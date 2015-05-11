Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 10 апреля 2017 года, 02.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/byvaet_li_beloj_zavist_ili_limonad_iz_ochen_kislyh_limonov_41789"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41789_lemons-1432439_960_72.jpg" width=206 alt="Бывает ли белой зависть, или лимонад из очень кислых лимонов" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Мария Долинова, Кандидат психологических наук, Высшая школа экономики</b></span> <span style="font-size: large;">Бывает ли белой зависть, или лимонад из очень кислых лимонов</span></p><p>Не знаю, бывают ли люди, ни разу не переживавшие муки зависти. Но, несмотря на распространённость этого чувства, о зависти не принято говорить откровенно. Можно и допустимо обсуждать многие детали личной жизни — но крайне редко человек скажет: «Я увидел его новую книгу и понял, что желаю этой книге полного провала». <a href="http://www.chaskor.ru/article/byvaet_li_beloj_zavist_ili_limonad_iz_ochen_kislyh_limonov_41789">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Не знаю, бывают ли люди, ни разу не переживавшие муки зависти. Но, несмотря на распространённость этого чувства, о зависти не принято говорить откровенно. Можно и допустимо обсуждать многие детали личной жизни — но крайне редко человек скажет: «Я увидел его новую книгу и понял, что желаю этой книге полного провала».

Есть определенный культурный стандарт, который нам предписывает примерно вот что:

– Никогда никому не завидуй;

– Если уж невмоготу — то завидуй, но скрывай это от всех;

– Ну а если совсем никак не можешь скрывать свои чувства – говори, что это – «белая зависть», основанная на восхищении.

По сути, нам предлагают правило: скрывать свои чувства и не особо интересоваться чувством зависти, которое возникает у других. Когда кто-то из наших знакомых говорит, что «никогда никому не завидует» — вежливость не даст нам даже удивленно бровь поднять. Такими вещами не шутят — можно очень обидеть человека, если сделать «видимой» его зависть. И только за закрытой дверью психолога или в анонимных чатах люди признаются в зависти.

* * *

Заглянем на сайт проекта «Подслушано», почитаем, как люди анонимно рассказывают о своих секретах.

«…Было бы забавно иметь возможность просматривать статистику свою. Например, сколько людей в метро подумало, что ты красивый, скольким ты разбил сердце, сколько тебе завидуют, сколько хотели бы с тобой подружиться, и так далее».

«…У меня есть очень красивая подруга. Я ей завидую. И собираю ее неудачные фотографии».

«…С детства живу в курортном поселке у моря. Подруги из детства, с которыми играли раньше, приезжают летом отдыхать на море — все такие успешные, замужние. А я прячу глаза, когда они проходят мимо, потому что торгую семками и фундуком в старом халате и шлепках у того самого моря».

Давайте попробуем разобраться, что заставляет нас так мучительно переживать это чувство, и понять, можно ли его «облагородить» и сделать основой для чего-нибудь хорошего.

ЗАВИСТЬ И САМОЦЕННОСТЬ

Основной причиной зависти, пожалуй, становится дефицит самоценности.

Самоценность — это не самооценка, она не связана со сравнением. «Я молодец!» — это самооценка, которая может быть и ситуативной: хорошо сдал экзамен, потому и молодец.

Самоценность же ситуативной не бывает. Это фундаментальное переживание, которое можно выразить словами: «Как хорошо, что я есть. Хорошо, что я такой, как есть, и что я живу. Я — на своем месте, я нужен в этом мире, я имею право быть. То, что я существую, безусловно ценно».

Родители имеют огромное влияние на ребенка, благодаря им может быть заложен крепкий фундамент самоценности, на котором человек вырастает устойчивым, сильным и не очень завистливым.

Если же основным способом воспитания становится сравнение (с образцом, с «более правильными» детьми), то самоценность остается неразвитой, и вместо того, чтобы опираться на свое внутреннее ощущение ценности жизни, человек пытается опереться на мнение других людей. Это делает нас склонными к зависти, а еще — ранимыми, неспособными воспринимать критику.

Альфрид Лэнгле, психотерапевт экзистенциально-аналитического направления, описал три фактора, которые помогают с самого детства укреплять самоценность. Они встречаются в поведении мудрых родителей, чьи дети не очень завистливы. Вот эти факторы: уважительное внимание, признание ценности и справедливое отношение.

Если в детстве всего этого мало, если ребенка несправедливо судят и сравнивают с другими, его безусловная ценность не очень признается, к нему относятся без уважения — вырастая, человек не обнаруживает в себе переживание самоценности. Он вовсе не уверен, что достаточно хорош для этого мира. Он — «серенькая птичка», а все вокруг — «лебеди».

Дефицит справедливого, уважительного и доброжелательного отношения к самому себе человек потом переносит на других людей. Так и возникает зависть: кажется, то, что имеют или делают другие, ценно, а то, что есть у меня (и что есть я сам) — то не ценно.

