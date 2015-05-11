Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 8 ноября 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/byla_li_joga_v_sssr_41111"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41111_istoriya-yogi-.jpg" width=206 alt="Была ли йога в СССР?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://kissoftheyogini.com/author/vlada>kissoftheyogini.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Была ли йога в СССР?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Западный мир принял йогу на ура. Но в Советском Союзе отношение к ней было не столь однозначным</font></em></span></p><p>В Америке и странах Европы популяризаторы йоги не встречали сопротивления, а нередко напротив — получали поддержку со стороны обитателей западного мира, как это произошло с Б. К. С. Айенгаром и Паттабхи Джойсом. Однако в Советском Союзе отношение к йоге было двояким. <a href="http://www.chaskor.ru/article/byla_li_joga_v_sssr_41111">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В Америке и странах Европы популяризаторы йоги не встречали сопротивления, а нередко напротив — получали поддержку со стороны обитателей западного мира, как это произошло с Б. К. С. Айенгаром и Паттабхи Джойсом. Однако в Советском Союзе отношение к йоге было двояким.

С одной стороны, официально из идеологических соображений её не жаловали и особо невезучих популяризаторов даже изгоняли из рядов КПСС и увольняли с работы с «волчьим билетом» (так произошло, например, в 1983 с инженером-изобретателем Яном Колтуновым, у которого занимались сотни людей). С другой стороны, йогой интересовались на высочайших уровнях, к примеру, в 1960 году в СССР приезжала Индра Деви и встречалась с крупнейшим государственными деятелями страны: Косыгиным, Громыко, Микояном. После чего западная пресса окрестила её «женщиной, которая познакомила с йогой Кремль». Опять же в начале 60-х для изучения возможностей применения йоги в подготовке космонавтов в СССР был приглашён известный индийский йог Дхирендра Брахмачари, который читал космонавтам лекции и проводил практические занятия в закрытой группе. Значительно позже = уже в 1989 году гостями Советского Союза стали Б. К. С. Айенгар и Йоги Бхаджан.

Первым популяризатором физического аспекта йоги в СССР стал профессор Василий Бродов, попавший в ту самую закрытую группу Дхирендры Брахмачари в начале 60-х. Ощутив благотворное влияние йоги на своё здоровье, Бродов обнародовал целый ряд статей и книг на эту тему, выступил в качестве соавтора и главного консультанта научно-популярного фильма «Индийские йоги — кто они?», вышедшего в СССР в 1970 году, а впоследствии (в 1989 году) основал Ассоциацию йоги СССР.

В 1963 году Геннадий Стаценко открыл в Москве школу йогов, а в 1989 году – Академию йоги, высшее профессиональное учебное заведение. В 1994 году Академию переименовали в Институт Йога Гуру Ар Сантэма (ИЙГАС).

Первым сертифицированным преподавателем йоги в СССР стал лингвист и специалист по хинди Анатолий Зубков. Будучи в долгосрочной командировке в Индии, он познакомился с Шри Рам Кумар Шармой (учеником Свами Шивананды), под руководством которого и начал практику. В 1967 году на родину Зубков вернулся уже с сертификатом, дающим право на преподавание йоги. Зубков стал настоящим миссионером и проделал огромную работу по популяризации йоги в СССР: писал статьи, книги, читал лекции, вёл практические занятия, написал сценарий фильма «Индийские йоги — кто они?».

Кроме того, с помощью публикации статей и книг йогу популяризировали Виктор Воронин (в 1980-81 годах печатался в журнале «Наука и жизнь», позже написал собственную книгу по хатха-йоге) и Юрий Полковников (издал несколько собственных работ, в том числе в 1995 году книгу «Как продлить годы жизни: целительная йога»).

С переменных успехом пропагандой йоги занимался уже упомянутый инженер-изобретатель Ян Колтунов, основавший в подмосковном Болшево духовно-оздоровительный клуб «Космос», занятия в котором посещали сотни людей, за что его и выдворили из партии и с работы в 1983 году. После Перестройки возобновил занятия клуба, начал организовывать филиалы в других городах и областях страны, проводил слёты, пропагандировал методики клуба в печати.

В общем, с началом Перестройки у всех несломленных пропагандистов йоги дела пошли веселее: в 1989 году были созданы Академия йоги, Ассоциация йоги, прошла первая Конференция по йоге, которую посетил Б. К. С. Айенгар. В том же году в СССР впервые приехал Йоги Бхаджан. Позже он дал инициацию Якову Маршаку, который начал с помощью техник кундалини-йоги помогать наркозависимым подросткам.

С 2000-х годов число йога-студий в России стало расти в геометрической прогрессии, йогу сейчас преподают среди прочих направлений едва ли не в любом фитнес-клубе, а тучи видео-уроков позволяют заниматься, не выходя из дома. Так что, пусть с боем, но йога заняла своё место под солнцем в нашей стране.

Источник: kissoftheyogini.com





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