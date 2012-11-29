Подписаться на обновления
2 декабряПятница

usd цб 63.6807

eur цб 67.6162

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Религия  Инфраструктура  Работа  Образ жизни  Школа  Востребованное
образование  Государство  Армия  Проекты  Дискуссии  ЧП  Спорт  Вехи  Страна детей  Москва 2.0  Антиплагиат  Профессия 
Аса Сигурэ   пятница, 2 декабря 2016 года, 13.00

«Берем только лучших!»
Первая онлайн-магистратура в России: новые возможности от МФТИ


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Пособие для исследователя


Подготовка к науке




В последнее время СМИ много говорят про МООК – массовые открытые онлайн-курсы, которые позволяют студентам обучаться на дому. Одной из важнейших тем для споров всегда оказывалось качество такого образования. В этом году МФТИ запустил первую в России онлайн-магистратуру по направлению «Современная комбинаторика». Вуз обещает лучшие курсы от лучших преподавателей, обучение онлайн в гибридном формате и полноценный диплом государственного образца.

Информационные технологии, значительно упростившие доступ к информации в 21 веке, постепенно приживаются в сфере образования, делая его более доступным и удобным. Дистанционное обучение в том или ином виде появляется во многих вузах – например, в 2014 году бесплатные онлайн-курсы открылись в таких престижных университетах страны, как МГУ и ВШЭ. Некоторые вузы открывают свои программы на знаменитых платформах, например, Coursera, другие же предпочитают создавать отдельные информационные порталы.

В этой сфере Московскому физико-техническому институту (МФТИ), занимающемуся подготовкой специалистов в области теоретической и прикладной физики, математики и смежных дисциплин, удалось достичь больших успехов. На данный момент институт имеет 16 открытых онлайн-курсов только на портале Coursera, которые отличаются уровнем сложности программы (к примеру, онлайн-курс «Теория вероятностей для начинающих» подходит даже для тех, кто в последний раз сталкивался с изучением математики еще в школе и не имеет университетского образования), так и количеством часов, требующихся для прохождения курса. Одна лишь кафедра дискретной математики на данный момент имеет пять курсов: простейшая комбинаторика, современная комбинаторика, теория графов, теория вероятностей и случайные графы, а в ближайшем будущем планирует открыть еще один – онлайн-курс по веб-графам.

О тонкостях создания онлайн-магистратуры рассказал Андрей Райгородский, заведующий кафедрой дискретной математики МФТИ, профессор, доктор физико-математических наук.

— Как создавалась онлайн-магистратура?

— Онлайн-магистратура – это наш брендовый продукт. Мы взяли за основу некоторые курсы с Национальной платформы и Coursera, некоторые из тех, которые читают наши преподаватели, дополнили базой из традиционной магистратуры. Получилось полноценное высшее образование второй ступени, в рамках которого студенты смогут получить знания в области современной комбинаторики и её окрестностей – той же теории графов, случайных графов, теории игр, кодирования. Кроме этого, студенты будут иметь выход на приложения, связанные в первую очередь с интернетом – например, веб-графы и то, как они используются в информационном поиске. Это некая супер-магистратура, в которую можно поступить из любой точки страны. Берем, как говорится, лучших.

Магистерская программа МФТИ пока что представлена по направлению «Современная комбинаторика». Набор на нее был открыт в июне этого года, из более чем 400 поданных заявок отобраны были только 10.

— Условия поступления в онлайн-магистратуру чем-то отличаются от обычных? В чем преимущество такого обучения?

— Условия такие же, как и для обычной магистратуры. Преимущество состоит в том, что человек может учиться, не посещая при этом университет. Вся махина дистанционного образования будет задействована для того, чтобы человек, находясь, например, в Хабаровске, мог получить полноценное образование. Я слежу только за тем, чтобы это образование было качественным, и чтобы ребята, которых мы набираем, соответствовали заявленному курсом уровню. Для проверки знаний отлично подходят собеседования. Тоже, кстати, дистанционные.

Поступая в такую магистратуру можно не беспокоиться за качество полученного образования: с одной стороны, студенты будут иметь возможность учиться, находясь в любой точке мира, с другой стороны, иметь регулярные контакты с преподавателями благодаря общим консультациям. Помимо обязательных предметов студент получает возможность сформировать дополнительную программу с учетом своих предпочтений. Среди преподавателей – эксперты с мировым именем: Алексей Савватеев, доцент кафедры дискретной математики, профессор, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований социальных отношений и многообразия общества РЭШ и ЦЭМИ РАН; Александр Дайняк, доцент кафедры дискретной математики, профессор, доктор физико-математических наук, соавтор онлайн-курсов МФТИ на платформах Coursera и Национальной платформе открытого образования; Дмитрий Ильинский, доцент кафедры дискретной математики, старший научный сотрудник лаборатории математической экономики ЦЭМИ РАН и многие другие.

