Без регистрации и SMS

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Томский государственный университет   , Сегодня, 13:00

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58 электронных научных ресурсов открытого доступа


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Кому нужен открытый доступ?


Наука в открытом доступе




Из-за недостатка электронных научных ресурсов открытого доступа в нашей стране научные сотрудники и студенты часто испытывают затруднения в поиске информации для исследований. Однако существует множество иноязычных источников, которыми можно пользоваться на территории РФ. Томский государственный университет собрал ссылки на открытые научные ресурсы различных сфер и направлений.

1. African Journals OnLine (AJOL)

  Журналы, публикуемые в Африке по всем дисциплинам. Частичный доступ к полным текстам.

2. American Mathematical Society

3. Bulletin of the American Mathematical Society

4. Electronic Research Announcements

5. Notices of the American Mathematical Society

6. AMS Books Online

7. arXiv.org e-Print archive

База статей, размещенных авторами – «зеленая модель» открытого доступа. В базе нет статей по гуманитарным наукам.

8. ASSR: ARAB SOCIAL SCIENCE RESEARCH VIRTUAL LIBRARY

ASSR предоставляет ссылки на журналы, специализирующиеся в области Средней Азии и Арабского мира. Частичный доступ к полным текстам.

9. Bangladesh Journals OnLine

  Журналы, публикуемые в Бангладеш по всем дисциплинам. Частичный доступ к полным текстам.

10. Beilstein Journal of Organic Chemistry (BJOC)  

Журнал по химии с 2005 г.

11. Bioline International  

Некоммерческая служба электронных публикаций научных журналов из развивающихся стран. Bioline International предоставляет свободный доступ к полным текстам статей из научных рецензируемых журналов (более 50 наименований) по биологии, медицине и здравоохранению, издаваемых в развивающихся странах.

12. BRITISH LIBRARY FOR DEVELOPMENT STUDIES E-JOURNALS

  Бесплатный доступ к электронным журналам в области международного развития.

13. CiteSeerX

  Библиографическая электронная библиотека по компьютерным наукам.

14. Codex Sinaiticus  

Синайский кодекс - древнейший экземпляр Библии, датированный IV в. н. э.

15. Cooperative African Newspapers Project (AFRINUL)

  Каталог газет, издаваемых в странах Африки на всех языках.

16. CAUL (Council of Australian University Librarians 

  Диссертации Австралии.

17. DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

  Более 2000 научных журналов по всем отраслям знания.

18. DSpace в УрГУ: коллекция авторефератов и диссертаций  

Архив электронных документов Уральского государственного университета им. А. М. Горького предлагает коллекцию полнотекстовых авторефератов и диссертаций в свободном доступе.

19. E-JOURNALS.ORG

  Открытый доступ к журналам по всем отраслям знания.

20. Eldis  

Информационная служба предоставляет большую коллекцию материалов по 40 секторам, связанным с развитием.

21. ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY  

Чаcтичный доступ к полным текстам научных журналов по всем отраслям знания.

22. Electronic Supply of Publications (ESAP)  

Проект сотрудничества между университетами в странах Севера и Юга с целью содействия доступу к международным научным журналам для университетов в развивающихся регионов и предоставлять ученым из развивающихся регионов возможности в электронном виде публиковать свои статьи в Интернет.

23. E-LIS

  Архив открытого доступа для научных и технических документов (опубликованных и неопубликованных) в области библиотечного дела, информационных наук, технологии и смежных дисциплин.

24. European Patent Office  

Патенты Европейского патентного ведомства. Глубина доступа: с 1836 года.

25. German patent information system (DEPATIS)

DEPATIS — международная патентная база German Patent and Trade Mark Office. Язык поискового интерфейса на немецком и английском языках.

26. HIGHWIRE ARCHIVE

 Открытый доступ к журналам по биологии, физике, медицине и социальным наукам.

27. IEA - International Energy Agency

 Международная энергетическая статистика, долгосрочные прогнозы и аналитические обзоры. Полезный ресурс для экономистов, историков и политологов.

28. Information Research

 Научный журнал открытого доступа, призванный сделать обеспечить доступ к к результатам исследований широкого спектра дисциплин, связанных с информацией.

29. Intute

 Бесплатная служба, обеспечивающая доступ к лучшим ресурсам Интернет в области науки и образования.

30. LANL preprint database

 Ресурс включает в себя представленные авторами тексты многих десятков тысяч статей, публикуемых в различных журналах по физике, математике и астрономии.