Легко сказать: «Береги себя и перестань завидовать». Сделать это гораздо сложнее, чем сказать.

КАК НЕ БЫТЬ САМИМ СЕБЕ ЗЛОЙ МАЧЕХОЙ

Сказка о Золушке — это, во многом, сказка о дефиците самоценности.

Золушка знала, что отец и фея-крестная её любят, как любила и мать, пока была жива. Того уважительного внимания, признания ценности и справедливого отношения, что было в самом раннем детстве, ей хватило, чтобы самоценность успела укорениться и окрепнуть.

Именно поэтому Золушка легко и без зависти терпела капризы мачехи и сводных сестер. Золушка была к ним по-своему снисходительна, потому что понимала: несмотря на придирки, грязную одежду и тяжелый труд, она на самом-то деле достаточно хороша, чтобы тоже поехать на бал. Когда фея-крестная предлагает ей красивое платье, карету и хрустальные башмачки, она не сомневается ни секунды. Ей не нужны заклинания «Ведь ты этого достойна». Она легко преображается в принцессу, потому что всегда чувствовала, что ее жизнь имеет ценность.

А вот сводные сестры и мачеха очень неустойчивы в переживании ценности самих себя. Они то хвастаются друг перед другом, то самоутверждаются, унижая других, то мечтают найти богатого жениха. Их состояния быстро переключаются между полюсами «Я круче всех!» и «А вдруг на балу надо мной будут смеяться?».

Нехватка самоценности делает наше впечатление от самих себя очень неустойчивым. Мы страстно желаем, чтобы нашу ценность подтвердили какие-то другие люди. И если у нас что-то не получается — мы ведем себя, как собственные враги: издеваемся над собой, «растравляем раны», занимаемся самобичеванием, говорим о себе в уничижительной манере. Как будто мы становимся «мачехой», а провинившаяся часть нас самих — «Золушкой». И мы себя несправедливо наказываем, вместо того, чтобы поддержать и утешить.

И конечно же, дефицит самоценности делает нас очень, очень завистливыми. Ведь теперь чужой успех как будто разрушает ценность нашей жизни в наших же собственных глазах.

«…Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все. — Ого! — сказала Эллочка сама себе. Это значило: «или я, или она».

И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев.

Нередко мы, как Эллочка-Людоедка, находим себе «вандербильдиху», которой одновременно и завидуем, и подражаем. Мы стараемся не отставать. Это порождает и зависть, и чувство превосходства, и снобизм — но иногда и лучшие наши достижения.

СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЗАВИСТИ

Зависть — сестра соревнования, следственно из хорошего роду.

А. С. Пушкин

Как бы ни было неприятно и разрушительно переживание зависти, имеет смысл признаваться себе в нем, а не маскировать и прятать. Во-первых, из соображений психогигиены: то, что мы скрываем от себя, обрастает толстой «коркой» психических защит, «воспаляется» и становится действительно большой проблемой.

Но есть и еще одна причина: зависть ведь не только вред приносит. Она может быть полезной. В каком-то смысле, зависть — неплохой советчик.

Она делает для нас явными наши цели, ценности и желания. Очень часто только зависть помогает обнаруживать те желания и мечты, в которых мы себе не признаемся.

Например: человек завидует соседу, у которого много денег. На сознательном уровне мы слышим такое объяснение: «Да, я завидую его миллионам. Точнее, его везению. А вот наглости его и беспринципности завидовать не хочу».

Если же мы посмотрим чуть глубже, то можем увидеть странное. Эти самые «наглость и беспринципность» (а на самом деле — решительность, предприимчивость и целеустремленность) и были настоящим объектом зависти, а вовсе не деньги. Человек просто никак не может решиться начать свое дело, и зависть ему подсказывает: «Пора, решайся». Если мы завидуем кому-то, мы хотим и сами быть на него похожи, тоже иметь что-то, что вызывает зависть: красивый голос, математический талант, умение назначать высокую цену за свой труд или знание языков…

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Американская писательница и сценарист Джулия Кэмерон в своей книге «Путь художника» много внимания уделяет работе с завистью. Она предлагает на каждый повод для зависти найти свое «противоядие». Упражнение «Полезная зависть» выглядит как таблица из трех столбцов. В первом столбце Вы пишете, кому завидуете. Во втором — почему. И в третьем — что можете сделать сами (или для себя), чтобы унять жалящее чувство зависти.

Например:

Кому завидую: Коллега N.

Почему? Знает французский (итальянский, португальский), и это так романтично.

Что я могу сделать? Возобновить изучение испанского.

У Джулии Кэмерон есть очень смешной пример:

Кому завидую? Иосифу Бродскому.

Почему? Он — великий поэт.

