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Мария Долинова, Кандидат психологических наук, Высшая школа экономики   понедельник, 10 апреля 2017 года, 02.00

Бывает ли белой зависть, или лимонад из очень кислых лимонов


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Да пребудет с нами зависть


«Да что вы хотите от этого поколения!»




Не знаю, бывают ли люди, ни разу не переживавшие муки зависти. Но, несмотря на распространённость этого чувства, о зависти не принято говорить откровенно. Можно и допустимо обсуждать многие детали личной жизни — но крайне редко человек скажет: «Я увидел его новую книгу и понял, что желаю этой книге полного провала».

Есть определенный культурный стандарт, который нам предписывает примерно вот что:

– Никогда никому не завидуй;

– Если уж невмоготу — то завидуй, но скрывай это от всех;

– Ну а если совсем никак не можешь скрывать свои чувства – говори, что это – «белая зависть», основанная на восхищении.

По сути, нам предлагают правило: скрывать свои чувства и не особо интересоваться чувством зависти, которое возникает у других. Когда кто-то из наших знакомых говорит, что «никогда никому не завидует» — вежливость не даст нам даже удивленно бровь поднять. Такими вещами не шутят — можно очень обидеть человека, если сделать «видимой» его зависть. И только за закрытой дверью психолога или в анонимных чатах люди признаются в зависти.

* * *

Заглянем на сайт проекта «Подслушано», почитаем, как люди анонимно рассказывают о своих секретах.

«…Было бы забавно иметь возможность просматривать статистику свою. Например, сколько людей в метро подумало, что ты красивый, скольким ты разбил сердце, сколько тебе завидуют, сколько хотели бы с тобой подружиться, и так далее».

«…У меня есть очень красивая подруга. Я ей завидую. И собираю ее неудачные фотографии».

«…С детства живу в курортном поселке у моря. Подруги из детства, с которыми играли раньше, приезжают летом отдыхать на море — все такие успешные, замужние. А я прячу глаза, когда они проходят мимо, потому что торгую семками и фундуком в старом халате и шлепках у того самого моря».

Давайте попробуем разобраться, что заставляет нас так мучительно переживать это чувство, и понять, можно ли его «облагородить» и сделать основой для чего-нибудь хорошего.

ЗАВИСТЬ И САМОЦЕННОСТЬ

Основной причиной зависти, пожалуй, становится дефицит самоценности.

Самоценность — это не самооценка, она не связана со сравнением. «Я молодец!» — это самооценка, которая может быть и ситуативной: хорошо сдал экзамен, потому и молодец.

Самоценность же ситуативной не бывает. Это фундаментальное переживание, которое можно выразить словами: «Как хорошо, что я есть. Хорошо, что я такой, как есть, и что я живу. Я — на своем месте, я нужен в этом мире, я имею право быть. То, что я существую, безусловно ценно».

Родители имеют огромное влияние на ребенка, благодаря им может быть заложен крепкий фундамент самоценности, на котором человек вырастает устойчивым, сильным и не очень завистливым.

Если же основным способом воспитания становится сравнение (с образцом, с «более правильными» детьми), то самоценность остается неразвитой, и вместо того, чтобы опираться на свое внутреннее ощущение ценности жизни, человек пытается опереться на мнение других людей. Это делает нас склонными к зависти, а еще — ранимыми, неспособными воспринимать критику.

Альфрид Лэнгле, психотерапевт экзистенциально-аналитического направления, описал три фактора, которые помогают с самого детства укреплять самоценность. Они встречаются в поведении мудрых родителей, чьи дети не очень завистливы. Вот эти факторы: уважительное внимание, признание ценности и справедливое отношение.

Если в детстве всего этого мало, если ребенка несправедливо судят и сравнивают с другими, его безусловная ценность не очень признается, к нему относятся без уважения — вырастая, человек не обнаруживает в себе переживание самоценности. Он вовсе не уверен, что достаточно хорош для этого мира. Он — «серенькая птичка», а все вокруг — «лебеди».

Дефицит справедливого, уважительного и доброжелательного отношения к самому себе человек потом переносит на других людей. Так и возникает зависть: кажется, то, что имеют или делают другие, ценно, а то, что есть у меня (и что есть я сам) — то не ценно.

Легко сказать: «Береги себя и перестань завидовать». Сделать это гораздо сложнее, чем сказать.

КАК НЕ БЫТЬ САМИМ СЕБЕ ЗЛОЙ МАЧЕХОЙ

Сказка о Золушке — это, во многом, сказка о дефиците самоценности.

