Без регистрации и SMS

Из-за недостатка электронных научных ресурсов открытого доступа в нашей стране научные сотрудники и студенты часто испытывают затруднения в поиске информации для исследований. Однако существует множество иноязычных источников, которыми можно пользоваться на территории РФ. Томский государственный университет собрал ссылки на открытые научные ресурсы различных сфер и направлений.
1. African Journals OnLine (AJOL)
Журналы, публикуемые в Африке по всем дисциплинам. Частичный доступ к полным текстам.
2. American Mathematical Society
3. Bulletin of the American Mathematical Society
4. Electronic Research Announcements
5. Notices of the American Mathematical Society
База статей, размещенных авторами – «зеленая модель» открытого доступа. В базе нет статей по гуманитарным наукам.
8. ASSR: ARAB SOCIAL SCIENCE RESEARCH VIRTUAL LIBRARY
ASSR предоставляет ссылки на журналы, специализирующиеся в области Средней Азии и Арабского мира. Частичный доступ к полным текстам.
Журналы, публикуемые в Бангладеш по всем дисциплинам. Частичный доступ к полным текстам.
10. Beilstein Journal of Organic Chemistry (BJOC)
Журнал по химии с 2005 г.
Некоммерческая служба электронных публикаций научных журналов из развивающихся стран. Bioline International предоставляет свободный доступ к полным текстам статей из научных рецензируемых журналов (более 50 наименований) по биологии, медицине и здравоохранению, издаваемых в развивающихся странах.
12. BRITISH LIBRARY FOR DEVELOPMENT STUDIES E-JOURNALS
Бесплатный доступ к электронным журналам в области международного развития.
13. CiteSeerX
Библиографическая электронная библиотека по компьютерным наукам.
14. Codex Sinaiticus
Синайский кодекс - древнейший экземпляр Библии, датированный IV в. н. э.
15. Cooperative African Newspapers Project (AFRINUL)
Каталог газет, издаваемых в странах Африки на всех языках.
16. CAUL (Council of Australian University Librarians
Диссертации Австралии.
17. DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS
Более 2000 научных журналов по всем отраслям знания.
18. DSpace в УрГУ: коллекция авторефератов и диссертаций
Архив электронных документов Уральского государственного университета им. А. М. Горького предлагает коллекцию полнотекстовых авторефератов и диссертаций в свободном доступе.
19. E-JOURNALS.ORG
Открытый доступ к журналам по всем отраслям знания.
20. Eldis
Информационная служба предоставляет большую коллекцию материалов по 40 секторам, связанным с развитием.
21. ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY
Чаcтичный доступ к полным текстам научных журналов по всем отраслям знания.
22. Electronic Supply of Publications (ESAP)
Проект сотрудничества между университетами в странах Севера и Юга с целью содействия доступу к международным научным журналам для университетов в развивающихся регионов и предоставлять ученым из развивающихся регионов возможности в электронном виде публиковать свои статьи в Интернет.
23. E-LIS
Архив открытого доступа для научных и технических документов (опубликованных и неопубликованных) в области библиотечного дела, информационных наук, технологии и смежных дисциплин.
Патенты Европейского патентного ведомства. Глубина доступа: с 1836 года.
25. German patent information system (DEPATIS)
DEPATIS — международная патентная база German Patent and Trade Mark Office. Язык поискового интерфейса на немецком и английском языках.
26. HIGHWIRE ARCHIVE
Открытый доступ к журналам по биологии, физике, медицине и социальным наукам.
27. IEA - International Energy Agency
Международная энергетическая статистика, долгосрочные прогнозы и аналитические обзоры. Полезный ресурс для экономистов, историков и политологов.
Научный журнал открытого доступа, призванный сделать обеспечить доступ к к результатам исследований широкого спектра дисциплин, связанных с информацией.
29. Intute
Бесплатная служба, обеспечивающая доступ к лучшим ресурсам Интернет в области науки и образования.
Ресурс включает в себя представленные авторами тексты многих десятков тысяч статей, публикуемых в различных журналах по физике, математике и астрономии.
31. Marginalia: The Journal of the Medieval Reading Group at the University of Cambridge
Электронный журнал «Marginalia» Кембриджского университета: средневековая история, литература, культура, философия.
