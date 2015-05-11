Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/boris_hlebnikov_ya_ne_veryu_v_idealnogo_geroya_42551"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42551_ms-773.jpg" width=206 alt="Борис Хлебников: «Я не верю в идеального героя»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ксения Реутова</b></span> <span style="font-size: large;">Борис Хлебников: «Я не верю в идеального героя»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Режиссер фильма «Аритмия» — о юморе врачей, медицинской реформе и увеличении громкости в российском кино </font></em></span></p><p>«Аритмия» задумывалась как романтическая комедия о молодой паре, которая решает развестись, но не может разъехаться, потому что квартира проплачена на три месяца вперед. Однако когда у персонажей появилась профессия, замысел изменился. Герои стали врачами, а фильм из легкомысленного ромкома мутировал в драму — лучшую в этом киносезоне и, возможно, лучшую в году. Картина Бориса Хлебникова в июне завоевала гран-при на сочинском «Кинотавре», а исполнитель главной роли Александр Яценко был признан лучшим актером. Теперь дело за зрителями: «Аритмия» выходит в широкий прокат. <a href="http://www.chaskor.ru/article/boris_hlebnikov_ya_ne_veryu_v_idealnogo_geroya_42551">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«Аритмия» задумывалась как романтическая комедия о молодой паре, которая решает развестись, но не может разъехаться, потому что квартира проплачена на три месяца вперед. Однако когда у персонажей появилась профессия, замысел изменился. Герои стали врачами, а фильм из легкомысленного ромкома мутировал в драму — лучшую в этом киносезоне и, возможно, лучшую в году. Картина Бориса Хлебникова в июне завоевала гран-при на сочинском «Кинотавре», а исполнитель главной роли Александр Яценко был признан лучшим актером. Теперь дело за зрителями: «Аритмия» выходит в широкий прокат.

— Раньше вашим постоянным соавтором был Александр Родионов. Почему сценарий «Аритмии» вы писали с режиссером Наталией Мещаниновой? И можно ли разграничить, что в этом фильме от вас, а что — от нее?

— Мы с Сашей в этот момент работали над другой задумкой, а этот сценарий был в запуске параллельно. Один человек писать два сценария не мог, поэтому я начал работать с Наташей. Мы очень давно знакомы, лет десять, и все никак у нас не получалось вместе что-то сделать. А тут я предложил, она согласилась. От Наташи в этом фильме много всего. И истории, и замечательные диалоги, и очень сильная, не фальшивая эмоциональность характеров.

— Очевидно, что вы своих героев знаете в лицо, а не воображаете их себе. Как вы собирали материал для фильма? И что вас интересовало в первую очередь?

— Речь. По большому счету, только она нас и интересовала. Нам очень помогла режиссер-документалист Аня Моисеенко из Мастерской Марины Разбежкиной. Она встречалась с врачами, и Наташа просила ее, чтобы она ходила с ними в курилку, на вечеринки, на семейные праздники, просто в бар выпить пива. Нам важно было понять, как эти люди разговаривают. Потому что в каждой профессии существует своя специфическая лексика. Когда, например, собираются и шутят математики, человеку со стороны это все не очень понятно. Вот и у медиков очень циничный профессиональный язык и совершенно особый юмор — остроумный, но жесткий.





— Вы говорили, что на съемочной площадке постоянно присутствовал консультант. Тот же самый вопрос: что вас интересовало? Вряд ли то, в какую сторону бинт наматывать…

— Нет, вот ровно это. В какую сторону наматывать, как делать укол и искусственное дыхание, как быстро нужно проверять пульс и так далее. А что же еще нас может волновать, если мы пытаемся имитировать профессиональную моторику? Если человек в кадре будет коряво вскрывать ампулу, то вы сразу увидите, что это ряженый актер, который только изображает врача. А у вас должно быть твердое ощущение, что он делает это по сто раз на дню.

— Фильм снимался в Ярославле. Почему именно там, а не в Москве, например?

— Нам нужна была не Москва. Любой другой город, но не Москва, потому что медицинская реформа, которая является фоном «Аритмии», коснулась столицы в, скажем так, более щадящем режиме. А Ярославль — очень удобное место для съемок. Там живет человек по имени Юрий Ваксман, который в одиночку превратил Ярославль в киногород. Он купил технику, организовал гостиницы. Он может договориться о любых локациях, предоставить водителей. Благодаря ему съемки там стали дешевыми, удобными и приятными.

— В Европе этой работой занимаются кинокомиссии. Получается, у нас один человек заменил собой целую организацию? А почему таких людей нет в других городах?

— Потому что мы живем в России, где предпринимательство душится. И душится нормальный капитализм — у нас его нет. Мы живем в государстве, которое является сырьевым придатком: силовики распродают нефть и газ, и никакой бизнес им не выгоден. Я бы больше удивлялся тому, что люди, которые предпринимают какие-то частные усилия, все еще существуют.

— Победа «Аритмии» на «Кинотавре» стала для вас неожиданностью?

— Я не ожидал, что фильм будет так эмоционально воспринят.

— А вы вообще амбициозный человек? Насколько для вас важны фестивальные награды?

