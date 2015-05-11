Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 04:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/brakovannaya_svoboda_42458"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42458_brak_sv_2017000.jpg" width=206 alt="Бракованная свобода" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Галина Лукашевич</b></span> <span style="font-size: large;">Бракованная свобода</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Должны ли супруги жертвовать своим личным пространством?</font></em></span></p><p>Что касается «правильности» отношений в браке, мы до сих пор мыслим стереотипами, восходящими если не к палеолиту, то к средневековью уж точно. Как будто «Домострой» — наша настольная книга. Несмотря на то, что большинству из нас важно поддерживать контакты с друзьями, близкими, находить время для себя и своих интересов, мы часто целиком и полностью погружаемся в отношения, делая их единственным содержанием своей жизни, так как это соответствует нашим представлениям о том, как должно быть. <a href="http://www.chaskor.ru/article/brakovannaya_svoboda_42458">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Что касается «правильности» отношений в браке, мы до сих пор мыслим стереотипами, восходящими если не к палеолиту, то к средневековью уж точно. Как будто «Домострой» — наша настольная книга. Несмотря на то, что большинству из нас важно поддерживать контакты с друзьями, близкими, находить время для себя и своих интересов, мы часто целиком и полностью погружаемся в отношения, делая их единственным содержанием своей жизни, так как это соответствует нашим представлениям о том, как должно быть.

Мы с мужем выбираем поездку к морю в турагентстве. Муж дотошно выясняет, хорош и безопасен ли отель, какова его удаленность от пляжа, не слишком ли шумно и прочее, прочее. Наконец, выбор сделан, и девушка-менеждер бодро рапортует:

— Отель «…», 5 звезд, все включено, номер на двоих…

— На одного… — робко поправляю я.

— В смысле?

— Я лечу одна.

Девушка сначала удивленно смотрит на мужа, потом с завистью на меня:

— Понятно.

А понятно ей, очевидно, что… стерва я редкостная: никудышная жена да еще наверняка и гулящая. Иначе, с чего это мне дома не сидится? В городских джунглях не загорается? Примерно такого же мнения один наш приятель. Он так и заявил мужу: «Я бы не отпустил!».

Что касается «правильности» отношений в браке, мы до сих пор мыслим стереотипами, восходящими если не к палеолиту, то к средневековью уж точно. Как будто «Домострой» — наша настольная книга. Несмотря на то, что большинству из нас важно поддерживать контакты с друзьями, близкими, находить время для себя и своих интересов, мы часто целиком и полностью погружаемся в отношения, делая их единственным содержанием своей жизни, так как это соответствует нашим представлениям о том, как должно быть. Заключаются они в следующем: я делаю то, чего хотим «мы»; мое мнение, видоизменяясь, перетекает в «наше»; личное пространство становится «общим». Отныне и присно. Аминь.

Только вот «мы», как ни крути, состоит из двух «я». И, если не брать этого в расчет, кто-то будет всегда перетягивать одеяло на себя, а кто-то, безропотно или не очень (но это уже совсем другая история), играть в поддавки. Полезно ли это для отношений? Едва ли.

Один мой знакомый, назовем его Сергеем, оформляя развод с первой женой, еще не знал, что через десять месяцев женится снова. По правде говоря, тогда он и вовсе был уверен, что останется холостяком, пока смерть не разлучит его с… жизнью. Ему, чуть не задохнувшемуся от всепоглощающей любви жены, было совершенно невдомек, что супруги могут проводить время по отдельности и, господибожетымой, иметь увлечения, не ограничивающиеся друг другом.

Ведь у бывшей не было принципиально никаких интересов, помимо Сергея, и целей, кроме правильно приготовленного борща, ну или пельменей, ну или любого другого блюда из поваренной книги рецептов.

Поначалу Сергей не был против сытых вечеров, приправленных совместным просмотром фильмов или скрупулезными обсуждениями предстоящего ремонта в гостиной. И даже почти не сопротивлялся традиционным субботне-воскресным визитам к теще в пригород (хотя где-то на уровне подсознания подозревал, что выходные можно провести и поинтереснее). А, когда, наконец, понял, что такой распорядок ожидает его ни больше ни меньше до конца дней, загрустил.

Однажды, проснувшись поутру, Сергей решил, что поддерживать отношения, КПД которых приблизился к отметке «минус тысяча процентов», нецелесообразно. Он стал задерживаться на работе. Потом — не на работе. А чуть позже встретил Наташу, которая не пыталась заменить собой весь мир, потому что, прежде всего, ценила свою свободу, а значит и свободу другого.

Здесь важно отметить, что свобода — это вовсе не отсутствие обязательств, а уважение личного пространства друг друга. Она способствует гармоничному развитию личности и, как следствие, отношений, которое совершенно невозможно, если помимо семьи у вас нет других источников смысла и реализации.

Это доказывает и история моей давней подруги Кати. Девушка вышла замуж в восемнадцать. И как самостоятельная единица перестала существовать окончательно и бесповоротно: из зависимого от родителей подростка она в одночасье (минуя важный период жизни «для» и «ради» себя) превратилась в примерную по схоластическим меркам жену.

Жила интересами, а чаще всего — проблемами, мужа, без его сопровождения бывала исключительно на университетских парах и в ближайшем супермаркете. А муж совсем не был ревнивым тираном, как может показаться на первый взгляд. Просто он считал, что так «правильно».

После нескольких лет хождения по мукам семейной жизни, Катя, боясь, как сахар в горячем чае, незаметно раствориться в желаниях своей второй половины (вернее, уже большей части), решила искать помощи у психолога, который подтвердил то, что девушка и так втайне подозревала: для счастливой совместной жизни у каждого из супругов должны быть интересы за пределами их отношений. В противном случае они — и супруги, и отношения — перестают развиваться. А от отсутствия развития до деградации рукой подать.

Нарушение комфортной зоны личного пространства — не только признак незрелости отношений, но и показатель их неизбежной отрицательной динамики по схеме «привыкание — пресыщение — утрата». Поэтому всем нам необходимо какое-то время проводить наедине с собой.

Я, к примеру, обожаю бывать в одиночестве в такой же степени, как и просыпаться рядом с мужем по утрам. И отпуск я бы с удовольствием провела вместе с мужем, однако обстоятельства, связанные с его работой, не позволили этого сделать, что совсем не повод нам обоим становиться заложниками этих самых обстоятельств.

В общем, пока большинство друзей и родственников задавались вопросом: «Как она могла?», я тихо и мирно ловила дзен, вдыхая теплый морской воздух, и думала о том, как все-таки здорово, когда не приходится унижаться, объясняя близкому человеку, что мне срочно нужна перезагрузка; что и без того не богатырское здоровье на фоне перманентной усталости имеет все шансы расшататься в конец; что «я дни напролет занимаюсь маленьким ребенком да еще и работаю, так что имею право»… на свой глоток свободы.

Так сделайте глубокий вдох и поймите, что границы устанавливаете вы сами. И выдохните, наконец.

Источник: lady.tut.by





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