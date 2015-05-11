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Наталья Глухова   , Сегодня, 13:00

Большие проблемы маленьких дорог
О проблемах транспортной инфраструктуры Новой Москвы


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Дураки и дороги


Почему в России плохие дороги?




Пять лет назад к Москве присоединились новые территории, и теперь она простирается до Калужской области. В 2012 году площадь города, согласно отчету о результатах деятельности правительства Москвы, увеличилась в два с половиной раза. У многих жителей возникли вопросы: что будет с балансом рабочих мест, с доступностью жилья, с развитием школ, поликлиник, детских садов, а также с транспортом. Последний пункт вызывал наибольшие опасения, и, как оказалось, не зря.

Новая Москва – вполне привлекательный район для проживания. Экологические условия здесь лучше, чем в пределах МКАДа, инфраструктура активно развивается, а до «старой» Москвы – рукой подать. Только вот добраться до города сейчас очень проблематично; плохо развита транспортная сеть, а на территориях жилых кварталов ограничен проезд.

«Район неплохой, – говорит Ольга Фёдорова, жительница посёлка Мосрентген, – вот только мешает жить рынок «Славянский мир». Постоянно транзитом едут люди и грузовые автомобили с товарами. А с 15 октября этого года рынок вообще устанавливает шлагбаумы и обязует людей, жителей поселка, платить по 50 рублей за проезд к своему дому.

Сейчас нам выдали пропуска на 6 месяцев, заплатить за них пришлось 200 рублей. Говорят, что с 1 февраля будущего года дорогу, которая ведет к Меге «Тёплый стан» и к метро, вообще закроют, так как она принадлежит рынку. Из-за этого у общественного транспорта увеличится маршрут. Люди возмущены до предела, встречаются, митингуют, обсуждают, но пока добиться справедливости не могут. Жаловались администрации, но никаких пояснений она не дает и ничего не предпринимает».

Дирекция управляющей компании утверждает, что шлагбаум установлен законно [1]. Полностью проезд в поселок не перекрыт, есть и другие пути, но они длиннее раза в два. Только определенному числу жителей начали выдавать пластиковые карты для проезда, поэтому дороги, на которых еще нет шлагбаумов, по-прежнему забиты машинами.

С неудобствами транспортной доступности Новой Москвы столкнулась и Карина Исаева, жительница града Московского:

«С дорогами, к сожалению, все не очень... Пробки бывают большие, так как въезд в городок всего один. По киевскому шоссе тоже постоянные пробки. Маршрутки недавно убрали, зато теперь ездят мини-автобусы и обычные автобусы, но больших изменений я не вижу».

До града Московского от метро «Саларьево», конечной станции Сокольнической линии, ходят автобусы. Каждый вечер по будням люди здесь становятся друг за другом в бесконечную змейку, в три или четыре ряда, и ждут своей очереди на автобус, чтобы добраться с работы домой. То же самое происходит и утром, поэтому многие жители выходят на работу за два-три часа, чтобы прибыть без опозданий. За это же время можно добраться на электричке до центра Москвы и из дальних концов Истринского района Московской области, который находится в 70 километрах от столицы. Град Московский располагается всего в 15 километрах.

И это не удивительно, ведь по данным ВЦИОМ 30,4% жителей Новой Москвы вынуждены ездить на работу в границы старых территорий [2]. С трудностями сталкиваются и студенты, которые снимают квартиры на территории Новой Москвы, а учатся в столице:

«Добираться очень утомительно, особенно зимой. Каждый день, чтобы успеть на первую пару, приходится вставать в 6 утра, а в итоге приезжаешь за час до начала занятий», - говорит Карина.

Ждать своей очереди на остановке можно больше часа, а в автобусе из-за постоянной давки не получается даже повторить материалы или почитать нужную книгу. На учёбу остаётся намного меньше времени, чем могло быть.

Время от времени власти всё же пытаются изменить ситуацию на дорогах, развить систему общественного транспорта и дорожную инфраструктуру. К сожалению, некоторые проекты лишь усугубляют ситуацию. С такой проблемой столкнулась Буянова Елена, жительница Щербинки.

«Раньше дорога, по которой проходило Симферопольское шоссе, была небольшая, и машин было очень мало. Движение начиналось уже к 6 утра, но людей все устраивало. Я вообще не замечала большого потока. А сейчас на Симферопольском шоссе делают развилку и строят новую дорогу вторым этажом. Я живу в доме напротив, и эта дорога практически «заезжает» в мои окна. Там, конечно, ставят щиты, но это не помогает.

Не знаю, как это будет выглядеть в итоге, может быть, и не так страшно, но пока строительство мешает и постоянно создаёт пробки. Смешно, что стройку они начали как раз для того, чтобы разгрузить большой поток машин, а на деле ничего не изменилось».

Ситуация Елены – пример неудачной стратегии развития дорожной инфраструктуры. Таких «провалов» немало: например, департамент транспорта Москвы активно пытается избавить город от маршруток [3]. Главная проблема этого вида транспорта – маленькая вместимость: вместо 10 маршруток лучше пустить один автобус. Только жители снова сталкиваются с неудобными ситуациями.

«Утром я сел на маршрутку под номером 1010, которую все время пытались запретить, – рассказывает Николай Большаков, житель града Московский административного округа Новомосковский. – Едва она тронулась, как ее остановили полицейские в компании неизвестных людей. Один из них что-то долго спрашивал у водителя, проверял у него документы. Попросили выйти его из маршрутки и сесть в машину. Он быстро вернулся, и мы продолжили путь.

Потом маршрутку второй раз остановили около метро «Тропарево». Нас опять встретили полицейские, но уже попросили выйти всех пассажиров. В конце концов, большая часть вышла из маршрутки и пошла к метро, так как оно было недалеко. Но для этого им пришлось перебегать дорогу в неположенном месте».

По словам Николая, главная проблема состоит в том, что из города ведет одна дорога к Киевскому шоссе, а около него находится аэропорт Внуково. Как только туда прилетает известное политическое лицо, дороги перекрывают жители близлежащих городов не могут выехать из дома.

При этом стоит отметить, что периодически в Новой Москве появляются и полезные проекты, например, расширение метрополитена. Так, за 2018–2020 годы планируется ввести в эксплуатацию больше 80 километров новых линий метро – это 35 станций и 6 электродепо.

С дорогами, увы, пока все остается по-прежнему. Дороги строят, но вместе с ними строят и новые спальные районы. Получается замкнутый круг: улучшенные дороги повышают на время транспортную доступность, тут же девелоперы застраивают бывшие сельские поселения плотно стоящими друг к другу многоэтажками, заселяют их, и вновь возникают автозаторы.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, к 2035 году количество граждан, живущих в Новой Москве, достигнет 1,5 миллиона человек, а число рабочих мест дойдет до одного миллиона [4]. Как в таком случае люди будут добираться до ближайшего метро, когда даже сейчас, при населении, равном 300 тысяч человек, существуют огромные проблемы с транспортом? Выходом из этой ситуации могло бы стать увеличение количества общественного транспорта, введение новых видов транспорта, строительство метро и предоставление людям возможности добираться до старой Москвы на скоростных электричках.

Примечания:

1. http://nmao.ru/news/2017/vezd-v-poselenie-mosrentgen-peregorodil-shlagbaum.htm

2. https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017-04-17_new_moscow.pdf

3. http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/23/57baae8c9a794757dea58aa1

4. https://www.mos.ru/news/item/30250073/




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190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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