— Слушайте, да это не вопрос амбиций. Победа на фестивале — это просто реклама. Если ты победил на «Кинотавре», значит, твой фильм, условно говоря, посмотрит в два раза больше людей. У нас же нет мощностей Первого канала, чтобы активно продвигать картину. Поэтому фестивали и зрительский «сарафан» — единственный вид рекламы, который мы можем себе позволить. Мне кажется, к этому надо прагматично относиться. И радость тут тоже прагматичная: фильм победил — фильм соберет больше зрителей.

— Вы показывали картину в Карловых Варах. Это Восточная Европа, нас многое связывает. Местной публике «Аритмия» была понятна?

— Нет. Все-таки у них совершенно другое отношение к закону. Они знают, что в той стране, где они живут, он существует. И работает. Они очень уважают закон. И им крайне сложно понять, как устроено дело в России, где в правосудие, кажется, не верит вообще ни один человек. Им сложно понять, как мы живем, лавируя между этими законами, сложно понять, почему мы их порой нарушаем и почему в одних ситуациях нарушение — это хорошо, а в других — плохо. Это два разных сознания.





— В Петербурге у вас также был специальный показ для медиков. Какие претензии были у этой аудитории?

— Там были разные медики. Сначала выступали чиновники, они возмущались и спрашивали, зачем мы сделали врача скорой помощи выпивающим. Потом встали врачи скорой помощи, которые сказали: «Да, с нами такое случается!» Хотя не так уж страшно он и пьет, наш герой. Ну вот такой кризисный момент у него в жизни, ну что же ему теперь делать.

— А был ли возможен в «Аритмии» идеальный герой? Непьющий?

— Я не верю в идеального героя. Я таких не встречал.

— При этом на весь фильм у вас всего один-единственный неположительный персонаж — новый начальник, которого играет Максим Лагашкин. Он сильно осложняет всем жизнь, но полным негодяем все равно не выглядит. Отсутствие «плохишей» — принципиальный момент?

— Да. Было бы очень глупо, если бы он вдруг стал у нас «плохишом». Потому что тогда все нововведения выглядели бы его личной инициативой, по которой вот эта конкретная станция скорой помощи стала плохо работать. Получается, у героев все наперекосяк, так как здесь поселился негодяй. И рассказ шел бы не про медицинскую реформу в целом, а про частного маленького злодейчика, которым всем портит кровь. А по сути этот персонаж — эффективный менеджер. У него простая математика: есть вот такое количество машин и вот такое количество вызовов. Ему это сверху сказали мудрецы. И он пытается рабочий процесс оптимизировать. Сделать это другим способом, не так чудовищно, просто невозможно. Ну да, он человек компромисса. Но не негодяй. Негодяи у нас есть, однако они остаются за кадром. И они намного выше этого начальника.

— Поколение, к которому принадлежите вы, а также другие режиссеры, появившиеся в начале «нулевых», называли «новыми тихими». Почему громкость внезапно увеличилась? Мне кажется, российское кино в принципе перестало быть тихим. Вот лучший дебют этого года — «Теснота» Кантемира Балагова — фильм, может быть, камерный, но точно не тихий.

— Он не тихий совсем, это правда. Понимаете, мы все тогда начинали как большие любители кино — причем кино как искусства. Любители формы, любители кадра. Нас интересовали формальные вещи, очень декоративные и довольно искусственные. А сейчас пришли ребята, которых волнуют идеи и истории. Они не относятся к кино как к чему-то элитарному, они видят его проводником своих мыслей и взглядов. Вполне естественно, что они говорят намного четче и намного громче, чем мы.

— Кантемир Балагов — ученик Александра Сокурова. Есть ли у вас есть потребность передавать свои знания следующему поколению?

— Я преподаю в Московской школе кино.





— И как вам ваши студенты?

— Они мне очень нравятся. Я считаю, что моя главная задача — научить их простым техническим вещам: как разводить мизансцену, как ставить камеру, как делать «восьмерку». Элементарные знания, но если у вас их нет, то вы ничего не сможете сделать. Это как курсы вождения. Вот представьте, вы на них пришли, и вам месяц рассказывают, как водить машину. Просто рассказывают. А потом сажают за руль и говорят: «Езжайте!» Примерно этим заняты студенты во ВГИКе. Им пять лет рассказывают, как снимать кино, но при этом они почти ничего не снимают. А потом берутся за диплом, делают слабый фильм и выходят из главного киноинститута страны с полным ощущением, что они бездарности. Это плохо. Любая европейская или американская киношкола построена как практикум. Тебя учат нажимать на педали и крутить ручку. Ты ездишь каждый день. Сначала ездишь плохо: фару выбил, врезался во что-то. А потом раз — и ты не замечаешь уже, как едешь, причем на хорошей скорости. И дальше уже твоя проблема, станешь ты Шумахером или нет. Вот тут — вопрос таланта.

— И еще не могу не спросить. Как на титрах «Аритмии» оказалась песня группы «Валентин Стрыкало» про яхту-парус? Чья была идея?

— Песня была с самого начала прописана Наташей Мещаниновой в сцене вечеринки. И когда мы эту сцену сняли, я ехал домой со смены и вдруг четко понял, что если ее поставить в фильме во второй раз, на титры, то она решит две проблемы. Во-первых, собьет пафос последнего кадра с дорожной пробкой, через которую едет скорая. А во-вторых, закончит все кино отношениями главных героев, а не медициной. Именно потому, что это музыка с вечеринки, где они друг на друга так смотрели. Песню мы поставили. Песня заработала.





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