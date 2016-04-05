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Аса Сигурэ   четверг, 29 июня 2017 года, 19:10

Битва за открытый доступ
Олигополия научных издательств, ситуация со Sci-Hub и будущее открытого доступа. Часть 2


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Новые медиа, старые проблемы


Ноосфера. Запуск




Крупнейшие архивы открытого доступа, функционирование пиратских площадок и будущее научной коммуникации.

Движение за открытый доступ

Существует другая, не менее жизнеспособная модель обмена научными знаниями, которая стала возможной благодаря развитию интернета. Открытый доступ (open acces) — это движение, которое зародилось в 90-е годы в качестве альтернативы олигополии научным издательствам. Начало открытому доступу было положено Полом Гинспаргом в 1991 году, когда он основал открытый депозитарий arXiv на базе Лос-Аламосской национальной лаборатории. На данный момент это крупнейший бесплатный архив научных публикаций в области физики, математики, астрономии, информатики и биологии. Кстати, все три статьи Перельмана, в которых он последовательно доказывал теорию Пуанкаре, были опубликованы на этом сайте.

За arXiv последовал CogPrints — архив по психологии, лингвистике и нейронаукам; в дальнейшем была сформирована Сетевая справочная библиотека по компьютерным наукам (NetworkedComputerScienceTechnicalReferenceLibrary, NCSTRL) и библиотека по экономике — RePEc. Кроме того, на основе студенческих и аспирантских работ была создана Сетевая библиотека авторефератов и диссертаций (NetworkedDigitalLibraryofThesesandDissertations, NDLTD) .

Методологические и теоретические основы открытого доступа были сформулированы на Будапештской конференции по открытому доступу в феврале 2002 года, в заявлении Bethesda о публикации открытого доступа в июне 2003 года и в Берлинской декларации о свободном доступе к знаниям в октябре 2003 года , которую подписали практически все ведущие научные организации в мире.

По сути, открытый доступ — это бесплатный доступ к полным текстам научных и учебных публикаций без каких-либо финансовых, правовых или же технических ограничений . На данный момент выделяют два вида открытого доступа: «зеленый» (green OA) и «золотой» (gold OA). В первом случае ученый публикует свою статью в коммерческом журнале, а потом, при желании, может опубликовать ее на своем личном сайте, в социальных сетях или архивах с открытыми лицензиями, а во втором — сразу осуществляет публикацию в журнале с открытым доступом.

Проблемы открытого доступа

На каждом из этих путей автора научной статьи ожидают свои сложности. Многие научные журналы противятся размещению статей на сторонних ресурсах, вводя так называемое эмбарго сроком на 12 месяцев. Как отмечает Дмитрий Семячкин в статье «Открытый доступ к науке: мифы и реальность», «по состоянию на июль 2013 г. (по данным SHERPA, www.sherpa.ac.uk), около 70% всех рецензируемых журналов в том или ином виде поддерживают депонирование. Однако важно отметить, что в остальные 30% попадают в основном наиболее престижные научные журналы с высоким импакт-фактором, на долю которых приходится много цитирований» . Это объясняется боязнью журналов потерять прибыль: если статьи, которые в них выходят, будут публиковаться в открытом доступе, то многие ученые и университетские библиотеки, скорее всего, будут искать эти материалы на просторах интернета, и необходимость в подписке исчезнет.

Трудности второго пути заключаются в первую очередь в оплате трудов рецензентов и литературных редакторов: так как эти журналы распространяются бесплатно, у них нет прибыли, и деньги за эту работу должен вносить автор, желающий опубликоваться. При этом стоимость публикации достаточно высока и, согласно отчету Finch, может достигать 2,5 тысяч евро . Правда, по словам британского профессора Майкла Тейлора, некоторые рецензируемые научные журналы также могут взимать постраничную плату за публикацию. По его мнению, данные отчета о стоимости публикации статьи в открытом доступе сильно завышены, что связано, в первую очередь, с влиянием издателей, которые «хотят повернуть цифры в свою сторону» . На деле сумма, которая необходима для обеспечения публикации в журнале открытого доступа, составляет примерно 680 евро . Наконец, оплачивать свои услуги просят только 29% всех журналов открытого доступа, которые в то же время освобождают от оплаты авторов, не имеющих финансовой поддержки для публикаций, которые идут, например, в составе грантового обеспечения: «Журнал PLOS снимает требование об оплате без дополнительных запросов, а BioMed Central допускает запрос до сдачи статьи».

