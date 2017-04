Братья-гении

Едва ли найдётся человек, не смотревший ни одного фильма братьев Коэн. Джоэл и Итан вошли в число самых авторитетных кинорежиссёров современного кино. Кроме того, Коэны, как правило, сами пишут сценарии, режиссируют, продюсируют и монтируют свои фильмы. Братья работают совместно на протяжении последних 32 лет и за это время удостоились 4 премий «Оскар», Золотой пальмовой ветви и ещё свыше 70 ведущих кинематографических наград.

Что можно сказать об их персонажах: по-разному мыслящие, коварные и вероломные, угрожающие, а порой симпатичные и рассеянные – всех их объединяет правдоподобность характеров. Куда бы Коэны ни забрасывали своих героев, они всегда расскрывают перед нами всю глубину и многогранность человеческой природы.

Среди работ этого дуэта есть картины, прочно вошедшие в число шедевров современного кинематографа. Мы предлагаем вам список отборных фильмов, дающих представление о Вселенной братьев Коэн.

Просто кровь / Blood Simple (1984)

Совместная карьера братьев Коэн началась в 1984 году с неонуарного триллера «Просто кровь». Это не очень простая история о супружеской измене и убийстве, которая глумится над американской мечтой, по крайней мере, отчасти, комментируя алчность, похоть и даже философию простоты.





В фильме рассказывается о том, что молодая женщина Эбби (Фрэнсис Макдорманд) изменяет своему мужу с барменом по имени Рэй (Джон Гетц). Супруг Джулиан Марти (Дэн Хедайя), догадываясь, что его обманывают, нанимает частного детектива, который подтверждает его опасения. Тогда Джулиан платит детективу, чтобы тот убил Эбби и Рэя. Но планы конечно рушатся.

«Просто кровь» важно посмотреть, потому что эта работа подготавливает почву для того, что грядёт в других фильмах братьев Коэн и вводит зрителя в атмосферу абсурда, которая найдёт продолжение в их остальных проектах. К тому же этот фильм получился действительно на славу, принёс режиссёрам несколько серьёзных наград и занял 98-е место в списке 100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет по версии AFI.

Несмотря на простоту сюжета и отсутствие привычного остроумного диалога, фильм отличается ориентированностью на философскую глубину. Он направлен на высмеивание жанра нуар и американской мечты. Как говорит детектив:

«Мир полон жалобщиков. Но дело в том, что ни в чём нет гарантий. Теперь меня не волнует, будь ты хоть папа римский, президент Соединённых Штатов или человек года. Что-то всегда может пойти не так... Что я знаю, так это Техас, и здесь... ты сам по себе».

Персонажи триллера «Просто кровь» определённо «сами по себе», несмотря на то, что они обращаются друг к другу с просьбой о помощи, когда запутываются. Побуждаемые алчностью, похотью, а иногда просто глупостью (ещё одна сквозная тема в фильмах Коэнов), они угождают в (кажущуюся очевидной) ловушку, вызывая всё более и более абсурдные ситуации.

Воспитание Аризоны / Raising Arizona (1987)

Следующий фильм Коэнов критики восприняли менее радушно, но со временем их мнение изменилось. «Воспитание Аризоны» вошло в число классических комедий 1980-х и укрепилось на 31-ой строчке в списке лучших американских кинокомедий по версии Американского института кино.

Николас Кейдж сыграл здесь одну из своих лучших ролей, представ в образе бывшего вора-рецидивиста по имени Хай. Он женится на девушке-полицейском Эд (Холли Хантер), но пара не может иметь детей, а усыновлению мешает биография Хая. Узнав, что у богатой семьи неподалёку родилось пятеро малышей, они решают выкрасть одного.





Фильм совершенно уморительной, но ирония и юмор не умаляют его глубины и серьёзности. Основное внимание уделено трём направлениям: искупление/исправление, консеквенциализм и истинность. И всё это связано неразрывно.

