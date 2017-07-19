Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/besplatnye_rody_-_lichnyj_opyt_42255"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42255_cowboy-2490989_960_72.jpg" width=206 alt="Бесплатные роды – личный опыт" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ярослава Литвин, <a href=http://thedevochki.com/2017/07/19/besplatnye-rody-lichnyj-opyt/>thedevochki.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Бесплатные роды – личный опыт</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Ярослава Литвин рассказала, как рожала без взяток и поделилась своим опытом с порталом thedevochki.com</font></em></span></p><p>Вам повезло, если в ожидании ребенка не пошли искать «полезные советы» на просторах женских форумов. Тогда вас не коснулось нагнетание мифов о том, что бесплатные роды – это очень страшно. В интернет-сообществах девушки часто спрашивают, у какого врача лучше рожать и сколько ему заплатить. <a href="http://www.chaskor.ru/article/besplatnye_rody_-_lichnyj_opyt_42255">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вам повезло, если в ожидании ребенка не пошли искать «полезные советы» на просторах женских форумов. Тогда вас не коснулось нагнетание мифов о том, что бесплатные роды – это очень страшно. В интернет-сообществах девушки часто спрашивают, у какого врача лучше рожать и сколько ему заплатить.

Читала, что за присутствие на родах конкретного доктора отдают от 5 000 грн до 500 usd. Это в государственных учреждениях. В частной киевской клинике мне предложили такую услугу за 70 000 грн. Уточнила, почему так дорого. Объяснили: рожаете вы не каждый день, а ради такого события можно и накопить денег. Ок, понятно, проехали.

Много и сознательных докторов, которые не называет конкретную сумму, а предлагают отблагодарить на ваше усмотрение.

В процессе чтения бесконечных переписок казалось, что я бесчувственная и черствая мать, не думающая о ребенке, если собираюсь ехать в роддом без денег. Особо мнительных еще и запугают, что бесплатно будет невыносимо больно и никто не поможет.

Но я не умею договариваться: искать доктора, предлагать ему деньги, потом ходить по палате и совать деньги медсестрам и санитаркам в карман. И негигиенично это. И времени у меня не было в связи с переездом, поэтому рассчитывала только на собственные силы, а не на волшебного доктора. В результате мои страхи не оправдались, и расскажу почему.

Миф №1: нужно подписать обменную карту в хорошем роддоме

Что собой представляет роддом, в который попаду, я не знала, потому что меня ждал переезд из Киева в Харьков. Я приехала за три недели до предполагаемой даты родов (но все равно не угадала и все случилось раньше). Решила, что отправлюсь в роддом по скорой, ведь лично врачей здесь не знаю. Логично, что это должен быть ближайший роддом к моему новому месту жительства. Любопытство взыграло, и я загуглила отзывы. Первый в рейтинге комментарий был такого содержания: по статистике больше всего детей при рождении здесь получают инвалидность. Стало страшно. Но нужны еще источники, и желательно, которым можно посмотреть в глаза. Становясь на учет в женской консультации, я всех расспрашивала, что они думают по поводу 1-го роддома. И доктора, и посетители однозначно приветствовали мой выбор.

К тому же, родившись в маленьком городке, где всего один роддом, мои запросы были скромными. И я помнила историю своей одноклассницы, которую родители повезли рожать в лучший роддом области. А он не проявил себя на 100%, и моей подруге пришлось там тяжко.

Это право каждой женщины – рожать, где ей хочется. Но, если не позволяют финансы заплатить 2500 грн (это в Киеве), чтобы родить в рейтинговом роддоме, не надо бояться, что в не рейтинговом врачи не умеют принимать роды. Для кого-то это не деньги, но другому они очень понадобятся именно для ребенка, а не на нужды роддома или главврача.

Миф №2: чтобы роды прошли отлично, нужен известный, опытный врач

Лет пять назад у моего бывшего коллеги Саши родила жена. Дело было в Киеве. Он жаловался, что заплатил врачу 7 000 грн. Роды были естественные безо всяких патологий. Тогда я мало что понимала и спросила у него: «А если бы ты не заплатил, жена ведь все равно родила бы?» Саша согласился, но заметил, что к супруге в таком случае никто бы из персонала не подошел.

Ныне я поняла, что роды – естественный процесс, и, если женщина здорова, то дело доктора – зайти в палату и помочь именно в тот самый момент, когда необходимо вот-вот забирать ребенка. Если нет никаких патологий, если женщина здорова, следит за питанием, делает зарядку, гуляет на свежем воздухе и нервничает умеренно, то все будет хорошо.

Уверена, что даже в самом коррумпированном городе акушерки всегда приходят к роженицам. Даже если вы не верите в человечность, я верю в отчеты и приказы о соблюдении нормативов ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) и кучу приказов МОЗ.

Миф №3: при бесплатных родах к тебе будут относиться с пренебрежением

Скорая привезла меня в роддом. Честно, я не ожидала, что сегодня стану мамой. Думала, что мне просто плохо, ведь дата родов еще не настала. Приехала без денег и вещей. Муж в этот день возвращался из командировки и не сразу понял, что к чему. Домой, в аптеку и магазин я его гоняла четыре раза. Да, я заранее знала, что необходимо купить, но из Киева тащить четыре объемных пакета не хотелось, а в Харькове просто не успела.

Но пока муж ездил, никто на меня не кричал и не унижал. Пожурили, что надо было за месяц все купить (не буду же я им пересказывать все мои приключения). Мне выдали больничное очень чистое постельное. Когда муж привез новое, санитарки отказывались брать. Доктор очень ласково отнеслась. Акушерка была строгой, но я и не надеялась, что меня здесь заждались. Главное – не показывать, что ты нервничаешь, и даже на грубость отвечать с улыбкой, тогда даже опытная и непроницаемая акушерка будет на твоей стороне. Всем нравится, когда в экстремальных ситуациях люди ведут себя сдержанно или даже шутят.

Миф №4: бесплатная палата – треш, только платная

Я не была против бесплатной палаты, потому что меня обнадеживала перспектива подружиться с кем-то в этом городе. Приехали мы с дочкой на каталке в трехместную палату. Две ночи провели только вдвоем, и на третий день к нам привезли маму с сыном. Минут через 40 я поняла, что не хочу с ними быть в одной палате, с курящей мамой. Пошла к старшей акушерке и попросила перевести меня в платную палату. Старшая медсестра сказала, что все платные заняты, но через час освободится бесплатная, и мы снова будем с ребенком только вдвоем в палате. Бесплатные отличаются отсутствием отдельного туалета. Пройтись по коридору 10-15 метров многие еще не в состоянии.

Находясь там, я поняла, что если у женщины были сложные роды, то ей предложат лучшие условия и родным разрешат быть рядом.

Миф №5: сначала благотворительный взнос – потом роды

Это глупость неимоверная. Даже самые опытные врачи никогда не знают, как пройдут роды, а значит, не могут просить и требовать благодарность за то, чего еще не было. Как я заметила, многие медработники суеверные, хоть и профессиональные. Поэтому, если доктор сразу говорит, сколько стоит его услуга, ему глубоко наплевать на ваше состояние. Мне так кажется.

В эйфории после родов нам хочется отблагодарить докторов и всех, кто помогал. И это естественно и даже приятно. И я так сделала, только цивилизованным способом – через кассу. А жизнь после бесплатных родов стала еще лучше.

Источник: thedevochki.com





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: