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cameralabs.org   пятница, 14 апреля 2017 года, 17.00

Братья-гении
12 фильмов братьев Коэн, которые точно стоит посмотреть


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Как это снято: «Бешеные псы»


Очаровательная «Ла Лолло»




Едва ли найдётся человек, не смотревший ни одного фильма братьев Коэн. Джоэл и Итан вошли в число самых авторитетных кинорежиссёров современного кино. Кроме того, Коэны, как правило, сами пишут сценарии, режиссируют, продюсируют и монтируют свои фильмы. Братья работают совместно на протяжении последних 32 лет и за это время удостоились 4 премий «Оскар», Золотой пальмовой ветви и ещё свыше 70 ведущих кинематографических наград.

Что можно сказать об их персонажах: по-разному мыслящие, коварные и вероломные, угрожающие, а порой симпатичные и рассеянные – всех их объединяет правдоподобность характеров. Куда бы Коэны ни забрасывали своих героев, они всегда расскрывают перед нами всю глубину и многогранность человеческой природы.

Среди работ этого дуэта есть картины, прочно вошедшие в число шедевров современного кинематографа. Мы предлагаем вам список отборных фильмов, дающих представление о Вселенной братьев Коэн.

Просто кровь / Blood Simple (1984)

Совместная карьера братьев Коэн началась в 1984 году с неонуарного триллера «Просто кровь». Это не очень простая история о супружеской измене и убийстве, которая глумится над американской мечтой, по крайней мере, отчасти, комментируя алчность, похоть и даже философию простоты.


В фильме рассказывается о том, что молодая женщина Эбби (Фрэнсис Макдорманд) изменяет своему мужу с барменом по имени Рэй (Джон Гетц). Супруг Джулиан Марти (Дэн Хедайя), догадываясь, что его обманывают, нанимает частного детектива, который подтверждает его опасения. Тогда Джулиан платит детективу, чтобы тот убил Эбби и Рэя. Но планы конечно рушатся.

«Просто кровь» важно посмотреть, потому что эта работа подготавливает почву для того, что грядёт в других фильмах братьев Коэн и вводит зрителя в атмосферу абсурда, которая найдёт продолжение в их остальных проектах. К тому же этот фильм получился действительно на славу, принёс режиссёрам несколько серьёзных наград и занял 98-е место в списке 100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет по версии AFI.

Несмотря на простоту сюжета и отсутствие привычного остроумного диалога, фильм отличается ориентированностью на философскую глубину. Он направлен на высмеивание жанра нуар и американской мечты. Как говорит детектив:

«Мир полон жалобщиков. Но дело в том, что ни в чём нет гарантий. Теперь меня не волнует, будь ты хоть папа римский, президент Соединённых Штатов или человек года. Что-то всегда может пойти не так... Что я знаю, так это Техас, и здесь... ты сам по себе».

Персонажи триллера «Просто кровь» определённо «сами по себе», несмотря на то, что они обращаются друг к другу с просьбой о помощи, когда запутываются. Побуждаемые алчностью, похотью, а иногда просто глупостью (ещё одна сквозная тема в фильмах Коэнов), они угождают в (кажущуюся очевидной) ловушку, вызывая всё более и более абсурдные ситуации.

Воспитание Аризоны / Raising Arizona (1987)

Следующий фильм Коэнов критики восприняли менее радушно, но со временем их мнение изменилось. «Воспитание Аризоны» вошло в число классических комедий 1980-х и укрепилось на 31-ой строчке в списке лучших американских кинокомедий по версии Американского института кино.

Николас Кейдж сыграл здесь одну из своих лучших ролей, представ в образе бывшего вора-рецидивиста по имени Хай. Он женится на девушке-полицейском Эд (Холли Хантер), но пара не может иметь детей, а усыновлению мешает биография Хая. Узнав, что у богатой семьи неподалёку родилось пятеро малышей, они решают выкрасть одного.


