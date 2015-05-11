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Анна Златковская, KYKY.org   , Сегодня, 02:00

Бестактность наших дней
О неудобных вопросах, которые задают все


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Этика женщин, этика мужчин


Пусть едят пирожные




«Когда ты выйдешь замуж? Почему не рожаешь ребенка? Что означает твоя татуировка? Знаешь ли ты, что вегетарианство вредно?» — журналист Анна Златковская вспоминает все самые дурацкие вопросы, которые можно услышать от ближнего, и приходит к мысли о том, что бестактных людей не волнуют наши чувства. Их задача — выбить нас из седла, заставить усомниться в собственной значимости.

У большинства людей нашей национальности есть типичная черта — бестактность. Хотя, возможно, я погорячилась, сделав это свойство национальным пятном, но так как общение мое происходит именно с типичным белорусом, говорю, как вижу. Я не буду сыпать статистическими данными и пытаться развивать данный вопрос до неких психологических глубин. Я обычная девушка, ну ладно, женщина тридцати двух лет — выражаю, нет, кричу о том, что действительно по-человечески достало. Бестактность.

Почему ты такая худая?

Начну с первого примера. Я девушка стройная. Даже слишком. Вес колеблется от 42 до 45 килограмм. Признаюсь: при сильном ветре держусь за сумку. В учреждении, где я долгое время работала, меня не вез лифт. В нем есть некий ограничитель по весу, чтобы в лифте не ездили дети без взрослых. Так вот меня, взрослую тетю, лифт тоже благодарно игнорировал. Я анорексией не болею, просто хрупкое создание, не употребляющее сладкое. Не люблю. Вес мой меня устраивает, бабушка и мама тоже натуры небольшого роста и веса, никаких отклонений, в общем, в себе я не наблюдаю. Но многие дамы, встречающиеся на моем пути, к своему ужасу (и к моему тоже) отмечают, что я слишком худая. Об этом мне сообщается в прямолинейной форме вопросом: «Когда ты, наконец, поправишься?», «Сколько можно быть такой худой?», «Когда ты начнешь есть?» — в общем, меняется вариативность, но не раздражающий факт моей худобы. Я должна, видимо, оправдываться, как посмела быть такой тощей. Меня же посещает несколько мыслей. Первая: разве прилично вообще задавать такие вопросы? Вес, цвет волос и внешность всегда — дело сугубо личное, и окружающих не касается. Вторая мысль: почему эти люди считают, что могут показывать мне, что моя комплекция их не устраивает. Я же не подхожу к ним с фразами: «Ты чего такая жирная, жрешь много?»

Когда ты родишь ребенка?

Второй пример — дети. Думаю, многие девушки примкнут ко мне с этой маленькой трагедией: звучащим в лоб вопросом «Когда родишь?» Его задают родственники, коллеги по работе, знакомая кассирша в магазине. Родишь первого — будут спрашивать про второго. На вопросы о детях ты вынужден то ли оправдываться, то ли врать, то ли говорить правду совершенно чужому человеку. Кто-то сознательно детей не хочет, кто-то имел печальный опыт. Самое противное в такой ситуации, что речь о бестактности женщин, которые вроде по природе должны обладать чуткостью. Так, одна моя близкая подруга Аля забеременела в двадцать лет, родила, но ребенок умер. Але понадобилось одиннадцать лет, чтобы ее снова посетило желание стать мамой. Без ужаса в глазах и спазмах в животе от мысли, что этот кошмар может снова повториться. Все эти годы ей приходилось отвечать на вопросы от незнающих о ее трагедии людей, когда же она станет мамой, годы же идут! Представляете, каково это? О таких вещах, как смерть ребенка, не говорят на каждом перекрестке. Другая знакомая, Светлана, вот уже два года не может забеременеть. Переживает, но не рефлексирует. Достают только эти самые бестактные комментарии. Так, когда ей в очередной раз высказали: «Чего детей не рожаешь?», она ответила: «Не рожаю, потому что не получается!» Вопрошающий сразу стушевался, сконфузился и тут же принялся жалеть Светлану. В жалости, к слову, она совершенно не нуждалась. Я же абсолютно уверена, что лезть к людям с вопросами об их внешности, личной жизни, смерти и религии категорически нельзя.

