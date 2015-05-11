Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 13 апреля 2017 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/bystroe_chtenie_41805"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41805_base_7c2628543.jpg" width=206 alt="Быстрое чтение" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ksenia Donskaya, <a href=https://theoryandpractice.ru/posts/15955-bystroe-chtenie-pochemu-muzhchiny-zhivut-menshe-zhenshchin-i-kak-ottsovstvo-vliyaet-na-zdorove>theoryandpractice.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Быстрое чтение</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему мужчины живут меньше женщин и как отцовство влияет на здоровье</font></em></span></p><p>В общественном сознании тот факт, что мужчины живут меньше женщин, воспринимается как данность. Но в чем причина таких различий? Тем более когда большей части населения Земли не нужно воевать или ходить на охоту. Естественные предпосылки этого явления объяснил профессор антропологии, экологии и эволюционной биологии Йельского университета Ричард Брибискас в материале Nautilus. <a href="http://www.chaskor.ru/article/bystroe_chtenie_41805">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В общественном сознании тот факт, что мужчины живут меньше женщин, воспринимается как данность. Но в чем причина таких различий? Тем более когда большей части населения Земли не нужно воевать или ходить на охоту. Естественные предпосылки этого явления объяснил профессор антропологии, экологии и эволюционной биологии Йельского университета Ричард Брибискас в материале Nautilus.

Меньшая продолжительность жизни и более высокая смертность самцов распространена у многих видов. Естественный отбор поощряет характеристики, которые способствуют размножению, даже если они негативно влияют на здоровье особи.

Этот компромисс между продолжительностью жизни и репродукцией отчетливо прослеживается у женщин: беременность, рождение ребенка и лактация физически обременительны и энергозатратны. Исследования показали, что чем больше у женщины детей, тем выше окислительный стресс, который, в свою очередь, может привести к ускоренному старению после менопаузы.

На мужчин, конечно, не ложатся тяготы беременности, но в то же время они тратят огромное количество энергии, чтобы увеличить свои шансы на размножение. В частности, это выражается в более рискованном поведении и наращивании мускулов плеч, спины, рук.

За сохранение баланса в организме отвечают гормоны. У мужчин репродуктивное поведение регулирует тестостерон. У женщин он тоже есть, но в гораздо меньших количествах. Тестостерон способствует строительству мышц и ускоряет метаболизм. Также он помогает сжигать жировую ткань.

В дикой природе меньшие жировые запасы делают особь более чувствительной к инфекциям и нехватке еды. Поэтому рост уровня тестостерона, который положительно сказывается на репродуктивных способностях, может ущемлять другие потребности организма. Например, у самцов северной сумчатой куницы бывает колоссальный всплеск тестостерона, результатом которого становится активное спаривание и высокая смертность из-за истощения и агрессии, которую особи мужского пола проявляют по отношению друг к другу. Самки живут до трех лет, для самцов год — это уже отличный результат.

Оценить влияние тестостерона на продолжительность жизни людей сложнее. Поскольку проводить на людях эксперименты, специально меняя уровень гормона, неэтично, исследователям приходится искать более хитрые подсказки, нередко обращаясь к историческим данным. В конце XIX века в Китае и Османской империи, например, мужчины определенных религиозных взглядов подвергались не только кастрации, но и полному удалению гениталий. Евнухи жили и при дворе в предпромышленной Корее; можно также вспомнить хористов в XVII–XVIII веках в Европе. Записи о мужчинах без гениталий в Китае и европейских хористах показывают, что их продолжительность жизни никак не отличалась от остальных мужчин. В то же время корейские евнухи жили дольше, чем их некастрированные соотечественники.

Ученые также пробовали увеличивать уровень тестостерона у животных. По данным орнитологов, самцы с повышенным тестостероном строят больше гнезд, активнее отбиваются от соперников и имеют более многочисленное потомство. Если гормон так позитивно влияет на репродукцию, почему бы всем самцам не поддерживать его на высоком уровне? Но нельзя забывать, что птицам с более высоким тестостероном сложнее выжить, поскольку они хуже накапливают жир.

Опыт приема мужчинами тестостерона (в виде инъекций или таблеток) можно рассмотреть в научных целях. Так, в соответствии с исследованием 2014 года, у мужчин старшего возраста, которые принимают тестостерон, выше риск инфаркта миокарда. Более высокий уровень гормона помогает наращивать мускулатуру, но другие органы могут не выдержать столь активного метаболизма. Кроме того, тестостерон подавляет иммунитет, в то время как главный женский гормон эстрадиол укрепляет его.

Тем не менее с точки зрения эволюции высокая репродукция компенсирует мужчинам негативные эффекты высокого тестостерона. Гипотетически самец, который за год спарился с сотней самок, может стать отцом более сотни детенышей. Для самок аналогичный вариант не работает.

Сегодня мужчины развили альтернативную репродуктивную стратегию. Она заключается в увеличении «вклада отца», что достаточно редко встречается у млекопитающих. То есть самцы стараются находиться рядом со своим потомством как можно дольше, чтобы о нем заботиться. Тут рискованному поведению приходится отойти на задний план. Действительно, когда мужчины становятся отцами и заботятся о ребенке, у них может снизиться уровень тестостерона и увеличиться вес. Возможно, стоит говорить о том, что отцовство полезно для здоровья.

Источник: theoryandpractice.ru





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