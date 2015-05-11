Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 11 апреля 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/bolshoe_viditsya_na_rasstoyane_41797"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41797_data-1590455_960_72.jpg" width=206 alt="Большое видится на расстоянье" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Александр Петров, <a href=http://rb.ru/longread/remote-authentication/>rb.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Большое видится на расстоянье</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Кто, как и зачем вводит удаленную идентификацию в России</font></em></span></p><p>Удаленная идентификация — это система распознавания клиента на расстоянии. Она призвана упростить общение клиента с банком или пенсионным фондом — теперь необязательно идти в отделение, чтобы открыть новый депозит или перевести деньги на другой счет; значительная часть услуг круглосуточно доступна онлайн. Финансовые организации, в свою очередь, могут сократить количество своих отделений и на этом снизить расходы на персонал, аренду и обслуживание помещений. <a href="http://www.chaskor.ru/article/bolshoe_viditsya_na_rasstoyane_41797">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Удаленная идентификация — это система распознавания клиента на расстоянии. Она призвана упростить общение клиента с банком или пенсионным фондом — теперь необязательно идти в отделение, чтобы открыть новый депозит или перевести деньги на другой счет; значительная часть услуг круглосуточно доступна онлайн. Финансовые организации, в свою очередь, могут сократить количество своих отделений и на этом снизить расходы на персонал, аренду и обслуживание помещений.

Толчком к развитию удаленной идентификации послужило развитие биометрических технологий — определения личности по отпечатку пальца, голосу и лицу. Это более надежный способ проверки, чем традиционная отправка уникального кода по SMS (его несложно перехватить, а сам смартфон можно украсть и успеть снять деньги с привязанного к номеру счета); таким образом, банк предложит гораздо больше услуг и избавит от бумажной волокиты.

Как это работает

На Западе удаленную идентификацию уже успешно применяют такие банки, как Bank of America и Royal Bank of Scotland (по отпечатку пальца), Barclays (по сосудистому рисунку пальца), HSBC (по лицу), Wells Fargo (2 способа: либо по голосу и лицу, либо по сосудистому рисунку глазного яблока — клиенту просто нужно сделать селфи) и Citibank (по голосу).

В России удаленная биометрическая идентификация в финансовой сфере стала активно обсуждаться после форума Finopolis, прошедшего в октябре 2016 года в Казани — тогда Банк России, Минкомсвязь и Росфинмониторинг объявили о запуске соответствующего пилотного проекта в нескольких российских банках в 2017 году.

Основная задача проекта — это повышение доступности финансовых услуг: находясь в другом городе или стране, клиент сможет выполнять операции в разных банках, даже если имеет счет только в каком-то одном из них. Иными словами, удаленная идентификация — это такой универсальный электронный финансовый «паспорт», признаваемый всеми участниками рынка.

После введения государственной системы удаленной идентификации клиенту вначале нужно будет зарегистрироваться в ЕСИА (Единая Система Идентификации и Аутентификации, элемент Электронного Правительства). Для этого нужно будет прийти в отделение банка (их перечень будет устанавливать Банк России) и подписать заявление-согласие на передачу и обработку персональных данных, включая биометрические. После первичной регистрации физическое лицо сможет стать клиентом любого банка дистанционно.

Следует различать идентификацию и аутентификацию. Идентификация — это первичное «знакомство» с пользователем, присвоение ему идентификатора на серверах финансовой организации. На этом этапе клиенту выдаются логин и пароль, сканируется отпечаток пальца или записывается голос. В России идентификация регулируется Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ. Аутентификация — это подтверждение личности при повторном обращении, то есть ввод логина и пароля при входе в личный кабинет банка.

Сейчас через ЕСИА уже можно авторизоваться на сайте Госуслуг. Система содержит паспортные данные, адрес, номера ИНН и СНИЛС, номер телефона и другое. Принципиально новым является не создание ЕСИА вообще, а именно ее использование в российской финансовой отрасли.

Предположительно, через ЕСИА физические лица смогут открывать счета или вклады, получать кредиты, переводить деньги и получать информацию по своему счету, однако окончательный список операций пока уточняется. Как сообщает издание «Банковское обозрение» со ссылкой на Ивана Зимина, замначальника Центра финансовых технологий Банка России, сначала для пользователей ЕСИА будут введены лимиты на переводы и платежи, однако по результатам пилота они могут быть смягчены.

Как это будет работать? Будучи дома или за рубежом, вы открываете сайт нужного банка, клиентом которого пока не являетесь, нажимаете кнопку «Войти через ЕСИА», вводите логин и пароль, выданные при первичной регистрации, и проходите биометрическую идентификацию (смотрите в камеру, произносите требуемый текст с экрана). После этого вы становитесь полноправным клиентом этого банка, попадаете в его личный кабинет и получаете от него логин и пароль; теперь вы можете заходить на сайт напрямую, без ЕСИА.

Сроки запуска удаленной идентификации зависят от требований, которые финансовые регуляторы предъявят к банкам, и технической готовности ПАО «Ростелеком» (компания является технологическим оператором ЕСИА). По словам зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, пилотный проект начнется во втором полугодии 2017 года и, в случае успеха, станет доступен всем финансовым компаниям в 2018 году.

31 марта на конференции «FinTech Russia» Максим Григорьев, начальник Центра финансовых технологий ЦБ РФ, подтвердил, что пилотный проект по удаленной идентификации будет запущен через 3 месяца.

Однако стоит отметить, что банки не только ждут ввода единой удаленной идентификации, но и разрабатывают собственные технологические решения в этой области в своих приложениях и отделениях.

Кто внедряет удаленную идентификацию в России

Открытие

Тинькофф

Сбербанк

ВТБ24

Модульбанк

РосЕвроБанк

Qiwi

FinEx

Отдельно стоит упомянуть и о вендорах — сторонних поставщиках IT-решений. Кроме таких гигантов, как Microsoft, или дочерних компаний банков, как «СберТех», проекты по онлайн-идентификации реализовывают небольшие фирмы и стартапы, а затем предлагают их бизнесу или государству.

IDX

Bongo R&D

Oz Forensics

Симкомат

Разумеется, список не полный — это лишь часть наиболее интересных кейсов по удаленной идентификации в России, показывающий потенциал роста финансовых технологий.

Кто касается именно удаленной идентификации – пока сложно дать конкретные количественные прогнозы; IT-решения отдельных банков и стартапов подпадают под коммерческую тайну, а пилот Банка России окончательно не утвержден ни юридически, ни технологически. В одной из крупных платежных систем ожидают, что целиком инфраструктура удаленной идентификации в России сформируется за 2–3 года.

По словам Ивана Зимина, замначальника Центра финансовых технологий Центрального банка РФ, механизм удаленной идентификации поспособствует повышению финансовой доступности населения, а значит, и стимулирует рост свободной конкуренции на рынке.

Источник: rb.ru





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