Фильм совершенно уморительной, но ирония и юмор не умаляют его глубины и серьёзности. Основное внимание уделено трём направлениям: искупление/исправление, консеквенциализм и истинность. И всё это связано неразрывно.

Как мы видим, Хай не хочет заниматься преступностью, на самом деле он пристрастился к острым ощущениям, и мечтает вести полноценный законопослушный образ жизни.

Решаясь на похищение ребёнка, он уверен, что цель оправдывает средства, пока не сталкивается со смертью и, что ещё важнее, пока не признаёт, что Аризона, похищенный малыш, находится в серьёзной опасности.

Эта экзистенциальная угроза возвращает его к реальности. В итоге он способен принять правильное решение и начать процесс искупления, то есть исправить свои ошибки и вернуть Аризону настоящим родителям.

Бартон Финк / Barton Fink (1991)

Критики очень высоко оценили эту работу. В фильме рассказывается о Бартоне (Джон Туртурро), весьма успешном драматурге из Нью-Йорка, который становится сценаристом в Голливуде в 1940-х годах. Ему поручают написать сценарий к фильму о рестлинге. Но Бартон ничего не знает о теме, на которую ему предстоит писать. Вскоре становится очевидно, что, он даже ничего не знает об обычных людях, хотя все его произведения славятся именно их описанием.


Находясь в окружении простых людей, он отказывается их слушать и слышать. Чарльз Мэдоус (Джон Гудмен) раз за разом старается помочь Бартону, но безрезультатно. Элитный буржуазный драматург, пытающийся писать для обычного человека, изображён как обладатель особого вида наглости, которой славились в то время голливудские сценаристы.

Несомненно, фильм критикует Голливуд и его высокомерие, и частично затрагивает тему фашизма. Но большая часть картины о том, что может произойти, когда один человек думает, что он умнее и талантливее всех остальных, и тем самым убеждён, что его мир – это всё, что имеет значение.

Фарго / Fargo (1996)

«Фарго» – безусловный шедевр Коэнов, настолько коммерчески успешный, что за ним последовал выпуск одноимённого сериала. Сюжет основан на реальных событиях (якобы), и повествует о Джерри Ландегарде (Уильям Мэйси), продавце автомобилей, который организовывает похищение собственной жены, чтобы получить за неё выкуп у своего богатого тестя.

Но всё идёт не по плану. Последующие комедийные и трагические события приводят к тому, что в погоню за похитителями пускается беременная женщина-полицейский Мардж Гандерсон (Фрэнсис Макдорманд). За эту роль она получила премию «Оскар». Также «Фарго» принёс статуэтку братьям-режиссёрам.


Этот фильм многие видели, но далеко не все знают, что им пытались сказать Коэны. Один из очевидных моментов: неправильные действия нельзя оправдать их результатами, а также здесь режиссёры указывают на вопросы, связанные с реальностью и идеализмом (от одного из персонажей мы постоянно слышим, что «ситуация изменилась»).

«Фарго» – отличный пример одиночества, темы, повторяющейся во многих фильмах Коэнов. Однако в этой истории одиночество любого другого персонажа контрастирует с Мардж Гандерсон и её процветающими отношениями с мужем. Эти двое действительно счастливы вместе, что позволяет им вести функциональную и успешную жизнь без манипулирования и зависимости от других.

Большой Лебовски / The Big Lebowski (1998)

«Большой Лебовски» – ещё один глубоко философский фильм, несомненно, изменивший культуру кино. Ключевой персонаж – Чувак (Джефф Бриджес), пацифист и любитель боулинга. Он становится объектом преследования преступников, принявших его за однофамильца, миллиардера «большого» Лебовски, чья жена исчезает. Сюжет несколько напомнил «Фарго», но диалоги и ситуационный юмор в «Большом Лебовском», пожалуй, даже смешнее и, безусловно, универсальнее, что позволило режиссёрам сделать ещё более острый философский комментарий.


В рамках подборки мы не можем проанализировать все темы, поднятые в этом фильме, но на чём стоит заострить внимание, так это на нигилизме. Чувак и его друзья обвиняют своих европейских врагов в том, что они нигилисты во многих сценах.