— Будут ли в онлайн-магистратуре курсы от зарубежных преподавателей?

— Конечно, кто-то из зарубежных экспертов будет вовлечен в процесс. Например, в качестве наших партнеров указаны не только Яндекс и Abby, но и Alfred Renyi Institute of Mathematics. Это наши коллеги из главного математического института в Будапеште. Они готовы с нами сотрудничать.

Какие-то из курсов, доступных в онлайн-магистратуре, ранее были опубликованы, другие же, как, например, «Философия и методология естествознания», были разработаны специально для этой ступени высшего образования. Интересен и сам процесс обучения: например, лекции относятся к асинхронной части. Это значит, что студент сможет слушать их тогда, когда ему будет это удобно. Обучение включает в себя и консультационные часы – синхронные занятия, во время которых каждый студент сможет задать тот или иной вопрос по курсу. Немаловажную часть занимает и научная работа, которая будет выполняться дистанционно под руководством преподавателя. И, конечно же, традиционные экзамены и зачеты, состоящие из двух частей: письменной и устной.

— Чем отличается набор знаний и навыков в онлайн-магистратуре и очной магистратуре?

— В обычной магистратуре другой учебный план, другой набор курсов. Например, в онлайн-магистратуре будет больше курсов по комбинаторике, в обычной – больше курсов, скажем, по модальной логике. В оффлайн-магистратуре нет курса простейшей и современной комбинаторики, считается, что студенты и так это знают. Но есть, конечно, и общие курсы, некий костяк, например, те же графы.

На этом этапе у многих может возникнуть вопрос: есть ли гарантия, что студент будет сдавать необходимые дисциплины самостоятельно? Ведь не так просто отследить, пользуется ли он во время дистанционного экзамена какими-либо материалами, книгами, интернетом и т.п. В МФТИ решили и этот вопрос: контрольные работы студент сдает в режиме идентификации личности, а для устной части существует отдельный специалист – проктор, который получает доступ к компьютеру студента и через веб-камеру следит за всеми его движениями и зрачками. Этих технологий достаточно, чтобы подтвердить качество полученных знаний.

За весь курс обучения находиться в университете студенту придется лишь пару раз – при сдаче государственных квалификационных экзаменов магистра и защите магистерской диссертации.

— О чем будет магистратура? Смогут ли студенты получить практические знания?

— В большей мере магистратура дает теоретические знания, однако у нас они неразрывно связаны с практикой. К примеру, есть такой предмет, называется дискретная математика. Он достаточно обширный, поэтому я скорее говорил бы про комбинаторику и её окрестности, в частности, графы. Комбинаторика – это наука о том, как комбинировать объекты, как считать различные комбинации объектов или искать наибольшие и наименьшие конструкции, состоящие из тех или иных комбинаций. При изучении этой дисциплины можно ставить перед студентами задачи разной степени сложности. Вот простейший комбинаторый вопрос: допустим, в классе есть 20 человек. Сколько способов из этих 20 выбрать пятерых так, чтобы один из них был старостой группы, а четверо других выполняли такие-то функции? Такие задачи возникают постоянно тогда, когда вы пытаетесь перебирать какие-то ситуации. Нужно уметь оценивать, сколько для этого перебора потребуется операций. Такие вещи используются в теории вероятности, когда вы оцениваете шанс возникновения той или иной ситуации, в информатике, когда вы оцениваете сложность какого-нибудь алгоритма. Комбинаторика – вещь крайне востребованная, сейчас ею занимается очень много людей, потому как по большому счету именно она лежит в основе современной информатики.

Есть такой замечательный математический объект – граф. Например, есть некоторое множество объектов, люди классе, фрукты в магазине, сайты в интернете, – неважно. Про каждые два объекта из этой совокупности мы можем говорить, что они находятся или не находятся в каких-то взаимных отношениях. Например, про каждых двух людей мы можем сказать, что они влюблены друг в друга или не влюблены. В итоге возникает картинка – каждого человека изображаем точкой. Если два человека, допустим, влюблены, то рисуем отрезочек. Получается такая конструкция, которая называется графом. То есть граф – это совокупность объектов и некоторых выделенных пар этих объектов. Два человека – это точки, вершины графа, а отрезок, их соединяющий – ребро.

