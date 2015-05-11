Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 22 марта 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/bogatstvo_mozhet_bolshe_otnyat_nezheli_dat_41698"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41698_objects-2047602_960_72.jpg" width=206 alt="Богатство может больше отнять, нежели дать" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алексей Зеньков для <a href=http://rb.ru/story/27yo-millionaire/>Rusbase</a></b></span> <span style="font-size: large;">Богатство может больше отнять, нежели дать</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Что я осознал, став мультимиллионером в 27 лет</font></em></span></p><p>В начале 2000-х я был в числе первых сотрудников одной компании в Кремниевой долине, которая разрабатывает и продает высокотехнологичные компьютерные процессоры. Когда я начинал, в компании было всего несколько десятков человек. Когда я ушел, их были тысячи. Я занимался разработкой и архитектурой процессоров, но также выполнял функции менеджера. Теперь эта компания – одна из самых крупных и успешных в мире. <a href="http://www.chaskor.ru/article/bogatstvo_mozhet_bolshe_otnyat_nezheli_dat_41698">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В начале 2000-х я был в числе первых сотрудников одной компании в Кремниевой долине, которая разрабатывает и продает высокотехнологичные компьютерные процессоры. Когда я начинал, в компании было всего несколько десятков человек. Когда я ушел, их были тысячи. Я занимался разработкой и архитектурой процессоров, но также выполнял функции менеджера. Теперь эта компания – одна из самых крупных и успешных в мире.

Данкан Райэч (Duncan Riach) стал мультимиллионером в 27 лет. В своем блоге на Meduim он рассказал , что богатство не всегда приносит счастье и удовлетворение, а порой может даже навредить.

Я заработал несколько миллионов долларов. Не задавался вопросом, сколько именно, но, думаю, около пяти миллионов. Точно знаю, что в один год мой валовой доход после вычета налогов составил около полутора миллионов долларов. Каждый год я зарабатывал как минимум 500 тысяч.

Я решил рассказать о том, чему научился, будучи относительно богатым.

Деньги не делают вас счастливыми

Некоторые люди говорят, что «деньги не делают вас счастливыми», но изо всех сил стремятся стать богаче в надежде стать счастливее. Одно дело – говорить так или думать так, и совсем другое – убедиться в этом на собственном опыте.

Деньги не приносят не только счастья, но и удовлетворения. Помню то приятное чувство, когда после завершения особенно сложного проекта можно закинуть ноги на стол, сделать глубокий вдох и осознать, через что ты только что прошел.

У меня был дорогущий дом в Маунтин-Вью (место, где находится штаб-квартира Google). Пусть я купил его в ипотеку, я легко мог в любой момент ее выплатить. Еще у меня был дом за границей. Дорогие автомобили я покупал за наличные. Дома меня ждала красивая жена. Я мог заниматься тем, чем захочу. У меня была очень высокая зарплата, прибыльный опцион и столько денег, что я и не знал, как ими правильно распорядиться.

Однако я чувствовал раздражение и неудовлетворение. На каком-то уровне мою тягу к успеху можно было объяснить уверенностью в том, что внутренние страдания прекратятся, как только я стану достаточно богат. Я на собственном опыте убедился в том, что, как только мы удовлетворяем свои базовые потребности, уровень счастья и удовлетворения перестает зависеть от количества денег.

В реальности, богатство может даже навредить. Мы можем использовать свое финансовое положение, чтобы отвлечься от более глубоких проблем, раскидываясь деньгами на вещи, которые нам не нужны, или беспокоясь о том, что мы можем этого богатства лишиться. Кроме того, внезапное богатство может и заметно усложнить жизнь.

Я стал ловить себя на мысли о том, что боюсь нехватки денег в будущем, но этот страх был со мной всю мою жизнь. Он никак не связан с количеством денег на моем счету.

Вы можете только дать людям возможность помочь себе самим

Вместо того, чтобы купить коттедж у озера Тахо или выгодно вложиться в другую недвижимость, я купил дом в другой стране для некоторых членов моей большой семьи. Они жили в моем доме несколько лет совершенно бесплатно. Так что фактически я каждый год давал им десятки тысяч долларов из своего кармана.