Ты знаешь, что вегетарианство вредно?

Как-то мы собрались большой компанией, в которую друзья приводят друзей: ты своих тянешь, и вот уже вас много, незнакомых знакомцев. Шашлык, колбаса, помидоры, лето, дача, хорошо. Один молодой человек отказался от шашлыка, пояснив, что он вегетарианец. И тут же многие стали его расспрашивать: «И обувь носишь из заменителя?», «И что, ремень такой же?», «А что, зверюшек жалко?», «Болеть не боишься, знаешь, к чему недостаток белка в организме приводит?». Глядя на парня, я видела, что это он слышит в тысячный раз. Похрустывая огурчиком, он ждал, когда расспросы закончатся. Как же сложно в нашей среде быть собой и иметь позицию! Ты ничего плохого не делаешь, но почему-то обязан отчитаться перед обществом. Кто-то спросит: а что плохого в вопросах? Если просто интересно? Отвечу — просто интересно детям до пяти лет, которые мир познают с помощью взрослых. Взрослым людям это не подобает. Интересно? Почитай в интернете, сходи в библиотеку, попроси аудиенции у заинтересовавшего тебя объекта, но никак не выставляй всё-таким образом, будто человек на допросе, если вы в дружеской компании.

Почему ты не пьешь?

Другой яркий пример. Коллега мне жаловался, что многие его знакомые приятели перестали с ним общаться, когда он перестал употреблять алкоголь. Встретился однажды с друзьями, заказал чай — и началось. «Эй, дружище, что случилось? Почему не пьешь? Закодировался? Болеешь? О чем же с тобой говоришь, если не пьешь?» Эти расспросы преследовали его везде, в любой компании, по любому поводу. А друзья ведь и не алкоголики вовсе. Но с их точки зрения не может человек резко перестать употреблять алкоголь без важной на то причины. Обязан объясниться. «Ну хоть одну рюмочку!» Если ты не пьешь, тебя начинают подозревать в некой страшной болезни, о которой ты умалчиваешь. Болен коллега не был, просто принял решение пожить безалкогольной жизнью. Он стал отцом, ему очень хотелось иметь ясный трезвый ум и быть полноценным помощником своей супруге. Но в нашем обществе не принято принимать людей, отличающихся от массы. Нужно постоянно быть начеку. Отличаешься? Обоснуй!

Что означает твоя татуировка?

Многим кажется, что если ты сделал татуировку, то отныне ты человек-телевизор: смотри в меня, задавай вопросы! У меня на руке есть татуировка. Надпись. Одна женщина выкручивала мне руку, чтобы запомнить надпись и поискать в интернете, что же она означает. Из-за того, что я отказалась раскрыть секрет своей татуировки, она сочла меня гадкой особой, напустившей непонятную таинственность. Подруга жаловалась, что тоже утомилась от вопросов «А что означает твоя татуировка? Когда следующую набьешь? Все вы синей болезнью страдаете, знаем!» Одна маленькая девочка лет семи задрала ей рукав, чтобы лучше рассмотреть, что там у нее за рисуночек такой. Подруга сделала замечание любопытной девочке, на что услышала от матери ребенка: «А что вы хотели? Ей же интересно!» То есть ты обязан развлекать всех любопытствующих вокруг, даже пусть под майку полезут. Ничего, нормально, сам виноват. Откуда в наших людях это порочное желание подвергать сомнению любое проявление индивидуальности?

Люди, посмевшие отличаться от других своим внешним видом, становятся цирковыми клоунами, призванными развлекать праздную толпу, вызывая насмешки и любопытство.

Помню, как в классе шестом перед одноклассниками учительница русского языка и литературы вопрошала меня о том, почему я так безвкусно одета. Мол, как с виду такая умная девочка посмела одеться столь безобразно? Одета я была нормально, просто на мне были мамины вещи, они были велики на два размера. Мы тогда жили бедно, денег едва хватало на еду, о покупке одежды и говорить нечего. Учительнице всего этого я не говорила. Я промолчала. Но обидно было очень. Бестактных людей не волнуют ваши чувства. Их внутренняя задача выбить вас из седла своим действием, заставить усомниться в собственной значимости.

Почему ты не крестишь ребенка?