Как мы видим, Хай не хочет заниматься преступностью, на самом деле он пристрастился к острым ощущениям, и мечтает вести полноценный законопослушный образ жизни.

Решаясь на похищение ребёнка, он уверен, что цель оправдывает средства, пока не сталкивается со смертью и, что ещё важнее, пока не признаёт, что Аризона, похищенный малыш, находится в серьёзной опасности.

Эта экзистенциальная угроза возвращает его к реальности. В итоге он способен принять правильное решение и начать процесс искупления, то есть исправить свои ошибки и вернуть Аризону настоящим родителям.

Бартон Финк / Barton Fink (1991)

Критики очень высоко оценили эту работу. В фильме рассказывается о Бартоне (Джон Туртурро), весьма успешном драматурге из Нью-Йорка, который становится сценаристом в Голливуде в 1940-х годах. Ему поручают написать сценарий к фильму о рестлинге. Но Бартон ничего не знает о теме, на которую ему предстоит писать. Вскоре становится очевидно, что, он даже ничего не знает об обычных людях, хотя все его произведения славятся именно их описанием.





Находясь в окружении простых людей, он отказывается их слушать и слышать. Чарльз Мэдоус (Джон Гудмен) раз за разом старается помочь Бартону, но безрезультатно. Элитный буржуазный драматург, пытающийся писать для обычного человека, изображён как обладатель особого вида наглости, которой славились в то время голливудские сценаристы.

Несомненно, фильм критикует Голливуд и его высокомерие, и частично затрагивает тему фашизма. Но большая часть картины о том, что может произойти, когда один человек думает, что он умнее и талантливее всех остальных, и тем самым убеждён, что его мир – это всё, что имеет значение.

Фарго / Fargo (1996)

«Фарго» – безусловный шедевр Коэнов, настолько коммерчески успешный, что за ним последовал выпуск одноимённого сериала. Сюжет основан на реальных событиях (якобы), и повествует о Джерри Ландегарде (Уильям Мэйси), продавце автомобилей, который организовывает похищение собственной жены, чтобы получить за неё выкуп у своего богатого тестя.

Но всё идёт не по плану. Последующие комедийные и трагические события приводят к тому, что в погоню за похитителями пускается беременная женщина-полицейский Мардж Гандерсон (Фрэнсис Макдорманд). За эту роль она получила премию «Оскар». Также «Фарго» принёс статуэтку братьям-режиссёрам.





Этот фильм многие видели, но далеко не все знают, что им пытались сказать Коэны. Один из очевидных моментов: неправильные действия нельзя оправдать их результатами, а также здесь режиссёры указывают на вопросы, связанные с реальностью и идеализмом (от одного из персонажей мы постоянно слышим, что «ситуация изменилась»).

«Фарго» – отличный пример одиночества, темы, повторяющейся во многих фильмах Коэнов. Однако в этой истории одиночество любого другого персонажа контрастирует с Мардж Гандерсон и её процветающими отношениями с мужем. Эти двое действительно счастливы вместе, что позволяет им вести функциональную и успешную жизнь без манипулирования и зависимости от других.

Большой Лебовски / The Big Lebowski (1998)

«Большой Лебовски» – ещё один глубоко философский фильм, несомненно, изменивший культуру кино. Ключевой персонаж – Чувак (Джефф Бриджес), пацифист и любитель боулинга. Он становится объектом преследования преступников, принявших его за однофамильца, миллиардера «большого» Лебовски, чья жена исчезает. Сюжет несколько напомнил «Фарго», но диалоги и ситуационный юмор в «Большом Лебовском», пожалуй, даже смешнее и, безусловно, универсальнее, что позволило режиссёрам сделать ещё более острый философский комментарий.





В рамках подборки мы не можем проанализировать все темы, поднятые в этом фильме, но на чём стоит заострить внимание, так это на нигилизме. Чувак и его друзья обвиняют своих европейских врагов в том, что они нигилисты во многих сценах.