Позже оказалось, что эти люди даже обижались на меня за такое. Им казалось, что я отношусь к ним как к детям, и негодовали, что я не дал им возможность принять участие в выборе и покупке дома. Они винили меня в том, что им пришлось отказаться от выгодной аренды дома поменьше у предыдущего владельца. Еще им не нравился дом, который я приобрел.

В финансовом выражении я не только упустил возможность заработать на сдаче дома в аренду, но и потратил очень много на обмен валюты, на комиссию за покупку и продажу, а в итоге возврат инвестиций был совсем крошечный. Все это очень долго требовало моего времени и энергии.

Раньше я по умолчанию считал людей разумными и добрыми. После этого случая я понял, что не на каждого человека можно положиться, и не все люди будут относиться ко мне так же, как я отношусь к ним.

Я получил еще один ценный урок. Теперь я не помогаю тем, кто не просит моей помощи, и даже когда помогаю, я делаю это ровно до того предела, до которого меня просили. Также я стараюсь сделать все так, чтобы не пришлось ущемлять мою собственную позицию, и тратить на помощь другим как можно меньше сил, времени и денег.

Всегда будет кто-то богаче вас

Если ваша самооценка зависит от уровня богатства, вы всегда будете замечать людей, у которых больше денег, и ощущать собственную неполноценность.

Если вас это действительно задевает, то вы никогда не сможете достичь какого-то волшебного уровня богатства и наконец осознать собственную значимость. Напротив, все будет становиться только хуже. Я купил большой и красивый дом в Маунтин-Вью во многом потому, что мой предыдущий дом в Санта-Кларе не казался мне достаточно хорошим.

В любой момент я не мог достичь того уровня богатства, который могли себе позволить некоторые из моих друзей. Когда я переехал в Маунтин-Вью, одна моя знакомая пара переехала из Пало-Альто – что уже считается более крутым районом, чем Маунтин-Вью – в Лос-Альтос-хиллз, что вообще космос.

Самое главное – определить, сколько денег вам действительно нужно, чтобы покрывать свои самые прагматичные расходы. Сколько денег вам нужно, чтобы жить скромно, но ни в чем не нуждаться? После этого можно рассчитать, какое количество денег позволит вам получить финансовую независимость и жить так, как хочется.

Также важно победить в себе стремление оценивать собственную значимость в зависимости от своего богатства. Раньше я считал себя безнадежно никчемным. С помощью психотерапии, коучинга, настоящих друзей и работы над близкими отношениями я понял свою внутреннюю ценность. Людям нравилось проводить со мной время только из-за моей внутренней сущности, и я научился сам ценить эту сущность.

Роскошь – это наркотик, вызывающий зависимость

Блогер-аскет Mr. Money Mustache доказывает нам, что богатство – это слабость. Богатство – это наркотик. Если вы это не осознаете, то легко можете разрушить свою жизнь.

Однажды я ехал за рулем своего нового дорогущего спорткара и вдруг осознал, что мое самосознание становится зависимым от автомобиля. Я подумал, что скоро эта машина устареет, и мне придется покупать новую. Чтобы поддерживать свой уровень самоопределения, мне нужно было зарабатывать много денег. Это было похоже на зависимость от наркотиков.

Сама машина не делала меня счастливее, но одна мысль о ее отсутствии причиняла неудобство. Стало понятно, что мне придется идти на поводу у этой зависимости, чтобы чувствовать себя нормально.

Этот процесс принятия очередной дозы, чтобы вернуться в нормальное состояние, очень похож на наркотическую зависимость. Кроме того, раз за разом зависимость усиливается. То количество наркотика, которого раньше было достаточно, со временем перестает давать нужный эффект. Определенных веществ или ощущений нужно все больше, чтобы снова вернуться в нормальное русло.

Проблема в том, что, как пела группа U2, «Нельзя пресытиться тем, что тебе не нужно». Вы покупаете себе Porsche Cayenne Turbo, и в ту же секунду начинаете мечтать о Bentley Bentayga. Чем больше предметов роскоши у вас появляется, тем больше их хочется, но они никогда не дают тех ощущений, на которые мы надеемся.

Богатство заставляет нас чувствовать себя успешными, победителями в игре под названием Жизнь, как будто мы не просто выживаем, но живем на всю катушку. Подобно опиуму, затуманивающему сознание, богатство блокирует наши рецепторы, отвечающие за выживание. Ирония в том, что пока мы ведем роскошный образ жизни в стремлении поддержать свое самомнение, мы впустую растрачиваем те ресурсы, которые на самом деле нужны нам для выживания.

