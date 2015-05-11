Подписаться на обновления
26 апреляСреда

usd цб 55.8453

eur цб 60.7932

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
ЗОЖ  Диета  Медицина  Народная медицина  Психология  Духовность  Практики  Экология  Хобби  Проблемы
старения  Аптекарский огород 
postnauka.ru   среда, 26 апреля 2017 года, 13.00

Блуждающий ум
Нейробиолог Клаус Линкенкаер-Хансен о биологических причинах погружения в собственные мысли, навыке управления вниманием и роли ИИ в изучении работы мозга


catswilleatyou // tumblr
   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Фиксированное мышление и мышление роста


Здоровое сумасшествие




Блуждающий ум ― это ситуация, когда человек начинает обращать внимание на содержание своего ума, на информацию, которую создает сам, в противоположность информации, приходящей из органов чувств. Например, когда вы ведете машину или едете в метро, вы часто поглощены собственными мыслями и пропускаете важную информацию извне, несмотря на то что смотрите и слушаете. Так, например, вы пропускаете свою остановку.

Klauss Linkenkaer-Hansen

Assistant Professor in the Department of Integrative Neurophysiology, Center for Neurogenomics and Cognitive Research (CNCR), VU University Amsterdam

Сдвиг внимания может быть спровоцирован чем-то во внешней среде, но может возникать и спонтанно, без какого-либо сенсорного триггера. Нейрофизиологам интересно понять, почему блуждание ума иногда длится от 5 до 10 секунд, а в других случаях несколько минут.

Что определяет продолжительность этих состояний? С точки зрения психологии скука ― самая распространенная причина блуждающего ума. Например, если вы общаетесь с кем-то, кто болтает не переставая, вам может стать скучно. Станет трудно фокусироваться на монологе собеседника, и вы начнете развлекать себя собственными мыслями.

Проблема блуждающего ума остро стоит у рабочих, которые занимаются простым, но опасным трудом. Это может привести к несчастным случаям. Не говоря уже об образовательном процессе, когда студент не может сосредоточиться на преподавателе или читаемой книге.

История исследования: от Джеймса до Киллингсворта

В 1890-х годах пионер психологии Уильям Джеймс сосредоточился на изучении блуждающего ума и потока сознания. Он говорил: «В то время как часть того, что мы воспринимаем, приходит к нам через органы чувств от внешних объектов, другая часть (и, возможно, бо́льшая) всегда приходит из нашей собственной головы».

Лишь недавно это утверждение было подтверждено большими количественными данными в эпохальной научной статье Мэтта Киллингсворта (Matthew A. Killingsworth), опубликованной в 2011 году. Эта статья изменила правила игры и вызвала появление новых исследований в области блуждающего ума.

Киллингсворт привлек 5000 участников, которые скачали себе приложение на смартфоны, чтобы он мог изучать изменение и содержание их блуждающего ума в естественных условиях. Этот подход отличался от предыдущих попыток, в которых участники должны были заполнять анкеты в течение суток. Когда приложение включалось в разные моменты дня, участник должен был ответить на три вопроса: «Как вы себя чувствуете прямо сейчас?», «Что вы сейчас делаете?» и «Думаете ли вы о чем-то другом, что не связано с тем, чем вы занимались?». В четверти миллиона ответов была поразительная частота блуждания ума — 47%. Это было своего рода доказательством слов Джеймса.

Биологические причины блуждающего ума

Актуальный и интригующий вопрос звучит так: могут ли определенные системы в мозге вызывать блуждание ума? Система, которая чаще всего причастна к этому процессу, ― это сеть пассивного режима работы мозга. Она была открыта Маркусом Рэйчлом и его коллегами почти 20 лет назад во время проведения метаанализа с помощью позитронно-эмиссионной томографии, которая позволяет измерять метаболическую активность.

Исследователи обнаружили уменьшение активности в определенных регионах мозга всякий раз, когда людей просили выполнить какую-то задачу, требующую активности. Это открытие всех удивило, ведь раньше ученые предполагали, что когнитивные задачи должны увеличивать активность мозга. Оказалось, что есть основные регионы мозга, находящиеся в переднецентральной и заднецентральной частях мозга с высокой базовой активностью во время отдыха и понижением этой активности во время, например, решения арифметической задачи.

