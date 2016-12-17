Подписаться на обновления
20 маяСуббота

usd цб 57.1602

eur цб 63.6479

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияНоосфера. Запуск
  суббота, 20 мая 2017 года, 19.11

Бои за информацию
Elsevier потребовал от Sci-Hub и Libgen 15 миллионов долларов


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Фонд Билла и Мелинды Гейтс


Гранит науки для народа




Издатель академической литературы Elsevier подал иск к «пиратским» ресурсам Sci-Hub и Libgen, которые, по утверждению истца, своим «поистине вопиющим поведением» и «ошеломляющим» нарушением причинили ему ущерб в 15 миллионов долларов.

Напомним, два года назад один из крупнейших мировых издателей академической литературы Elsevier подал жалобу на Sci-Hub, Libgen и нескольких других сайтов со схожей тематикой. Издатель обвинил их в распространении научных статей на широкую аудиторию без разрешения правообладателей. Хотя Sci-Hub и Libgen не похожи на обычные “пиратские” сайты, по мнению юридической команды Elsevier, их деятельность незаконна.

Юристы быстро получили предварительный судебный запрет от Окружного суда Нью-Йорка. Согласно ему, основатель Sci-Hub Александра Элбакян – единственный названный ответчик – должна была немедленно прекратить предоставлять доступ к контенту Elsevier. Это требование было проигнорировано: Sci-Hub и другие сайты потеряли контроль над несколькими доменами, но продолжают работать и не намерены закрываться, несмотря на давление суда.

Такое положение дел заставило Elsevier потребовать окончательного решения суда – постоянного запрета на деятельность Sci-Hub и Libgen. В иске, поданном на этой неделе, юристы Elsevier описывают эти сайты как «пиратскую гавань»:

«Веб-сайты ответчиков существуют с единственной целью: предоставлять неавторизованный и нелегальный доступ к статьям, авторские права на которые принадлежат Elsevier и другим издателям научной литературы. В общей сложности ресурсы ответственны за нелегальное распространение миллионов произведений, опубликованных Elsevier и другими издательствами».

В качестве компенсации ущерба, Elsevier потребовал 15 миллионов долларов. Издатель сопроводил иск списком из 100 статей, нелегально распространенных на сайтах ответчиков, отметив, что в данном случае наказание должно быть максимально: 150 тысяч долларов за каждый “украденный” объект.

«В настоящем деле действия ответчиков могут быть названы поистине вопиющим поведением, в связи с чем максимальное наказание – штраф 150 тысяч долларов за каждое произведение – должно быть вынесено в пользу истца, – написали юристы Elsevier (pdf), – Ответчики грубо проигнорировали предварительный запрет суда, их сайты продолжают работать».

Ответчики не просто проигнорировали предварительный запрет суда: Александра Элбакян приняла осознанное решение ему не подчиняться. «Более того, основатель Sci-Hub Александра Элбакян публично заявляла, что осведомлена о том, что действия Sci-Hub являются незаконными и что суд постановил прекратить работу сайта, однако она намерена и впредь игнорировать решение суда», – подчеркнули юристы Elsevier.

По их мнению, размер компенсации также оправдан масштабом нарушения авторского права. Сайты ответчиков предлагают всем желающим десятки миллионов статей, их скачивают сотни тысяч раз в день.

Большая часть этих статей защищена копирайтом, права на многие из них принадлежат Elsevier. На момент подачи иска Elsevier вообще не смог найти в собственной базе ScienceDirect статей, которые не были бы доступны на сайте Libgen. «Масштаб нарушения настолько огромный, что точно оценить соответствующие убытки трудно, если не невозможно», – написали юристы Elsevier.

Как пишет портал torrentfreak.com, поскольку суд уже выдавал предварительный заперт, весьма вероятно, что Elsevier выиграет дело. В результате, Sci-Hub и Libgen будут вынуждены снова переехать на новый домен. Сможет ли Elsevier получить потребованную компенсацию, покажет время.

Основатель Sci-Hub Александра Элбакян не знала, как прокомментировать иск Elsevier. Она описала их требования как «смешные» и «абсурдные», заверив, что Sci-Hub не намерен прекращать работу. «Sci-Hub будет работать как раньше. Если будут проблемы с доменными именами, пользователи смогут использовать TOR scihub22266oqcxt.onion», – заявила Элбакян.

В результате, Elsevier может пожалеть о своем решении идти в суд. Вместо того чтобы закрыть Sci-Hub и Libgen, судебный процесс и сопутствующее ему внимание СМИ только помогут порталам стать еще более популярными. Сама Элбакян уже воспринимается частью научного сообщества в качестве героя, что подтверждается прошлогодним рейтингом престижного журнала Nature, назвавшего Элбакян в числе десяти самых влиятельных людей в научной сфере.

Источник: nooregistry.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



«Мы предвестники апокалипсиса для коммерческих издателей научных статей»

Как браузерные расширения помогают развитию открытого доступа

Сторонники открытого доступа праздновали несколько значительных побед в последнее время. Сначала Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о запуске собственной издательской платформы открытого доступа, а Европейская комиссия сообщила, что собирается последовать его примеру. Потом стало известно, что Open Access Button – ресурс, который помогает исследователям получить доступ к бесплатным копиям научных статей – будет интегрирован в существующие соглашения межбиблиотечных займов. Наконец, в начале апреля было запущено расширение Unpaywall, которое, по мнению его создателей, вполне может изменить статус кво академического издательства.

