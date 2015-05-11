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Ксения Реутова   , Сегодня, 19:00

Борис Хлебников: «Я не верю в идеального героя»
Режиссер фильма «Аритмия» — о юморе врачей, медицинской реформе и увеличении громкости в российском кино


Кадры из кинофильма «Аритмия»
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«Кинотавр-2017»: сердцу хочется покоя




«Аритмия» задумывалась как романтическая комедия о молодой паре, которая решает развестись, но не может разъехаться, потому что квартира проплачена на три месяца вперед. Однако когда у персонажей появилась профессия, замысел изменился. Герои стали врачами, а фильм из легкомысленного ромкома мутировал в драму — лучшую в этом киносезоне и, возможно, лучшую в году. Картина Бориса Хлебникова в июне завоевала гран-при на сочинском «Кинотавре», а исполнитель главной роли Александр Яценко был признан лучшим актером. Теперь дело за зрителями: «Аритмия» выходит в широкий прокат.

— Раньше вашим постоянным соавтором был Александр Родионов. Почему сценарий «Аритмии» вы писали с режиссером Наталией Мещаниновой? И можно ли разграничить, что в этом фильме от вас, а что — от нее?

— Мы с Сашей в этот момент работали над другой задумкой, а этот сценарий был в запуске параллельно. Один человек писать два сценария не мог, поэтому я начал работать с Наташей. Мы очень давно знакомы, лет десять, и все никак у нас не получалось вместе что-то сделать. А тут я предложил, она согласилась. От Наташи в этом фильме много всего. И истории, и замечательные диалоги, и очень сильная, не фальшивая эмоциональность характеров.

— Очевидно, что вы своих героев знаете в лицо, а не воображаете их себе. Как вы собирали материал для фильма? И что вас интересовало в первую очередь?

— Речь. По большому счету, только она нас и интересовала. Нам очень помогла режиссер-документалист Аня Моисеенко из Мастерской Марины Разбежкиной. Она встречалась с врачами, и Наташа просила ее, чтобы она ходила с ними в курилку, на вечеринки, на семейные праздники, просто в бар выпить пива. Нам важно было понять, как эти люди разговаривают. Потому что в каждой профессии существует своя специфическая лексика. Когда, например, собираются и шутят математики, человеку со стороны это все не очень понятно. Вот и у медиков очень циничный профессиональный язык и совершенно особый юмор — остроумный, но жесткий.


— Вы говорили, что на съемочной площадке постоянно присутствовал консультант. Тот же самый вопрос: что вас интересовало? Вряд ли то, в какую сторону бинт наматывать…

— Нет, вот ровно это. В какую сторону наматывать, как делать укол и искусственное дыхание, как быстро нужно проверять пульс и так далее. А что же еще нас может волновать, если мы пытаемся имитировать профессиональную моторику? Если человек в кадре будет коряво вскрывать ампулу, то вы сразу увидите, что это ряженый актер, который только изображает врача. А у вас должно быть твердое ощущение, что он делает это по сто раз на дню.

— Фильм снимался в Ярославле. Почему именно там, а не в Москве, например?

— Нам нужна была не Москва. Любой другой город, но не Москва, потому что медицинская реформа, которая является фоном «Аритмии», коснулась столицы в, скажем так, более щадящем режиме. А Ярославль — очень удобное место для съемок. Там живет человек по имени Юрий Ваксман, который в одиночку превратил Ярославль в киногород. Он купил технику, организовал гостиницы. Он может договориться о любых локациях, предоставить водителей. Благодаря ему съемки там стали дешевыми, удобными и приятными.

— В Европе этой работой занимаются кинокомиссии. Получается, у нас один человек заменил собой целую организацию? А почему таких людей нет в других городах?

— Потому что мы живем в России, где предпринимательство душится. И душится нормальный капитализм — у нас его нет. Мы живем в государстве, которое является сырьевым придатком: силовики распродают нефть и газ, и никакой бизнес им не выгоден. Я бы больше удивлялся тому, что люди, которые предпринимают какие-то частные усилия, все еще существуют.

— Победа «Аритмии» на «Кинотавре» стала для вас неожиданностью?

— Я не ожидал, что фильм будет так эмоционально воспринят.

— А вы вообще амбициозный человек? Насколько для вас важны фестивальные награды?

— Слушайте, да это не вопрос амбиций. Победа на фестивале — это просто реклама. Если ты победил на «Кинотавре», значит, твой фильм, условно говоря, посмотрит в два раза больше людей. У нас же нет мощностей Первого канала, чтобы активно продвигать картину. Поэтому фестивали и зрительский «сарафан» — единственный вид рекламы, который мы можем себе позволить. Мне кажется, к этому надо прагматично относиться. И радость тут тоже прагматичная: фильм победил — фильм соберет больше зрителей.

— Вы показывали картину в Карловых Варах. Это Восточная Европа, нас многое связывает. Местной публике «Аритмия» была понятна?

