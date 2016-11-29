Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 16 мая 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/byt_v_kurse_sobytij_41939"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41939_5791614a5f1be70d1775b5b.jpg" width=206 alt="Быть в курсе событий" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Быть в курсе событий</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Открытый доступ и научное издательство</font></em></span></p><p>Ведущее издание Американского института физики Physics Today опубликовало исследование журналиста Дэвида Крамера, посвященное открытому доступу и новым реалиям академического издательства. <a href="http://www.chaskor.ru/article/byt_v_kurse_sobytij_41939">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Ведущее издание Американского института физики Physics Today опубликовало исследование журналиста Дэвида Крамера, посвященное открытому доступу и новым реалиям академического издательства.

Вне зависимости от того, являетесь ли вы исследователем, постоянно читающим научные журналы, или же сторонним наблюдателем, время от времени интересующимся новостями научного мира, работа с академической литературой может быть похожа на езду по ухабистой дороге. Чтобы получить доступ к одним статьям, нужна подписка. Другие опубликованы по модели открытого доступа. Третьи станут доступными через какое-то время. Что все это значит, и как найти то, что вам нужно?

Ведущее издание Американского института физики Physics Today решило помочь читателям разобраться в тонкостях академического издательства и опубликовало статью журналиста Дэвида Крамера (David Kramer), в которой он объясняет перемены и особенности рынка научной литературы. Исследование Крамера «Уверенный, значительный рост журналов открытого доступа» доступно для чтения на сайте Physics Today бесплатно.

Самая главная перемена, произошедшая в академическом издательстве в последние годы, связана с появлением модели открытого доступа, объясняет Крамер. Однако эта модель неоднородна. Существуют журналы, работающие по модели «золотой открытый доступ», когда все статьи становятся доступными для чтения немедленно после публикации. Другие же придерживаются «зеленого открытого доступа», предоставляя статьи с ограничениями и задержкой для тех, кто не является подписчиками и не платит за доступ. Такой «период эмбарго» может длиться год или даже два после публикации материала.

«Большинство научных статей сегодня доступно или станет доступным через какое-то время по той или иной схеме зеленого открытого доступа», – утверждает Крамер.

Инициатором развития открытого доступа чаще всего становятся правительства или спонсорские организации, вроде Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который настоял на том, чтобы все статьи исследователей, чья работа финансируется Фондом, публиковались в открытом доступе. Правительства играют в этом процессе значительную роль, основывая журналы открытого доступа, такие как PLOS. В США и Европе активно развиваются институтские депозитарии открытого доступа, к примеру, такие как PubMed Central.

По данным Крамера, по всему миру сейчас существует около 9300 журналов открытого доступа. Данные относительно общего число научных журналов, однако, значительно варьируются: от 33000 до 60000. С другой стороны, Journal Citations Reports приводит иные цифры: 800 журналов открытого доступа из 11000.

Вне зависимости от разницы в подсчетах, очевидно, что макроэкономика академического издательства огромна. Издательства научных, технических и медицинских журналов в 2015 году получили прибыль в 10 миллиардов долларов. Для редакторов и авторов статей экономический аспект тоже выходит на первое место: процесс рецензирования все чаще стоит тысячи долларов за одну статью, а для публикации статьи в открытом доступе необходимо платить значительные редакторские сборы.

Иными словами, академическое издание развивается динамично и перемен очень много. Исследование Крамера, опубликованное в Physics Today, может помочь ответить на некоторые вопросы, но едва ли на все.

Перевод: Дарья Новаторова

Источник: newswise.com





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