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Наталия Киеня, theoryandpractice.ru   , Сегодня, 13:00

Бойкот и необъяснимость
Кто такой перверзный нарциссист?


© Sara Andreasson
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Уйди от него!


Умная, уверенная, успешная




Моральное насилие, или абьюз, в российском контексте считается чуть ли не явлением, которое лежит в рамках социальной нормы — однако в действительности нередко является следствием нарциссического расстройства личности. Для здорового человека такое общение бывает очень разрушительным и может стать причиной глубокой депрессии.

Что такое нарциссизм?

Само слово «abuse» переводится с английского языка как «насилие» и «злоупотребление». Злоупотребления в межличностных отношениях знакомы большей части из нас, — но далеко не все знают, что они могут оказаться не результатом пренебрежения, а следствием нарциссического расстройства личности (НРЛ), которым страдает один из участников отношений. Эта патология встречается у значительного количества людей: от 1 до 8% всего населения планеты, по разным подсчетам. Согласно международной классификации болезней DSM-V, его можно определить по общим признакам расстройства личности (грандиозное самомнение, фантазии о безграничной власти или идеальной любви, вера в свою «исключительность», потребность в преувеличенном выражении восторга в свой адрес, иллюзия собственных особых прав, склонность эксплуатировать людей, отсутствие способности сопереживать, зависть и высокомерное отношение к людям), которые сопровождаются специфическими нарушениями в работе личности и в процессе построения межличностных связей.

Человек с нарциссическим расстройством сфокусирован на себе, одержим идеей собственного величия и превосходства, клинически неспособен к эмпатии и не испытывает вины за проступки. Он обесценивает то, что связано с другими, и идеализирует то, что связано с ним самим. При этом нарциссист не страдает галлюцинациями, не выказывает признаков маниакальных состояний и вообще производит впечатление вполне здорового человека.

Конечно, не каждый человек с НРЛ начнет творить бесчинства, если подойти к нему поближе. Как и у любого диагноза из области психического здоровья, у этого существует довольно обширный градиент, так что пациент может осознавать проблему или не осознавать ее, или осознавать не вполне, бороться или нет, упорно менять психотерапевтов в поисках по-настоящему эффективного лечения или методично доводить партнеров до самоубийства.

Действительно опасен для окружающих тип под названием «перверзный нарциссист». Это определение впервые было озвучено французским доктором психиатрии, специалистом в области виктимологии и криминологии Мари-Франс Иригуайен, автор книги «Моральные домогательства». Отличительное качество перверзных нарциссистов — способность перевернуть любую ситуацию с ног на голову, извратив ее детали и выводы партнера («перверзный» — от латинского «pervertere» — «извратить, вывернуть»). Именно они выбирают в качестве инструмента межличностных отношений моральное насилие, и именно от них уйти, не покалечив психику, бывает непросто.

Как опознать перверзного нарциссиста?

Перверзные нарциссисты не выбирают на роль своих «жертв» слабых или неуверенных в себе людей. Их целевая аудитория — яркие умники и умницы, открытые, успешные, впечатлительные, полные оптимизма и жизненных сил. Нередко отношения с перверзными нарциссистами заканчиваются для их супругов и друзей клинической депрессией и суицидом, еще чаще — психологическими травмами, которые затем залечиваются годами, если залечиваются вообще.

Опознать перверзного нарциссиста можно по отличительным особенностям поведения, которые им, как правило, не удается до конца замаскировать, несмотря на развитые навыки адаптации и блестящий имидж. В целом, потенциальную «жертву» должны насторожить следующие детали.

1) Человек негативно отзывается о прошлых партнерах, многословно обвиняя их в возникавших проблемах или разрыве.

2) Человек не склонен признавать себя виноватым и перекладывает ответственность на других.

3) Познакомившись с этим человеком, партнер начал меньше спать, плохо есть, похудел, стал испытывать головокружение в его присутствие или столкнулся с другими неприятными переменами в области самочувствия. Принято считать, что у возлюбленных и друзей перверзных нарциссистов рано начинает сдавать психосоматика, и это происходит даже на фоне видимого отсутствия проблем.

4) Человек стремится как можно раньше привязать партнера к себе, вплоть до брака или переезда.

5) У перверзных нарциссистов иногда отмечаются «нечеловеческие реакции», хотя в целом такие люди внимательно следят за своим поведением. Как и пациенты с психопатией, они не испытывают эмоций в общепринятом понимании этого слова, однако отлично их имитируют. Нарциссисты способны наблюдать за окружающими, вычисляя успешные механизмы влияния, но в необычных обстоятельствах могут проявить бесчувственность, жажду власти или еще что-нибудь, лежащее за рамками нормальных реакций. Например, такой человек способен рассказать, как «хорошо» он наказал обидчика (и наказание будет выглядеть несоразмерным проступку), как остроумно кого-то использовал, или как интересно наблюдать за чужими страданиями.

