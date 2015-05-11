Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/blizost_kak_travma_42284"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42284_kak_perezhit_smert_lyubimogo_cheloveka.jpg" width=206 alt="Близость как травма" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Жюли Реше, <a href=https://psy-practice.com/publications/psikhicheskoe-zdorove/blizost-kak-travma/>psy-practice.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Близость как травма</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Жюли Реше: Самодостаточная личность – это глупый миф!</font></em></span></p><p>Доктор философских наук, Жюли Реше, рассказывает о том, что не существует человека, который был бы всецело самодостаточным, не нуждался бы в поддержке, не был бы травмирован самыми близкими ему людьми и не находился бы в доминантных отношениях. Почему самодостаточная, независимая и нетравмированная личность — это глупый миф? <a href="http://www.chaskor.ru/article/blizost_kak_travma_42284">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Доктор философских наук, Жюли Реше, рассказывает о том, что не существует человека, который был бы всецело самодостаточным, не нуждался бы в поддержке, не был бы травмирован самыми близкими ему людьми и не находился бы в доминантных отношениях. Почему самодостаточная, независимая и нетравмированная личность — это глупый миф?

Мама мальчика с серьезными генетическими отклонениями поделилась своей историей. Узнав, что ее сын не сможет говорить и никогда не станет самостоятельным, она стала вести изолированный образ жизни, избегая других родителей и не позволяя сыну общаться с одногодками. Ей было невыносимо слушать истории родителей об успехах их детей и видеть ее ребенка рядом с «нормальными» детьми, одним из которых он никогда не станет. К тому же ей казалось, что ее сын не сможет социализироваться и всегда будет изгоем. Справившись с шоковым состоянием в уединении, она все же решила попробовать вести более социальный образ жизни. Сейчас она рада такому решению, потому что у ее сына появились друзья. Не сдерживая слез она рассказывает, что его лучший друг – мальчик без генетических отклонений – предлагает ее сыну дергать его за волосы и делает вид, что ему это нравится, ведь его лучшего друга это веселит. Однажды она увидела, как друг ее сына, думая, что находится с ним наедине, взял салфетку и вытер слюну с его лица, вспомнив, что так обычно делает его мама.





Я уверенна, что интуитивно пример такой дружбы ассоциируется с эпитетом «настоящая». Странно, что когда речь заходит об отношениях двух людей без генетических отклонений эта интуиция не срабатывает. Позитивная психология в качестве идеала отношений пропагандирует общение самодостаточных личностей, не причиняющее им дискомфорта. Проблема только в том, что самодостаточная личность – это миф. Даже при условии отсутствия генетических отклонений, любой человек представляет из себя набор всевозможных других типов отклонений. К примеру, не обладает ли явными странностями мальчик, выбравший себе в качестве лучшего друга кого-то, кому нужно вытирать с лица слюну? Поскольку самодостаточная личность является выдумкой, не существует и таких отношений, участники которых были бы всецело самодостаточны.





В последнее время в сети встречается все больше тестов, предлагающих проверить, находится ли опрашиваемый в доминантных отношениях. Наиболее продвинутые из тестов, следуя современным эмансипативным тенденциям, рекомендуют покинуть отношения в случае, если результат текста утвердительный. Загвоздка здесь в том, что многие вопросы из таких тестов могут также считаться проверкой, находитесь ли вы вообще в отношениях. Больше того, не только близкие отношения, но даже любой плодотворный диалог может считаться доминантными отношениями, ведь каждый из его участников обосновывает свою позицию, пытаясь таким образом «навязать» ее собеседнику. Если собеседник открыт для диалога, он может прислушаться к аргументам другого и изменить свою позицию, став таким образом жертвой «доминирования».





Для описания дружбы упомянутых мальчиков также подойдет термин «доминантные отношения». Причем каждый из друзей может быть рассмотрен как тот, кто доминирует. Мальчик с генетическими отклонениями, будучи несамостоятельным, нуждается в поддержке друга и не может ответить ему тем же – дружить с таким ребенком неизбежно значит быть им использованным. Тогда как его лучший друг вынужден относится к нему, как менее самостоятельному, чем он сам и, соответственно, как к опекаемому им.





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С предписанием избегать доминантных отношений, связано и другое предписание позитивной психологии – избегать любых травматичных ситуаций, в том числе отношений, которые предполагают травматизацию. Но возможны ли близкие отношения, участники которых не травмируют друг друга?





В своем эссе «Эмма» Лиотар разрабатывает неординарный философский образ ребенка. Он интерпретирует детство как изначальную восприимчивость и предрасположенность к претерпеванию и трамированности. Детство, по Лиотару, не заканчивается с наступлением взрослости, оно сохраняется во взрослом возрасте как уязвимость. Таким образом, детство является конститутивной частью взрослой жизни, проявляясь в тех ситуациях, когда взрослый чувствует себя беззащитным и открытым для травматизации.





Внутренний ребенок в философии Лиотара радикально отличается от концепции внутреннего ребенка, предлагаемого позитивной психологией. Последняя призывает взрослого исцелять его внутреннего ребенка, в то время как внутренний ребенок в философии Лиотара сущностно неисцелим, больше того, он символизирует нечто противоположное любому исцелению и терапии; он – сама травматичность, наличие которой является условием любых близких отношений. По словам Лиотара, любовь возможна только тогда, когда взрослые прибегают к изначальному претерпеванию, иными словами, «любовь существует лишь постольку, поскольку взрослые принимают себя как детей». Близость проявляется как беззащитность перед другим и, соответственно, открытость для травматизации.





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Не только опыт близких отношений с необходимостью является травматичным, таким свойством обладает и процесс приобретения любого другого важного жизненного опыта. По мнению Фрейда, в процессе развития травматизация неизбежна. Проводя параллель между физической травмой и психической, он утверждал, что «психическая травма или воспоминание о ней действует подобно чужеродному телу, которое после проникновения вовнутрь еще долго остается действующим фактором». Таким образом, травма – это результат наличия чужеродного тела, которое не может быть аккумулировано организмом. В случае с психологической травмой аналогом чужеродного тела является новый опыт, ведь он по определению отличен от старого, то есть уже наличного у индивида опыта, и поэтому является по отношению к нему чужеродным, а значит, не может безболезненно слиться с ним в единое целое.



Удивительно, что о травматичном опыте как правило вспоминают с сожалением, как о том, чего можно было бы избежать. При этом упускают из виду, что если бы начиная с раннего детства человек не был бы регулярно травмирован новой средой, он бы даже не научился ходить.





Не знаю, кому выгоден и почему так распространен миф о возможности самодостаточной, независимой и нетравмированной личности. Я еще не встречала человека, который был бы всецело самодостаточным, не нуждался бы в поддержке, не был бы травмирован самыми близкими ему людьми и не находился бы в доминантных отношениях.



Нет, даже не надейтесь, я за равенство, но за равенство людей, понимаемых как месиво отклонений, странностей, травмированности, несамостоятельности и ущербности, а не за равенство самодостаточных нетравмированных друг другом личностей. Просто потому, что последнее – глупый и поэтому опасный миф.

Источник: psy-practice.com





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