Как оказалось, истинными мерилами богатства являются именно способность вести скромный образ жизни, инвестировать вместо того, чтобы тратить, ремонтировать старые вещи вместо покупки новых и умение жить как можно дольше без работы. Наслаждение текущим моментом, каким бы он ни был – вот настоящее богатство.

Люди, которые в поте лица трудятся с девяти до пяти каждый день, чтобы заработать на дорогую машину, пользоваться которой они будут по паре часов в день по дороге на работу и обратно, на самом деле находятся в заложниках роскоши. Они становятся зависимыми.

Некоторые люди очень поверхностны

Долгое время я сознательно жил без работы. За этот период я получал степень PhD и занимался бизнесом. Однажды, в 30 с небольшим лет, я был на вечеринке, и ко мне подошла очень красивая девушка, представилась и спросила: «Чем ты занимаешься?» «Я студент», – ответил я.

Не успел я договорить, она развернулась и ушла – мгновенно потеряла ко мне интерес и растворилась в толпе. Помню, меня это задело, я сразу же почувствовал себя полным ничтожеством. Должно быть, она подумала, что раз я студент, у меня нет денег. Через несколько дней, после долгих раздумий я с улыбкой осознал, что был, наверное, самым состоятельным человеком из всех гостей. Еще я понял, как мне повезло, что эта девушка так быстро исчезла из моей жизни.

Я знаком со многими чрезвычайно богатыми людьми. Многие из них в свободное время носят домашнюю одежду, шлепанцы и шорты. Одежда человека ничего не говорит о том, насколько он богат. Точно так же богатство человека не зависит от того, сколько у него денег.

Все уважают богатых

Сложно вспомнить конкретный пример, но далеко не один раз люди кардинально меняли свое отношение ко мне, когда узнавали, что я богат. Ваши деньги – это негласный гарант вашей успешности, причем это абсолютно никак не связано с тем, насколько вы успешны в остальных сферах жизни.

Еще я заметил, что появился новый тип людей, которые с пренебрежением говорят о деньгах и с упоением повторяют фразы вроде «деньги не делают вас счастливее» и «все богачи – придурки». Однако затем эти же люди становятся богаче и сами начинают беспорядочно потреблять и делать все напоказ.

Деньги стали настолько мощным символом выбора и свободы, что невозможно не вызывать трепет у других людей и избегать яркой реакции с их стороны.

Большинство финансовых консультантов не разбираются в вопросе

Я обращался к финансовым консультантам в сфере торговли ценных бумаг, чтобы узнать, как лучше всего распорядиться своими деньгами. Прежде чем советовать мне, какие акции лучше купить, эти двое советников, или, скорее, брокеров, начали рассказывать мне о марафоне, который пробежали на Гаваях.

За несколько месяцев нашей работы они могли позвонить мне со словами: «Нам нравится компания Lucent Technologies!», а я отвечал «Ладно, я возьму их акций на $20 тысяч», а затем получал счет еще на $1000 за брокерские услуги. Комиссия в 5% только за то, что им что-то «понравилось». Было ясно, что меня дурачили. Через сервис для торговли акциями онлайн я мог купить те же акции с комиссией в $10.

Когда я рассказал им об опционе своей компании, они ответили: «Не слышали о такой! Избавляйтесь от этих акций!» В итоге я продал много акций своей компании и купил много акций тех «перспективных» компаний, что приглянулись брокерам. На нашей последней встрече они спросили, могут ли они продать еще, чтобы купить акции компании X. Я отказался, потому что на тот момент все операции с нашими акциями были заблокированы. Им это не понравилось.

Позже я получил письмо, в котором говорилось, что часть моих акций была продана, и я стал счастливым обладателем акций компании Х. Я позвонил брокерам и спросил, что происходит. Они ответили, что я сказал им это сделать. Я сказал, что не говорил такого. Человек по ту сторону телефона ответил, что его партнер присутствовал и слышал мои слова. Я приказал отменить продажу акций, пока меня не посадили за инсайдерские операции, и уволил этих консультантов.

