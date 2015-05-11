Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 8 апреля 2017 года, 17.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/bud_spokoen_spasi_drugih_i_ne_teryaj_veru_41782"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41782_fireman-100722_960_72.jpg" width=206 alt="Будь спокоен, спаси других и не теряй веру" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ольга Кареева</b></span> <span style="font-size: large;">Будь спокоен, спаси других и не теряй веру</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">12 правил поведения при теракте</font></em></span></p><p>Все мы надеемся, что несчастья будут обходить нас стороной и страшное слово «теракт» никогда не коснётся нашего дома. Поэтому и правила безопасности, зазубренные на уроках ОБЖ, бесследно исчезают из нашей памяти. Вспоминаем, как выжить при завалах и задымлениях, избежать паники и давки, и спасти не только себя, но и других. <a href="http://www.chaskor.ru/article/bud_spokoen_spasi_drugih_i_ne_teryaj_veru_41782">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Все мы надеемся, что несчастья будут обходить нас стороной и страшное слово «теракт» никогда не коснётся нашего дома. Поэтому и правила безопасности, зазубренные на уроках ОБЖ, бесследно исчезают из нашей памяти. Вспоминаем, как выжить при завалах и задымлениях, избежать паники и давки, и спасти не только себя, но и других.

Без паники!

То, что паниковать в таких случаях противопоказано, знает даже школьник, но сложно представить себе, чтобы кто-то следовал этому правилу на деле. Да и реально ли сохранять спокойствие, когда исчезает уверенность в сохранности своей жизни или, что, наверное, еще хуже, в жизни своих детей? Сделать над собой усилие очень сложно, но оно необходимо. Постарайтесь максимально сконцентрироваться на своих действиях, мыслях, владейте собой - домой вернётесь и другим поможете выжить.

Избегайте толпы

Часто люди погибают не только в результате теракта, но и из-за паники и давки. Поэтому в толпу лезть категорически не следует. Если же добраться до выхода иным способом не получается, или Вы оказались в толпе случайно, не пытайтесь с ней бороться. Расставьте локти и старайтесь избегать узких мест, чтобы Вас не зажали. Упавшие вещи ни в коем случае не поднимайте, а если Вы упали сами, сгруппируйтесь, и рывком встаньте.

Под завалом

В этом случае Ваши действия в основном сводятся к ожиданию: любое необдуманное движение может вызвать ещё один обвал. Привлекайте внимание окружающих (если они есть), потом - спасателей и обязательно растирайте конечности, восстанавливая кровообращение.

При задымлении

В большинстве своём террористические акты сопровождаются взрывами. Дым, пыль, иногда ядовитые вещества распространяются по воздуху, проникая в лёгкие. А тут ещё страх и всеобщая паника. Прикройте нос и рот одеждой (если можете, смочите её), не делайте глубоких вдохов.

Спасите других

В первую очередь помогайте тем, кто находится в самом плохом состоянии, не может двигаться сам и не выживет без помощи. Остановите кровотечение, но не извлекайте застрявшие инородные предметы - это должны делать врачи.

Если Вас взяли в заложники

Не сопротивляться

Самое страшное в террористических захватах - это неизвестность. Ситуация постоянно меняется, равно как и количество жертв, и Вы не знаете, чем это может закончиться. Более того, атмосфера накаляется, и многим людям становится трудно владеть собой. Первое правило в таких случаях - не противоречить террористам, сносить все оскорбления, унижения, не бороться с ними. В этом случае есть вероятность, что спасатели успеют прийти на помощь.

В глаза не смотреть

Любые реплики и даже взгляды в сторону захватчиков могут их разозлить. Никогда не смотрите им в глаза, не повышайте голос, чтобы не спровоцировать еще большее насилие. Старайтесь, не привлекая внимания, запомнить окружающую обстановку и приметы преступников.

Спрашивать разрешение

Все свои действия Вам нужно согласовывать с террористами, причём в вежливой форме. Не предпринимайте ничего самостоятельно.

Не верить преступникам

Иногда захватчики пытаются идти на контакт с заложниками, говорить с ними, склонить на свою сторону. На взрослых людей, как правило, это не действует, а вот дети или подростки могут поверить красивым словам. Какими бы привлекательными не казались эти люди, нельзя забывать, что вы всегда будете по разную сторону баррикад.

Экономьте силы

Никто не знает, сколько продлится Ваше заточение, а потому и силы надо тратить разумно. К кислороду это правило тоже относится. Позволительно делать небольшие упражнения для мышц рук, ног, спины, если Ваши движения не раздражают захватчиков.

Отвлекайтесь

Когда ситуация становится невыносимой, очень важно сохранять самообладание и пытаться снять напряжение. Общайтесь с соседями на отвлечённые темы, если позволяют террористы, думайте о приятном (или старайтесь думать). И не теряйте веру.

Штурм

Когда спецслужбы приступают к освобождению, держитесь подальше от преступников, чтобы не пострадать при стрельбе, не приближайтесь к окнам и дверным проёмам. Если сотрудники спецназа или сами террористы используют светошумовые гранаты, в глаза будет «бить» яркий свет, по ушам - шум, а в носу появится неприятный едкий запах. Сразу ложитесь на пол, накрыв голову руками, и ждите помощи.





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