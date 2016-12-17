Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 20 мая 2017 года, 19.11</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/boi_za_informatsiyu_41953"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41953_591ed4da8b8a8753f733772.jpg" width=206 alt="Бои за информацию" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Бои за информацию</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Elsevier потребовал от Sci-Hub и Libgen 15 миллионов долларов</font></em></span></p><p>Издатель академической литературы Elsevier подал иск к «пиратским» ресурсам Sci-Hub и Libgen, которые, по утверждению истца, своим «поистине вопиющим поведением» и «ошеломляющим» нарушением причинили ему ущерб в 15 миллионов долларов. <a href="http://www.chaskor.ru/article/boi_za_informatsiyu_41953">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Издатель академической литературы Elsevier подал иск к «пиратским» ресурсам Sci-Hub и Libgen, которые, по утверждению истца, своим «поистине вопиющим поведением» и «ошеломляющим» нарушением причинили ему ущерб в 15 миллионов долларов.

Напомним, два года назад один из крупнейших мировых издателей академической литературы Elsevier подал жалобу на Sci-Hub, Libgen и нескольких других сайтов со схожей тематикой. Издатель обвинил их в распространении научных статей на широкую аудиторию без разрешения правообладателей. Хотя Sci-Hub и Libgen не похожи на обычные “пиратские” сайты, по мнению юридической команды Elsevier, их деятельность незаконна.

Юристы быстро получили предварительный судебный запрет от Окружного суда Нью-Йорка. Согласно ему, основатель Sci-Hub Александра Элбакян – единственный названный ответчик – должна была немедленно прекратить предоставлять доступ к контенту Elsevier. Это требование было проигнорировано: Sci-Hub и другие сайты потеряли контроль над несколькими доменами, но продолжают работать и не намерены закрываться, несмотря на давление суда.

Такое положение дел заставило Elsevier потребовать окончательного решения суда – постоянного запрета на деятельность Sci-Hub и Libgen. В иске, поданном на этой неделе, юристы Elsevier описывают эти сайты как «пиратскую гавань»:

«Веб-сайты ответчиков существуют с единственной целью: предоставлять неавторизованный и нелегальный доступ к статьям, авторские права на которые принадлежат Elsevier и другим издателям научной литературы. В общей сложности ресурсы ответственны за нелегальное распространение миллионов произведений, опубликованных Elsevier и другими издательствами».

В качестве компенсации ущерба, Elsevier потребовал 15 миллионов долларов. Издатель сопроводил иск списком из 100 статей, нелегально распространенных на сайтах ответчиков, отметив, что в данном случае наказание должно быть максимально: 150 тысяч долларов за каждый “украденный” объект.

«В настоящем деле действия ответчиков могут быть названы поистине вопиющим поведением, в связи с чем максимальное наказание – штраф 150 тысяч долларов за каждое произведение – должно быть вынесено в пользу истца, – написали юристы Elsevier (pdf), – Ответчики грубо проигнорировали предварительный запрет суда, их сайты продолжают работать».

Ответчики не просто проигнорировали предварительный запрет суда: Александра Элбакян приняла осознанное решение ему не подчиняться. «Более того, основатель Sci-Hub Александра Элбакян публично заявляла, что осведомлена о том, что действия Sci-Hub являются незаконными и что суд постановил прекратить работу сайта, однако она намерена и впредь игнорировать решение суда», – подчеркнули юристы Elsevier.

По их мнению, размер компенсации также оправдан масштабом нарушения авторского права. Сайты ответчиков предлагают всем желающим десятки миллионов статей, их скачивают сотни тысяч раз в день.

Большая часть этих статей защищена копирайтом, права на многие из них принадлежат Elsevier. На момент подачи иска Elsevier вообще не смог найти в собственной базе ScienceDirect статей, которые не были бы доступны на сайте Libgen. «Масштаб нарушения настолько огромный, что точно оценить соответствующие убытки трудно, если не невозможно», – написали юристы Elsevier.

Как пишет портал torrentfreak.com, поскольку суд уже выдавал предварительный заперт, весьма вероятно, что Elsevier выиграет дело. В результате, Sci-Hub и Libgen будут вынуждены снова переехать на новый домен. Сможет ли Elsevier получить потребованную компенсацию, покажет время.

Основатель Sci-Hub Александра Элбакян не знала, как прокомментировать иск Elsevier. Она описала их требования как «смешные» и «абсурдные», заверив, что Sci-Hub не намерен прекращать работу. «Sci-Hub будет работать как раньше. Если будут проблемы с доменными именами, пользователи смогут использовать TOR scihub22266oqcxt.onion», – заявила Элбакян.

В результате, Elsevier может пожалеть о своем решении идти в суд. Вместо того чтобы закрыть Sci-Hub и Libgen, судебный процесс и сопутствующее ему внимание СМИ только помогут порталам стать еще более популярными. Сама Элбакян уже воспринимается частью научного сообщества в качестве героя, что подтверждается прошлогодним рейтингом престижного журнала Nature, назвавшего Элбакян в числе десяти самых влиятельных людей в научной сфере.

Источник: nooregistry.ru





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