Тем не менее, понимая, что большинство ученых не может (и в конечном счете не должно) вносить деньги за публикацию своей работы, исследователи предлагают три варианта финансирования журналов открытого доступа. Например, субсидии на публикацию могут быть предоставлены специальными организациями, быть включены в грантовую поддержку или взиматься из бюджетов библиотек, которые тратят намного больше средств, пытаясь оплатить подписку.

Еще одна проблема открытого доступа — отсутствие структуры научных журналов и архивов. Многие статьи рассредоточены по разным порталам, что затрудняет поиск научной литературы. Как отмечает Дмитрий Семячкин, для решения этой проблемы «необходима некая госполитика, чтобы каждая научная публикация российского ученого была всегда доступна. Для этого необходимо построить инфраструктуру, чтобы были хранилища, правовой стандарт, идентификация. Совокупность всего этого приведет к тому, что обычный потребитель — мы с вами — сможет в два клика найти все, что ему необходимо. Сейчас это невозможно».

Тем не менее, уже сейчас правительственные агентства в разных странах (например, в Великобритании, США, Канаде) начинают понимать недостатки традиционной бизнес-модели и стараться выдавать гранты, в которых прописана необходимость публикации результатов научного исследования в открытом доступе . Например, в законопроекте Австралийского совета по исследованиям предусмотрено, что все исследования, финансируемые этим Советом, должны появиться в открытом доступе в течение 12 месяцев , а Голландия в течение последних нескольких лет пытается открыть для своих граждан доступ ко всем публикациям голландских ученых .

Источники открытого доступа

Концепция открытого доступа породила несколько видов платформ для публикации научных работ. В первую очередь это научные журналы, которые начали появляться в конце 80 — начале 90-х годов 20 века. Первыми журналами открытого доступа были Bryn Mawr Classical Review, Postmodern Culture, The Public-Access Computer Systems Review.

На сегодняшний день одним из самых известных издательств в открытом доступе является BioMed Central (Великобритания), созданный в 1999 году и выпускающий более 250 научных журналов. Нужно отметить, что в октябре 2008 года BioMed Central был приобретен Springer Science + Business Media .

Второй наиболее известный некоммерческий научно-издательский проект — Public Library of Science, или PLoS — был создан в 2003 году, вместе с выпуском первого журнала PLoS Biology. По состоянию на 2017 год он публикует восемь научных журналов: PLoS One, в котором можно найти оригинальные исследования во всех научных дисциплинах, PLoS Biology, PLoS Medicine, PLOS Computational Biology, PLOS Genetics, PLOS Neglected Tropical Diseases, PLOS Pathogens и PLOS Currents, в котором сосредоточены исследования в районах стихийных бедствий, вспышек болезней, редких наследственных заболеваний и филогенетических исследований.

Еще одной платформой для публикации научных статей становятся архивы. Старейшим архивом является уже упомянутый arXiv, наподобие которого были созданы архивы по биологии bioRxiv и социологии SocArXiv.

Одним из крупнейших архивов открытого доступа является Archive of European Integration, созданный в 2003 году доктором социологических наук и библиографом Филом Уилкином. Сайт, с одной стороны, осуществляет публикацию документов Европейского союза, предназначенные для публичного распространения, а с другой — научно-исследовательские работы, подготовленные частными исследовательскими организациями. В январе 2016 года AEI содержало более 41 800 документов ЕС и более 7 300 частных документов.

Еще один архив — Bioline International — был создан некоммерческим кооперативом для обмена работами, опубликованными в рецензируемых журналах с открытым доступом в развивающихся странах Африки, Азии и Южной Америки.

Третиьим типом платформ для размещения научных материалов являются специализированные социальные сети. Одной из самых крупных социальных сетей в сфере научной коммуникации является Academia.edu. Она была запущена в сентябре 2008 года, и на данный момент насчитывает более 52 миллионов пользователей, которые добавили на сайт более 18 миллионов документов . Сайт позволяет исследователям делиться и обсуждать рукописи, а также предоставляет пользователям возможность отслеживать популярность своих публикаций.