В момент выхода на экран критики прохладно восприняли эту работу, но как через несколько лет написало издание The Independent: «Это первый культовый фильм эпохи Интернета».

О, где же ты, брат? / O Brother, Where Art Thou (2000)

Должно быть, Коэнам сложно было поддерживать заданную хитовыми картинами высокую планку, но они это сделали. «О, где же ты, брат?» имел ещё больший успех, навсегда изменив мир фолк и блюграсс музыки, возродив интерес тысяч зрителей к «Одиссее» Гомера и показав на большом экране провинциальные окрестности Миссисипи 1930-х годов.


На протяжении фильма мы следуем за Эвереттом (Джордж Клуни), Питом (Джон Туртурро) и Делмаром (Тим Блейк Нельсон), тремя сбежавшими каторжниками, которые пытаются вернуться домой к Эверетту, где их ждёт спрятанный клад.

Как и в произведении Гомера, многое переплелось в этом прекрасном фильме, но несколько тем лежат на поверхности. Очевидно, что попытка сделать себе имя любыми средствами (ограблением банков и другими преступлениями) не приведёт ни к самореализации, ни к удовлетворённости.

Иногда главное в путешествии – это само путешествие. Выслушав слова слепого провидца, мы убеждаемся, что цель этого пути, как и любого другого странствия, – рост и развитие настоящего героя. Главная направленность фильма заключается в огромном прогрессе, который происходит на личностном уровне с тремя персонажами.

Человек, которого не было / The Man Who Wasn’t There (2001)

Здесь главный персонаж – Эд Крейн (Билли Боб Торнтон), ещё один пример одинокого человека в громадном мире. Он работает парикмахером в небольшом калифорнийском городке и узнаёт, что жена изменяет ему со своим боссом. Получив предложение о выгодном вложении денег с обещанием крупной прибыли, он начинает шантажировать начальника жены, чтобы получить необходимую сумму наличных. Но снова планы персонажей разваливаются на глазах у зрителей, впрочем, это регулярно происходит в фильмах Коэнов и петляющий сюжет вновь приходит к неожиданной развязке.


Отчасти из-за своего одиночества Эд впадает в отчаяние и бесцельно дрейфует по жизни. История о том, как он получил работу, как встретил свою будущую жену и как сформировал свои взгляды, свидетельствует о его бесконтрольном скитании по жизни.

Когда Эд оказывается в камере смертников, мы видим, какие перемены происходят в его характере. Мы слышим, что Эд пришёл в этот мир с уготованной судьбой и все предпринятые им действия вели его к этой цели.

Конечно, это контраст высших и низших форм отчаяния, расписанных Кьеркегором в сочинении «Болезнь к смерти». К сожалению, Эд, наконец, многое понявший о своём отчаянии, помещён Коэнами в ситуацию, в которой сделать что-либо почти невозможно.

Старикам тут не место / No Country for Old Men (2007)

Следующий крупный успех Коэнов – экранизация романа Кормака Маккарти «Старикам тут не место». Это волнующее повествование, наполненное нигилизмом и критическим взглядом на природу человека.


Фильм начитается с того, что сварщик Льюэллин Мосс (Джош Бролин) натыкается в пустыне на автомобили с трупами – последствия встречи наркоторговцев. Тут же он обнаруживает крупную сумму денег, которую решает прихватить с собой. Но с этого момента он становится мишенью для беспощадного и хладнокровного убийцы Антона Чигура (Хавьер Бардем), способного достать кого угодно и где угодно. Техасский шериф, изо всех сил пытающийся понять природу таких преступлений, задаётся вопросом, какой человек способен совершать такие поступки без угрызений совести?

Фильм получил четыре «Оскара» из 8 номинаций и оказался в на 5-м месте в списке лучших фильмов первого десятилетия XXI века, составленном Ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса.

