Бессонная ночь

Попробуйте не поспать ночь в 40 лет и заняться активными переговорами. Поверьте, незабываемое ощущение.Кажется, что в голове заржавевшие шестеренки, каждый поворот которых сопровождается усилиями сравни часу на беговой дорожке. От недосыпа отрубаются какие-то шаблоны, паттерны поведения, и приходится контролировать мимику и движения мозгом. То есть обычно все на автомате, не задумываясь. А тут вот возникает дилемма: улыбнуться или нахмуриться? И ты прямо вот врубаешься в вопрос и начинаешь серьезно думать. Под недоуменные взгляды собеседника.
Не поспать ночью в 15 лет было не сложно. Никаких особых последствий. Мой личный рекорд - три ночи. Мой друг принес поиграть компьютер, это было такое чудо. К нему еще шел цветной монитор и полная коробка игр. Коробка дискет с играми, я об этом. Мы играли в Warlords, Dune и что-то еще такое. Уже под конец запустили диггера, смешная желтая физиономия бегала по экрану и ела кристаллы. Я чувствовал, что надо спать, хотя бы потому, что считал вслух шаги. Кстати, верный симптом, с ним точно пора в кровать.
Я лег туда и закрыл глаза, но заснуть было невозможно, мозг "кипел" от эмоций. Решил немного почитать книгу. Это была большая ошибка, я совсем ничего не понимал из прочитанного текста. Отложив книгу, я попытался заснуть и закрыл глаза. Знаете, какое самое кошмарное состояние было в моей жизни? Я вам скажу. Когда очень хочешь спать и когда не можешь заснуть, а перед твоими глазами бесконечный лист с буквами, которых пожирает смешная желтая физиономия. И ты знаешь, что заснешь только тогда, когда он их всех съест. Но лист бесконечный и это ты тоже знаешь. Кастанеда нервно варит мухоморы в стороне.
Не поспать в 25 лет было уже сложнее. Знаете ощущение, когда в 8 вечера один за другим в RAID-5 полетели два диска? А потом еще и hot spare замигал красной лампочкой? А backup у тебя на куче лент, и нет автоподатчика, и пользователи придут через 12 часов, и время восстановления 11 часов 50 минут если быстро менять руками кассеты? И вот ты сидишь всю ночь в шумной серверной, и от нечего делать смотришь названия файлов, доставаемых из backup. И злишься, злишься на всех их, потому что там фильмы, фото и музыка, ну никак не имеющие отношения к работе. Выручало только кофе, литра три.
Не поспать в 35 лет еще труднее. Ты готовишь какой-то ивент, простите, событие. Очень важное, очень. В глубине души ты понимаешь, что это все фигня, и уже через 15 минут после завершения события все о нем забудут. Но ты же перфекционист, тебе же надо круче всех, тебе же надо идеально. И вот ночью с командой ты дотачиваешь последние нюансы, прогоняешь какие-то фрагменты, проверяешь технику десять раз. В ход идет ред булл и прочие нехорошие вещи, с утра ты злой и потерявший смысл этого события. Думаешь, поскорее бы оно все прошло, тебя бы отпустило и ты бы лег спать. Конечно, не отпустит, и конечно часов до 3-4 ты будешь ворочаться и вспоминать косяки.
Как не поспать ночью в 45 я еще не знаю, тут более опытные товарищи могут рассказать. Вот про 40 уже догадываюсь, написал выше. Мало приятного, мало. Говорят, что бессонница - это плата за хорошее воображение. Я думаю, что это еще плата за фокус. Если есть что-то, на чем ты избыточно сосредоточен, и это что-то начинает ломаться, то бессонница - это предупреждение. Жизнь должна быть полной, и нефиг все яйца складывать в одну корзину.
Источник: facebook.com
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- Наука сна.
Какие бывают расстройства сна и чем грозит каждое из них?
- В трудный возраст во всеоружии.
6 важных шагов, которые помогут новому поколению девочек стать счастливыми.
- Сон — залог производительности.
12 привычек, которые помогут улучшить ваш сон.
- Кнопка «Выкл.».
Зачем тратить треть жизни на сон?
- Нехватка сна мешает увидеть счастье или грусть на лице собеседника.
- Матери без сна: инструкция для тех, кто недосыпает.
Исследования и тактика выживания в условиях нехватки сна.
- «Быть старым — такая же прекрасная и необходимая задача, как быть молодым».
Герман Гессе о старости.
- Парадокс возраста.
3 маркера психологической старости и ее «замедлители».
- Мне уже не поздно.
- Дипак Чопра: Мифы о возрасте сильно преувеличены.
Дипак Чопра – американский врач-эндокринолог, выходец из Индии, отлично разбирающийся в традиционной индийской медицине.