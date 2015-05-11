Боюсь воспитывать

Вы — интеллигентный и добрый человек, верящий в добро и справедливость, в то, что ваши дети оценят все то, что вы для них делаете. А не получается так. Дети стремятся «продавить» границы и перестают уважать вас. Что делать, — рассказывает психолог Лиля Дубинская.
Пришло мне письмо от мамы подростка (но думаю, тема актуальна и для мам маленьких детей):
«Здравствуйте! У меня к вам вот такой вопрос: как выставлять ограничения детям, если вы сами — человек мягкий, нежесткий, рассчитывающий на то, что если вы к детям по-доброму, то они поймут и оценят и вся эта гармония будет саморегулироваться. Признаюсь честно – это моя огромная проблема. Я всегда думаю о других, их чувствах, не позволяю себе никого обидеть, ну, то есть со временем с чужими людьми все-таки я научилась беспроблемно открывать двери, просить о помощи, настаивать и даже защищать права, но вот с близкими… Мне попался и муж такой, от которого пришлось бежать, а теперь и залюбленный сынок подрос — и никакой гармонии: ну и что ты мне сделаешь? Я понимаю, что для таких родителей, как я, нужна работа над собой. Что конкретно делать и как параллельно заботиться о детях, которым нужны ограничения, иначе они вообще свесят ноги, станут нас не уважать абсолютно?».
Старая школа и новые методы
Во мне письмо вызвало искренний сочувственный отклик. Мне очевидно, что написавшая его мама – очень хороший человек, и что ей по-настоящему горько и трудно. Очень хочется помочь беде, хотя известно ведь, что чужую беду руками разведу, а со своей все всегда непросто. И все же, попробуем разобраться.
В последние годы много пишется и говорится о том, какая в нашем обществе принята ошибочная и даже порочная модель воспитания. О том, что родители предыдущих поколений очень жестко и репрессивно воздействовали на своих детей, «ломали» их, подавляли их волю и желания, сделали их «забитыми» и пассивными, не задумывались о чувствах своих детей, «не дали им любви». Результатом является взаимное отчуждение детей и родителей, в котором они винят друг друга, чувствуя себя одинокими и брошенными.
Такие сигналы от психологов породили у родителей чувство страха – быть жестокими, проявить себя нелюбящими, подавлять свободу самопроявления своих детей. В общем, быть плохими родителями. И многие из них приняли для себя строго противоположную модель отношений – вообще отказ от требований, предъявляемых к детям, отказ от любых ограничений, предоставление им неограниченной свободы всех их проявлений.
Другие родители ищут «золотую середину» между жестким подавлением воли детей и предоставлением им свободы этой воли – как некоего среднеарифметического компромисса: вот я тебе позволю три дня не ложиться спать во-время (играть в Wild Hant), но потом ты 5 раз будешь железно соблюдать режим (5 дней вообще не играть), ок?
Но оказывается, что к миру, гармонии и порядку в совместной жизни не приводит ни та модель, ни другая, — ребенок не желает знать никаких «берегов» и руководствуется в своем поведении только намерением получать удовольствия. И уж точно дети, особенно подростки, не оценивают так, как хотелось бы мамам, их отношения по-доброму. И это бесконечно обидно.
Ошибка первая: смешанный стиль
В чем же ошибка? Их несколько. Первая заключается в том, что родители смешивают подавление и требовательность, «ломку» и необходимость направлять.
Ребенок – сначала, конечно, маленький, но и подросток тоже не может самостоятельно направлять свою жизнь так, чтобы обеспечить себе безопасность, здоровье и разностороннее развитие — интеллектуальное, социальное, эмоциональное и культурное.
Ну правда, откуда у него могут быть обо всем этом представления, какой у него опыт и знания, чтобы различить, что приносит ему пользу, а что – вред, как у него, еще только начавшего познавать этот сложнейший мир, может быть представление о цели собственного движения по жизни?
Овладеть всеми этими сложными пониманиями ему непременно должны помочь родители. Конечно, любящие, конечно, уважительно относящиеся к его врожденным индивидуальным особенностям, возможностям, интересам и способностям. Но родителям нужно понимать: именно они являются лоцманами для этого маленького кораблика, отправляющегося в плавание по бурному жизненному морю. Значит, лоцману нужно четко представлять, какой курс он предлагает кораблику, и стараться направлять его по этому курсу, пока не научится кораблик искусству самостоятельно прокладывать маршрут.
Ошибка вторая: пускать на самотек
Отказываться от того, чтобы направлять ребенка к тому, чему ему нужно научиться, пуская его на самотек – это вторая ошибка. Здесь родителям нужно самим себе постараться четко представить, какие же умения непременно нужно дать ребенку. И направлять его к тому, чему он должен научиться, то есть очертить ему рамками, границы, в которых ребенок должен двигаться по пути к взрослению.
Мне представляется, что первым таким умением является навык уважительного, доброжелательного, взаимоподдерживающего и самоуважительного общения с другими людьми. Необходимость его естественно вытекает из очевидного факта, что человеку предстоит прожить жизнь среди людей, что вся наша жизнь – это множество разнообразных контактов и отношений с другими, и что способ их осуществления определяет, помимо врожденных данных, нашу возможность быть счастливыми.
В этом месте мама, написавшая мне письмо, наверняка воскликнет: «Так я ведь так и стараюсь – по-доброму! А он, я же вам говорю, только садится на голову и совсем меня не уважает!»