После прочтения сжечь / Burn After Reading (2008)


Фильм соединяет, казалось бы, несвязанные жизни Линды Литцке (Фрэнсис Макдорманд), мечтающей о пластической операции работнице тренажерного зала, её друга Чеда (уморительно сыгранного Брэдом Питтом), бывшего агента ЦРУ Осборна Кокса (Джон Малкович), его жены Кэти (Тильда Суинтон) и её любовника (Джордж Клуни). Следят за всем происходящим хаосом несколько правительственных служителей, которые просто хотят убедиться, что никто не затевает ничего чрезмерно ужасного.

Серьёзный человек / A Serious Man (2009)

«Серьёзный человек» – самый откровенно философский, нигилистический и, безусловно, самый экзистенциальный фильм Коэнов.

Ларри Гопник (Майкл Stuglbarg) – преподаватель физики где-то на Среднем Западе, чья жизнь медленно разваливается на глазах. Жена уходит к другому мужчине, дети своим поведением огорчают его, а брат живёт у него на шее, да и работа – вопрос личной конкуренции.


Поскольку неприятности опутывают жизнь Ларри, он начинает сомневаться в существовании Бога; а если Он существует, то почему обрекает Лари на такие испытания. Вопрос извечный и не новый для кино, но Коэны, надо признать, довольно цинично к нему подошли.

Ларри всё вокруг кажется неправильным, а встречи с раввинами лишь разочаровывают. Но на протяжении всего фильма он очень старается сохранять веру в Бога. В итоге мы видим, что к нему катится величайшее испытание. Пожалуй, этим фильмом Коэны пытались сказать: иногда жизнь просто преподносит вам лимоны.

Железная хватка / True Grit (2010)

Сразу после «Серьёзного человека» Коэны с ещё большим успехом сняли «Железную хватку», возвратившись к жанру вестерн после фильма «Старикам тут не место».

Четырнадцатилетняя девочка Мэтти Росс (Хейли Стейнфилд) решает выследить убийцу своего отца. С ней отправляется пьянствующий федеральный маршал Рубен Когберн (Джефф Бриджес) и техасский рейнджер ЛаБиф (Мэтт Дэймон). Эта интересная и сложная история мести – ремейк оригинального фильма Джона Уэйна, вышедшего с большим успехом несколько десятилетий назад.


Фильм в основном о мести, как и оригинал, как и большинство вестернов Джона Уэйна. Но версия Коэнов вобрала в себя новый элемент – одиночество Мэтти. Она остаётся одна после смерти отца, часто в одиночку стремится отомстить, и в заключительных сценах тоже одна.

Вы скажете, что это не так уж и отличается от оригинала. Но Коэны по-своему используют диалоги, кинематографию и даже музыку, чтобы подчеркнуть природу её одиночества. Она знает, что если что-то необходимо сделать, она должна сделать это сама.

«Железная хватка» – один из самых кассовых вестернов в истории жанра и самый кассовый фильм братьев Коэн.

Внутри Льюина Дэвиса / Inside Llewyn Davis (2013)

«Внутри Льюина Дэвиса» – это возвращение режиссёров к фолк музыке, как в «О, где же ты, брат?» и опять-таки с философским подтекстом. Перенесёмся в 1961 год в компанию фолк-певца Льюина Дэвиса (Оскар Айзек) в Гринвич-Виллидж, Нью-Йорк.


На протяжении недели мы наблюдаем за метаниями Льюина между концертами, взаимоотношениями, поиском места для ночлега и преследованиями таинственного и неуловимого кота. Собственно, что означает этот кот, кроме очевидного? Поиски кота в случае Льюина объясняют его попытку найти свою идентичность. И точно так же, как кот Горфейнов, он убегает от своих проблем. Но Льюину не удаётся вырваться.

Его попытки прорваться на фолк-сцену в Чикаго проваливаются, вернуться в торговый флот Льюин не может, так как сестра выбросила его матросскую книжку. В итоге он вынужден вернуться в Гринвич-Виллидж и примириться со своим существованием в качестве посредственного певца.

Источник: cameralabs.org




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Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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