Остальные социальные сети намного меньше Academia.edu. Например, ResearchGate, также запущенная в 2008 году доктором Иджадом Мадишем, доктором Сёреном Хофмайером и программистом Хорстом Фикеншером, на сегодняшний день насчитывает 13 миллионов пользователей.

Нужно также отметить, что существует множество экспериментальных платформ для публикации научных исследований и обмена знаниями. Например, Национальный центр биотехнологической информации создал дискуссионный форум под названием PubMed Commons, представляющий собой текстовую базу данных медицинских и биологических публикаций. PubMed Commons требует, чтобы пользователи регистрировались под настоящими именами, в то время как PubPeer, независимый форум, позволяющий ученым участвовать в экспертном обсуждении научных исследований, разрешает анонимные комментарии. Еще одной из подобных платформ является ELife — журнал и коммуникационный портал, который, опираясь на основные исследовательские фонды в США, Великобритании и Германии, экспериментирует с новыми подходами к предварительным публикациям, а также разрабатывает инструменты для отслеживания рецензий на научные исследования .

Пиратство — тоже решение

Жесткий контроль на рынке научных исследований и непомерно высокая цена доступа к работам вынуждает прибегать к крайним мерам: взламывать сайты журналов и нелегально скачивать работы через университетские библиотеки. На данный момент крупнейшим в мире пиратским ресурсом, сосредоточившим более 62 миллионов научных публикаций, является портал Sci-Hub, основанный студенткой казахстанского университета Александрой Элбакян. В 2009 году в процессе подготовки исследования по нейрокомпьютерному интерфейсу, Элбакян обнаружила, как трудно получить доступ к научной литературе. Лучшие исследования принадлежат научным журналам, доступ к которым академики и студенты в более богатых странах получают через университеты. Независимым ученым и исследователям из более бедных стран чаще всего приходится прибегать к пиратству.

Как и многие начинающие исследователи, Элбакян сначала обратилась к неофициальным онлайн-сообществам, чтобы получить доступ к статьям, которые были ей нужны. По ее словам, она долгое время была участником проекта «Full Text» — российского форума, на котором ученые могли оставить запросы к той или иной статье, и получить ее через тех, кто имел доступ к этому изданию. Поняв, что легче автоматизировать систему, девушка, используя свои навыки в программировании, создала проект Sci-Hub, во многом продолжив дело Аарона Шварца.

Процесс работы проекта лучше всего описан в статье Екатерины Толкачевой «Sci-Hub: «победить копирайт и информационное неравенство»: «Sci-Hub — это автоматизированный скрипт, который качает статьи с сайтов издательств по запросу пользователя. Доступ к защищённым ресурсам осуществляется через систему прокси-серверов, поэтому для работы покупаются анонимные и университетские прокси. Скачанные пользователями статьи архивируются и накапливаются в библиотеке дружественного сайта Library Genesis. Таким образом, сервис не только обходит закрытый доступ, но и размещает добытые материалы в открытом доступе» .

Проект не взимает плату за доступ к статьям и существует на пожертвования. Помимо автоматизированного механизма, он пополняется за счет добровольцев, которые скачивают статьи через университетские библиотеки. Многие исследователи отмечают, что на данный момент на Sci-Hub можно найти намного больше свежих исследований, нежели на сайтах научных журналов или университетских библиотек . Сама Александра Элбакян отмечает, что ее проект не только делает знание доступным, но и помогает обратить внимание общества на существующие проблемы в сфере научной коммуникации: «Проект Sci-Hub направлен на то, чтобы предоставить доступ всем и распространить научные знания максимально широко. С законодательной системой нужно работать, чтобы доступ к знаниям невозможно было бы ограничивать. Корректировка законодательства — это одна из задач проекта Sci-Hub».

Тем не менее, что хорошо для ученого сообщества, то плохо для научных издательств: после резкого роста популярности проекта на него обратила внимание компания Elsevier, статьи которой запрашивают до 80% пользователей ресурса . Поскольку, согласно букве закона, действия Александры Элбакян являются нелегальными, в 2015 году Elsevier подал на нее в суд, который вынес предварительный судебный запрет на работу сайта. Александру Элбакян это не остановило: девушка продолжила свою работу, используя разные доменные имена и IP-адреса.