В момент выхода на экран критики прохладно восприняли эту работу, но как через несколько лет написало издание The Independent: «Это первый культовый фильм эпохи Интернета».

О, где же ты, брат? / O Brother, Where Art Thou (2000)

Должно быть, Коэнам сложно было поддерживать заданную хитовыми картинами высокую планку, но они это сделали. «О, где же ты, брат?» имел ещё больший успех, навсегда изменив мир фолк и блюграсс музыки, возродив интерес тысяч зрителей к «Одиссее» Гомера и показав на большом экране провинциальные окрестности Миссисипи 1930-х годов.





На протяжении фильма мы следуем за Эвереттом (Джордж Клуни), Питом (Джон Туртурро) и Делмаром (Тим Блейк Нельсон), тремя сбежавшими каторжниками, которые пытаются вернуться домой к Эверетту, где их ждёт спрятанный клад.

Как и в произведении Гомера, многое переплелось в этом прекрасном фильме, но несколько тем лежат на поверхности. Очевидно, что попытка сделать себе имя любыми средствами (ограблением банков и другими преступлениями) не приведёт ни к самореализации, ни к удовлетворённости.

Иногда главное в путешествии – это само путешествие. Выслушав слова слепого провидца, мы убеждаемся, что цель этого пути, как и любого другого странствия, – рост и развитие настоящего героя. Главная направленность фильма заключается в огромном прогрессе, который происходит на личностном уровне с тремя персонажами.

Человек, которого не было / The Man Who Wasn’t There (2001)

Здесь главный персонаж – Эд Крейн (Билли Боб Торнтон), ещё один пример одинокого человека в громадном мире. Он работает парикмахером в небольшом калифорнийском городке и узнаёт, что жена изменяет ему со своим боссом. Получив предложение о выгодном вложении денег с обещанием крупной прибыли, он начинает шантажировать начальника жены, чтобы получить необходимую сумму наличных. Но снова планы персонажей разваливаются на глазах у зрителей, впрочем, это регулярно происходит в фильмах Коэнов и петляющий сюжет вновь приходит к неожиданной развязке.





Отчасти из-за своего одиночества Эд впадает в отчаяние и бесцельно дрейфует по жизни. История о том, как он получил работу, как встретил свою будущую жену и как сформировал свои взгляды, свидетельствует о его бесконтрольном скитании по жизни.

Когда Эд оказывается в камере смертников, мы видим, какие перемены происходят в его характере. Мы слышим, что Эд пришёл в этот мир с уготованной судьбой и все предпринятые им действия вели его к этой цели.

Конечно, это контраст высших и низших форм отчаяния, расписанных Кьеркегором в сочинении «Болезнь к смерти». К сожалению, Эд, наконец, многое понявший о своём отчаянии, помещён Коэнами в ситуацию, в которой сделать что-либо почти невозможно.

Старикам тут не место / No Country for Old Men (2007)

Следующий крупный успех Коэнов – экранизация романа Кормака Маккарти «Старикам тут не место». Это волнующее повествование, наполненное нигилизмом и критическим взглядом на природу человека.





Фильм начитается с того, что сварщик Льюэллин Мосс (Джош Бролин) натыкается в пустыне на автомобили с трупами – последствия встречи наркоторговцев. Тут же он обнаруживает крупную сумму денег, которую решает прихватить с собой. Но с этого момента он становится мишенью для беспощадного и хладнокровного убийцы Антона Чигура (Хавьер Бардем), способного достать кого угодно и где угодно. Техасский шериф, изо всех сил пытающийся понять природу таких преступлений, задаётся вопросом, какой человек способен совершать такие поступки без угрызений совести?

Фильм получил четыре «Оскара» из 8 номинаций и оказался в на 5-м месте в списке лучших фильмов первого десятилетия XXI века, составленном Ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса.

