Быстрое чтение

Если в животном мире альфа-самца можно определить с одного взгляда, то у людей законы привлекательности устроены гораздо сложнее. О том, по каким признакам мы выбираем партнеров и при чем тут инцест, рассказала Aeon профессор психологии Нортумбрийского университета Тэмсин Сэкстон.
Наши ощущения того, притягивает нас человек или нет, во многом связаны с вопросом успешного размножения. Так, здоровье, плодовитость, желание и возможность воспитывать детей считаются привлекательными у самых разных народов, хотя, конечно, стоит учитывать и культурные различия. Кроме того, схожие качества часто играют решающую роль при выборе партнера для спаривания у животных. Можно сказать, что эти предпочтения связаны с самой человеческой природой.
Конечно, есть и индивидуальные различия во вкусах, но, оказывается, даже они в некоторой степени предсказуемы: например, достаточно часто на наш выбор влияет семья. Несколько исследований показали, что, как правило, между отцом или матерью человека и его партнером есть внешнее сходство.
Существует несколько объяснений подобного выбора. Во-первых, нам нравятся знакомые вещи. Чем чаще мы что-то видим, тем более привлекательным нам кажется это что-то (если, конечно, это не нечто отвратительное). Поэтому отчасти такой результат можно объяснить «эффектом близости».
Во-вторых, с точки зрения биологии лучшие партнеры для размножения действительно временами похожи на наших родителей. Нужно понимать, что инцест — это другая история: связь близких родственников может привести к опасным рецессивным заболеваниям, которые передаются по наследству. Но в то же время некоторые гены внутри семьи дают удачные сочетания, поэтому партнер, который слегка напоминает кого-то из наших близких, вполне может оказаться носителем подходящих генов. Эту идею хорошо иллюстрирует исследование исландских семей: ученые рассматривали супругов, которые родились с 1800 по 1965 год. Оказалось, что в семьях с наибольшим числом внуков муж и жена — дальние родственники (на уровне четвероюродных-пятиюродных братьев и сестер). Поэтому в том, что черты наших близких кажутся нам привлекательными, есть некоторая эволюционная польза.
Та же закономерность работает с внешностью братьев и сестер. Сэкстон взяла снимки братьев и парней 56 девушек и разложила их по группам: в каждую вошли снимки брата и парня одной и той же девушки, а также фото трех посторонних мужчин. Затем волонтерам выдали наборы фотографий и попросили сравнить фото брата девушки с остальными фотографиями и разложить их по принципу «от более похожих на брата к менее похожим». При этом добровольцы не знали о том, что между людьми на снимках есть какая-то связь.
Как оказалось, около трети участников исследования составили верные пары «брат — бойфренд». Если вычесть отсюда случаи, когда выбор был случайным, то этот показатель составит 27%. В 16% случаев добровольцы считали, что брат и парень совершенно не похожи между собой. Если сравнить эти данные с результатами предыдущих исследований, то окажется, что люди одинаково часто выбирают партнеров, которые внешне напоминают их родителей и братьев. Впрочем, не стоит забывать о том, что братья и сестры человека похожи на его мать и отца, поэтому речь идет о схожем наборе генов.
Источник: theoryandpractice.ru
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