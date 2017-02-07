Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 14:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/borotsya_i_iskat_42503"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42503_philatelist-1844080_960_72.jpg" width=206 alt="Бороться и искать" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Наталься Катерова</b></span> <span style="font-size: large;">Бороться и искать</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Что подразумевается под «разумными и достаточными» мерами поиска авторов сиротских произведений</font></em></span></p><p>Существование сиротских произведений — одна из иллюстраций несовершенства современной системы авторского права, заставляющей защищать то, что в большинстве случаев автору уже не нужно. О том, как сейчас осуществляется поиск правообладателей сиротских произведений и что можно сделать, чтобы они стали доступными. <a href="http://www.chaskor.ru/article/borotsya_i_iskat_42503">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Существование сиротских произведений — одна из иллюстраций несовершенства современной системы авторского права, заставляющей защищать то, что в большинстве случаев автору уже не нужно. О том, как сейчас осуществляется поиск правообладателей сиротских произведений и что можно сделать, чтобы они стали доступными.

По оценкам экспертов, на 2015 год около 70% книг в каталогах крупнейших мировых библиотек имеют статус сиротских произведений. Использовать их без разрешения автора или правообладателя нельзя: он может объявиться в любой момент и обратиться в суд по факту нарушения прав. Подобный сценарий пугает многих издателей. При этом основная сложность состоит не столько в получении разрешения на использование произведения, сколько в установлении правообладателя.

С канадским юмором

Попытки законодательно решить проблему сиротских произведений в разное время предпринимали разные государства, но кардинальных изменений в поиске и процессе установления авторства не произошло.

В Венгрии в 1999 году была введена система, которая обязывала документировать поиски правообладателей через публикации в национальной газете. Если автор не объявлялся, можно было подать соответствующее заявление и внести 350 евро в Патентную службу. В случае принятия заявления произведению присваивался статус «с недоступным правооб-ладателем». Это означало возможность его публикации, в основном, в коммерческих целях. Но подобная система оказалась малоэффективной. Ею воспользовались лишь несколько институтов и коммерческих компаний. Поэтому в 2009 году она была изменена с целью унификации с практикой Евросоюза.

В США законопроект по сиротским произведениям был предложен в 2006 году, но одобрения Сената так и не получил. Нововведением стало определение таких принципов поиска правообладателей, как «добросовестный поиск в разумных объёмах» и «добропорядочные намерения использования произведения». Однако уточнения добросовестности и разумности объемов документ не содержал. Дальше рассмотрения в Правительстве законопроект не прошел.

Поиски авторов сиротских произведений в Канаде не обошлись без ноток черного юмора. В стране создали бюро «Мёртвой руки». Туда можно было обращаться с информацией по поводу неудачных поисков правообладателя. После проверки подлинности данных поиска, бюро наделяло произведение статусом бесхозного. Канадская практика понравилась многим странам. Так, Япония, Индия и Южная Корея установили собственные параметры государственного лицензирования для бесхозных работ, поиски авторов которых, к сожалению, не увенчались успехом. Единичные международные попытки обнаружить потерявшихся авторов оказались тщетными, поэтому страны решили объединить усилия для решения проблемы сиротских произведений, ставших камнем преткновения мирового авторского права в последние годы.

Должный поиск «по-европейски»

В 2012 году Европарламент принял Директиву «О некоторых случаях разрешенного использования сиротских произведений». Она стала первым значимым документом, давшим старт решению проблемы сиротских произведений в современном авторском праве. Директива не только определила статус произведения с «потерявшимся» автором, но и ввела понятие «должного поиска» его правообладателя. Все необходимые меры розыскных работ прописаны в третьей статье документа. Так, например, должный поиск необходимо провести до начала использования произведения, и организации, занимающиеся им, должны делать его добросовестно. Причём этот пункт остается на совести каждого государства в отдельности и Директивой не регулируется.

Документ расширил границы поиска через указание на то, что автора следует искать не только в стране, где находится произведение, но и там, где оно могло быть впервые опубликовано. Кроме того, организации, осуществляющие поиск авторов, должны чётко фиксировать результаты поиска и представлять вышестоящим органам отчёты о его «достаточности и разумности». Примечательно, что перечень разумных и достаточных мер при поиске автора, а также порядок их осуществления могут быть истолкованы каждой страной по-своему.

Кроме основного текста у Директивы есть приложение, где перечислены источники, с помощью которых можно искать правообладателей, предусмотрено право авторов на прекращение статуса сиротского произведения, а также справедливое вознаграждение. Внедрить документ планировалось в октябре 2014 года, но некоторые страны реализовали его в национальном законодательстве, не дожидаясь установленного срока.

Например, в Германии с января 2014 года вступило в силу положение, согласно которому для сиротских произведений в библиотечных фондах не требуется лицензирование агентством по коллективному управлению правами. А регистрация в Патентном бюро стала необходимым условием. Для произведений, вышедших из печати до 1966 года, требуется аналог расширенных коллективных лицензий и регистрация в Патентном бюро. А вместе с перманентным правом на выход из системы автор получает шесть недель на подачу заявления, запрещающего доступ к его работе.

В Великобритании измененное законодательство определило собственные критерии должного поиска автора сиротского произведения. К тому же, правительство специально разработало особую схему выдачи лицензий правообладателям произведений.

Отечественные разработки

Российской попыткой законодательно решить проблему сиротских произведений стал законопроект Министерства связи и массовых коммуникаций «О внесении изменений в часть четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования механизма коллективного управления авторскими и смежными правами)». Именно этот документ первым в российской практике дал четкое юридическое определение сиротских произведений. В соответствии с ним к этой категории относятся произведения, «обладателей авторских прав которых не удалось установить или обладатели которых не могут быть обнаружены, несмотря на проведение должного поиска».

