Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/budushchee_kotoroe_my_poteryali_42392"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42392_technology-2025795_960_72.jpg" width=206 alt="Будущее, которое мы потеряли" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Андрей Константинов</b></span> <span style="font-size: large;">Будущее, которое мы потеряли</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Зачем погружаться во «вчера», когда у нас есть «завтра»?</font></em></span></p><p>Я помню время, когда мы грезили XXI веком. Он должен был решить все проблемы: освободить нас от болезней и старости и отправить покорять просторы Вселенной; передать всю скучную работу машинам, а человеческую жизнь наполнить творчеством… <a href="http://www.chaskor.ru/article/budushchee_kotoroe_my_poteryali_42392">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Я помню время, когда мы грезили XXI веком. Он должен был решить все проблемы: освободить нас от болезней и старости и отправить покорять просторы Вселенной; передать всю скучную работу машинам, а человеческую жизнь наполнить творчеством…

Полвека назад было модно оставлять послания в духе «Вскройте эту капсулу в 2017-м». Вскрываем, но что нам ответить комсомольцам из 1967-го? Они так уверены, что мы уже построили «счастье для всех даром» и колонии на Марсе. Волнуются только, помним ли мы их вождей, героев и передовиков; помним ли, что строили это будущее именно они?

— Вас обманывают! — Да они и не особо верили. Жизнь состояла из совсем других вещей, а идеология была параллельной реальностью, слова там имели ритуальное значение, к жизни их прилагать не следовало.

Теперь о будущем мечтать не принято. Ребята из образовательного центра «Сириус», с которыми мы играли в путешественников во времени, ничего, кроме апокалиптических картинок, в конце XXI века не увидели. «Нам нужно хорошее будущее!» — предупреждают заказчики другого похожего тренинга. Ребятам оно тоже нужно — но как его представить, если в растерянности перед будущим находится всё общество?

После катастроф и разочарований в утопиях ХХ века любые ростки будущего взрослые склонны воспринимать как угрозы, а не как возможности. Счастливую сказочную реальность, без которой всё равно не обойтись, теперь обычно размещают в прошлом: в свободных девяностых или сытых нулевых, в советских шестидесятых (из которых нам писали комсомольцы, думавшие, что в сказке живём мы) или дореволюционной России, «которую мы потеряли». О будущем почти не говорят — дети растут, слушая споры о Сталине, Николае Втором и Иване Грозном, год за годом не теряющие у нас актуальности.

Дискуссии о прошлом не закончатся, пока мы не поймём, чего хотим от будущего и как собираемся его строить. Только будущее способно придать смысл прошлому и настоящему. Но как его обрести? Газета «Ведомости», ссылаясь на источники в администрации президента, пишет, что образ будущего изо всех сил пытаются сконструировать для нас к выборам: сменили нескольких кураторов проекта, провели больше десятка совещаний. Ну вот, средства осваиваются, скоро нам вернут будущее, зря я беспокоился…

Нет, всё ещё хуже. Я бы и рад сказать, что это чисто российская проблема: наша несчастная страна снова впадает в реакцию и архаику, вследствие чего углубляется культурный разрыв с остальным миром, устремившимся в будущее. Но ленты новостей не дают: исламские фундаменталисты мечтают о возвращении халифата; Трамп победил на выборах под лозунгом «Сделаем Америку снова великой!» (то есть вернём прошлое). Великобритания на всех парах рвётся из Евросоюза обратно. Да и в континентальной Европе повсеместно расползается позорная архаичная идеология собственной национальной исключительности, жертвами которой становимся и мы, и наши соседи.

Объявив в конце прошлого тысячелетия «конец истории», Фрэнсис Фукуяма выразил общемировую растерянность перед будущим: привлекательных глобальных проектов больше нет ни у одного государства, мы не знаем, куда двигаться дальше. Да и какой образ будущего может предложить государство? Цивилизация, как и наука, едина, а культура нового поколения глобальна и завязана на сети, не признающие границ.

Миру нужно общее будущее, а государства враждуют друг с другом, тратя немыслимые деньги на совершенствование способов убийства и разрушения. Потребность в чиновниках будет уменьшаться по мере развития сетевой революции — создания инструментов электронной демократии, децентрализованных валют, расширения горизонтальных связей вместо вертикальных. Сложно государству пропагандировать будущее, в котором его необходимость ставится под сомнение.

Пропаганда светлого будущего не нужна и нам: это всё та же архаика, попытка вернуться в СССР. Но время массовых идеологий, «единых учебников» и прочего единомыслия всё равно не вернуть. Будущее нужно нам не в качестве приятной фантазии, которая заставляет закрывать глаза на настоящее. Будущее — это руководство к действию, чудесная возможность, которую у нас есть шанс реализовать и много шансов проспать. Будущее — наша единственная надежда.

Источник: kot.sh





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