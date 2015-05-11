Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/blesk_i_nishcheta_chansan_i_odalisok_42664"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42664_748fdccc2eadf210508cb04ffe8c984.jpg" width=206 alt="Блеск и нищета чансань и одалисок" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дарья Пащенко</b></span> <span style="font-size: large;">Блеск и нищета чансань и одалисок</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Наложницы в разных странах мира</font></em></span></p><p>Монархи и представители знати редко отказывались от возможности провести вечер в компании наложницы. Это было общим местом практически всех культур — как восточных, так и западных. В Китае мужчин развлекали чансань, гарем султана был полон одалисок, в Европе же «дам полусвета» называли куртизанками. О том, различались ли эти женщины чем-то, кроме названия, — в нашем материале. <a href="http://www.chaskor.ru/article/blesk_i_nishcheta_chansan_i_odalisok_42664">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Монархи и представители знати редко отказывались от возможности провести вечер в компании наложницы. Это было общим местом практически всех культур — как восточных, так и западных. В Китае мужчин развлекали чансань, гарем султана был полон одалисок, в Европе же «дам полусвета» называли куртизанками. О том, различались ли эти женщины чем-то, кроме названия, — в нашем материале.

Чансань

В Китае девушек, по статусу близких к европейским куртизанкам, называли чансань. Строго говоря, представительницы этой «профессии» не должны были оказывать мужчинам интимные услуги: в круг их обязанностей входило пение, хореография, также чансань учились поддерживать разговоры на различные темы. Однако на практике все складывалось так, что чансань обычно становились не только собеседницами, но и жрицами любви.

У каждой чансань был по меньшей мере один обеспеченный покровитель, который создавал условия для красивой жизни своей «подопечной». Иногда подобные отношения даже превращались в официальный союз: свободные чансань имели право выйти замуж.

Образ чансань в Китае был практически культовым: девушки пользовались невероятной популярностью. Чего стоит один тот факт, что периодические издания организовывали конкурсы, в ходе которых призывали читателей прислать в редакцию имя наиболее симпатичной им чансань. В одном из таких конкурсов поучаствовали около семидесяти тысяч человек.

Одалиски

Одалисками называли обитательниц султанского гарема. Их могло быть настолько много, что в сознании большинства женщин султан навсегда оставался мифическим персонажем, с которым они за всю жизнь ни разу и не встретились. Другая часть одалисок удостаивалась свидания с султаном лишь единожды, поэтому каждая стремилась максимально использовать предоставленный ей шанс: понравившуюся одалиску господин мог «повысить» и перевести в разряд своих жен.

Что же делали одалиски в гареме? Обычно они прислуживали женам султана, а также учились и коротали вечера за рукоделием. Надо же было чем-то занимать свободное время в предвкушении судьбоносной ночи, которой запросто можно было и не дождаться.

Куртизанки

Традиционное представление о куртизанках сложилось во многом благодаря романам Золя, Бальзака, Дюма, операм Верди и Пуччини. Однако были у этих женщин определенные особенности, о которых знает не каждый. К примеру, «дамы полусвета» негласно делились на две основные группы: cortigiane oneste (честные куртизанки) и cortigiane di lume (куртизанки низшего класса).

Если связь с последними была сравнима с отношениями с уличными проститутками, то так называемые «честные» куртизанки ценились гораздо выше. Они удостаивались внимания знатных господ, поэтому должны были соответствовать: умели вести себя в обществе, красиво говорили, иногда даже занимались стихосложением.

Альмеи

Так в арабском Египте называли девушек, которые пели и танцевали для обитательниц гарема. Мужчины же на этих мероприятиях обычно не присутствовали, они лишь слушали выступление, находясь в соседнем помещении. Особенность этих женщин была в том, что их задачи в первую очередь были творческими, а не сексуальными.

Слово «альмея» можно перевести как «ученая, искусная женщина». Многие альмеи изучали не только литературу, музыку и хорошие манеры, но и интересовались медициной. Некоторые из них учились приготовлению лекарств, другие становились повитухами. Также альмеи иногда приглашались на похороны в качестве плакальщиц. Талантливый человек талантлив во всем!

Пилегеш

Это еврейское слово употреблялось по отношению к наложницам, которые были нужны в том случае, когда жена никак не могла зачать ребенка. Такие наложницы упоминаются и в Библии. Самый известный пример подобного «любовного треугольника» — Саара, Авраам и Агарь. Наложница Агарь подарила Аврааму сына Измаила, в то время как бездетная Саара по-прежнему оставалась его женой и даже сама способствовала связи мужа и служанки. Драматическая коллизия разрешилась, как Сааре исполнилось 90 лет: в столь почтенном возрасте она родила Исаака.

Источник: diletant.media





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