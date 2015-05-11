Бодрое утро

Зимой просыпаться по утрам особенно тяжело: в период холодов и подушка кажется мягче, и одеяло теплее. Безотказным средством, помогающим разбудить организм, является чашечка кофе, или две, или даже три. Есть ли альтернатива у этого популярного напитка? Мы подобрали для вас варианты, которые помогут проснуться осенним утром и сделать его по-настоящему бодрым.
Имбирный чай
Многие знают, что имбирный чай обладает прекрасными согревающими свойствами и помогает расслабиться. Однако имбирь еще и отлично тонизирует по утрам — ничуть не хуже крепкого эспрессо. К тому же он снижает усталость и повышает работоспособность. Рецепт приготовления имбирного чая предельно прост. Очистите корень, натрите небольшой кусочек на мелкой терке, а затем залейте кипятком. Мед, лимон, апельсин и корицу добавьте по вкусу. Готово! Имбирный чай не только разбудит утром, но и поможет нормализовать вес: напиток ускоряет обмен веществ и способствует похудению.
Яблочный фреш
Яблоки содержат огромное количество витаминов и клетчатки, которые стимулируют работу мозга. Помимо этого, они положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Но помните: фреш по утрам противопоказан при повышенной кислотности желудка! Можно приготовить и другой бодрящий напиток. Очищаем несколько яблок от кожуры, режем мелкими кусочками и заливаем кипятком. При желании можно добавить в термос плоды шиповника. Вкусный, полезный и тонизирующий напиток готов к употреблению.
Сбитень
Сбитень — это традиционный русский напиток. Он бодрит организм так, что ноги утром сами в пляс идут, и производит согревающий эффект. Рецептов его приготовления много. Мы выбрали вариант с ягодами малины. Кладем их в термос, добавляем мед, кардамон, корицу, гвоздику и заливаем кипятком. Наслаждаться терпким вкусом можно уже через 30 минут — как раз успеете за это время накраситься. Кстати, ягоды можно заменить сухофруктами.
Облепиховый чай
А знаете ли вы, что в облепихе вдвое больше витамина С, чем в цитрусовых? Но это далеко не все полезные вещества, содержащиеся в этих ягодах. Облепиха богата антиоксидантами и жирными кислотами, позволяющими поддерживать кожу в идеальном состоянии, а чай из нее — лучший «будильник». Для его приготовления возьмем 150 г ягод, 2 ст. л. меда и 500 мл кипятка. Из облепихи делаем пюре и заливаем его водой. Укутываем чайник на 10 минут. Все, утренний бодрящий напиток готов!
Черный чай с тимьяном и корицей
Черный чай с тимьяном и корицей — напиток, который хорош как горячим, так и холодным. Утром он придаст сил встать с постели и поможет простимулировать работу мозга. Для его приготовления вам понадобятся несколько веточек тимьяна, палочка корицы (можно заменить порошком), лимон, пакетик черного чая, мед или сахар по вкусу. Добавляем в кипяток пряности и лимон. Заливаем полученной смесью чайный пакетик и оставляем на 15 минут. Добавляем мед. Бодрого утра!
Источник: beautyhack.ru
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