Бесполезная еда

Какие йогурты есть, почему жирное сливочное масло лучше «легкого», что добавляют в фитнес-батончики? Рассказывает диетолог Альбина Комиссарова.
Гранола
Первый бесполезный продукт в списке. Запомните: марки «фитнес», «здоровье» и «польза» – это просто марки. За этими «обещаниями» часто скрывается сахар и вредный жир.
Соки
В цветных пакетах с «натуральным яблочным» или «свежим апельсиновым» фруктовых витаминов уже нет, зато есть сахарные добавки. Переходите на домашние смузи – они отобьют любовь к сокам.
Бездрожжевой хлеб
Уверены, что уж лучше диетический «бездрожжевой», чем простой свежий хлеб? Раскрою вам маркетинговый ход хлебопекарных компаний. При высокой температуре дрожжи и так становятся неактивными – попросту погибают. Смысла покупать хлеб без дрожжей нет!
Коричневый сахар
Его польза – мировой миф. Чаще всего перед вами крашеный белый сахар. Даже если вы уверены, что покупаете «качественный» тростниковый сахар, запомните: в нем столько же калорий, как в рядовом рафинаде.
Овсянка быстрого приготовления
Самый бесполезный продукт в отделе круп. В погоне за модой на полезные завтраки люди идут быстрым путем – покупают пакетики со значками «без варки» или «просто залей кипятком». Во-первых, эта овсянка уже обработана паром. Во-вторых, всегда содержит дополнительный сахар. Такая каша – не медленные, а вредные быстрые углеводы.
Йогурты
Если вы жить не можете без йогуртов, запоминайте: в составе не должно быть ни сахара, ни патоки, ни вкусовых добавок. Еще один признак бесполезного продукта – долгий срок годности (говорит о консервантах). Выбирайте йогурты, которые «живут» не больше пяти суток, – их я считаю полезными.
Глазированные сырки
Считаете глазированные сырки хорошей заменой десерту, ссылаясь на творог внутри? Никакой пользы творога в сырках не остается, зато есть большое количество жира и сахара. Вам это нужно?
Легкое сливочное масло
Спреды и обезжиренные варианты сливочного масла действительно содержат меньше калорий. Тем не менее, в этих брикетах много трансжиров, которые плохо влияют на здоровье, работу сердца, повышают уровень холестерина в крови.
Мюсли в батончиках
Не заменяйте конфеты на батончики из мюсли. Альтернативы не получится – обычно в батончиках содержится сахар, большое количество жиров и углеводов. Получается калорийная бомба.
Молочный шоколад
Врачи говорят о пользе пары долек шоколада в первой половине дня, и вот, вы уже тянетесь за молочной плиткой. Речь идет только о горьком шоколаде – здоровом и полезном, с высоким содержанием какао. Молочный шоколад не обладает полезными свойствами, относитесь к нему как к бесполезному продукту.
Источник: beautyhack.ru
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