Быстрое чтение

В этом году книге «Гарри Поттер и философский камень» — первой в серии о волшебнике — исполняется двадцать лет. К юбилею авторы The Huffington Post собрали вместе исследования на тему того, как история мальчика, который выжил, влияет на личность читателей.
Избавиться от предрассудков
В 2014 году ученые выяснили, что у читателей «поттерианы» меньше предубеждений в отношении меньшинств (в частности, иммигрантов и гомосексуалов) и выше уровень эмпатии. Как отмечают исследователи, нетерпимость является одной из главных тем книги: между поведением лорда Волан-де-Морта и идеологией нацизма несложно провести параллели. В то же время Гарри и его друзья часто объединяются с представителями стигматизированных групп, от домашних эльфов до волшебников-грязнокровок (то есть волшебников, чьи родители были обычными людьми), которые, в свою очередь, рассказывают о своей нелегкой жизни.
Еще одно исследование в 2016 году установило, что читатели «Гарри Поттера» относятся к Дональду Трампу хуже, чем люди, которые с книгой не знакомы. В опросе приняли участие более тысячи американцев. Они указывали, сколько книг о Гарри Поттере прочитали, а затем отвечали на вопросы о своих взглядах на смертную казнь, пытки водой, отношение в обществе к мусульманам и гомосексуалам. Кроме того, участникам нужно было оценить фигуру Дональда Трампа по шкале от 0 до 100. Как оказалась, каждая прочитанная часть саги понижает оценку Трампа на два-три пункта. Это, казалось бы, не очень много, но если человек прочитал всю историю Гарри Поттера, то Трамп мог потерять сразу 21 позицию.
Лучше понять себя
В 2015 году ученые установили, что факультет Хогвартса, с которым себя ассоциирует человек, дает некоторое понимание его личности. После выхода последней книги о Гарри Джоан Роулинг запустила интерактивный сайт Pottermore, на котором, в частности, любой желающий может пройти тест и найти свое место в школе волшебников (гриффиндорцы известны своей отвагой и благородством, на Пуффендуй попадают дружелюбные и честные, студенты Когтеврана считаются остроумными и сообразительными, а адепты Слизерина амбициозны и хитры). В исследовании участвовали 132 человека, которые этот тест уже прошли. Затем им задавали вопросы, которые касались качеств, входящих в «большую пятерку» (например, доброжелательности и экстраверсии). Также их спрашивали о тяге к знаниям, желании вписываться в коллектив и «темной триаде» (нарциссизм, психопатия, макиавеллизм).
Исследователи сделали вывод, что личные качества участников действительно соответствуют стереотипам, которые сложились о факультетах Хогвартса. Так, те, кто ассоциирует себя с Пуффендуем, высоко ценили доброжелательность; любители Когтеврана положительно отнеслись к тяге к знаниям, а у слизеринцев в приоритете оказалась «темная триада». Исключением стали участники, которые считают себя приверженцами Гриффиндора, и отдельные пуффендуйцы. Ученые ожидали, что гриффиндорцы покажут более высокие результаты в экстраверсии и открытости, а «учащиеся» Пуффендуя будут сильнее ценить мнение общественности, но в обоих случаях корреляции не обнаружилось.
Больше читать
Конечно, не стоит забывать о пользе чтения в принципе. Исследования доказывают, что книги помогают справиться со стрессом, поскольку они дают нам возможность убежать от реальности. Кроме того, чтение делает ум человека острее и замедляет процесс ухудшения памяти в старости, а также может понизить риск развития болезни Альцгеймера. Магия.
Источник: theoryandpractice.ru
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