В мае этого года Elsevier предоставил суду список из 100 статей, нелегально опубликованных на Sci-Hub. 22 июня 2017 года суд обязал Александру Элбакян, а также проект Library of Genesis выплатить Elsevier 15 миллионов долларов за нарушение авторских прав . Абсурднее всего в данном случае звучат слова Марии А. Палланте, президента и исполнительного директора Ассоциации американских издателей: «Суд не спутал нелегальную активность с общественным благом. Как раз наоборот, суд сравнил деятельность ответчика с вопиющим и радикальным нарушением и подчеркнул ключевую роль авторского права для продвижения научных исследований и защиты общественных интересов» . Радует в данной ситуации то, что Элбакян неподвластна американской юрисдикции и не имеет имущества в США, и в связи с этим, скорее всего, выплачивать компенсацию Elsevier не будет.

В то время как одни ученые называют Элбакян «Робин Гудом открытого доступа», другие опасаются, что проект нанесет ему больше вреда, чем пользы: зная, что в мире существует портал, на котором можно найти бесплатные научные статьи, многие ученые так или иначе ослабят попытки борьбы с нелегальной приватизацией научного знания. А библиотеки, тем временем, так и продолжат платить за подписку .

Что ждет нас в будущем?

Критики открытого доступа заявляют, что ученые, которые не могут получить доступ в своем университете, якобы всегда могут получить его через национальные библиотеки. К тому же, если при государственном финансировании в грантовую поддержку можно заложить средства для публикации статьи в открытом доступе, то частные организации, активно финансирующие исследования в Японии и Швейцарии, вряд ли будут выделять на это деньги, поскольку для них важнее получить решение той или иной наукоемкой задачи. В связи с этим модель открытого доступа является экономически неустойчивой, и подобные научные журналы редко окупаются даже спустя 2-3 года. К тому же, при оплате статьи самим ученым может возникнуть конфликт интересов, поскольку издание будет заинтересовано в том, чтобы опубликовать как можно больше статей, невзирая на их качество. Оправдывая высокие цены на подписку, ученые говорят, что научные издательства с традиционной моделью тратят эти средства в том числе на финансирование новых исследований и разработку новых продуктов: например, Elsevier инвестировал не менее 45 миллионов фунтов стерлингов в свою службу ScienceDirect за последние пять лет, а также разработал бесплатную научную поисковую систему Scirus.

Эта критика во многом справедлива, и она безусловно нужна в первую очередь для того, чтобы скорректировать модель открытого доступа, которую, несмотря на ее неоспоримые достоинства, пока еще сложно назвать идеальной. Остаются вопросы, связанные с тем, кто будет платить за публикацию, каким образом будет осуществляться рецензирование, как избежать конфликта интересов и повысить финансовую устойчивость журналов открытого доступа. На решение этих задач в любом случае потребуется время.

Тем не менее, олигополия научных издательств рано или поздно исчезнет: в мире, где каждый привык получать оперативный, постоянный, онлайновый и в большинстве своем бесплатный доступ к информации по-другому просто не может быть. В интернете с каждым годом появляется все больше проектов, которые нацелены на открытую публикацию научных статей, все больше пиратских ресурсов, пусть и не таких масштабных, как Sci-Hub, выуживают статьи из рецензируемых научных изданий, работающих по традиционной модели. Научное сообщество тоже не остается в стороне: например, в Финляндии несколько тысяч ученых подписали петицию, в которой обязались отказывать Elsevier в рецензировании. Цель петиции — заставить издательство снизить цены на подписку и пойти по пути открытого доступа. Периодически подобные петиции возникают в разных исследовательских объединениях, при этом ученые отказывают даже в публикации своих статей, предпочитая журналы открытого доступа, чей престиж со временем только растет. Что немаловажно, о неадекватности системы распространения научных статей задумываются уже целые государства, так или иначе реформируя систему.

Возможно, на данном этапе научным издательствам стоит пойти по «зеленому» пути, постепенно сокращая сроки эмбарго от 12 и более месяцев до нескольких недель, а также значительно снизить цены на подписку, сделав знания более доступными. В этом случае можно будет говорить об адекватном диалоге между исследовательским сообществом и научными издательствами, который рано или поздно сможет привести общество к компромиссу.

Публикация в рамках проекта «Ноосфера. Запуск». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».




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