По сути, у нас получилась чисто математическая абстрактная конструкция, у которой есть вершины и есть ребра. Дальше мы можем изучать какие-то свойства этой конструкции: предсказывать поведение социума, устройство пробок на дорогах, сможем понять, где возникают риски финансовых кризисов, потому что межбанковские сети тоже образуют графы. Это, например, та работа, которую мы делаем для Центробанка, то есть реальная прикладная задача.

В интернете вершины – это сайты или страницы, в зависимости от того, что именно вы хотите изучать, а ребра – это ссылки между ними. Получается гигантская картинка, у которой 10 или 100 миллиардов вершин и такое же количество ребер. Изучая свойства этого графа можно улучшить качество поиска информации в интернете, можно исследовать те же самые риски возникновения каких-нибудь сбоев, можно изучать, как распространяется информация, где возникают новостные каскады, чтобы вовремя отловить новость – например, топ-пять новостей Яндекса так и ищутся. Это наиболее прикладные вещи, связанные с графами.

Так что несмотря на то, что наша магистратура в большей мере теоретическая, после обучения люди понимают, как эти вещи можно использовать на практике, например, в программировании. Но есть ряд курсов, построенных исключительно на практике, например, веб-графы в интернете и курс лингвистики от Abby. К тому же мы предлагаем делать курсовые проекты не только по чистой теории, но и по каким-то собственным исследованиям студентов.

На данном этапе онлайн-магистратура исключительно платная – каждый год обучения стоит 250 тысяч. По словам Тараса Пустового, руководителя Центра МФТИ, таким образом вуз намеренно пытается подвести человека к осознанному решению. А для тех, кто не сможет оплатить обучение, доступна достаточно широкая грантовая поддержка от индустриальных партнеров.

По итогам двух лет выпускники получат весомый багаж знаний, диплом государственного образца, подтверждающий их квалификацию, и, как обещают создатели, гарантированное трудоустройство в IT-секторе, банковской сфере и сфере страхования.




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



8 громких историй о липовых научных степенях и их последствиях

Академические скандалы, фальсифицированные дипломы, купленные диссертации, дела о плагиате и другие детективные истории со всего мира

Академические скандалы, связанные с расследованиями сетевого сообщества «Диссернет», уже несколько лет будоражат умы тех, кто интересуется наукой, социумом и политикой. Именно «Диссернет» обратил внимание на существующую системную проблему экономической этики и репутационного кризиса. В 2014 году именно «Диссернет» добился тотальной чистки экспертных советов ВАК по экономической тематике. Вспомним главные события последних трёх лет, связанных с деятельностью «Диссернета».

18.11.2016 16:00, Люся Ширшов, newtonew.com

Что не так с ЕГЭ?
Подготовка к науке

«Образование не должно быть тоталитарным»

Василий Лебедев, основатель школы «ИКРА», о том, как построить бизнес, за который в России не принято платить

Школа креативного мышления ИКРА, как и все изобретения, идеи и системы, которые мне удавалось строить в жизни — это долгий, очень интересный, трудоемкий и насыщенный процесс. Он формировался годами. Формировался самыми разными людьми, которые участвовали в этом бизнесе, и всем окружением, которое подталкивало нас к созданию такой школы.

13.10.2016 12:00, Татьяна Кулагина, therunet.com

Большое конкурсное трудоустройство
Как научиться чему угодно

Первый раз в детский сад

Как идеи Фридриха Фребеля изменили всю систему образования

Если бы не Фридрих Фребель, то родителям не пришлось бы водить своих детей на День знаний в учебные заведения с ранних лет в принципе. Дело в том, что такого понятия «детский сад» вообще не существовало вплоть до XIX века. Новаторская методика дошкольного образования Фребеля часто подвергалась сокрушительной критике, но тем не менее обычному и скромному воспитателю удалось сделать так, что общество приняло его идеи и эксплуатирует их до сих пор. А началась вся эта история в одной немецкой деревушке в центре Германии.

