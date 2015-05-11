Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 10 ноября 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/budushchee_pornoindustrii_41120"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41120_13944710577_a127b108ba_.jpg" width=206 alt="Будущее порноиндустрии" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ольга Ковалева, тренд-аналитик THI, для <a href=http://rb.ru/longread/future-of-porn/>rb.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Будущее порноиндустрии</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Сегодня ни у кого не осталось сомнений, что виртуальная реальность перевернет индустрию</font></em></span></p><p>После того как PornHub в начале 2016 года выпустил свою занимательную инфографику, мир узнал правду. Правду о том, что среди зрителей-женщин порно всего 24%, но именно они чаще всего ищут видео по тегам lesbian, threesome и rough. Или о том, что мужчины буквально разрываются между teen и MILF, тем самым предоставляя женщинам безграничные возможности для самовыражения. <a href="http://www.chaskor.ru/article/budushchee_pornoindustrii_41120">Подробнее</a></p><br clear="all" />





После того как PornHub в начале 2016 года выпустил свою занимательную инфографику, мир узнал правду. Правду о том, что среди зрителей-женщин порно всего 24%, но именно они чаще всего ищут видео по тегам lesbian, threesome и rough. Или о том, что мужчины буквально разрываются между teen и MILF, тем самым предоставляя женщинам безграничные возможности для самовыражения.

В общем, большой брат, скромно именующий себя большими данными, начеку.

Плохая ли это новость? Вряд ли. Доступность данных повышает уровень толерантности к разнообразным проявлениям сексуальности (хотя у хейтеров, конечно, работы прибавилось) и легитимизирует самые «странные» желания. Человеку важно ощущать себя членом группы для внутреннего благополучия, и статистика, показывающая, что он не фрик, этому явно способствует.

Преподаватели образовательного учреждения The School of Life, где студентов обучают искусству жизни с опорой на философию и психологию, не раз высказывались по поводу разрушительного эффекта порнографии на многие аспекты отношений. Однако осознав, что запрет не работает, школа начала говорить о «лучших» формах порнографии, менее вульгарных и более соответствующих фундаментальным ценностям человечества, и даже признала порно формой терапии, которая может помочь справиться с одиночеством и излишней серьезностью.

Первой компанией, поймавшей тренд и осмелившейся его монетизировать, стал Diesel. Бренд начал рекламировать товары на PornHub и YouPorn (64-м и 174-м по посещаемости сайтами в интернете), после прихода нового креативного директора Nicola Formichetti. Через несколько месяцев компания сообщила о «невероятном» росте в 31%, однако не уточнила, идет речь о трафике или о продажах.

Виртуальная любовь

Огромное количество современных технологий появились или получили распространение благодаря порноиндустрии. Виртуальная реальность не исключение. У людей впервые в истории появилась возможность не просто смотреть, а буквально участвовать в происходящем, и им это нравится.

Контент для виртуальной реальности создают такие игроки, как Naughty America, Real Teens, Wankz, HoloGirls, Badoink, Club Seventeen и CamSoda, а VR-игрушки делают Robotic Blowjob, Flesh Light и Kiiroo. И это только начало.

Многие производители порно рассчитывают на то, что распространение виртуальной реальности поможет им заработать. Представление о том, что порнобизнес является высокорентабельным, ошибочно: по прогнозам исследовательской компании IBIS World, доходы порносайтов будут расти меньше чем на 1% в год до 2020. Компаниям еще предстоит выяснить, готовы ли люди платить за новый формат, и если да, то сколько.

В перспективе они рассчитывают создать такой контент, в который больше женщин смогут поверить благодаря реалистичности сюжета, поведения актеров и технологии.

Однако, с порно в виртуальной реальности есть одна существенная проблема. Практически весь созданный до сегодняшнего дня контент ориентирован на мужчин. То есть все происходящее отснято так, как это видит мужчина: в кадр попадает женщина и в лучшем случае часть мужского тела. Режиссер фильмов для взрослых Эрика Люст и основатель Sssh.com (успешного порносайта для женщин) Энджи Роунтри стремятся изменить сложившуюся ситуацию.

У психологов свое мнение по этому вопросу

Вне зависимости от того, считает специалист, что порно вредит отношениям или является нормальной формой выражения сексуальности (психологи не пришли к консенсусу по этому вопросу). Они согласны, что вернуться к реальной жизни и отношениям после опытов в виртуальной реальности может быть сложнее из-за большей вовлеченности зрителя.

Люди, которые играют в игры

Тема порно неотделима от темы секс-игрушек, которые не только становятся «умнее», но и приобретают новый статус в общественном сознании. Так, классический вибратор прошел все этапы эволюции от изобретенного в 1880 году инструмента для лечения неврозов до, в своем роде, статус-символа, сигнализирующего о независимости, образованности и сексуальной раскрепощенности женщины.

