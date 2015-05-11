Благословенная Сибирь





Зачем географию учить — извозчик сам довезет, — говаривали богатые русские аристократы, подкрепляя слова Александра Пушкина о «ленивом и нелюбопытном» народе.

Сейчас роль извозчика, который всегда довезет, куда нужно, играет Сибирь. Зачем утруждать себя, модернизироваться, проводить реформы, когда можно так легко достать из этой бездонной сокровищницы что-то, что можно выгодно продать, а на вырученные деньги накупить гаджетов, Жераров Депардье, хлеба, зрелищ и обеспечить стране вечное общественное спокойствие.

Говорят, что Сибирь — это «проклятие России», потому что наполненный богатствами гигантский континент, из которого в кассу Кремля много веков подряд текут реки денег за меха, золото, алмазы, нефть или газ, снимает с правителей обязанность модернизировать страну. В итоге Россия, как герой популярной русской сказки Емеля, продолжает спать на печи.

Проклятие заключается еще и в том, что Сибирь много лет забирала у страны «фермент» — людей, энергия которых позволила бы изменить страну. Потенциальные подстрекатели находили прибежище и поле для действий на освоении бескрайных просторов «за Камнем», как называли в XVI и XVII веках Урал. Это была территория свободы, потому что «из-за Камня» беглых не выдавали. Туда попали и там сгинули сосланные декабристы, которым в любом случае не было суждено покончить с косным самодержавием. Там рубили тайгу «антисоветчики». Нам это тоже известно, потому что Сибирь полтора столетия тянула лучшие соки и из нас: множество выдающихся поляков вместо того, что трудиться на благо родины, отправились под конвоем осваивать Камчатку или берега Байкала.

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Сибирь несправедливо называть балластом прогресса, пишут Владислав Иноземцев и Валерий Зубов в появившейся на полках московских книжных магазинов и заслуживающей перевода на польский язык книге «Сибирское Благословение». Следует упомянуть не только, кем являются эти авторы, но и кем они не являются. В частности, они не принадлежат, как большинство российских публицистов и политиков, к сторонникам насаждаемых мифов: например, мифов о соседях, которые взяли Россию в плотное кольцо и того и гляди пойдут на штурм. Когда Российская Федерация собиралась вступить во Всемирную торговую организацию, ее «ленивые и нелюбопытные» политики и публицисты в один голос твердили, что это уничтожит отечественное сельское хозяйство, поскольку правительство не сможет давать ему дотации. Влиятельный экономист и публицист Иноземцев не ленился, а сделал расчеты и прервал поток жалоб, написав, что до введения ограничений российское руководство не выделяло крестьянам и половины суммы в девять миллиардов долларов, которую оно сможет направлять им после вступления в ВТО. Развенчание популярных мифов — это конек Иноземцева. Экономист Валерий Зубов — депутат и экс-губернатор Красноярского края, считается одним из лучших экспертов по проблемам Сибири.

Восточная Сибирь

Представленный и всесторонне доказываемый в книге тезис сводится к тому, что земли «за Камнем» — это фундамент и надежда России, а вовсе не ее проклятие. Это огромное пространство, подобно западным территориям США (только в более быстром темпе), колонизировали авантюристы и переселенцы. Сибирские города были основаны даже раньше американских. Несчастье Сибири, которое преследует ее до сих пор, состояло в том, что Дикий Запад колонизировали частные граждане, чтобы работать и обогащаться, а завоевание русского Дальнего Востока было направлено на поиск источника дохода для государства. И если западные американские штаты стали сейчас самой развитой, освоенной и густонаселенной частью США, то Сибирь остается «безраздельно зависимой от Москвы колонией».

На 12,8 миллионах квадратных километров (70% территории РФ) живет около 27 миллионов человек (одна пятая населении страны). Здесь добывают 100% российского никеля и платины, 98% алмазов, 85% золота, 90% газа и 70% нефти. Экспорт этого сырья обеспечивает практически половину доходов бюджета, при этом самой Сибири остается мало, поскольку две трети налогов, таможенных и акцизных сборов в России забирает Москва.

Благодаря этим доходам Кремль может позволить себе демонстрировать миру, что Россия «поднялась с колен» и располагает средствами на рекордно дорогую Олимпиаду в Сочи, на чемпионат мира по футболу, и ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге. В Москве появляются идеи относительно Сибири. От планов строительства железной дороги в Арктику, от которой советские руководители со спокойно душой отказались после смерти Сталина, до возведения никому ненужного моста на Сахалин и соединяющего Сибирь с Аляской тоннеля под Беринговым проливом (85 километров). Стоимость последнего проекта оценивается в 20 миллиардов долларов, и это только приблизительные подсчеты. На Олимпиаду в Сочи должно было хватить 12 миллиардов, однако расходы уже превысили 50.

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Между тем Сибири нужны не впечатляющие мир громкие проекты, рассчитанные на публику, а обычные дороги, квартиры, модернизация методов добычи нефти — сейчас они настолько примитивны, что позволяют получить из месторождений не более трети их сырья.

Авторы «Сибирского Благословения» пишут: «Проклятие для Сибири — это Москва с ее имперскими амбициями, бюрократическим духом, устаревшими представлениями о национальных интересах и внешней политикой, построенной по канонам позапрошлого века». Они предсказывают, что жители зауральских территорий — отважные и предприимчивые люди — напомнят о своих правах на владение этой огромной территорией, о праве на самостоятельность и экономическую инициативу. А с этими правами они смогут модернизировать страну.

Хотя книга Иноземева и Зубова посвящена Сибири, в ней сказано много важных вещей обо всей России. И это совсем неудивительно, ведь она на три четверти состоит из земель «за Камнем».

Источник: inosmi.ru





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