Мы до сих пор мало знаем о функциональной роли сети пассивного режима. Ее обычно изучают, используя нейровизуализацию состояний покоя, когда людей просят неподвижно сидеть с закрытыми глазами, не засыпая, в течение 5–10 минут. К сожалению, лишь недавно мы утвердили инструменты, применимые для измерения содержания и качества мыслей и чувств во время отдыха, и они до сих пор не реализованы в качестве стандартной процедуры получения таких данных в нейровизуализации состояний покоя.

Опросник The Amsterdam Resting-State был специально разработан для этой цели и проверен на исследованиях состояний покоя более тысячи здоровых пациентов. Исследования, в которых была использована эта анкета, показали, что существует большая и устойчивая индивидуальная вариация в мыслях и чувствах здоровых людей, однако ментальные заболевания, такие как депрессия и тревожные состояния, сильно влияют на мысли и чувства в минуты отдыха. У нас впереди еще много работы, прежде чем мы поймем нейронные корреляты феномена блуждающего ума в состоянии покоя.

Большая и стабильная вариация в содержании блуждающего ума указывает на генетическое влияние, и это интересная и еще не исследованная тема. Хотя Киллингсворт открыл, что в среднем у человека ум блуждает около 47% дневного времени, проведенного в бодрствующем состоянии, скорее всего, это результат будет варьироваться между 35 и 65% у разных людей. Это связано с тем, что все нуждаются во внутренней обработке и упорядочивании информации, но экстраверт может тратить на это меньше времени, чем интроверт.

Как получить контроль над блуждающим умом

Сегодня на Западе мы видим возрастающий интерес к осознанности (mindfulness) или медитации на концентрации внимания, используемой для того, чтобы научиться сосредотачиваться и уменьшить уровень стресса. Во время этих упражнений люди пытаются сосредотачиваться на одном объекте (например, на движении грудной клетки или на ощущении воздуха, проходящего через ноздри во время дыхания) в течение 10–20 минут. Однако это скучно, и неподготовленный человек будет постоянно увлекаться вслед за своим блуждающим умом. Когда человек обнаружит, что отвлекся, его внимание должно быть возвращено к исходной точке.

Навык управления вниманием ― это не дело нескольких минут, а систематическая ежедневная практика в течение недель и лет. Только в таком случае есть возможность научиться этому. Подобное изменение поведения было связано с улучшением ментального здоровья в случаях депрессии, тревожных состояний и посттравматического стрессового расстройства. Современные же усилия направлены на то, чтобы понять нейронные механизмы, лежащие в основании этих эффектов, а также выяснить их влияние на содержание, качество и частоту эпизодов блуждающего ума.

Нейронаука в настоящее время переживает взрыв в получении данных и стремительный прогресс в цифровой обработке сигналов, используемой в осмыслении данных. Нейровизуализация состояний покоя ― это лишь один из примеров, тогда как мы измеряем сотни и тысячи временных промежутков, каждый из которых берет свое начало от маленького фрагмента ткани мозга и показывает исключительно сложные колебания. Задача инженера по обработке сигнала заключается в том, чтобы количественно охарактеризовать эти колебания и связать их с нейронными механизмами, когнитивными проявлениями и поведением.

Параллельно этим разработкам растет область вычислительной нейронауки. Иными словами, нейронные системы моделируются на компьютере, что позволяет проводить эксперименты с более точным контролем в области исследования роли конкретного механизма в динамике мозга. Задача состоит в том, чтобы найти правильный уровень измерения и описания функций человеческого мозга ― от молекулярного уровня до поведенческого ― и связать экспериментальные данные с вычислительными моделями, чтобы мы могли в конце концов понять, как работает этот сложный и важный феномен блуждающего ума. На самом деле объем требуемых знаний может сильно превосходить возможности отдельного человека. Таким образом, с появлением более совершенного искусственного интеллекта, способного работать с неструктурированными данными, мы не можем исключать, что он будет играть важную роль в наших знаниях и получаемых данных о работе мозга.

Каждый год появляются новые записи, демонстрирующие, какие вещи машина может делать лучше людей. Например, 25 лет назад она обыгрывала чемпиона по шахматам. Однако шахматы достаточно структурированная игра. Потом она обыгрывала лучших игроков Jeopardy! (телевикторина. — Прим. ред.), а в 2016 году она победила чемпиона го. Система IBM Watson предложила лучшую диагностику рака, которую могли бы дать доктора. С искусственным интеллектом, который быстро улучшает способность вычислительных систем осмыслять полученные данные, сложно сказать, почему эти разработки не превзойдут человеческие возможности в поглощении большого количества информации и принятии лучших решений касательно того, как понимать мозг и лечить его расстройства.

