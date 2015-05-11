Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/bessonnaya_noch_42203"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42203_alarm-1964166_960_72.jpg" width=206 alt="Бессонная ночь" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дмитрий Волошин</b></span> <span style="font-size: large;">Бессонная ночь</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">...когда тебе 15, 25, 35 и 40</font></em></span></p><p>Попробуйте не поспать ночь в 40 лет и заняться активными переговорами. Поверьте, незабываемое ощущение.Кажется, что в голове заржавевшие шестеренки, каждый поворот которых сопровождается усилиями сравни часу на беговой дорожке. От недосыпа отрубаются какие-то шаблоны, паттерны поведения, и приходится контролировать мимику и движения мозгом. То есть обычно все на автомате, не задумываясь. А тут вот возникает дилемма: улыбнуться или нахмуриться? И ты прямо вот врубаешься в вопрос и начинаешь серьезно думать. Под недоуменные взгляды собеседника. <a href="http://www.chaskor.ru/article/bessonnaya_noch_42203">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Попробуйте не поспать ночь в 40 лет и заняться активными переговорами. Поверьте, незабываемое ощущение.Кажется, что в голове заржавевшие шестеренки, каждый поворот которых сопровождается усилиями сравни часу на беговой дорожке. От недосыпа отрубаются какие-то шаблоны, паттерны поведения, и приходится контролировать мимику и движения мозгом. То есть обычно все на автомате, не задумываясь. А тут вот возникает дилемма: улыбнуться или нахмуриться? И ты прямо вот врубаешься в вопрос и начинаешь серьезно думать. Под недоуменные взгляды собеседника.

Не поспать ночью в 15 лет было не сложно. Никаких особых последствий. Мой личный рекорд - три ночи. Мой друг принес поиграть компьютер, это было такое чудо. К нему еще шел цветной монитор и полная коробка игр. Коробка дискет с играми, я об этом. Мы играли в Warlords, Dune и что-то еще такое. Уже под конец запустили диггера, смешная желтая физиономия бегала по экрану и ела кристаллы. Я чувствовал, что надо спать, хотя бы потому, что считал вслух шаги. Кстати, верный симптом, с ним точно пора в кровать.

Я лег туда и закрыл глаза, но заснуть было невозможно, мозг "кипел" от эмоций. Решил немного почитать книгу. Это была большая ошибка, я совсем ничего не понимал из прочитанного текста. Отложив книгу, я попытался заснуть и закрыл глаза. Знаете, какое самое кошмарное состояние было в моей жизни? Я вам скажу. Когда очень хочешь спать и когда не можешь заснуть, а перед твоими глазами бесконечный лист с буквами, которых пожирает смешная желтая физиономия. И ты знаешь, что заснешь только тогда, когда он их всех съест. Но лист бесконечный и это ты тоже знаешь. Кастанеда нервно варит мухоморы в стороне.

Не поспать в 25 лет было уже сложнее. Знаете ощущение, когда в 8 вечера один за другим в RAID-5 полетели два диска? А потом еще и hot spare замигал красной лампочкой? А backup у тебя на куче лент, и нет автоподатчика, и пользователи придут через 12 часов, и время восстановления 11 часов 50 минут если быстро менять руками кассеты? И вот ты сидишь всю ночь в шумной серверной, и от нечего делать смотришь названия файлов, доставаемых из backup. И злишься, злишься на всех их, потому что там фильмы, фото и музыка, ну никак не имеющие отношения к работе. Выручало только кофе, литра три.

Не поспать в 35 лет еще труднее. Ты готовишь какой-то ивент, простите, событие. Очень важное, очень. В глубине души ты понимаешь, что это все фигня, и уже через 15 минут после завершения события все о нем забудут. Но ты же перфекционист, тебе же надо круче всех, тебе же надо идеально. И вот ночью с командой ты дотачиваешь последние нюансы, прогоняешь какие-то фрагменты, проверяешь технику десять раз. В ход идет ред булл и прочие нехорошие вещи, с утра ты злой и потерявший смысл этого события. Думаешь, поскорее бы оно все прошло, тебя бы отпустило и ты бы лег спать. Конечно, не отпустит, и конечно часов до 3-4 ты будешь ворочаться и вспоминать косяки.

Как не поспать ночью в 45 я еще не знаю, тут более опытные товарищи могут рассказать. Вот про 40 уже догадываюсь, написал выше. Мало приятного, мало. Говорят, что бессонница - это плата за хорошее воображение. Я думаю, что это еще плата за фокус. Если есть что-то, на чем ты избыточно сосредоточен, и это что-то начинает ломаться, то бессонница - это предупреждение. Жизнь должна быть полной, и нефиг все яйца складывать в одну корзину.

Источник: facebook.com





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