17.05.2017 16:00, Lindsay McKenzie

«Научный мир движется в сторону открытого доступа»
Фонд Билла и Мелинды Гейтс

Быть в курсе событий

Открытый доступ и научное издательство

Ведущее издание Американского института физики Physics Today опубликовало исследование журналиста Дэвида Крамера, посвященное открытому доступу и новым реалиям академического издательства.

16.05.2017 16:00

Малевич, Кандинский и Татлин в открытом доступе
«Я представлял себе сеть как открытую платформу, которая позволит каждому и повсюду делиться информацией»

Фонд Билла и Мелинды Гейтс

Новый лидер в борьбе за открытый доступ и открытые данные

Борьба за открытый доступ к научным исследованиям продолжается уже много лет. Несмотря на явные преимущества свободного обмена информацией, ведущие академические издатели продолжают сопротивляться этой бизнес-модели, что наверняка тесно связано с 35% прибыли, которую они получают от традиционной подписки. Было предпринято немало попыток изменить такое положение дел, но все они пока были неэффективны. Спонсорские организации внесли значительный вклад в эту борьбу, объявив, что все исследования, которые они финансируют, должны быть опубликованы в открытом доступе – но часто и их требования недостаточно категоричны. Фонд Билла и Мелинды Гейст пошел по иному пути.

14.05.2017 14:00, Glyn Moody

Открытое образование: вопросы, ответы и проблемы
«Я представлял себе сеть как открытую платформу, которая позволит каждому и повсюду делиться информацией»

«Я представлял себе сеть как открытую платформу, которая позволит каждому и повсюду делиться информацией»

Основатель интернета считает, что глобальная сеть в опасности

Сэр Тим Бернерс-Ли, человек, придумавший интернет, рассказал о своих опасениях относительно будущего интернета – после того, как WikiLeaks сообщили, что ЦРУ может вскрывать Whatsapp и Smart TVs.

13.05.2017 14:00

«Если хочешь быть забытым писателем, поезжай в Европу»
Малевич, Кандинский и Татлин в открытом доступе

Малевич, Кандинский и Татлин в открытом доступе

Запущена онлайн-энциклопедия русского авангарда

Сотни статей о русском авангарде стали доступны в сети. Ресурс, созданный на базе трехтомной «Энциклопедии русского авангарда», содержит свыше 1 200 статей, в подготовке которых приняло участие более 200 отечественных и зарубежных специалистов по авангарду.

12.05.2017 16:00

Доступ к базе знаний
Открытое образование: вопросы, ответы и проблемы

Открытое образование: вопросы, ответы и проблемы

Небольшой ликбез для тех, кто ничего не знает об открытых образовательных ресурсах — с обилием ссылок и кратким экскурсом в историю.

11.05.2017 13:00, Люся Ширшова

Данные или жизнь
Доступ к базе знаний

«Научный мир движется в сторону открытого доступа»

Голландские ученые отказались от доступа к журналам Oxford University Press

Как пишет timeshighereducation.com, после 18 месяцев переговоров ученые, работающие в голландских университетах, остались без доступа к престижным научным журналам издательства Oxford University Press. Яап Уинтер (Jaap Winter), возглавляющий переговоры от имени Ассоциации университетов Нидерландов (VSNU), отметил, что издательство объявило о своем намерении повысить стоимость подписки – но не стоит забывать, что научный мир движется в сторону открытого доступа «с ними или без них». Со своей стороны, представители издательства заявили о своем сожалении касательно того, что сторонам не удалось договориться.

10.05.2017 16:00, Holly Else

Доступ к базе знаний

Доступ к базе знаний

Фонд Викимедиа призывает власти Турции восстановить доступ к Википедии

Руководство Wikimedia Foundation решило обратиться к властям Турецкой республики после того, как ими была осуществлена блокировка Wikipedia на всей территории страны.

07.05.2017 14:00

Идеология свободного знания
Библиотека своими руками

Данные или жизнь

«И увольнять тех, кто не публикует»

Интервью с руководителем АНО «Инфокультура» Иваном Бегтиным о том, что такое открытые данные, почему они необходимы обществу и как на них заработать.

19.12.2016 13:00, Агент Ноосферы

«Если хочешь быть забытым писателем, поезжай в Европу»
Библиотека своими руками

Ноосфера. Запуск

Федеральная резервная система банков знания будет запущена весной

16 декабря в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция «Защита авторских прав в Интернете. Запуск Федеральной резервной системе банков знания». В мероприятии приняли участие президент Ассоциации интернет-издателей (АИИ) Иван Засурский, исполнительный директор АИИ Владимир Харитонов, исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский, исполнительный директор НП «НЭИКОН» Александр Кузнецов и руководитель проектов АИИ Наталия Трищенко.

17.12.2016 16:39, Агент Ноосферы

«Если хочешь быть забытым писателем, поезжай в Европу»
«Cамое главное, что можно сделать – открыть доступ к знаниям и культурным ценностям»





 

Самое читаемое


 

 

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 