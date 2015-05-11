Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 1 февраля 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/blagie_namereniya_41449"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41449_rubric_issue_event_139573.jpg" width=206 alt="Благие намерения" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дарья Варламова для журнала <a href=https://snob.ru/selected/entry/119306>"Сноб"</a></b></span> <span style="font-size: large;">Благие намерения</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Кто такой people pleaser и почему не стоит стараться сделать всем удобно</font></em></span></p><p>Некоторые родители ставят знак равенства между хорошим ребенком и послушным: не спорит, не бунтует, делает уроки — вот оно, мамино счастье. Такое представление о «хорошести» может закрепиться у растущего человека на всю жизнь — вместе с верой в то, что любовь можно заслужить примерным поведением. Проблема в том, что мир устроен несколько сложнее. <a href="http://www.chaskor.ru/article/blagie_namereniya_41449">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Некоторые родители ставят знак равенства между хорошим ребенком и послушным: не спорит, не бунтует, делает уроки — вот оно, мамино счастье. Такое представление о «хорошести» может закрепиться у растущего человека на всю жизнь — вместе с верой в то, что любовь можно заслужить примерным поведением. Проблема в том, что мир устроен несколько сложнее.

Кто-то говорит «нет» легко и радостно, другие же очень боятся доставить окружающим дискомфорт и мучаются при мысли, что хоть кто-то подумает о них плохо. «Я нужен — следовательно, я существую» — с таким кредо можно приобрести иллюзию собственной незаменимости, превращаясь в мальчика или девочку на побегушках (чаще девочку — считается, что женщинам больше свойственен этот психологический «баг», потому что им привычнее заботиться об окружающих). Просидеть лишние пару часов на работе, доделывая проект за коллегу, — легко! Задвинуть свои срочные дела, чтобы дать подруге в очередной раз поплакаться в жилетку, — конечно. Дать кому-то в долг заметную сумму денег и потом не решаться потребовать ее назад (вдруг человек решит, что ты жадина) — а как иначе?

В результате такие люди (на английском этот тип поведения лаконично называется people pleaser) окончательно запутываются в приоритетах — мало того, что они ставят собственные потребности ниже потребностей других людей (и это сильно сказывается на здоровье и качестве жизни), так еще и часто не способны хоть как-то ранжировать «нуждающихся» по значимости. Помощь двоюродной сестре не очень близкого знакомого может показаться столь же важной, как и просьба собственного ребенка. Все это приводит к хроническому чувству вины, ведь никаких человеческих сил не хватит на то, чтобы позаботиться обо всех одновременно. Не говоря уже о том, что такие люди часто притягивают не таких же кротких ангелов, а куда более эгоцентричных друзей и партнеров (а в худшем случае — просто манипуляторов).

Почему это не работает?

Можно подумать, что пипл-плизеры просто слишком хороши для нашего несовершенного мира, но дело не в этом. Их бескорыстный — с точки зрения внешнего наблюдателя — альтруизм не так уж бескорыстен: по сути, они хотят отдавать заботу в обмен на гарантии, что их будут любить и не отвергнут. Их самооценка питается отношением окружающих: ты хороший до тех пор, пока нравишься людям, а если ты кого-то расстроишь или разозлишь, это может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому такие индивиды не разрешают себе проявлять агрессию, защищать свои границы, привлекать к себе внимание, соревноваться и делать другие, совершенно нормальные для здоровой человеческой психики вещи. Они подавляют все те составляющие своего «Я», которые могли бы причинить кому-то дискомфорт. Яркий пример того, во что может превратиться жизнь хронического пипл-плизера, — в сериале «Черное зеркало» (cерия Nosedive), где героиня благодарно улыбается баристе, с трудом прожевывая черствую печеньку, и сочиняет умилительную речь в честь школьной подруги, которая спала с ее парнем, а все ради лишних очков в приложении, отслеживающем социальный капитал. Это не настолько далекая антиутопия, как может показаться — мы, конечно, пока обходимся без «лайков» в офлайне (слава Богу, у нас вообще еще есть офлайн), но человеку с повышенной потребностью в одобрении со стороны окружающих и сейчас легко увлечься подобной игрой.