Золушка знала, что отец и фея-крестная её любят, как любила и мать, пока была жива. Того уважительного внимания, признания ценности и справедливого отношения, что было в самом раннем детстве, ей хватило, чтобы самоценность успела укорениться и окрепнуть.

Именно поэтому Золушка легко и без зависти терпела капризы мачехи и сводных сестер. Золушка была к ним по-своему снисходительна, потому что понимала: несмотря на придирки, грязную одежду и тяжелый труд, она на самом-то деле достаточно хороша, чтобы тоже поехать на бал. Когда фея-крестная предлагает ей красивое платье, карету и хрустальные башмачки, она не сомневается ни секунды. Ей не нужны заклинания «Ведь ты этого достойна». Она легко преображается в принцессу, потому что всегда чувствовала, что ее жизнь имеет ценность.

А вот сводные сестры и мачеха очень неустойчивы в переживании ценности самих себя. Они то хвастаются друг перед другом, то самоутверждаются, унижая других, то мечтают найти богатого жениха. Их состояния быстро переключаются между полюсами «Я круче всех!» и «А вдруг на балу надо мной будут смеяться?».

Нехватка самоценности делает наше впечатление от самих себя очень неустойчивым. Мы страстно желаем, чтобы нашу ценность подтвердили какие-то другие люди. И если у нас что-то не получается — мы ведем себя, как собственные враги: издеваемся над собой, «растравляем раны», занимаемся самобичеванием, говорим о себе в уничижительной манере. Как будто мы становимся «мачехой», а провинившаяся часть нас самих — «Золушкой». И мы себя несправедливо наказываем, вместо того, чтобы поддержать и утешить.

И конечно же, дефицит самоценности делает нас очень, очень завистливыми. Ведь теперь чужой успех как будто разрушает ценность нашей жизни в наших же собственных глазах.

«…Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все. — Ого! — сказала Эллочка сама себе. Это значило: «или я, или она».

И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев.

Нередко мы, как Эллочка-Людоедка, находим себе «вандербильдиху», которой одновременно и завидуем, и подражаем. Мы стараемся не отставать. Это порождает и зависть, и чувство превосходства, и снобизм — но иногда и лучшие наши достижения.

СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЗАВИСТИ

Зависть — сестра соревнования, следственно из хорошего роду.

А. С. Пушкин

Как бы ни было неприятно и разрушительно переживание зависти, имеет смысл признаваться себе в нем, а не маскировать и прятать. Во-первых, из соображений психогигиены: то, что мы скрываем от себя, обрастает толстой «коркой» психических защит, «воспаляется» и становится действительно большой проблемой.

Но есть и еще одна причина: зависть ведь не только вред приносит. Она может быть полезной. В каком-то смысле, зависть — неплохой советчик.

Она делает для нас явными наши цели, ценности и желания. Очень часто только зависть помогает обнаруживать те желания и мечты, в которых мы себе не признаемся.

Например: человек завидует соседу, у которого много денег. На сознательном уровне мы слышим такое объяснение: «Да, я завидую его миллионам. Точнее, его везению. А вот наглости его и беспринципности завидовать не хочу».

Если же мы посмотрим чуть глубже, то можем увидеть странное. Эти самые «наглость и беспринципность» (а на самом деле — решительность, предприимчивость и целеустремленность) и были настоящим объектом зависти, а вовсе не деньги. Человек просто никак не может решиться начать свое дело, и зависть ему подсказывает: «Пора, решайся». Если мы завидуем кому-то, мы хотим и сами быть на него похожи, тоже иметь что-то, что вызывает зависть: красивый голос, математический талант, умение назначать высокую цену за свой труд или знание языков…

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Американская писательница и сценарист Джулия Кэмерон в своей книге «Путь художника» много внимания уделяет работе с завистью. Она предлагает на каждый повод для зависти найти свое «противоядие». Упражнение «Полезная зависть» выглядит как таблица из трех столбцов. В первом столбце Вы пишете, кому завидуете. Во втором — почему. И в третьем — что можете сделать сами (или для себя), чтобы унять жалящее чувство зависти.

Например:

Кому завидую: Коллега N.

Почему? Знает французский (итальянский, португальский), и это так романтично.

Что я могу сделать? Возобновить изучение испанского.

У Джулии Кэмерон есть очень смешной пример:

Кому завидую? Иосифу Бродскому.

Почему? Он — великий поэт.

Что я могу сделать? Попробовать опубликовать собственные стихи.