После прочтения сжечь / Burn After Reading (2008)





Фильм соединяет, казалось бы, несвязанные жизни Линды Литцке (Фрэнсис Макдорманд), мечтающей о пластической операции работнице тренажерного зала, её друга Чеда (уморительно сыгранного Брэдом Питтом), бывшего агента ЦРУ Осборна Кокса (Джон Малкович), его жены Кэти (Тильда Суинтон) и её любовника (Джордж Клуни). Следят за всем происходящим хаосом несколько правительственных служителей, которые просто хотят убедиться, что никто не затевает ничего чрезмерно ужасного.

Серьёзный человек / A Serious Man (2009)

«Серьёзный человек» – самый откровенно философский, нигилистический и, безусловно, самый экзистенциальный фильм Коэнов.

Ларри Гопник (Майкл Stuglbarg) – преподаватель физики где-то на Среднем Западе, чья жизнь медленно разваливается на глазах. Жена уходит к другому мужчине, дети своим поведением огорчают его, а брат живёт у него на шее, да и работа – вопрос личной конкуренции.





Поскольку неприятности опутывают жизнь Ларри, он начинает сомневаться в существовании Бога; а если Он существует, то почему обрекает Лари на такие испытания. Вопрос извечный и не новый для кино, но Коэны, надо признать, довольно цинично к нему подошли.

Ларри всё вокруг кажется неправильным, а встречи с раввинами лишь разочаровывают. Но на протяжении всего фильма он очень старается сохранять веру в Бога. В итоге мы видим, что к нему катится величайшее испытание. Пожалуй, этим фильмом Коэны пытались сказать: иногда жизнь просто преподносит вам лимоны.

Железная хватка / True Grit (2010)

Сразу после «Серьёзного человека» Коэны с ещё большим успехом сняли «Железную хватку», возвратившись к жанру вестерн после фильма «Старикам тут не место».

Четырнадцатилетняя девочка Мэтти Росс (Хейли Стейнфилд) решает выследить убийцу своего отца. С ней отправляется пьянствующий федеральный маршал Рубен Когберн (Джефф Бриджес) и техасский рейнджер ЛаБиф (Мэтт Дэймон). Эта интересная и сложная история мести – ремейк оригинального фильма Джона Уэйна, вышедшего с большим успехом несколько десятилетий назад.





Фильм в основном о мести, как и оригинал, как и большинство вестернов Джона Уэйна. Но версия Коэнов вобрала в себя новый элемент – одиночество Мэтти. Она остаётся одна после смерти отца, часто в одиночку стремится отомстить, и в заключительных сценах тоже одна.

Вы скажете, что это не так уж и отличается от оригинала. Но Коэны по-своему используют диалоги, кинематографию и даже музыку, чтобы подчеркнуть природу её одиночества. Она знает, что если что-то необходимо сделать, она должна сделать это сама.

«Железная хватка» – один из самых кассовых вестернов в истории жанра и самый кассовый фильм братьев Коэн.

Внутри Льюина Дэвиса / Inside Llewyn Davis (2013)

«Внутри Льюина Дэвиса» – это возвращение режиссёров к фолк музыке, как в «О, где же ты, брат?» и опять-таки с философским подтекстом. Перенесёмся в 1961 год в компанию фолк-певца Льюина Дэвиса (Оскар Айзек) в Гринвич-Виллидж, Нью-Йорк.





На протяжении недели мы наблюдаем за метаниями Льюина между концертами, взаимоотношениями, поиском места для ночлега и преследованиями таинственного и неуловимого кота. Собственно, что означает этот кот, кроме очевидного? Поиски кота в случае Льюина объясняют его попытку найти свою идентичность. И точно так же, как кот Горфейнов, он убегает от своих проблем. Но Льюину не удаётся вырваться.

Его попытки прорваться на фолк-сцену в Чикаго проваливаются, вернуться в торговый флот Льюин не может, так как сестра выбросила его матросскую книжку. В итоге он вынужден вернуться в Гринвич-Виллидж и примириться со своим существованием в качестве посредственного певца.

Источник: cameralabs.org





