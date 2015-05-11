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Кантор Вадим   вторник, 1 ноября 2016 года, 19.00

Борьба за право дышать
Митинг на Живописной собрал 500 человек, мэрия и застройщик не явились


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В Москве на площади перед Курчатовским центром культуры 30 октября прошел митинг против постройки многоэтажного жилого дома в сосновом бору на улице Живописная. На согласованную акцию, по оценке организаторов, пришло около 500 человек. Выпавший накануне снег и холодная ветреная погода совсем не помешали, многие пришли на митинг вместе с детьми.

Как обычно, было много плакатов и лозунгов в защиту бора на Живописной, против незаконных строек и вырубки зелёных насаждений в других районах Москвы. Вела митинг поэтесса Елена Семёнова, до этого придумавшая и организовавшая акцию «Поэты обнимают деревья».

Один из активистов, Ярослав Никитенко, в своём выступлении сказал, что организаторы звали на митинг представителей мэрии Москвы и застройщика, но они отказались приехать. Ярослав напомнил, как начиналось строительство – с ночного набега бандитов без опознавательных знаков, валивших местных жителей на землю, чтобы на стройку могла заехать техника.


Член общественного экологического совета Москвы при Мосгордуме, руководитель движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий проинформировал о подписанном еще два года назад мэром Москвы Сергеем Собяниным документе “Новая экологическая политика Москвы на период до 2030 года”, в котором перечислены обязательные к исполнению всеми властями города принципы, и на примере намечающейся стройки на Живописной продемонстрировал, насколько действия застройщика и выдавших разрешения органов противоречат якобы принятой экологической политике.


В документе декларируется “приоритетность сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов”, а на Живописной предполагается уничтожение всех экосистем парка, вырубка деревьев. Вместо “обеспечения поэтапного снижения риска для здоровья людей, путём предотвращения и ограничения загрязнения окружающей среды, путём ограничения загрязнения воздуха автотранспортом” строится дом на более чем 400 элитных квартир, где на каждую будет приходиться как минимум 2 автомобиля. “Необходимость увеличения площади зеленых насаждений” превращается в вырубку деревьев в сосновом бору. “В Москве уже наблюдается взрывной рост онкологических заболеваний, заболеваний эндокринной и дыхательной системы, который ученые связывают с градостроительной политикой последних лет”, – отметил Сергей Менжерицкий.


“Почему все эти положения подписанной Собяниным экологической программы, правительством Москвы не выполняются? Ответ простой – это коррупция. Потому что есть интересы конкретных застройщиков, аффилированных с чиновниками правительства Москвы, и есть интересы большинства населения города. И когда выбор демонстративно делается в пользу интересов застройщиков, то мы имеем дело с чистой воды коррупцией. Департамент природопользования г. Москвы не имел права согласовывать этот проект, потому что он обязан руководствоваться вашей, г-н мэр, программой. Проверьте пожалуйста, чем занимаются члены градостроительной земельной комиссии г. Москвы, которая одобряет такие проекты”, – обращается г-н Менжерицкий к мэру.

Выступил на митинге и житель района, актер Юрий Григорьев, известный многим как ведущий детской программы “Спокойной ночи, малыши”. “Я много лет укладываю детей и взрослых спать. Но те, кто пришли сегодня – уже проснувшиеся. Я рад, что нас всё больше и больше. Чем больше нас будет, тем лучше нас будут слушать”, – сказал актёр и призвал вместе бороться за наш берег, за наш сосновый бор”.

Выступивший муниципальный депутат округа Вешняки Михаил Бутримов напомнил про грядущие выборы в местные органы власти: ”От нашей активности, от нашей гражданской позиции всех вместе, всей Москвы, зависит то, в каком городе мы будем жить завтра” и призвал голосовать за “действительно независимых и достойных кандидатов в депутаты, которые будут защищать права жителей за то, чтобы жить в достойном городе, в хорошем районе, в благоустроенном дворе”.


Дети, которых каждый вечер укладывал спать Юрий Григорьев, тоже выступили на митинге, рассказав, почему они хотят сохранить в этом месте лес, и начали скандировать: "Мы против застройки, хотим гулять в парке!". Лозунг подхватили и взрослые.

На митинге приехали представители инициативных групп других районов Москвы - в защиту парка “Дубки”, за сохранение парка на Лодочной улице, защитники из Тёплого Стана, где тот же застройщик, что и на Живописной – компания Кортрос.

В конце митинга все собравшиеся единогласно проголосовали за принятие резолюции.


И в течение всего времени, что шёл митинг и довольно долго после него, на площади собирали подписи под обращением к Собянину - "дать распоряжение об отмене строительства многоэтажного жилого комплекса в центре соснового парка в СЗАО по адресу ул. Живописная, вл.21".

Все фото: Вадим Кантор

Источник: activatica.org




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