— Нет. Все-таки у них совершенно другое отношение к закону. Они знают, что в той стране, где они живут, он существует. И работает. Они очень уважают закон. И им крайне сложно понять, как устроено дело в России, где в правосудие, кажется, не верит вообще ни один человек. Им сложно понять, как мы живем, лавируя между этими законами, сложно понять, почему мы их порой нарушаем и почему в одних ситуациях нарушение — это хорошо, а в других — плохо. Это два разных сознания.


— В Петербурге у вас также был специальный показ для медиков. Какие претензии были у этой аудитории?

— Там были разные медики. Сначала выступали чиновники, они возмущались и спрашивали, зачем мы сделали врача скорой помощи выпивающим. Потом встали врачи скорой помощи, которые сказали: «Да, с нами такое случается!» Хотя не так уж страшно он и пьет, наш герой. Ну вот такой кризисный момент у него в жизни, ну что же ему теперь делать.

— А был ли возможен в «Аритмии» идеальный герой? Непьющий?

— Я не верю в идеального героя. Я таких не встречал.

— При этом на весь фильм у вас всего один-единственный неположительный персонаж — новый начальник, которого играет Максим Лагашкин. Он сильно осложняет всем жизнь, но полным негодяем все равно не выглядит. Отсутствие «плохишей» — принципиальный момент?

— Да. Было бы очень глупо, если бы он вдруг стал у нас «плохишом». Потому что тогда все нововведения выглядели бы его личной инициативой, по которой вот эта конкретная станция скорой помощи стала плохо работать. Получается, у героев все наперекосяк, так как здесь поселился негодяй. И рассказ шел бы не про медицинскую реформу в целом, а про частного маленького злодейчика, которым всем портит кровь. А по сути этот персонаж — эффективный менеджер. У него простая математика: есть вот такое количество машин и вот такое количество вызовов. Ему это сверху сказали мудрецы. И он пытается рабочий процесс оптимизировать. Сделать это другим способом, не так чудовищно, просто невозможно. Ну да, он человек компромисса. Но не негодяй. Негодяи у нас есть, однако они остаются за кадром. И они намного выше этого начальника.

— Поколение, к которому принадлежите вы, а также другие режиссеры, появившиеся в начале «нулевых», называли «новыми тихими». Почему громкость внезапно увеличилась? Мне кажется, российское кино в принципе перестало быть тихим. Вот лучший дебют этого года — «Теснота» Кантемира Балагова — фильм, может быть, камерный, но точно не тихий.

— Он не тихий совсем, это правда. Понимаете, мы все тогда начинали как большие любители кино — причем кино как искусства. Любители формы, любители кадра. Нас интересовали формальные вещи, очень декоративные и довольно искусственные. А сейчас пришли ребята, которых волнуют идеи и истории. Они не относятся к кино как к чему-то элитарному, они видят его проводником своих мыслей и взглядов. Вполне естественно, что они говорят намного четче и намного громче, чем мы.

— Кантемир Балагов — ученик Александра Сокурова. Есть ли у вас есть потребность передавать свои знания следующему поколению?

— Я преподаю в Московской школе кино.


— И как вам ваши студенты?

— Они мне очень нравятся. Я считаю, что моя главная задача — научить их простым техническим вещам: как разводить мизансцену, как ставить камеру, как делать «восьмерку». Элементарные знания, но если у вас их нет, то вы ничего не сможете сделать. Это как курсы вождения. Вот представьте, вы на них пришли, и вам месяц рассказывают, как водить машину. Просто рассказывают. А потом сажают за руль и говорят: «Езжайте!» Примерно этим заняты студенты во ВГИКе. Им пять лет рассказывают, как снимать кино, но при этом они почти ничего не снимают. А потом берутся за диплом, делают слабый фильм и выходят из главного киноинститута страны с полным ощущением, что они бездарности. Это плохо. Любая европейская или американская киношкола построена как практикум. Тебя учат нажимать на педали и крутить ручку. Ты ездишь каждый день. Сначала ездишь плохо: фару выбил, врезался во что-то. А потом раз — и ты не замечаешь уже, как едешь, причем на хорошей скорости. И дальше уже твоя проблема, станешь ты Шумахером или нет. Вот тут — вопрос таланта.

— И еще не могу не спросить. Как на титрах «Аритмии» оказалась песня группы «Валентин Стрыкало» про яхту-парус? Чья была идея?

— Песня была с самого начала прописана Наташей Мещаниновой в сцене вечеринки. И когда мы эту сцену сняли, я ехал домой со смены и вдруг четко понял, что если ее поставить в фильме во второй раз, на титры, то она решит две проблемы. Во-первых, собьет пафос последнего кадра с дорожной пробкой, через которую едет скорая. А во-вторых, закончит все кино отношениями главных героев, а не медициной. Именно потому, что это музыка с вечеринки, где они друг на друга так смотрели. Песню мы поставили. Песня заработала.




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Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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