К сожалению, не всегда получается противостоять чужой бестактности. Молчание, уклончивость, улыбка — хорошее оружие в этой странной войне с бескультурьем. Но иногда приходиться сдаваться. Так сдалась я, когда речь зашла о крещении ребенка. Сейчас я поговорю о моем понимании религии, поэтому особо чувствительных верующих людей предупреждаю, что выражаю свою точку зрения и никого и ничто оскорбить не пытаюсь. Стоило мне заикнуться о том, что я не буду крестить сына, как я подверглась острым нападкам со стороны родственников. Узнала о том, что у сына не будет ангела-хранителя, он будет постоянно болеть, его могут сглазить, он не попадет в рай. «Почему?» — громко спрашивали меня. Дело в том, что я во все вышеперечисленное не верю. Если ангелы существуют, то они есть с рождения у каждого человека. И никакие ритуалы, жертвоприношения, свистопляски не помогут тебе попасть в рай. Если уж и существует нечто хорошее после нашей смерти, то заслужить это можно, не делая никому зла.

Все церковные обряды, точнее крещение, напоминает мне некий тонкий психологический ход, схожий с понятием: если ты не с нами, то ты не в тусовке. Это как прийти в балетках в пафосный ночной клуб. Ты не проходишь, детка. Фейсконтроль, такие дела.

Я не хочу верить в мир, где ритуалы важнее человека и его души. Но когда я представила, что всю жизнь мне придется отвечать на вопрос о крещении, оборонять свою точку зрения, естественно, обижая этим глубокого верующих родственников, я осознала, что проиграю. Каждый раз, когда мой ребенок заболеет, мне будут напоминать, что это моя вина. Почему? Потому то и пишу эту статью о нашей бестактности, где люди считают себя вправе лезть в нашу жизнь, как кошки в постель, без спроса. А я просто устану в этой бессмысленной войне религий и мнений. Своего сына я окрестила. Решила, если это безвредно, то пусть будет. Теперь достаточно на вопрос «Ты окрестила сына?» — ответить «Да». Но ведь разница мировоззрений — это нормально. Доказывают теоремы в математике, а не свое видение жизнеустройства.

Когда ты выйдешь замуж?

Венцом всего это бестактного безобразия является извечное «Когда ты выйдешь замуж?» Как выражается одна знакомая сценарист — контрольный выстрел в голову. Самое невыносимое в этой ситуации то, что человек, задающий этот вопрос, в принципе догадывается о его глупости и неприятности. Что девушке придется как-то выкручиваться, оправдываться, отвечая на него. Но это уже своего рода садистская игра, иначе не назову, смотреть жертве в лицо и наслаждаться процессом. Наблюдать, царапая глазами лицо, улавливая малейшие признаки смущения и беззащитности. Игра продолжается долго, не одно поколение женщин выросло на этом вопросе. Единственный способ остановить это безобразие, мне кажется, ответить вопросом на вопрос: «А какое твое дело?» В период весеннего авитоминоза или в день святого Валентина можно даже матом. Как в Саудовской Аравии отрубали руки за воровство, так и здесь отбить охоту лезть не в свое дело можно только жестким способом. Общение людей должно происходит легко, без желания обидеть, без неприличного в своей простоте любопытства. Бестактными вопросами можно обидеть человека, не зная о некой внутренней боли, вогнать в депрессию особо ранимых людей, а культурных и воспитанных поставить в тупик.

Я упомянула, что бестактность является нашей национальной чертой — этакая простота, коей мы часто гордимся. Во всяком случае, примеры, приведенные мною, происходили именно здесь в наши дни. Однажды, поставив человека на место, задавшему мне один из вышеперечисленных вопросов, я услышала, цитирую: «А што такое я спросила? На што обижаться. Я ж по добрАму». Оправдания этому нет. Никакого. Люди, пожалуйста, перестаньте спрашивать то, что волнует только вас самих. Учитесь быть воспитанными. Есть одно высказывание у Пауля Хейзе (немецкий писатель, 1830–1914): «От бессердечных защитишься тем, что не покажешьим своего сердца. Глупые люди могут еще быть тебе полезны, потому чтовсякий ведь все-таки что-нибудь да знает и умеет, но если бестактныетебя окружают, то это может довести тебя до полного отчаяния».

Источник: KYKY.org




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Нельсон Мандела, 1918-2013

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Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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