В этот момент я понял, что потратил сотни тысяч долларов на акции компаний, о которых не знал ровным счетом ничего. Оглядываясь назад, я утешаю себя мыслью, что и брокеры ничего не знали об этих акциях. Примерно в то же время лопнул пузырь доткомов, и мой портфель акций потерял половину стоимости, хотя акции компании, в которой работал я, продолжали дорожать (наша компания не была из эры доткомов).

Я стал читать книги об инвестициях. Самые полезные уроки я почерпнул у Уоррена Баффетта. По его мнению, если у вас нет времени или желания разбираться и отслеживать акции отдельных компаний, стоит вкладываться в индексные фонды или индексированные паевые фонды. Все потому, что большинство управляющих взаимными фондами не могут бороться с рынком и все равно устанавливают крайне высокие комиссии.

Во время работы с теми брокерами я вкладывался не в управляемые взаимные фонды – я покупал индивидуальные акции, руководствуясь только мнением этих людей. Это худшее, что я тогда мог сделать.

Также я узнал, что большинство игроков на Уолл-стрит тоже по разным причинам не очень понимают, что вообще происходит, или не могут принимать наиболее эффективные решения. К примеру, большинство специалистов с Уолл-стрит не следят за тем, что творится в реальном мире, не знают о самых актуальных трендах.

Автор книги «Насмехаясь над Уолл-стрит» (Laughing at Wall Street) рассказывает, как заработал миллионы, обыгрывая профессиональных инвесторов, отслеживая тенденции реального мира и опережая тех, кто следил только за миром акций.

Один из примеров ограничений, которым подвержены крупные взаимные фонды, это то, что мелкие и средние компании растут намного быстрее в сравнении с рынком в целом, но крупные фонды не хотят или не могут в них вкладываться, потому что эти компании слишком малы. Взаимным фондам приходится поддерживать определенный состав инвестиций, чтобы сохранять определенный уровень параметров, оговоренный с теми, кто уже вложил свои деньги в фонд.

Даже хеджинговым фондам трудно делать выгодные ставки в долгосрочной перспективе, потому что им приходится угождать своим инвесторам в краткосрочной перспективе.

Отмечу, что здесь я говорю о настоящих мастерах с Уолл-стрит, о инвестиционных банкирах и распорядителях взаимных фондов. Мои местные брокеры даже до этого уровня не дотягивали. Тем не менее уровень некомпетентности зашкаливает и на Уолл-стрит. Советую прочитать книгу «Игра на понижение» (по ней снят одноименный фильм), она поможет вам понять, насколько широкие возможности для заработка сулит умение радикально оценивать финансовые отчеты и делать по ним собственные выводы. Кстати, умение читать и думать – два главных секретных оружия Уоррена Баффетта, по его собственному признанию.

Банки грабят и богачей тоже

Я перевел много денег между разными странами, используя для этого банковские сервисы, которые должны помогать состоятельным людям без труда перемещать свои средства. После того, как я несколько раз потерял на этих переводах огромные суммы, я решил лучше разобраться в этой теме и обнаружил, что хоть банки и не берут комиссию за перевод денег между странами и разными валютами, они добавляют спред в курс обмена. Этот спред настолько велик (до нескольких процентов), что банки зарабатывают очень много на каждой транзакции.

К примеру, если вам нужно перевести миллион долларов в другую валюту, банк может добавить 5-процентный спред. Тогда ничего не подозревающему клиенту придется отдать за перевод дополнительные 50 тысяч. Это совершенно необязательная трата денег.

Я узнал об этой проблеме после нескольких переводов. Каждый раз на счете в целевой валюте оказывалась меньшая сумма, чем я рассчитывал, зная обменный курс. Когда я позвонил в международный центр обмена валют моего банка, который расположен в другой стране, мне не смогли назвать способ перевода, при котором я бы не обогащал их так сильно. Это ключевая часть их бизнес-модели: дать состоятельным людям возможность почувствовать себя особенными, а потом содрать с них как можно больше.

Я узнал, что есть валютные брокеры, которые могут продавать, покупать и переводить валюту между странами с переменным спредом, который не превысит нескольких сотен долларов на очень большие суммы транзакций. И это, к слову, не Western Union.

Нули – это всего лишь нули

На чеке можно написать все что угодно. Я написал много чеков на шестизначные суммы. Думаю, что это чувствовал то же самое, если бы в суммах было семь, восемь, девять или десять знаков. Ты просто пишешь число, и все.