Как и Директива Евросоюза, законопроект говорит о «добросовестном проведении должного поиска сиротских произведений» и рассматривает «разумность и достаточность мер по установлению правообладателей включаемых в реестр произведений». Однако формулировка, предполагающая, что перечни разумных и достаточных мер по поиску автора лишь «могут быть установлены законом», по мнению многих экспертов, является слишком неопределённой.

Трудности понимания

Принципы «разумности» и «добросовестности», определяющие систему поиска авторов сиротских произведений, — категории оценочные, и не имеют чёткого определения в законодательстве. Неизвестно, хорошую или плохую роль играет в данном случае свобода интерпретации. Можно рассчитывать лишь на то, что во время поиска авторов сиротских произведений разумность и добросовестность будут присутствовать в поведении «сыщиков», которые сделают все возможное для достижения положительного результата.

Понятия же «должного поиска» и «достаточности мер» вполне чётко определены законодательством. Составляющим должного поиска посвящена отдельная статья Директивы Евросоюза, которую дополняет приложение. А о достаточности мер говорится в законопроекте Минкомсвязи: понятие означает внесение сиротских произведений в соответствующий реестр и полугодовой порядок ожидания автора.

По другую сторону баррикад

Размытые требования по поиску правообладателей, описанные в законодательстве, с успехом компенсируются вполне однозначными предложениями авторов, беспокоящихся о будущем своих работ. Так, например, Эдвард Хасбруг, автор книг о путешествиях, в статье «Чего боятся авторы в предложениях по сиротским произведениям?» выдвинул ряд положений, которые, по его мнению, позволят сделать поиск правообладателей более «разумным и добросовестным».

По его мнению, поиск автора должен быть индивидуализирован и не должен ограничиваться регистрационными записями, реестрами авторского права и публикацией сообщений на специализированных базах. Он должен идти по всему миру, поскольку произведение может быть обнародовано в другой стране и другим лицом, не являющимся правообладателем. К тому же, поиск должен проводиться субъектом, заинтересованным в успехе поиска, а не организацией, заинтересованной в неспособности найти автора, к которым Хасбург причисляет и библиотеки. Он также предлагает создать единый реестр псевдонимов, который позволит сделать поиск более простым и удобным.

То, что поиск авторов зачастую ведётся по старым схемам, подтверждает и статья, опубликованная на портале гильдии авторов США. В статье говорится о том, что поиск автора произведения, признанного сиротским, занял не более нескольких минут: «сыщики» загуглили имя автора и нашли интервью, в котором упоминался его агент. В интернет-справочнике они нашли телефон агента, созвонились с ним и установили местоположение автора и контактную информацию.

Врагу не сдаемся

Пока стороны спорят друг с другом, эксперты вырабатывают общие меры для установления правообладателя. Среди наиболее интересных предложений можно выделить идею создания открытого реестра сиротских произведений и произведений, переведённых в категорию общественного достояния. Доступ к подобному сайту будет свободным, поэтому любой правообладатель сможет отследить правовой статус своей работы и заявить о своём авторстве. У пользователей будет возможность оставить заявку на использование сиротского произведения, если его автор не обнаружится.

Создание механизма оспаривания – ещё один возможный вариант, способствующий установлению правообладателей. Автор, который не смог по объективным причинам заявить о своем авторстве в положенный срок, доказав эту невозможность, будет иметь право изъять своё произведение из списка сиротских. А произведение с несколькими создателями сможет поменять статус бесхозного при обнаружении хотя бы одного лица, признавшего свое авторство. Эксперты говорят и о создании площадок обнародования результатов творчества, где будет возможна защита авторского права. Так можно будет снизить долю самиздатовских и электронных копий, которые распространяются без указания автора.

В отчете «Сиротские работы и массовая оцифровка», подготовленном Агентством по авторскому праву США, есть дополнительные рекомендации, которые могут помочь решить проблему сиротских произведений. Авторы отчета предлагают после проведения всех мер, необходимых для поиска правообладателя, выпускать бесхозное произведение с обязательной пометкой «orphan works», а также разрешить библиотекам и архивам свободное использование сиротских произведений (в том числе и их оцифровку) без уплаты соответствующего штрафа в случае обнаружения правообладателя.

Есть и радикальные варианты: например, переход сиротского произведения в общественное достояние при условии, что автор не объявился в течение положенного срока, или, наоборот, вознаграждение для «сыщика», который помог в установлении правообладателя. Однако оба варианта сопряжены с определенными рисками: в первом случае авторы будут максимально отстаивать свои права, что, скорее всего, обернётся большим количеством судебных исков, которые могут в результате создать впечатление высоких рисков при использовании подобных работ, что противоречит цели облегчения введения их в оборот. Во втором случае велика вероятность недобросовестного поиска и подделки документов, проверить которые зачастую очень сложно.

А пока получается, что выигравших от существующих ограничений в законодательстве по использованию сиротских произведений нет, а проигравшими остаемся мы все.

Особенно остро проблема сиротских произведений стоит в части текстов, которые были созданы и выпущены в СССР в условиях, когда фактическое отсутствие частной собственности не стимулировало отслеживание авторства. Ещё хуже обстоят дела со служебными произведениями, созданными в эту эпоху. В отличие от многих других стран, Россия обречена на частичную или полную потерю памяти в случае, если не будет решена проблема доступа к литературным и научным текстам, автора и правообладателя которых трудно или невозможно установить.

Напротив, решение этой проблемы позволит ввести в оборот огромный массив текстов и произведений, которые по воле судьбы оказались в серой зоне, причём значительная их часть до сих пор остаётся неоцифрованными.





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