Как работает абьюз?

Первый этап отношений с перверзным нарциссистом исследователи иногда называют «медовым месяцем». В этот период партнер может явиться в гости к своему «супергерою» и обнаружить, что тот приготовил его любимое блюдо из детства, или найти на письменном столе точную копию давно утерянной драгоценной подвески, или получить на именины билеты на Бора-Бора.

«Медовый месяц» выглядит безупречно, но не может длится вечно. Ведь на месте самооценки у перверзного нарциссиста, образно говоря, зияет бездонная дыра, в которую безрезультатно засасываются все восторги окружающих и его собственные достижения. Из-за расстройства личности в глубине души такой человек чувствует себя ничтожным, испытывает отчаянную зависть и злобу. Отсутствие эмпатии не позволяет ему сопереживать, а иллюзия собственного величия не дает воспринимать других людей как равных. Некоторое время нарциссисту удается сдерживать негативные чувства (исключительно из стратегических соображений), но потом его терпение кончается.

В тот момент, когда это происходит, «медовый месяц» кончается, и наступает так называемый этап «ледяного душа». Принц или принцесса внезапно, нередко всего за одни ужасные сутки, превращается в непредсказуемое агрессивное существо, которое атакует партнера с жестокостью химеры и за несколько часов умудряется поставить с ног на голову всю его картину мира. Законы общения обесцениваются, уважение исчезает, и из драгоценного избранника или милого друга второй человек быстро превращается в бесправного нарушителя.

Как полагается психически здоровому человеку, возлюбленный или друг пациента с НРЛ в такой ситуации, вероятно, начнет подозревать, что в произошедшем есть доля его вины. Именно это нужно перверзному нарциссисту. На втором этапе отношений его задача — разрушить самооценку партнера, унизить его и таким образом самоутвердиться. Вот почему такие люди, как правило, удерживают партнеров рядом, по необходимости возрождая обстоятельства «медового месяца», а затем вновь принимая свою основную агрессивную форму.

Бойкот и необъяснимость

Несмотря на то, что с точки зрения жертвы поведение перверзного нарциссиста выглядит непредсказуемым, в действительности этот человек использует узнаваемые приемы, подробно описанные в первой русскоязычной книге о техниках общения пациентов с НРЛ — «Бойся, я с тобой» писателя и журналиста Татьяны Кокиной-Славиной:

• «приступ гнева», когда нарциссист в безобидной ситуации неожиданно выказывает дикую ярость;

• грубое нарушение важного обещания или демонстративное невыполнение обязательств;

• «случайное» раскрытие постыдной тайны, которая становится доступна благодаря вбросу компромата;

• не согласованная с партнером пауза в общении, — то есть, бойкот;

• заявление о якобы грядущем разрыве или откровенный намек на то, что разрыв может произойти, предъявление списка условий;

• ощутимое, но ничем не мотивированное охлаждение отношений.

Разумеется, все вышеперечисленное может случиться и в отношениях без НРЛ, здоровых или не очень, по самым разным причинам. Для правильной оценки обстоятельств и их проверки «на нарциссичность» можно использовать следующее критерии:

• присутствие сильной ответной отрицательной эмоциональной реакции,

• внезапность выходки и отстутствие внятных мотивов,

• отрицание произошедшего со стороны предполагаемого нарциссиста.

Такое отрицание может принять форму газлайтинга — одного из приемов психологического насилия, который призван разубедить партнера в том, что он ясно видел, запутать его и привести к ложным выводам. Типичные фразы в этом случае звучат как «ничего такого не было», «не понимаю, о чем ты», «ты все усложняешь», «ты слишком остро реагируешь на обычные замечания» и т. д. Как правило, такой натиск здорово лишает равновесия, так что человек и впрямь начинает сомневаться в себе.

