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Анна Петрова для lady.tut.by   четверг, 22 сентября 2016 года, 09.00

Без признаков феминизма
Что такое лукизм, или как наша внешность влияет на нашу работу?


Кадр из фильма «Восемь женщин»
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Близость как травма


Несовпадение по шкале ценностей




Лукизм (от англ. look — выглядеть, вид), или face fascism — предвзятое отношение к человеку, связанное с его внешностью, — такая же дискриминация, как и любая другая: расизм, сексизм, эйджизм и пр. Лукизм существует во всех сферах нашей жизни, например, на днях девушка писала в социальной сети о том, что продавец не дала ей примерять платье, мотивируя это тем, что «оно для более ярких женщин». Подвержен подобной дискриминации и рынок труда.

Этим летом русскоязычный сегмент интернета увлеченно обсуждал объявление о вакансии, опубликованное руководителем отдела по набору персонала одного из кадровых агентств на странице в социальной сети.

На должность агента по недвижимости, задача которого состояла в том, чтобы консультировать состоятельных клиентов в компании премиального уровня, требовалась девушка определенного типажа. «Девушка должна быть премиальной. И улыбка тоже нужна luxury. Улыбка должна быть мягкая, славянская (при улыбке должен быть виден только верхний ряд зубов, недопустимо, если даже слегка виден нижний ряд), неамериканская». «Обязательно: при улыбке верхняя губа должна оставаться полной и широкой, уголки улыбки не должны быть остренькими, зубы не маленькие и не большие». «Улыбка должна передавать нежность, заботу, счастье, быть окутывающей, искренней, уютной. Ни в коем случае в выражении лица не должен угадываться феминизм, недопустим даже намек на хитринку высокомерность независимость, гордость».

Девушка, естественно, должна быть молодой, с высшим образованием и опытом работы не менее пяти лет.

Это, конечно, очень смешно, но так ли далеко ушло от реальности?

Нам ли удивляться. Ни для кого не секрет, что в нелегком деле поиска сотрудников внешность играет далеко не последнюю роль, и неважно, о какой позиции идет речь. Специалисты утверждают, что при приеме на работу на внешность потенциальных сотрудников обращают внимание более 80% работодателей. Как минимум сотрудник (читай: сотрудница) должен обладать приятной наружностью.

Лукизм (от англ. look — выглядеть, вид), или face fascism — предвзятое отношение к человеку, связанное с его внешностью, — такая же дискриминация, как и любая другая: расизм, сексизм, эйджизм и пр. Лукизм существует во всех сферах нашей жизни, например, на днях девушка писала в социальной сети о том, что продавец не дала ей примерять платье, мотивируя это тем, что «оно для более ярких женщин». Подвержен подобной дискриминации и рынок труда. Например, когда человек с физическим изъяном не может продвинуться по служебной лестнице или его не берут на работу по причине лишнего веса. Есть исследования, подтверждающие, что у привлекательного человека большие перспективы карьерного роста, нежели у его менее удавшегося внешне коллеги с теми же профессиональными навыками. Данные американских исследователей говорят о том, что красивые люди зарабатывают на 5−10% больше, чем люди, которые обладают той же квалификацией, но считаются менее привлекательными.

Несмотря на то, что большинство профессий не требует какой-либо особой или конкретной внешности (если мы не говорим, например, о сфере киноиндустрии или модельного бизнеса), довольно часто в описании вакансии можно встретить дополнительные требования к внешности соискателя. При этом речь чаще всего идет о женщинах. Привет, сексизм. Вряд ли вы сможете найти определенные требования к внешности мужчины, если только речь идет не о кастинге на роль в рекламном ролике. Мужчина может быть любым, женщина должна быть красивой или хотя бы «приятной» внешности.

Есть масса примеров того, как девушкам на собеседовании пеняли на непрокрашенные корни волос, отсутствие макияжа или маникюра, как будто все это — обязательная опция каждого человека на любой должности. Потому что мужчина — это просто человек, а женщина — обязательно прекрасная фея с вьющимися локонами, ресницами, стрелками и перманентным макияжем. Чтобы двадцать четыре часа в сутки при параде.

— В наше время у каждой женщины есть возможность хотя бы приблизиться к «нормальной» внешности, — говорит нам общество, под нормальностью подразумевая, вероятно, скульптурирование лица.

Да, есть люди, которые без макияжа на публике чувствуют себя так же неуютно, как без одежды. Но это, как говорится, их личная драма, и по умолчанию не принуждает их рисовать стрелки другим…

— Подумаешь, — возмущаются многие возмущением остальных. — Это нормально, что работодатель хочет себе работника вполне определенной внешности. Тем более что красивый персонал приносит больше прибыли.

Вообще-то нет, ненормально. Потому что если мы всем позволим брать на работу только красивых сотрудников, то тем, кого природа обделила, останется лишь должность сварщика.

Видимо, не прошли еще времена, когда на должность секретаря, помощника руководителя, администратора и прочее, прочее принимали исключительно девушек «модельной внешности».

— Умные девушки должны сидеть в кабинетах за закрытыми дверями, — говорили в популярном сериале. — А на деловых переговорах должны присутствовать красивые девушки.

Женщина может быть либо красивой, либо умной. И каких бы профессиональных успехов она ни достигла, на какой бы пост ее ни назначили, все равно в первую очередь будут обсуждать ее внешность. Либо женщина слишком «страшная», либо слишком красивая, чтобы быть умной. Третьего не дано.

И здесь есть еще вот какой нюанс — тот же лукизм, только сбоку — когда слишком красивой девушке, с откровенно сексуальной внешностью сложно устроиться на «серьезную» работу, потому что подверженный стереотипам работодатель видит в ней красивую пустышку. Взять, например, историю с автором и ведущей программ на радио «Эхо Москвы» Эрикой Эвер, чей внешний вид вызвал в свое время широкий общественный резонанс и чуть ли не скандал. Вот пример того, как всего-то грудь шестого размера или глубокое декольте могут навлечь на нас ярлык… хм… недалекого человека.

Нам еще надо найти ту тонкую грань, чтобы, с одной стороны, не показаться некрасивой или неухоженной, а с другой — чересчур легкомысленной, когда наша красота будет играть нам же во вред, делая из нас в глазах работодателя прелесть какую дурочку.

Источник: lady.tut.by




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