Обратите внимание, речь не идет о том, чтобы сразу требовать от себя: «Стань великим поэтом, и немедленно!». От зависти излечивает (ну, или почти излечивает) уже то, что мы начали что-то делать, стали развиваться в той области, где раньше лишь завидовали другим. Получается, что «белая зависть» вполне возможна и конструктивна — если мы сохраняем уважение к себе и понимаем, что сами тоже постараемся достичь своего максимума в выбранной области. Полностью реализовавшие себя люди завидуют мало.

КТО ПОЛУЧАЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ТОГО, ЧТО ЕМУ ЗАВИДУЮТ?

Итак, белая зависть — это указатель, который подсказывает, чего мы сами хотим. Черная зависть — это неконструктивное самоуничижение и вредительство.

Возникает интересный вопрос: а для чего многие люди специально создают такие ситуации, чтобы им завидовали окружающие?

Например, большинство из нас выкладывает в социальных сетях фотографии, которые немного приукрашивают жизнь. И вместе с этим есть люди, которые никогда не говорят публично о своих успехах, победах или достижениях — не хотят, чтобы им завидовали.

Зачем иногда нам хочется, чтобы зависть к нам испытывали даже незнакомцы?

Если сами мы завидуем при дефиците самоценности, то момент, когда завидуют нам, дарит кратковременное успокоение: «У меня все хорошо, раз мне завидуют».

Справедливое отношение, уважительное внимание и признание ценности со стороны других мы по-прежнему не получаем, но заменяем эти сокровища дешевым «суррогатом» — выигрышем в социальном сравнении, победой в соревновании. Так мы компенсируем переживание собственной малоценности, неполноценности. Чем это переживание неполноценности сильнее, тем больше оно мучает — и тем большее облегчение человек получает, когда ему начинают завидовать другие. Если этих завистников в реальности нет — он их придумает, потому что без завистников его жизнь не имеет «высокой цены» в его же собственных глазах.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Как же себя вести, если вы столкнулись с завистью? Конечно, это очень личное, даже интимное переживание, и общих рекомендаций здесь быть не может. Я поделюсь лишь теми правилами, которых стараюсь придерживаться сама.

Если вы замечаете зависть в себе, то:

• Имеет смысл найти причину. Понять, чего на самом деле не хватает.

• Хорошо начать что-то делать, чтобы приблизить себя к той ценности, на которую указывает зависть.

• Не стоит копировать чужие достижения буквально — пусть тот человек, который вызвал зависть, станет «музой-провокатором», а не шаблоном для подражания.

• Укрепляйте самоценность. По отношению к себе действуйте справедливо, внимательно и уважительно. Будьте добры… к себе.

Если вас пытаются спровоцировать на зависть, хвастаются, то:

• Полезно понять, почему и для чего человек это делает;

• Лучше не обесценивать чужие достижения. Не надо дразнить человека: «А вот и не завидно!» — в этом состоянии его можно сильно ранить;

• По возможности не включайтесь в игру. Сохраняйте дистанцию. Уважительно относитесь и к потребности другого быть ценным, и к себе самому.

Если завидуют вам — то:

• Старайтесь не погружаться в переживание «мстительного триумфа» — это, хоть и наркотически опьяняющее, но очень нездоровое чувство.

• Если человек агрессивен и завидует явно «по-черному» — не провоцируйте его, и будьте очень внимательны. Такие люди могут быть по-настоящему опасны и в приступе отчаянной зависти могут совершать страшные поступки.

• Если вы видите, что человека к вам тянет, потому что он «видит в вас себя», он хочет сделать что-то «по вашему примеру» и при этом он не агрессивен, соблюдает уважительную дистанцию и не назойлив — хорошо бы человеку помочь. Рассказать ему, как вы получили все то, чему он завидует. Если человек услышит вас и поверит в свои возможности — вы приобретете друга и единомышленника. Но вы не обязаны помогать — делайте это, только если действительно чувствуете искреннее желание поделиться.

Если «по-хорошему завидующий» хочет что-то сделать, глядя на вас — помощь имеет смысл. Если же на самом деле никакая это не «белая» зависть — лучше не связываться.

* * *

Итак, «если вам достались только кислые лимоны — делайте из них лимонад».

И если, глядя на чужие успехи и чужую радость, вы чувствуете зависть — постарайтесь использовать ее «в мирных целях». Но при любом раскладе — и когда завидуют вам, и когда завидуете вы — помните о трех вещах, которые по-настоящему глубоко могут оздоровить любого завистника. Справедливое отношение, уважительное внимание и признание ценности. Когда все это есть, и в избытке — мы действительно не завидуем, а просто восхищаемся и радуемся чужому успеху. А это, пожалуй, одно из самых счастливых состояний ума.

Источник: thezis.ru




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5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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