Отвечаю: я предполагаю, дорогая мама, что вы осуществляли только одну часть такого научения – сами проявляли уважительность и поддержку. Но отказались от требования такого же отношения к себе – выполнения договоренностей, уважения к вашим собственным (и других людей) границам, жертвование ими ради «добрых отношений». Все это – из страха «давить и ломать». А еще – от недооценки (преуменьшения) собственных потребностей и права на их удовлетворение. Это означает, что вам, человеку мягкому и нежесткому, нужно повысить степень жесткости конструкции, определяющей ваши собственные границы. Укрепиться в праве ни них.
Направлять ребенка вполне возможно, и этому можно и нужно научиться без ломки и подавления маленькой личности. А также и без отказа от собственного самопроявления. Вы точно настолько же ценная и значимая личность, как и ваш ребенок. Не жертвуйте своими потребностями, стремлениями и мечтами. Не жертвуйте собой – не преуменьшайте свое место в этой жизни.
Родителям нужно определиться и с другими научениями, которые, они считают, необходимо приобрести ребенку.
Я лично отношу к таким:
— умение учиться, приобретать знания и навыки;
— умение позаботиться о своем здоровье и безопасности;
— умение защищать и отстаивать себя;
— умение относиться к неудачам как к необходимости дополнительных попыток и проб;
— умение организовать свое жизненное пространство;
— умение брать на себя ответственность за то, что уже посильно (соответсвует возрастным возможностям) и справедливо. Начиная, конечно, с малого.
К этим научениям и нужно, по моему мнению, неуклонно направлять свое своенравное чадо. Для маленького ребенка такой список, конечно, должен быть конкретнее и обыденнее: чистить зубы; вовремя ложиться спать; не драться (или, напротив, уметь давать сдачи) на детской площадке и в садике; научиться самостоятельно застегивать непослушные пуговицы; складывать вещи перед сном на стульчик возле постели; убирать (или, может быть, это не обязательно? или пока несвоевременно?) свои игрушки; смотреть один или два – но не больше — мультика перед сном; засыпать самостоятельно (или в обнимку с любимой кошкой?); заботиться о том, чтобы у любимой кошки был корм в плошке утром и вечером.
Главное, чтобы родитель сам понимал смысл и необходимость своих требований (границ, выставляемых ребенку). Но если такие границы осмысленны, по мнению родителя – необходимы, справедливы и соответствуют возрасту ребенка, нужно направлять его к их выполнению последовательно и неуклонно.
Ошибка третья: неумение сочувствовать
Третья ошибка – неумение дать ребенку почувствовать и понять, что при любых требованиях и ограничениях вы видите, понимаете и уважаете его чувства, потребности и желания. Дать ребенку почувствовать, что отказ от немедленного или несоразмерного удовлетворения их означает для вас ответственность за его благо, но ни в коем случае не ваше отрицание его прав на них или вашей нелюбви. «Конечно, тебе этого очень хочется. Но просто всему свое время. А сейчас придется сделать так, как я говорю. В жизни есть правила, которые нужно выполнять».
Умение дать такой сигнал заключается в умении безоценочно принять и назвать ребенку эти чувства, потребности и желания. Такое умение не очень присуще родителям в нашей культуре отношений с детьми. Но это вопрос навыка. Это называние и спокойное принятие проявлений ребенка должно предшествовать тому, что вы будете настаивать на выполнении своего требования. Оно поможет вам:
— освободиться от чувства вины в том, что вы «делаете несчастным своего ребенка, не доставляя ему желаемого»;
— избежать крика, негативных характеристик, унижающих вашего ребенка и лишающих его уверенности в том, что он хорош и любим;
— быть более чуткой к потребностям своего ребенка и точнее удовлетворять их в подходящий момент и подходящей форме.
А ребенку такое ваше «отражение» его чувств поможет принять высказанные требования без ощущения унижения и подавления его «злой матерью». Факт того, что в жизни есть правила, которые приходится выполнять, он тоже сможет принять спокойнее и осмысленнее.
Ошибка последняя: ожидание благодарности
Последняя ошибка – это ожидание, осознанное или подсознательное, от ребенка благодарности «за все хорошее».
Опять слышу, как мама, задавшая мне вопрос, восклицает: «Я не жду и не требую никакой благодарности! Но я имею право на уважение!». Да я и не сомневаюсь: сознательно родители не требуют от своих детей благодарности за все заботы, волнения и «вложенную в них всю душу». Но естественное чувство справедливости, потребность в том, чтобы усилия, старания и «вложенная душа» были не напрасны и имели смысл, вызывают у родителей чувство обиды и упрек детям в неблагодарности.
Увы, вынуждена разочаровать. В детях так сильны их собственные потребности, желания и ожидания от жизни счастья и чудес, что им – пока – всего кажется мало. И чувства благодарности они не испытывают. Это чувство приходит уже в зрелости, оно предполагает осмысление собственных базовых ценностей и того позитивного вклада в формирование личности, которое сделали родители. Подросткам такая задача еще не по силам.
К счастью, хочу обнадежить. Человек, которому его родители – или даже один из них, если уж сложилась семья неполной, — дали образец поступков, выборов, решений, продиктованных стремлением к доброте, гармонии, заботе, любви и готовности трудиться над своей жизнью, в подавляющем большинстве случаев преодолевает бури и рифы пубертата и ранней юности. И научается выбирать стремление к доброте. И когда приходит время осознать его в собственной душе, понимают, как многим они обязаны своим несовершенным родителям. Своей «непонимающей» и беспомощной матери.
Источник: womo.ua
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