32. Medieval Philosophy and Theology
Рецензируемый журнал Medieval Philosophy and Theology содержит статьи в области средневековой философии и теологии (христианство, иудаизм, ислам). Архив с 1991—1997.
33. Medieval Review
Обзоры книг по медиевистике. Архив с 1993.
34. NASA Astrophysic Data System
Одна из крупнейших свободно доступных баз данных, включающая сканированные тексты всех статей практически во всех периодических астрономических изданиях с 1827 и до 2000.
35. Nepal Journals OnLine (NepJOL)
Политематическая база данных журналов, публикуемых в Непале. Частичный доступ к полным текстам.
36. OAIster
Разработка Мичиганского университета, позволяющая производить поиск во множестве архивов, построенных по принципу «открытого доступа».
37. Online Books
Сайт содействует доступу к 35 000 электронных книг, находящихся в свободном доступе в сети Интернет.
38. OpenDoar
Каталог архивов открытого доступа: DOAR (поддерживается университетами).
39. Open J-Gate
Самый большой в мире портал открытого доступа к журналам на английском языке «OPEN J-Gate» - это электронный выход к мировым журналам в свободном доступе. Проект предоставляет цельный доступ к миллионам журнальных статей, которые доступны онлайн, со ссылками на полный текст на сайтах издателей.
40. Музей европейского культурного наследия Европеана
Бесплатный доступ к миллионам книг, фильмов, картин, фотографий, аудиозаписей, карт, рукописей и газет.
41. Всемирная цифровая библиотека
Бесплатный доступ к редким книгам, картам, рукописям, фильмам и фотографиям.
42. Philippines Journals Online (PhilJOL)
Политематическая база данных журналов, публикуемых в Филиппинах. Частичный доступ к полным текстам.
43. Pinakes
Страница Эдинбургского университета Хериот-Ватта, обеспечивающая быстрый доступ к различным тематическим и политематическим порталам.
44. PLOS – Public Library of Science
Открытые журналы по медицине и биологии.
45. Portal LivRe!
Comissão Nacional de Energia Nuclear Nuclear (Бразилия) представляет портал свободного доступа к более 3600 журналов на английском, испанском и португальском языках.
46. PQDT Open
Открытый интерфейс БД ProQuest Dissertations.
Проект оцифровки книг, которые представляют собой всеобщее достояние. В среднем добавляется одна книга в день.
Электронный архив открытых журналов по биомедицинской тематике.
49. REPEC: RESEARCH PAPERS IN ECONOMICS
Открытый доступ к журналам по экономике.
50. SciELO - Scientific Electronic Library Online
Электронная библиотека бразильских научных журналов.
51. SHERPA/RoMEO
Представлены авторские права в различных издательствах. Возможности для открытых публикаций.
52. Social Science Research Network
Крупнейший в мире открытый электронный репозиторий научных статей и препринтов по социальным наукам.
53. Socionet
Описания информационных ресурсов различного типа, создаваемых специалистами по общественным наукам во всем мире. Архивы электронных публикаций, оглавления онлайновых журналов, каталоги новых поступлений библиотек, планы издательств и др.
54. Survey of Scientific and Technological Information Needs in Less-Developed and Developing Countries
Сайт собирает воедино журнальные статьи, публикации, материалы конференций для нужд научных и технических библиотек развивающихся стран на пяти основных языках: английский, французский, немецкий, русский и испанский. Тематика: компьютерные науки, информатика, физика, химия, математика, астрономия и геология.
55. The Information Management Resource Kit (IMARK)
Проект в области электронного обучения, имеющий целью подготовку специалистов во всём мире в области эффективного пользования информацией в области сельского хозяйства.
56. The Nobel Prize Laureates 2006
102 статьи Нобелевских лауреатов 2006, опубликованных в журналах издательства Эльзевир, открыты БЕСПЛАТНО для любого пользователя Интернет!
57. UNESCO
Каталог документов ЮНЕСКО содержит более 100 000 экземпляров. Частичный доступ к полным текстам.
58. Vietnam Journals OnLine (VJOL)
VJOL - это политематическая база данных журналов, публикуемых во Вьетнаме. Частичный доступ к полным текстам.
Источник: lib.tsu.ru
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