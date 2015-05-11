Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 12 июня 2017 года, 03.10</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/bessoznatelnoe_vsemogushchestvo_42040"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42040_content_gilbert_garcin_filigranes_.jpg" width=206 alt="Бессознательное всемогущество" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>vikent.ru</b></span> <span style="font-size: large;">Бессознательное всемогущество</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Комплекс неполноценности по Альфреду Адлеру</font></em></span></p><p>Альфред Адлер — выдающийся австрийский врач, невропатолог, психиатр и психолог. Работал вместе с Зигмундом Фрейдом над основами психоанализа. Человека Адлер рассматривал с точки зрения его индивидуальности, считая личность цельной системой, потому-то его подход и получил название индивидуальной психологии. <a href="http://www.chaskor.ru/article/bessoznatelnoe_vsemogushchestvo_42040">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Альфред Адлер — выдающийся австрийский врач, невропатолог, психиатр и психолог. Работал вместе с Зигмундом Фрейдом над основами психоанализа. Человека Адлер рассматривал с точки зрения его индивидуальности, считая личность цельной системой, потому-то его подход и получил название индивидуальной психологии.

Одно из самых известных достижений Альфреда Адлера – введение им понятия «комплекс неполноценности».

«Эти представления Адлера во многом сложились под впечатлением концепции фикционализма, разработанной немецким философом-позитивистом Гансом Файхингером (1852-1933). В опубликованной в 1911 году работе «Философия «как если бы» Файхингер выдвинул положение о том, что поведение огромного числа людей определяется некими социальными «фикциями» (такими, например, как «все люди равны в своих возможностях» или «чтобы добиться успеха в жизни, главное - желание»), которые совершенно не соответствуют действительности.

В погоне за этими фикциями люди понапрасну расточают свои силы и энергию, так ничего реального и не добиваясь. Аналогичным образом, согласно Адлеру, протекает жизнь невротика, который, стремясь компенсировать чувство собственной неполноценности, преследует цель достижения фиктивного превосходства.

Хотя компенсация и сверхкомпенсация чувства неполноценности через стремление к превосходству может приносить свои неожиданные плоды (именно сверхкомпенсацией чувства неполноценности, вызванного, в частности, физическими недостатками, Адлер объясняет, например, творчество Бетховена и Шиллера, ораторское искусство Демосфена), чаще всего, однако, это стремление остаётся неудовлетворённым, порождая всё новые проблемы и резко ограничивая круг интересов личности.

Поэтому, считает Адлер, в жизни человека должны быть иные ориентиры, другой источник душевной энергии. И таким источником, на его взгляд, является присущая каждому человеку, врождённая потребность ощущать себя частицей мироздания, человечества в целом - чувство общности. В отличие от Фрейда, Адлер рассматривает человека прежде всего в контексте общественных связей, считая его изначально социальным существом, не способным без ущерба для себя жить обособленно от других людей, на что обрекает его желание возвыситься над остальными. В этом смысле чувство общности выступает антитезой стремления к власти, одновременно являясь мерой душевного здоровья и социальной адаптации личности».

Вот как резюмирует свои рассуждения сам Альфред Адлер:

1. В понятии «жизнь» уже содержится органический и душевный модус, который повсюду предстает перед нами в качестве «внутренней потребности к установке цели». Поскольку жизнь требует от нас действия, то тем самым душевная жизнь принимает характер, соответствующий конечной цели.

2. Постоянное стремление к достижению цели обусловлено у человека его чувством неполноценности. То, что мы называем влечениями, уже представляет собой ориентированный на цель путь; желания же, несмотря на свои внешние противоречия, накапливаются, чтобы проникнуться этой единой целью.

3. Так же как неполноценный орган создаёт невыносимую ситуацию, следствием которой являются многочисленные компенсаторные попытки, пока организм вновь не почувствует себя способным справляться с требованиями своего окружения, - так и душа ребёнка вследствие его неуверенности в себе пытается найти тот запас дополнительной энергии, которая должна создать надстройку над его чувством неполноценности.

4. Изучение душевной жизни в первую очередь должно считаться с этими пробными попытками и напряжением сил, проистекающими из конституционально данных реалий и пробных, а затем в конечном счёте испытанных действий, в которых человек использует среду в своих целях.

5. Поэтому любой душевный феномен следует понимать лишь как частное проявление единого жизненного плана. Все попытки проникнуть в сущность детской душевной жизни через анализ явления, а не его контекста можно объявить неудачными. Ибо «факты» детской жизни никогда нельзя рассматривать как готовые - они представляют собой подготовительные по отношению к цели действия.

6. В соответствии с этим, ничего, однако, не делается просто так. Как наиболее важные мы хотим выделить следующие руководящие линии.

Реальная деятельность:

а) развитие способностей, направленных на достижение превосходства;

б) сравнение себя со своим окружением;

в) накопление знаний и навыков;

г) ощущение враждебности внешнего мира;

д) использование для достижения превосходства любви и послушания, ненависти и упрямства, чувства общности и стремления к власти.

Воображение:

е) формирование «как если бы» (фантазии, символические успехи);

ж) использование слабости;

з) откладывание решений, поиск «укрытия».

7. Непременным условием этих направляющих линий является исключительно высоко поставленная цель, всемогущество и богоподобие, которая, чтобы быть действенной, должна оставаться в бессознательном. Как только смысл и значение этой цели и её противоречие с истиной становятся совершенно очевидными, понятными, человек больше ей не подчиняется, он может устранить её механизирующее, схематизирующее влияние путем осмысленного сближения с объективными требованиями общества.

В соответствии с конституцией человека и его опытом эта цель облачается в самую разную одежду и в этой форме, в том числе форме психоза, может быть осознана. Бессознательность этой цели достижения власти продиктована её непреодолимым противоречием с реальным чувством общности. Из-за недостатка осмысленного проникновения в неё и вследствие всецелой одержимости человека потребностью к власти едва ли можно ожидать, что она будет понята без посторонней, компетентной помощи.

8. Внешнее облачение стремления к власти чаще всего создается по схеме «мужчина - женщина», «низ - верх», «всё или ничего», иногда оно принимает внешне противоречивый вид и указывает на то количество власти, которым хочет обладать ребенок. С тем, что в этой схеме понимается как противоположность власти, обычно со слабостью, борются как с враждебным элементом, как с тем, что должно быть побеждено.

9. Все эти явления принимают у невротика острую форму, поскольку пациент вследствие своего состояния борьбы и своей своеобразной апперцепционной схемы уклоняется от какой бы то ни было серьёзной ревизии своих ошибочных детских суждений. В чём ему очень помогает его подкреплённая этим солипсистическая точка зрения.

10. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что любой невротик ведёт себя так, как будто ему всё время надо доказывать своё превосходство, к тому же почти всегда своё превосходство над женщиной».

Источник: econet.ru





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