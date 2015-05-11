Беспощадность стереотипов

На известном ресурсе для жалоб негодует какой-то товарищ – его ужасно бесит, что мужчинам уступают место. Автор поста горячится и приводит убедительные доводы: мол, а если мужчина с молодой дамой? Это же безумно оскорбительно! Это все равно что сказать в лицо: «Старый ты пень, ползи на кладбище!»
Я читаю и улыбаюсь – думается, что если переписать всю эту историю со сменой пола, то сразу набегут борцы с феминистками и будут кричать, что бабы тут совсем оборзели и не дают джентльменам проявлять свое воспитание.
Замечательная иллюстрация того, что гендерные стереотипы вредят всем. Ведь автору поста совершенно не приходит в голову, что мужчинам нужно уступать место. Потому что мужчина, как ни странно, тоже человек. Он может устать, например.
Едем на днях с молодым человеком в метро. Освобождается одно место. У моего спутника болит колено, и я предлагаю ему сесть. Всю поездку ловлю на себе возмущенные и сочувственные взгляды – дескать, как же это так!
Стоит начать обсуждать какой-то перегиб в сторону одного пола – тут же сбегается толпа и начинает спорить, кому хуже. У мужчин – армия, культ силы, нельзя заниматься вязанием и вышивать крестиком. У женщин – принуждение к деторождению, культ слабости, нельзя водить электричку. Спор быстро превращается в скандал, участники приводят цитаты из Библии, классиков и последних указов президента.
А ведь плохо всем.
Вместо того чтобы на сотне страниц спорить о том, кому хуже, можно задуматься о том, как гендерные стереотипы год за годом делают из нас врагов. С самого рождения мальчикам и девочкам только разное. Разные игрушки, книжки, конструкторы, даже мячики – и то строго правильного цвета: с принцессами или роботами. В садике непременно расскажут, что быть девчонкой позорно и фу, а быть мальчишкой – значит, себя не уважать, ведь девочка должна быть девочкой. В школе закрепят: мальчики познакомятся с популярными пабликами в интернете и научатся чуть что слать девочек на кухню варить борщи, а девочки уяснят, что мальчикам нужно только одно, и прочитают статьи в глянцевых журналах, где мужчины похожи на смесь комнатной собачки и крокодила – немного дрессировки, и он ваш. К взрослой жизни оба пола подойдут, совершенно не зная друг о друге. Женская физиология – табу и мерзость, мужское здоровье – железное, все в курсе. А дальше война не прекратится ни на минуту. Отношения и семья, воспитание детей и хобби, саморазвитие и выбор работы – поле для военных действий огромно, его никогда не пересечь.
Гендерные стереотипы делают из нас врагов. Вспомните: между женщиной и мужчиной дружба невозможна. А если нет дружбы, то нет и нормальных отношений – голая страсть или вооруженный нейтралитет, мудрая дипломатия с камнем за пазухой.
Так и живем: мужья не имеют понятия о том, как живут их жены, а жены совершенно не интересуются своими мужьями. Им же с детства внушили, что другой пол – опасные инопланетяне, чуть зазевайся и вынесут мозг, облапошат, обманут и оставят ни с чем. Тут уж не до отношений, остаться бы в живых. На тех, кто не воюет, смотрят странно: наверное, они какие-то неправильные. Адекватных мужчин зовут подкаблучниками, женщин, которые разговаривают с мужьями – не мудрыми. Мудрая-то женщина – это манипулятор 80-го уровня, она не дура, чтобы с мужчиной обращаться, как с человеком.
Хочется сказать: «Хватит войны». Честное слово, очень устаешь от боевых действий. Пока мы многословно выясняем, кто более несчастен, ситуация не становится лучше. То тут, то там на феминистских пабликах рисуется радужное будущее – с мужчинами в угнетенном положении, чуть ли не в резервациях. В оплотах патриархата им отвечают: «Даешь домострой! На баррикады! Ура!» Но что-то боевого задора совсем не чувствуется. Не хочется жить в окопах.
Можно уступать место мужчинам – они тоже устают. И придерживать дверь. И нести тяжелые сумки. И просить помощи тоже можно: и у мужчин, и у женщин. Давайте помогать тем, кто в этом нуждается – при чем тут строение половых органов? Может быть, стоит объяснять детям, что никого нельзя бить и обижать? Ведь мелкие дворовые драки все равно будут существовать, зачем придавать им гендерный оттенок? Не волнуйтесь, дети не перепутают свой пол. И давайте перестанем уже делать из женщины машину по уничтожению бардака, а из мужчины – неспособное противиться инстинкту животное. Потому что это по-настоящему оскорбительно, по отношению к обеим сторонам.
Может, тогда и получится жить лучше?
Источник: thedevochki.com
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