31. Marginalia: The Journal of the Medieval Reading Group at the University of Cambridge

 Электронный журнал «Marginalia» Кембриджского университета: средневековая история, литература, культура, философия.

32. Medieval Philosophy and Theology

 Рецензируемый журнал Medieval Philosophy and Theology содержит статьи в области средневековой философии и теологии (христианство, иудаизм, ислам). Архив с 1991—1997.

33. Medieval Review

 Обзоры книг по медиевистике. Архив с 1993.

34. NASA Astrophysic Data System

 Одна из крупнейших свободно доступных баз данных, включающая сканированные тексты всех статей практически во всех периодических астрономических изданиях с 1827 и до 2000.

35. Nepal Journals OnLine (NepJOL)

 Политематическая база данных журналов, публикуемых в Непале. Частичный доступ к полным текстам.

36. OAIster

 Разработка Мичиганского университета, позволяющая производить поиск во множестве архивов, построенных по принципу «открытого доступа».

37. Online Books

 Сайт содействует доступу к 35 000 электронных книг, находящихся в свободном доступе в сети Интернет.

38. OpenDoar

 Каталог архивов открытого доступа: DOAR (поддерживается университетами).

39. Open J-Gate

 Самый большой в мире портал открытого доступа к журналам на английском языке «OPEN J-Gate» - это электронный выход к мировым журналам в свободном доступе. Проект предоставляет цельный доступ к миллионам журнальных статей, которые доступны онлайн, со ссылками на полный текст на сайтах издателей.

40. Музей европейского культурного наследия Европеана

 Бесплатный доступ к миллионам книг, фильмов, картин, фотографий, аудиозаписей, карт, рукописей и газет.

41. Всемирная цифровая библиотека

 Бесплатный доступ к редким книгам, картам, рукописям, фильмам и фотографиям.

42. Philippines Journals Online (PhilJOL)

 Политематическая база данных журналов, публикуемых в Филиппинах. Частичный доступ к полным текстам.

43. Pinakes

 Страница Эдинбургского университета Хериот-Ватта, обеспечивающая быстрый доступ к различным тематическим и политематическим порталам.

44. PLOS – Public Library of Science

 Открытые журналы по медицине и биологии.

45. Portal LivRe!

 Comissão Nacional de Energia Nuclear Nuclear (Бразилия) представляет портал свободного доступа к более 3600 журналов на английском, испанском и португальском языках.

46. PQDT Open

 Открытый интерфейс БД ProQuest Dissertations.

47. Project Gutenberg

 Проект оцифровки книг, которые представляют собой всеобщее достояние. В среднем добавляется одна книга в день.

48. PubMed Central (PMC)

 Электронный архив открытых журналов по биомедицинской тематике.

49. REPEC: RESEARCH PAPERS IN ECONOMICS

 Открытый доступ к журналам по экономике.

50. SciELO - Scientific Electronic Library Online

 Электронная библиотека бразильских научных журналов.

51. SHERPA/RoMEO

 Представлены авторские права в различных издательствах. Возможности для открытых публикаций.

52. Social Science Research Network

 Крупнейший в мире открытый электронный репозиторий научных статей и препринтов по социальным наукам.

53. Socionet

 Описания информационных ресурсов различного типа, создаваемых специалистами по общественным наукам во всем мире. Архивы электронных публикаций, оглавления онлайновых журналов, каталоги новых поступлений библиотек, планы издательств и др.

54. Survey of Scientific and Technological Information Needs in Less-Developed and Developing Countries

 Сайт собирает воедино журнальные статьи, публикации, материалы конференций для нужд научных и технических библиотек развивающихся стран на пяти основных языках: английский, французский, немецкий, русский и испанский. Тематика: компьютерные науки, информатика, физика, химия, математика, астрономия и геология.

55. The Information Management Resource Kit (IMARK)

 Проект в области электронного обучения, имеющий целью подготовку специалистов во всём мире в области эффективного пользования информацией в области сельского хозяйства.

56. The Nobel Prize Laureates 2006

 102 статьи Нобелевских лауреатов 2006, опубликованных в журналах издательства Эльзевир, открыты БЕСПЛАТНО для любого пользователя Интернет!

57. UNESCO

 Каталог документов ЮНЕСКО содержит более 100 000 экземпляров. Частичный доступ к полным текстам.

58. Vietnam Journals OnLine (VJOL)

 VJOL - это политематическая база данных журналов, публикуемых во Вьетнаме. Частичный доступ к полным текстам.

Источник: lib.tsu.ru




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