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  суббота, 17 сентября 2016 года, 19.00

Берлинская Декларация об открытом доступе к научному и гуманитарному знанию


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Nooregistry.ru: новости общественного достояния


Пределы авторского права




Nooregistry.ru опубликовал текст Берлинской Декларации, где были сформулированы цели открытого доступа: «Наша миссия по распространению знаний будет выполнена лишь частично, если информация не будет доступна обществу в простой и универсальной форме. Продолжая развитие традиционных методов, всё активнее следует содействовать и развитию новых возможностей распространения знаний посредством Интернет по принципу открытого доступа (парадигма Open Access)». Среди институтов, недавно подписавших Декларацию, значатся берлинский Центр исследований литературы и культуры, Технический университет Берлина, Ветеринарный университет Вены, университеты Севильи и Исландии.

Преамбула

Всемирная сеть коренным образом изменила практические и экономические условия для распространения научного знания и культурного наследия. Интернет предоставил первую в своем роде возможность всеобъемлющей и интерактивной презентации человеческих знаний, включая культурное наследие, при гарантированном доступе к ним из любой точки мира.

Мы, нижеподписавшиеся, считаем своим долгом приложить все усилия для наиболее эффективного использования в целях распространения знаний огромных возможностей сети Интернет – медиа-источника, приобретающего в последнее время всё большее значение. Связанные с этим процессы необратимо приведут к значительным переменам в самой природе научной публикации и станут началом изменения сложившихся систем научного обеспечения качества.

В соответствии с духом Будапештской Инициативы (Budapest Open Access Initiative), Хартии ECHO (European Cultural Heritage Online) и Заявления об Открытом Доступе к Публикациям, принятого в г. Бетесда, (Bethesda Statement on Open Access Publishing) мы составили настоящую Берлинскую Декларацию, целью которой является поддержка развития сети Интернет как функционального инструмента глобального распространения научного знания и человеческой рефлексии, а также формулировка необходимых мероприятий, перед задачей рассмотрения которых будут стоять носители политического решения, научно-исследовательские организации, фонды поддержки и развития, библиотеки, архивы и музеи.

Цели

Наша миссия по распространению знаний будет выполнена лишь частично, если информация не будет доступна обществу в простой и универсальной форме. Продолжая развитие традиционных методов, всё актив- нее следует содействовать и развитию новых возможностей распространения знаний посредством Интернет по принципу открытого доступа (парадигма Open Access). Open Access мы определяем как всеобъемлющий источник общечеловеческого знания и культурного наследия, признанного научным сообществом.

Для реализации идеи всеобъемлющей и общедоступной презентации знаний необходимо, чтобы Интернет будущего отличался такими свойствами, как стабильность, интерактивность и прозрачность. Информация и программное обеспечение должны находиться в открытом доступе и характеризоваться высокой степенью совместимости.

Определение публикации, отвечающей принципу открытого доступа (Open Access)

Открытый доступ как желаемый метод в идеале предполагает активное участие каждого субъекта авторского права в области научных публикаций и каждого управляющего объектами культурного наследия. Публикации, соответствующие принципу Open Access, охватывают оригинальные результаты научных изысканий, исходные- и метаданные, материалы источников, цифровые версии фотоматериалов и графики, а также прочие научные работы в мультимедийной форме.

Open Access публикации должны отвечать двум основным требованиям:

1. Авторы и владельцы прав на такие публикации гарантируют всем пользователям неотъемлемое право на свободный, всемирный доступ к данным публикациям и дают им свое разрешение на их копирование, использование, распространение, передачу и публичное воспроизведение, а также на создание и распространение производных от них работ – с помощью любого цифрового медиасредства и в любых учитывающих ответственность целях, при условии корректного указания на авторство. (Научное сообщество, как и ранее, может определять правила в отношении корректного указания авторства и ответственного использования публикаций). Кроме того, для личного пользования разрешается изготавливать небольшое количество распечаток этих опубликованных работ.

2. Одна полная редакция публикации со всеми предусмотренными дополнительными материалами, включая копию с описанием названных выше прав, сохраняется в электронном формате подходящего стандарта не менее чем в одном онлайн-архиве (и тем самым публикуется), который соответствует техническим стандартам (например, Правилам для Открытых Архивов) и который содержится и обслуживается научно-исследовательским учреждением, научным обществом, общественным учреждением или другой зарегистрированной организацией, стремящейся обеспечить открытый доступ, неограниченное распространение, операционную совместимость и долговременное архивирование.

Поддержка перехода к парадигме Open Access для электронных публикаций

Наши организации оказывают поддержку дальнейшему развитию принципа Open Access, преследуя цель достижения максимальной пользы для науки и общества. Данная позиция должна найти своё выражение в следующих действиях:

• поддерживать наших исследователей и стипендиатов в стремлении опубликовывать свои труды в соответствии с принципами Open Access;

• побуждать управляющих объектами культурного наследия к организации и продвижению Open Access за счет размещения находящихся в их распоряжении материалов в сети Интернет; • разрабатывать средства и способы оценки Open Access публикаций и онлайн-журналов, с целью сохранить стандарты научного обеспечения качества и общепринятой научной практики;

• выступать за то, чтобы труды, публикуемые по принципу Open Access, признавались в процессе оценки научных достижений;

• добиваться общественного признания особых, направленных на развитие инфраструктуры Open Access, работ, таких, как разработок программного обеспечения, поставок информационного наполнения, составления метаданных или публикации отдельных статей.

Мы осознаём тот факт, что переход к культуре открытого доступа окажет воздействие юридического и финансового характера на процесс распространения знаний. Поэтому наши организации содействуют совершенствованию существующих правовых и финансовых механизмов, что позволит создать необходимые условия для оптимального использования и доступа.

Действительной является английская редакция Берлинской Декларации.

___________________

Среди институтов, недавно подписавших Декларацию, значатся берлинский Центр исследований литературы и культуры, Технический университет Берлина, Ветеринарный университет Вены, университеты Севильи и Исландии. Полный список институтов и научных организаций, подписавших Берлинскую Декларацию, можно посмотреть здесь.

Источник: nooregistry.ru




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