Однако достичь счастья таким образом очень затруднительно — это такое же «практичное» решение, как в самолете надевать кислородную маску сначала на соседа, а потом на себя. Задерганный и подавленный человек вряд ли может привнести гармонию в отношения, кроме того, внутренняя агрессия все равно никуда не девается и переходит в пассивные формы. Пипл-плизер не готов к прямому конфликту с близкими и скорее будет высказывать свое недовольство косвенно, отрицая его на словах и избегая откровенных бесед. Поэтому близкие часто не могут дать ему то, что нужно — менее эмпатичные просто остаются в уверенности, что человек всем доволен, а более чуткие устают от игры в «догадайся, что не так».

Подопечные пипл-плизера могут подсесть на щедрые вложения и начать воспринимать их как нечто само собой разумеющееся. Кроме того, наша симпатия к окружающим часто субъективна и не определяется тем, насколько они для нас удобны. При этом от чужой заботы жалко отказываться, да и неловко проявлять неблагодарность, и это часто загоняет людей в отношения с теми, кто им не особенно нужен. Раздражение копится, и в конце концов партнер может выплеснуть море негатива на надоевшего «благодетеля» и сбежать. А самое грустное, что, если пипл-плизер и встретит кого-то столь же заботливого и самоотверженного, как он сам, он все равно вряд ли сможет полноценно насладиться чужой заботой: ему будет неловко оказаться «принимающей стороной», он побоится проявить излишний эгоцентризм. Так что часто такие люди просто не тянутся к себе подобным.

С чего все начинается

Я уже писала о теории привязанностей — у детей с тревожно-устойчивым типом привязанности, неуверенных в том, что значимый взрослый будет рядом тогда, когда он больше всего нужен, велики шансы в будущем получить проблемы с самооценкой и более сильную потребность в подтверждении любви. Они с большей вероятностью впадают в эмоциональную зависимость в романтических отношениях и становятся жертвой абьюза. У них же проявляется склонность «зарабатывать» хорошее отношение окружающих, подстраиваясь под их интересы и желания. К такому поведению бывают склонны и дети авторитарных родителей, требующих постоянного послушания и наказывающих за любую ошибку. Но, скорее всего, тут сочетаются факторы среды и общая генетическая предрасположенность к тревожности. В любом случае, знать свой бэкграунд полезно, но это далеко не всегда это способствует разрешению проблемы: лучше сосредоточиться на текущей ситуации и изменении привычных паттернов поведения.

Что делать

Психотерапия позволяет систематически проработать подобные проблемы, но есть и практические бытовые упражнения, которые позволят потихоньку научиться говорить «нет». Социальный психолог Сьюзен Ньюман, автор книги The book of NО, советует пипл-плизерам в первую очередь осознать, что вообще-то у них всегда есть выбор — согласиться или отказаться, и отказ на самом деле не приводит к таким уж катастрофичным последствиям: родные и друзья не отвергнут вас сразу, как только вы начнете думать о собственных интересах. И вообще, разумный эгоизм и способность постоять за себя часто выглядят привлекательно, а бесконечная уступчивость ассоциируется со слабостью характера.

Во-вторых, стоит сесть и обдумать расстановку приоритетов: кому из людей вы готовы помогать в первую очередь, а кто для вас не так важен? Можно составить контрольные вопросы типа «Что этот человек значит для меня? Что он сам сделал для меня? Может ли он решить свои проблемы без меня?» Когда вас в очередной раз спросят об одолжении, можно взять паузу на обдумывание и спросить себя, а стоит ли оно того. Чтобы преодолеть чувство неловкости, стоит заранее составить вежливые, но твердые формулировки отказа на разные случаи — если начать оправдываться, у человека может возникнуть ощущение, что вы действительно ему что-то должны. В-третьих, даже если вы соглашаетесь кому-то помочь, стоит установить определенные лимиты (например «я трачу на это полчаса в день в течение недели и не больше») и тренироваться не выходить за них.

Конечно, в процессе работы над собой важно не уйти в другую крайность и не зациклиться исключительно на защите от чужих посягательств на ваши границы и интересы. Ведь один из главных признаков здоровой психики — способность гибко реагировать на разные ситуации, в зависимости от конкретных условий. Быть добрым и отзывчивым все-таки здорово — если это свободный выбор, а не обреченное следование самому безопасному сценарию.

Источник: snob.ru





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