Некрасивая сцена после «медового месяца» завершает первый круг отношений, и после этого общение становится цикличным. Положительные фазы начинают постепенно сужаться, отрицательные — расти, так что отношения становятся похожи на маниакально-депрессивное расстройство, и между партнерами формируется созависимость. «Будьте готовы ко все более часто повторяющимся циклам, — говорит израильский писатель и исследователь нарциссического расстройства Сэм Вакнин, автор книг «Пережить нарцисса», «Злостная любовь к себе», «Как развестись с нарциссом и психопатом» и др. — Нарцисс идеализирует, а затем обесценивает и сбрасывает со счетов объект своей изначальной идеализации. Это резкое бессердечное обесценивание и является агрессией. Нарцисс эксплуатирует, лжет, обессмысливает, оскорбляет, игнорирует, манипулирует, контролирует. Нарцисс почти целиком строится на контроле. Это примитивная и незрелая реакция на обстоятельства, в которых нарцисс, чаще всего в детстве, был беспомощен».

В общении с партнерами перверзные нарциссисты часто апеллируют к их «сверхчувствительности» и склонности создавать проблемы «на ровном месте». Человек неуклонно теряет в общении с ним свои права: право задавать вопросы и получать ответы, говорить о своих чувствах и сердиться. Гнев и недовольство оказываются «неразумными» или «иррациональными». Ведь чтобы получить над партнером всецелую власть и легитимизировать отсутствие человеческих чувств, перверзному нарциссисту необходимо деперсонализировать его, разрушив его «я».

На втором этапе отношений у перверзного нарциссиста есть два узнаваемых инструмента: «тактика удержания» в диалоге и «пытка водой». Первый прием обычно выражается в том, что обсуждение отношений, а также возможность выражать свои мысли и чувства блокируется. Нарциссист переводит тему разговора, отвлекается на посторонние вещи, сводит беседу к шутке, откладывает ее на потом, насмехается, жалуется на дурное самочувствие и девальвирует собеседника другими способами. Например, пациенты с НРЛ часто демонстрируют враждебную холодность, которую отрицают. Такая стратегия позволяет им заставить партнера злиться и плакать, чтобы потом осмеять его гнев и таким образом унизить.

«Пытка водой» производится без повышения голоса. В процессе нарциссист извращает, выворачивает наизнанку и доводит до абсурда слова партнера, не снимая скучающей надменной маски. Конечно, не все могут вынести подобное обращение, так что многие нарциссисты в какой-то момент теряют своих жертв. Это вызывает у них страх и даже панику, так что приемы морального насилия мгновенно сменяются новым «медовым месяцем». Эта игра может продолжаться много месяцев или даже лет.

Как справиться с перверзным нарциссистом?

Единственный способ спастись от морального насилия со стороны перверзного нарциссиста — это прекратить общение с ним. Нужно понимать, что подобные люди ведут себя так из-за психической патологии, и их невозможно перевоспитать, изменить, исцелить, переделать или спасти. Его проблему может отчасти решить только психотерапевт или психиатр, который способен в том числе выписать необходимые медикаменты. Сегодня врачи не знают, почему у пациентов развивается нарциссическое расстройство личности. Некоторые специалисты уверены, что оно передается генетически, другие считают, что дело исключительно в воспитании, когда в детстве человеку не уделяют внимания, либо же, напротив, слишком жестко оценивают его. Кроме того, существует теория, что уровень распространения НРЛ возрастает в неблагоприятные периоды истории. Так или иначе, ни один из нарциссистов не виноват в том, что заболел, даже если ведет себя как садист. Хотя это, разумеется, не значит, что можно разрешить ему себя мучить.

Как из любых болезненных отношений, из этих лучше также выходить с поддержкой психолога, а еще лучше — психотерапевта. Нет решительно ничего стыдного в том, чтобы обратиться за помощью: ведь мы не стесняемся показать свою травмированную лодыжку хирургу вместо того, чтобы неделями прикладывать к ней листья подорожника. Разговоры со специалистом помогут пережить боль унижения и потери, начать расставлять все по местам, понять, что именно случилось, и найти способы с этим справиться.

Промежуточного варианта: оставить на месте нарциссиста и оздоровить себя, — к сожалению, не существует. Нарциссическое расстройство личности сегодня очень тяжело скорректировать, не говоря о том, что в своей «перверзной» версии оно еще и редко осознается как расстройство. Перверзный нарциссист, которого можно назвать патологическим манипулятором, скорее сделает попытку «управлять» своим врачом, чем захочет что-то изменить.

Романы, дружба и даже деловые отношения с перверзными нарциссами обычно даются их жертвам большой кровью, так что единственный выход из положения — прервать их как можно раньше, а еще лучше не заводить совсем. Ведь как и в обыкновенной медицине, в области психического здоровья профилактика обходится намного дешевле лечения. Особенно учитывая, что платить в этом случае приходится не деньгами, а духовным благополучием и сохранностью личности, которую, в отличие от тела, бывает не так-то просто починить.

Источник: theoryandpractice.ru




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Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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