняется. Выпейте 200 граммов хореки 37,5% (хорека — это продукция, сделанная исключительно для распространения в заведениях общепита, в них часто можно найти более легкую водку, которую используют для коктейлей — прим.ред.) и столько же классической 40-45% водочки. Поверьте, в первом случае вы опьянеете гораздо меньше, я проверял.

Вы спросите меня: а как же финны, шведы? Они водку пьют не менее активно. Возьмем «Абсолют» или «Финляндию». Они входят в нишу дорогих элитных водок, красиво выглядят, стоят дороже из-за пошлин на ввоз, логистики, но говорить однозначно о том, что они качественнее, нельзя. Хотя вы сами понимаете, что, купив «Абсолют» за 1000 рублей, вы опечалитесь гораздо сильнее, если он будет плохого качества, чем если обнаружите это после приобретения «Пяти озер» за 400 рублей. И «Абсолют» это тоже понимает. Бренд существует с 1879 года и не станет рисковать своей репутацией. Зарубежные фирмы в имиджевом плане стоят намного дороже наших, у нас нет торговых марок, живущих так долго.

И если сказать, что «Абсолют» качественнее «Русского стандарта», к примеру, нельзя, то утверждать, что контроль качества у дотошных скандинавов лучше — можно и нужно. На заводах в Швеции, Финляндии человеческий фактор сведен к минимуму. Они делают водку сотни лет, и качество не снижается. А мы надеемся на русское «авось». Раскрутили бренд, заработали репутацию, нашу продукцию начали покупать — можно начать экономить на качестве. В Европе никогда себе такого не позволят.

В целом же, если производитель использует хороший люксовый спирт, то отравить людей надо постараться. Поэтому я абсолютно точно убежден в следующем: если сегодняшний вечер вы хотите провести навеселе, то выбирайте старую добрую водочку со свежевыжатым апельсиновым соком (зачем портить напиток порошковой смесью из «тетрапака»), а не абсенты, виски и коньяки с непонятными примесями и добавками. Чем дороже напиток, тем он «аппетитнее» для подделки. Водка — дешевле и надежнее».





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