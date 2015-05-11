Была ли йога в СССР?

В Америке и странах Европы популяризаторы йоги не встречали сопротивления, а нередко напротив — получали поддержку со стороны обитателей западного мира, как это произошло с Б. К. С. Айенгаром и Паттабхи Джойсом. Однако в Советском Союзе отношение к йоге было двояким.
С одной стороны, официально из идеологических соображений её не жаловали и особо невезучих популяризаторов даже изгоняли из рядов КПСС и увольняли с работы с «волчьим билетом» (так произошло, например, в 1983 с инженером-изобретателем Яном Колтуновым, у которого занимались сотни людей). С другой стороны, йогой интересовались на высочайших уровнях, к примеру, в 1960 году в СССР приезжала Индра Деви и встречалась с крупнейшим государственными деятелями страны: Косыгиным, Громыко, Микояном. После чего западная пресса окрестила её «женщиной, которая познакомила с йогой Кремль». Опять же в начале 60-х для изучения возможностей применения йоги в подготовке космонавтов в СССР был приглашён известный индийский йог Дхирендра Брахмачари, который читал космонавтам лекции и проводил практические занятия в закрытой группе. Значительно позже = уже в 1989 году гостями Советского Союза стали Б. К. С. Айенгар и Йоги Бхаджан.
Первым популяризатором физического аспекта йоги в СССР стал профессор Василий Бродов, попавший в ту самую закрытую группу Дхирендры Брахмачари в начале 60-х. Ощутив благотворное влияние йоги на своё здоровье, Бродов обнародовал целый ряд статей и книг на эту тему, выступил в качестве соавтора и главного консультанта научно-популярного фильма «Индийские йоги — кто они?», вышедшего в СССР в 1970 году, а впоследствии (в 1989 году) основал Ассоциацию йоги СССР.
В 1963 году Геннадий Стаценко открыл в Москве школу йогов, а в 1989 году – Академию йоги, высшее профессиональное учебное заведение. В 1994 году Академию переименовали в Институт Йога Гуру Ар Сантэма (ИЙГАС).
Первым сертифицированным преподавателем йоги в СССР стал лингвист и специалист по хинди Анатолий Зубков. Будучи в долгосрочной командировке в Индии, он познакомился с Шри Рам Кумар Шармой (учеником Свами Шивананды), под руководством которого и начал практику. В 1967 году на родину Зубков вернулся уже с сертификатом, дающим право на преподавание йоги. Зубков стал настоящим миссионером и проделал огромную работу по популяризации йоги в СССР: писал статьи, книги, читал лекции, вёл практические занятия, написал сценарий фильма «Индийские йоги — кто они?».
Кроме того, с помощью публикации статей и книг йогу популяризировали Виктор Воронин (в 1980-81 годах печатался в журнале «Наука и жизнь», позже написал собственную книгу по хатха-йоге) и Юрий Полковников (издал несколько собственных работ, в том числе в 1995 году книгу «Как продлить годы жизни: целительная йога»).
С переменных успехом пропагандой йоги занимался уже упомянутый инженер-изобретатель Ян Колтунов, основавший в подмосковном Болшево духовно-оздоровительный клуб «Космос», занятия в котором посещали сотни людей, за что его и выдворили из партии и с работы в 1983 году. После Перестройки возобновил занятия клуба, начал организовывать филиалы в других городах и областях страны, проводил слёты, пропагандировал методики клуба в печати.
В общем, с началом Перестройки у всех несломленных пропагандистов йоги дела пошли веселее: в 1989 году были созданы Академия йоги, Ассоциация йоги, прошла первая Конференция по йоге, которую посетил Б. К. С. Айенгар. В том же году в СССР впервые приехал Йоги Бхаджан. Позже он дал инициацию Якову Маршаку, который начал с помощью техник кундалини-йоги помогать наркозависимым подросткам.
С 2000-х годов число йога-студий в России стало расти в геометрической прогрессии, йогу сейчас преподают среди прочих направлений едва ли не в любом фитнес-клубе, а тучи видео-уроков позволяют заниматься, не выходя из дома. Так что, пусть с боем, но йога заняла своё место под солнцем в нашей стране.
Источник: kissoftheyogini.com
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- Ящик Пандоры.
Нерешенные эмоциональные конфликты.
- Важная случайность.
Четыре случайности, изменившие ход истории.
- Синий свет и плохой сон.
Простые правила для здорового сна.
- Основа жизни.
Николай Амосов о здоровье, нагрузках и ограничениях.
- Русская красота.
Знаменитые русские модели-аристократки.
- Когда уже ничего нельзя, то все можно.
История о том, что человек способен буквально на все.
- История одного шедевра.
«Бал в Мулен де ла Галетт» Ренуара.
- Горизонталь власти.
Как в СССР появился интернет и почему программисты не боялись цензуры.
- Прощай, страна. Я – изменник.
Самые громкие побеги из СССР.
- Выйти из леса.
Что почитать, если вы до сих пор боитесь ГМО.