Это перевод статьи нашего англоязычного издания Serious Science. Прочитать оригинальную версию текста можно по ссылке.

Источник: postnauka.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



«Эмоция как ценность»

Почему рацио никогда не победит

Логика или чувство? Рацио или эмоция? Оценка или переживание? Публикуем статью «Эмоция как ценность», в которой психолог Борис Игнатьевич Додонов размышляет, насколько важно уметь получать удовольствие от своей деятельности, почему эмоции так ценны для нас, к каким негативным последствиям способен привести эмоциональный голод и почему даже отрицательные эмоции могут стать источником нашей радости.

13.04.2017 13:00, Елена Тулина, monocler.ru

Врожденная эмоциональность
Деструктивные эмоции

Мужчины, которые бегут

Почему сильный пол бывает слабым

Все чаще и в жизни, и в психотерапевтической работе мы сталкиваемся со странным поведением мужчины: сначала он все делает, чтобы завоевать женщину, но добившись ее расположения (это может быть как сексуальный контакт, так и эмоциональная включенность ), теряет интерес. Что это за феномен? И какие мужчины так себя ведут?

07.04.2017 13:00, Виолетта Виноградова

Невроз отложенной жизни
Откуда берутся плохие отцы?

Откуда берутся плохие отцы?

Интервью со Светланой Ройз

«Сейчас происходит медленная трансформация отношения к детям. Раньше, во времена СССР, у нас была детоцентричная культура. Мы должны были жертвовать всем ради ребенка. На каком месте был папа в такой культуре? На одном из последних. Ведь если ребенок находится в самом верху системы ценностей, то партнер — мужчина или женщина — оказывается внизу. В таком случае для женщины ее мужчина переходит в состояние ребенка. Все, наверное, слышали фразы: «Ну что он может», «Он же без меня не..», «Да что он там понимает, этот муж!» или «Отец у нас не принимает участия в семье» и так далее».

27.03.2017 13:00, fathersclub.com.ua

Психологический ребус
Отцы и дети

Невроз отложенной жизни

О том, почему надежда на завтрашний день рано или поздно приведет вас к разочрованию

Почему люди выбирают стратегию отложенной жизни? Кто наиболее подвержен подобному жизненному сценарию? В одной из элитных клиник Москвы «синдром отложенной жизни» был назван в числе самых новых заболеваний, которыми страдает современный человек. Подобному неврозу подвержены женщины и мужчины, молодые, зрелые и пожилые люди, вне зависимости от уровня своего достатка и доходов, живущие в селах, небольших городах и мегаполисах, на островах, полуостровах или материке. Словом, каждый из нас может оказаться в похожей ловушке.

16.03.2017 13:00, b17.ru

Синдром отложенной жизни
Синдром отложенной жизни
«У меня есть мечта!»

Музыкальные способности

Психолог Бруно Гинграс о биологических компонентах музыкальности, причинах отсутствия слуха и связи музыкальных способностей с генотипом

Подобно IQ и эмоциональному интеллекту, музыкальная развитость — это психометрическая концепция, призванная объективно измерить навык, способности или личностные качества человека. Музыкальная развитость оценивает музыкальные умения, мастерство и достижения, а также умение понимать и оценивать музыку. Это многогранная концепция, которая охватывает разные формы взаимодействия человека с музыкой, и уровень развитости каждой из них у одного человека может отличаться. Например, некоторые люди легко слышат разницу между близкими по частоте звуками (высоту звука), но у тех же людей могут быть слабые или ограниченные способности к музыкальному творчеству.

07.03.2017 13:00, postnauka.ru

Биологический прайм-тайм
«Не твои люди всё равно от тебя уйдут»

Отцы и дети

Хотите воспитать талантливого ребенка? Разрешите ему бегать, прыгать, ошибаться и списывать

Человечество не зря придумало поговорку “Сапожник без сапог”. История знает немало примеров, когда мастера своего дела могли помочь кому угодно, кроме себя. Дейл Карнеги, учивший людей искусству общения и азам счастливого брака, не мог найти друзей и развелся. Бенджамин Спок, вылечивший тысячи американских детей, отчаянно не ладил с двумя собственными. Но легендарного педагога и психолога Шалву Амонашвили этот закон подлости не коснулся. Почему?