В банке никто вам не скажет: «Ого, какая большая сумма!» Они просто исполнят его. Когда я это осознал, что-то во мне изменилось. Количество нулей не значит ничего. Крупные суммы денег – это просто большие числа. Если на вашем счете большое число, это все еще просто большое число. Это ничего не меняет.

Главная проблема людей в их отношении к деньгам – ограниченные взгляды

Я работал со многими людьми, занимающимися психотерапией, и я разговаривал со многими людьми о деньгах и богатстве. У меня появилось четкое ощущение, что богатство и заработок каждого человека определяется установками, которые он сам себе задает.

Все мы имеем убеждения. Они появляются вследствие определенного опыта, который мы пережили в прошлом, но он до сих пор влияет на наш разум и действия без нашего ведома.

Поскольку деньги для многих – это символ свободы, выживания, контроля, власти, наследия и преемственности, они становятся неразрывно связаны со многими из ранних жизненных впечатлений. Наша способность зарабатывать, сохранять и использовать деньги практически полностью зависит от этих подсознательных ограничений.

Я очень рекомендую всем, кто замечает за собой такое, поработать с психотерапевтом или коучем.

Многие переоценивают возможность все бросить

Однажды мне как менеджеру нужно было принять решение, но при этом моя позиция не совпала с мнением моего начальника. Помню, как я сказал тогда: «Я с тобой не согласен, и можешь меня уволить, если хочешь». Он в ответ рассмеялся. Не знаю, о чем он думал на самом деле, и ничего плохого со мной в итоге не случилось. Я сделал вид, что мне все равно, и в итоге не остался доволен.

В 2007 году я уволился и, по сути, стал безработным. В то же время я брался за огромное число проектов и трудился в поте лица. У меня была возможность делать то, что я хотел, и еще больше делать то, что мне на самом деле было не нужно. При этом я не решился на то, чтобы полностью отойти от дел и не делать ничего, путешествовать по миру, лежать на пляже и серфить днями напролет.

Окей, были и такие периоды, и длились они месяцами: я жил в недорогих отелях в тропиках, занимался серфингом, но и близко не так много, как стоило бы. Часто наибольшее влияние на нас оказывают самые непривычные вещи, и для меня этим был отдых.

Мораль этой истории такова: даже со всеми деньгами мира, но без кропотливой работы над собой, часто усиленной хорошим наставником или терапевтом, вы рискуете просто испортить себе жизнь.

Быть богатым – тяжелый труд

В обществе бытует ошибочное мнение о том, что как только у человека появляется много денег, он может расслабиться и ничего не делать. В каком-то смысле это так. У вас появляется больше свободы, пространства для маневра в любой жизненной ситуации.

Тем не менее, как только у вас появляются ценные активы, приходит и необходимость распоряжаться ими, защищать их и поддерживать. Приходится беспокоиться о том, что вас кто-нибудь засудит, так что вы заботитесь о страховке. Вы нанимаете людей, которые будут выполнять за вас те или иные обязанности, но этими людьми нужно руководить. Делегировать обязанности – дело непростое.

При отсутствии осторожности вы рискуете осложнить свою жизнь новыми вещами и новыми занятиями. Кто-то использует трату денег и покупку ненужных вещей как доступный способ не оставаться наедине со своими мыслями. Кто-то становится одержим желанием сохранить или преумножить свое богатство.

Некоторые становятся слишком подозрительными к другим людям, начинают сомневаться в своих друзьях и бояться, что те просто хотят добраться до чужих денег. Люди даже с самыми благими намерениями будут искать у вас финансовой поддержки. Они захотят, чтобы вы инвестировали в их бизнес или проект, или просто попросят дать взаймы. Все это – жестокая проверка ваших способностей, умения знать свои границы, не зависеть и не потакать другим.

Быть богатым по-настоящему трудно. Будьте очень осторожны.

Заключение

Конечно, богатство не так ужасно. Оно может сделать вашу жизнь потрясающей, если вы распорядитесь им с умом. Я бы посоветовал вам найти человека, который поможет вам сохранить свое состояние, по возможности его преумножить и не пожертвовать для этого слишком многим.

Источник: rb.ru





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