Что касается интеллектуальных игрушек, их на рынке появляется великое множество. Так, японский стимулятор для мужчин VR TENGA интегрируется с очками виртуальной реальности и совершает движения, зависящие от происходящего в кадре, для максимальной реалистичности процесса. Девайс Skea сочетает в себе вибратор и пульт управления видеоиграми, позволяя играть и одновременно получать удовольствие. SexFit – своеобразный шагомер для пениса, измеряет частоту движений мужчины и количество сожженных калорий.

Специфические потребности

Можно ли назвать специфической потенциальную потребность 300 миллионов людей? Приблизительно столько человек в мире страдает нарушениями зрения. PornHub задался целью облегчить их страдания и создал аудиопорно по мотивам 50 самых популярных роликов, художественно описывающее каждую деталь происходящего на экране.

Однако, с точки зрения бизнеса, такой ход является скорее тактическим, чем стратегическим. Поскольку в ближайшем будущем технологии позволят задействовать сразу несколько каналов восприятия, например, с помощью костюмов виртуальной реальности.

Порно – это в первую очередь бизнес, призванный закрывать как массовый спрос, так и специфические ниши. И, как в любом бизнесе, чем уникальнее ваше предложение, тем меньше конкурентов.

Еще одну специфическую потребность, связанную с сексуальностью, удовлетворяет некоммерческая организация My Body Back, целью которой является помощью жертвам насилия. Организация создала сайт The Clit List, который не только предоставляет необходимую для психологической реабилитации информацию, но и рекомендует порнофильмы, эротические романы, произведения искусства, фотографии и секс-игрушки для восстановления сексуальности.

Так организация стремится помочь попавшим в беду людям, ограждая их от контента, содержащего сцены насилия и объективизации и являющегося патриархальным в широком смысле слова.

Наконец, не весь эротический контент в интернете оказался там с согласия всех сторон. Иногда ролики попадают в интернет из мести бывших партнеров или в результате монтажа недоброжелателей. Сегодня услуги по удалению такого контента из поисковиков предлагает компания Leakserv, которая уже изъяла почти 200 тысяч утекших видео и фотографий.

Порно? Что Вы, искусство!

Откровенностью сегодня никого не удивишь, а вот творческим подходом к эротике — можно. Зрители порно жаждут эстетики и готовы принимать более абстрактные, художественные формы. Журнал Playboy осознал это еще в 2014 и перестал размещать на сайте фото полностью обнаженных женщин, что привело к пятикратному увеличению трафика и снижению медианного возраста посетителей сайта на 17 лет.

Среди создателей креативной эротики заметной персоной является Эрика Люст, которая делает уникальные в своей эстетике короткометражки для сайта Xconfessions. Сюжеты короткометражек вдохновлены анонимными историями из жизни, которые на сайт отправляют пользователи.

А создатели Erotica X заметили, что видео, которые находятся по тегу beautiful sex на крупных порносайтах, крайне однообразны, и посвятили нераскрытой теме целый сайт. Получилось очень хорошо.

Порновации 2016 или панихида по Pornhub

Проект BangFit позволяет худеть, возможно, самым приятным из существующих способов.

В сентябре этого года Россия потеряла само воплощение инновационности — PornHub. Но память о нем живет в его творениях. PornHub создал браслет Wankband.

Устройство преобразует кинетическую энергию, вырабатываемую посетителями сайта, в электричество, пригодное для зарядки гаджетов. PornHub заботится не только об окружающей среде, но и о нашей физической форме.

Необходимо выбрать одну из трех программ упражнений: Hard Core, Booty Builder или Missionary Press, а затем синхронизировать смартфон с компьютером и прикрепить мобильное устройство к поясу для отслеживания движений с помощью акселерометра. После этого BangFit начинает показывать пользователю сцены из порно, которые ему предлагается повторить, и чем точнее он это делает, тем выше присуждаемый рейтинг.

Наконец, PornHub неравнодушен к ситуации в мире. Во время Олимпиады в Рио компания предоставила местным зрителям бесплатный доступ к премиум-контенту, тем самым помогая им воздержаться от секса в связи с распространением вируса Зика.

Индустрия порно бессмертна. Как минимум потому, что она закрывает потребность, плотно встроившуюся в самый базис небезызвестной пирамиды Маслоу. Но даже в такой фундаментальной области желания потребителей непрерывно меняются, открывая новые возможности для бизнеса.

На подумать...

Высокие технологии, безусловно, внесут огромный вклад в будущее порно, однако в этой сфере еще остается простор для low-tech инноваций, связанных с эстетикой и привлечением новых групп потребителей. В любом из этих сценариев важно помнить, что в основе устойчивых изменений должен находиться человек с его желаниями, а технологии, даже самые впечатляющие, это всего лишь инструмент для их исполнения.

Источник: rb.ru





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