Что я могу сделать? Попробовать опубликовать собственные стихи.

Обратите внимание, речь не идет о том, чтобы сразу требовать от себя: «Стань великим поэтом, и немедленно!». От зависти излечивает (ну, или почти излечивает) уже то, что мы начали что-то делать, стали развиваться в той области, где раньше лишь завидовали другим. Получается, что «белая зависть» вполне возможна и конструктивна — если мы сохраняем уважение к себе и понимаем, что сами тоже постараемся достичь своего максимума в выбранной области. Полностью реализовавшие себя люди завидуют мало.

КТО ПОЛУЧАЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ТОГО, ЧТО ЕМУ ЗАВИДУЮТ?

Итак, белая зависть — это указатель, который подсказывает, чего мы сами хотим. Черная зависть — это неконструктивное самоуничижение и вредительство.

Возникает интересный вопрос: а для чего многие люди специально создают такие ситуации, чтобы им завидовали окружающие?

Например, большинство из нас выкладывает в социальных сетях фотографии, которые немного приукрашивают жизнь. И вместе с этим есть люди, которые никогда не говорят публично о своих успехах, победах или достижениях — не хотят, чтобы им завидовали.

Зачем иногда нам хочется, чтобы зависть к нам испытывали даже незнакомцы?

Если сами мы завидуем при дефиците самоценности, то момент, когда завидуют нам, дарит кратковременное успокоение: «У меня все хорошо, раз мне завидуют».

Справедливое отношение, уважительное внимание и признание ценности со стороны других мы по-прежнему не получаем, но заменяем эти сокровища дешевым «суррогатом» — выигрышем в социальном сравнении, победой в соревновании. Так мы компенсируем переживание собственной малоценности, неполноценности. Чем это переживание неполноценности сильнее, тем больше оно мучает — и тем большее облегчение человек получает, когда ему начинают завидовать другие. Если этих завистников в реальности нет — он их придумает, потому что без завистников его жизнь не имеет «высокой цены» в его же собственных глазах.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Как же себя вести, если вы столкнулись с завистью? Конечно, это очень личное, даже интимное переживание, и общих рекомендаций здесь быть не может. Я поделюсь лишь теми правилами, которых стараюсь придерживаться сама.

Если вы замечаете зависть в себе, то:

• Имеет смысл найти причину. Понять, чего на самом деле не хватает.

• Хорошо начать что-то делать, чтобы приблизить себя к той ценности, на которую указывает зависть.

• Не стоит копировать чужие достижения буквально — пусть тот человек, который вызвал зависть, станет «музой-провокатором», а не шаблоном для подражания.

• Укрепляйте самоценность. По отношению к себе действуйте справедливо, внимательно и уважительно. Будьте добры… к себе.

Если вас пытаются спровоцировать на зависть, хвастаются, то:

• Полезно понять, почему и для чего человек это делает;

• Лучше не обесценивать чужие достижения. Не надо дразнить человека: «А вот и не завидно!» — в этом состоянии его можно сильно ранить;

• По возможности не включайтесь в игру. Сохраняйте дистанцию. Уважительно относитесь и к потребности другого быть ценным, и к себе самому.

Если завидуют вам — то:

• Старайтесь не погружаться в переживание «мстительного триумфа» — это, хоть и наркотически опьяняющее, но очень нездоровое чувство.

• Если человек агрессивен и завидует явно «по-черному» — не провоцируйте его, и будьте очень внимательны. Такие люди могут быть по-настоящему опасны и в приступе отчаянной зависти могут совершать страшные поступки.

• Если вы видите, что человека к вам тянет, потому что он «видит в вас себя», он хочет сделать что-то «по вашему примеру» и при этом он не агрессивен, соблюдает уважительную дистанцию и не назойлив — хорошо бы человеку помочь. Рассказать ему, как вы получили все то, чему он завидует. Если человек услышит вас и поверит в свои возможности — вы приобретете друга и единомышленника. Но вы не обязаны помогать — делайте это, только если действительно чувствуете искреннее желание поделиться.

Если «по-хорошему завидующий» хочет что-то сделать, глядя на вас — помощь имеет смысл. Если же на самом деле никакая это не «белая» зависть — лучше не связываться.

* * *

Итак, «если вам достались только кислые лимоны — делайте из них лимонад».

И если, глядя на чужие успехи и чужую радость, вы чувствуете зависть — постарайтесь использовать ее «в мирных целях». Но при любом раскладе — и когда завидуют вам, и когда завидуете вы — помните о трех вещах, которые по-настоящему глубоко могут оздоровить любого завистника. Справедливое отношение, уважительное внимание и признание ценности. Когда все это есть, и в избытке — мы действительно не завидуем, а просто восхищаемся и радуемся чужому успеху. А это, пожалуй, одно из самых счастливых состояний ума.

Источник: thezis.ru





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