02.03.2017 16:00, Данара Курманова

Свободных отношений не существует!
Марика Мачитидзе. Сила голоса

«Не твои люди всё равно от тебя уйдут»

20 законов жизни от психолога Натальи Грейс

«Нам только кажется, что мы помогаем, решая чужие проблемы. Мы усугубляем их. Когда мы силком тащим алкоголика лечиться, то лишь продлеваем его агонию и тратим собственное время. Он запьёт снова, а мы станем считать его неблагодарной свиньёй, вместо того, чтобы спросить себя, стоит ли вообще метать жемчуг. Человек должен решить свои проблемы сам. Он вырастает по мере того, как вырастает его арсенал решения проблем».

01.03.2017 13:00, fit4brain.com

Биологический прайм-тайм
Психологический ребус

Психологический ребус

Нужно ли идти ребенку на похороны?

Вчера у моей подруги умер муж от обширного инфаркта. Мы как могли организовали весь похоронный процесс и встал вопрос в детях. А нужно ли им знать — девочке 9 лет, мальчику 7 лет? У меня вышел спор с родственниками, которые упорно не хотели говорить детям и тем более брать их в храм на прощание с отцом. Получит ли ребенок психологическую травму от присутствия на похронах и нужно ли исключать ребенка из процесса прощания?

25.02.2017 01:37, uduba.com

Девочка до двенадцати
«Близкие отношения как горнило духовного пробуждения»

Мир может оказаться галлюцинацией

Человечество ждет еще немало сюрпризов на пути к самопознанию, считает биолог и нейролингвист Татьяна Черниговская

В чем тайна мозга и сознания? Как работают озарение и «шестое чувство»? Почему из вундеркиндов не вырастают гении? Об этом и многом другом в интервью «Росбалту» рассказала нейролингвист и экспериментальный психолог, доктор физиологии и биологии, профессор, заведующая лабораторией когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская.

17.02.2017 13:00, rosbalt.ru

Как научить мозг учиться
«Власти над мозгом мы не имеем, он принимает решение сам»

Биологический прайм-тайм

Как обхитрить мозг или хотя бы научиться прокрастинировать с пользой

Выпускник Карлтонского университета Крис Бэйли в течение года экспериментировал над собой, чтобы изучить границы продуктивности: работал по 90 часов в неделю, медитировал, три месяца пользовался смартфоном не больше часа в день, просыпался в 05:30 утра или, например, 10 дней жил в полной изоляции. Результатом исследования стал блог и книга «Мой продуктивный год: Как я проверил самые известные методики личной эффективности на себе», которую в начале февраля выпускает издательство «Альпина Паблишер».

01.02.2017 13:00, theoryandpractice.ru

Прокрастинатор-2016
Зачем нужен мозг, если компьютер умнее?





 

Самое читаемое


Новости
Тетрис помогает забыть о плохом
Ученые из Великобритании, Швеции и Германии обнаружили, что «Тетрис» помогает избавиться от травматических воспоминаний, если успеть поиграть в него в первые часы после травмирующего события.
Глобальное потепление может вызвать эпидемию диабета
Голландские ученые нашли взаимосвязь между температурой воздуха и количеством заболевших диабетом II типа. Выяснилось, что глобальное потепление может способствовать развитию этого заболевания.
Найдено более 200 новых генов, связанных с облысением
Облысение (алопеция) чаще всего встречается у мужчин. Учеными подсчитано, что примерно 80% из них сталкиваются с потерей волос в возрасте до 80 лет. В дополнение к изменениям во внешности некоторые исследования выявили негативные последствия для здоровья, ассоциированные с облысением, такие как повышенный риск развития рака простаты и сердечно-сосудистых заболеванийю
Ученые нашли способ защититься от рака мозга
Исследователи пришли к выводу, что отвар из таволги является хорошей защитой от рака головного и спинного мозга.
82% россиян генетически предрасположены к полноте
У обладателей одного из вариантов гена FTO чаще встречается повышенный ИМТ и диабет второго типа.

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 