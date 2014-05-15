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Вероника Елкина, rb.ru   , Сегодня, 16:00

Бесконечная лестница
Мы работаем, только чтобы потом уволиться — и это нормально


Фото: Aeon.co
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Другая карьера


Карьера в кризис




В начале 1990-х годов австрийский экономист Фридрих Хайек и его общество «Мон Пелерин» придумали новую социальную философию, согласно которой каждый человек должен воспринимать себя как бизнес и главу корпорации «Я». Эта философия оказала огромное влияние на организацию рабочих мест в Европе, отношение к своему делу и планированию карьеры. Так в центре развития карьеры встала идея увольнения. Рассказываем, почему в этом нет ничего плохого.

Не так давно люди в первую очередь ценили долгосрочные бонусы, которые им предлагал работодатель. Со временем ситуация изменилась, и на первый план вышла краткосрочная выгода, а это повлияло на отношение работодателей к сотрудникам. Однажды компания American Airlines решила, что текущий уровень зарплаты работников недостаточно конкурентоспособен, и потому повысила его. Авиакомпания направила денежный поток в сторону сотрудников, а не акционеров, из-за чего стоимость ее акций резко упала.

После этого случая компании стараются платить сотрудникам как можно меньше и нанимать их на короткий срок, чтобы сохранить высокую стоимость своих акций. В конце концов, «одноразовые» работники подходят для выполнения краткосрочных задач лучше всего. Компании не говорят об этом прямо, но стараются брать сотрудников, которых будет потом проще уволить без лишнего шума и долгосрочных обязательств. Лучший кандидат — человек, который работает, чтобы потом уволиться.

Сторонники идеи о том, что каждый должен быть главой корпорации «Я», относятся к этому нормально. В конце концов, карьера — это череда занятости в разных компаниях. Сотрудники меняют свое отношение к работе и думают о том, как построить карьеру в новом мире, где не стоит ждать особых бонусов от работодателей. Сейчас человек может узнать свою стоимость на рынке труда, только если будет искать работу, чтобы потом с нее уйти.

Такое мышление особенно подходит офисным работникам. Они работают в офисе какое-то время, чтобы затем устроиться в другое место. И это вполне разумно. Как же такое отношение влияет на работу? Во-первых, люди оценивают качество работы во время ее поиска. Раньше хорошей работой считалась та, где есть неплохая зарплата, удобное расположение офиса, приятный начальник и коллеги, а также четкие перспективы карьерного роста.

Сейчас хорошая работа — эта та, на которой вы можете подготовиться к работе в другой компании.

Ваша работа должна помогать вам обучиться навыкам, которые пригодятся вам в будущем. Или же это должна быть компания с хорошей репутацией у других фирм, которые могут захантить к себе ее сотрудников. Вы должны приобрести универсальные навыки, а не только те, что касаются специфики вашей компании. Работа не должна привязывать вас к текущему положению. Если вы так много трудитесь, что у вас нет времени поискать новое место работы — у вас плохая работа. Хорошая работа должна вести к следующему трудоустройству в другой компании или организации. Выбирайте место работы в зависимости от того, насколько хорошо для вас будет, если вы оттуда уволитесь.

Такое отношение влияет и на руководство. Хороший менеджер — это не тот, который указывает всем, что делать, а тот, кто помогает сотрудникам приобрести навыки для последующего трудоустройства. Один из спикеров тренинга для начинающих менеджеров в Беркли рассказал, что когда в его команду приходит новичок, он идет с ним на обед и говорит ему следующее: «Не ты работаешь на меня, а я на тебя. Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить тебе условия для эффективного труда. Однажды ты от нас уйдешь — у каждого из нас долгий карьерный путь, и все мы меняем множество работ. Когда ты захочешь уйти, надеюсь, я смогу тебе помочь устроиться на новое место».

Новый подход изменил и отношение к задачам. Сотрудники стараются концентрироваться на заданиях и проектах, которые помогут им получить место в другой компании. Социолог Линус Хуанг заметил это изменение в одном стартапе Кремниевой долины, где он работал, когда Java начал становиться популярным языком программирования. В стартапе, в основном, использовался C++, но сотрудники захотели перейти на Java, потому что знания этого языка пригодились бы им на следующем месте работы. Работники начали оценивать проекты в зависимости от того, помогут ли они им улучшить навыки программирования на Java, а менеджеры с трудом находили среди них тех, кто был готов выполнять повседневные задачи на C++.

Меняются и отношения в коллективе. Сейчас далеко не каждый человек задерживается долго на своей должности. Раньше, чтобы подняться по карьерной лестнице, нужно было просто стабильно и упорно работать, не привлекая к себе особого внимания и поддерживая хорошие отношения с начальством. Теперь такой способ не работает. Гораздо важнее заводить знакомства — когда столько людей пытается устроиться на вакантное место, наличие связей в компании может сыграть решающую роль.

Когда вы понимаете, что можете уволиться в любой момент, вы иначе относитесь к работе и своему рабочему месту. Поэтому фирмам нужно найти новый способ, как установить у сотрудников эмоциональную связь с компанией. HR одной американской компании признался, что гораздо охотнее берет людей, которым нравится работа, чем тех, у кого больше опыта. Неопытного работника всегда можно научить, а любовь к делу гарантирует, что он проработает в компании долгое время.

Любопытно, что любовь к делу ограничивается лишь рабочими задачами и приобретением определенных навыков. Сотрудники любят дела, которыми они занимаются, но не фирму, на которую работают. А потому они более мобильны и готовы в любой момент уйти в другую компанию, где продолжат делать любимую работу. Рекрутеры считают, что человек, не испытывающий любви к делу, негативно влияет на коллег. Проще говоря, когда вы любите свою работу, но не любите место, где вы работаете, вам легче уйти куда-то еще.

Источник: rb.ru




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При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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