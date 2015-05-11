Быстрое чтение

Когда человек прерывает собеседника, он таким образом (неважно, осознанно или нет) заявляет о своем превосходстве, считает доктор Джоэл Минден, клинический психолог и профессор Калифорнийского университета в Чико. Материал на сайте Science of Us объясняет, что делать с нетерпеливым собеседником.
«Теории и практики» выписали главные тезисы.
Одно дело, когда заканчиваешь предложение за своего лучшего друга, потому что понимаешь, к чему он клонит, а другое — когда просто заставляешь другого человека замолчать. Но так называемые «хорошие перебивания» все равно работают аналогично «плохим»: в любом случае один участник разговора преуменьшает роль другого и доказывает собственную важность.
Как показали исследования, проведенные в 1975 году в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, мужчины перебивают гораздо чаще, чем женщины. Более того, они чаще перебивают женщин, чем других мужчин. Авторы проанализировали 31 разговор в различных общественных местах (кафе, библиотеки, аптеки). При этом рассматривалось десять пар мужчин, десять — женщин, и одиннадцать бесед мужчины с женщиной. Конечно, собеседники одного пола тоже время от времени друг друга перебивали, но все же не так часто, как в группе, где были и мужчины, и женщины: там исследователи насчитали 48 таких случаев. При этом в 46 из них мужчины перебивали женщин.
40 лет спустя эта закономерность сохраняется, хотя и становится менее ярко выраженной. В ходе аналогичного исследования 2014 года мужчины перебивали женщин в среднем 2,1 раза за трехминутный разговор, а если беседа шла с мужчиной, то этот показатель падал до 1,8 раза.
Что же делать в случае, если человек сталкивается с подобной проблемой? Во-первых, часто люди, которые постоянно перебивают, сами этого не осознают. Поэтому, возможно, стоит им об этом сообщить в мягкой форме. Например, можно предложить им освоить «метод рефлексивного слушания»: человеку необходимо переформулировать услышанное и уже после выразить свою точку зрения. Таким образом он прекратит перебивать, а беседа станет более упорядоченной.
Некоторые специалисты предлагают и более агрессивные стратегии. Например, уличить человека в том, что он перебивает, несколько раз окликнуть его и продолжать говорить, просто не обращая внимания на собеседника. Но всегда есть риск, что человек воспримет это как вызов и тоже начнет говорить громче.
В некоторых случаях бывает полезно последить за своей позой и жестами. В исследовании 1983 года, например, авторы отметили, что мужчины чаще перебивают женщин, которые отстраняются, отводят взгляд и улыбаются. Отсюда можно сделать вывод, что противоположное поведение (например, склониться ближе к собеседнику и смотреть ему в глаза) покажет вовлеченность в разговор, и тогда человека вряд ли перебьют.
Источник: theoryandpractice.ru
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