31.08.2016 13:00, Николай Большаков,

Воспитание сына отцом
Воспитание и образование

Правильный сигнал

Идея проверки всех дипломов на плагиат получила медийную поддержку

В газете «Известия» вышла статья «Дипломные работы централизовано проверят на плагиат», которая стала одной из самых цитируемых новостей в российском образовании. Оказалось, что публикацию дипломов ждут давно, потому что без нее нельзя построить систему конкурсного трудоустройства, которая является единственной альтернативой распределению. Многие вузы – от Санкт-Петербурга до Череповца – готовятся опубликовать дипломные работы своих выпускников, а сотни студентов уже сделали это на «Вернском» (по медиа и коммуникации) и Научкоре (работы любой тематики). Часкор подготовил обзор вышедших публикаций, начиная с интервью с советником Президента Германом Клименко и заканчивая отзывами студентов из Альметьевска. Предполагается, что следующим шагом станет запрет рекламы услуг по написанию учебных работ на заказ.

07.08.2016 17:20, Агент Ноосферы

Дипломные работы централизовано проверят на плагиат
Русский Альберт Гор
В ответе за качество

Что не так с ЕГЭ?

А с ним все в порядке

Давно хотелось написать про ЕГЭ. Но, что называется, либо руки не доходили, либо настроение было не то. А тут после последних инициатив депутатов нашей милой Государственной Думы по поводу ЕГЭ (фамилии агрессоров называть не будем) настроение как-то сразу появилось, да еще и в Фейсбуке грамотные люди эту тему подняли.

18.07.2016 13:00, Д.п.н., доцент Корнещук Н. Г.

ЕГЭ без права на ошибку
«Списать на ЕГЭ намного проще»

«Чем дальше на Восток…»

Когда китайский успел стать «вторым английским» и стоит ли выбирать редкий язык в погоне за перспективным трудоустройством

На прошлой неделе в Таганском парке прошло первое открытое бесплатное занятие курсов китайского языка. Урок был посвящен основам иероглифики, фонетике и истории страны. Подобные мероприятия уже не в новинку жителям столицы: язык Поднебесной входит в нашу жизнь все активнее и теряет некий «статус-кво». Сейчас для многих изучение восточных языков означает успешность в карьере. Вот почему наравне с китайским набирают популярность и другие восточные языки.

15.07.2016 16:00, Кристина Уколова

Пять языков, которые могут изменить наш взгляд на мир
Не останавливайся

Как научиться чему угодно

Пошаговая инструкция

Я пытался научиться программировать, но у меня ничего не получилось. Дважды. Это забавная история. Несколько лет назад я решил научиться программировать, чтобы стать предпринимателем. Думал, открою свою IT-фирму и, пока не накоплю денег, чтобы нанять разработчиков, буду потихоньку писать код сам. Так я встал на нелегкий путь будущего программиста. Для начала я подписался на курс. Первые два месяца все было хорошо. А потом мне отказала моя мотивация.

30.06.2016 19:00, zerotoskill.com

Как скачать материалы Coursera до того, как они исчезнут
Студенческая декларация об открытом доступе к научному знанию

Студенческая декларация об открытом доступе к научному знанию

И о праве на научно-исследовательскую работу

О настоящей стоимости знания в современном мире, ограничениях на пути к нему и тезисах, которые помогут преодолеть научное неравенство.

30.06.2016 13:00, righttoresearch.org

Приятная необходимость
Пособие для исследователя

Большое конкурсное трудоустройство

Климатические исследования, биоразнообразие и блокчейн

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам проекта «Востребованное образование». На мероприятии рассказали о результатах работы по подготовке системы конкурсного трудоустройства и масштабных конкурсах, которые планируются к запуску в 2016-2017 учебном году.

29.06.2016 19:02, Агент Ноосферы

Приятная необходимость
Пособие для исследователя

Как скачать материалы Coursera до того, как они исчезнут

472 бесплатных курса будут удалены с сайта Coursera 30 июня

Изначально эти курсы назывались «общедоступными, открытыми и интерактивными», но теперь они больше не будут ни теми, ни другими, ни третьими — они просто исчезнут. Однако мы все равно сможем заниматься по этим курсам, если получим их в личное пользование.

26.06.2016 19:00, Dhawal Shah, medium.freecodecamp.com

Как правильно выбрать журфак
Приятная необходимость





 

Самое читаемое


<font size=2>Востребованное<br>образование</font>
 

Новости
Зимняя школа Университета КГИ
Университет КГИ объявляет о наборе участников Зимней школы, которая пройдет 13-17 декабря 2016 года в подмосковном Звенигороде.
Лонгрид как диплом
Студенты журфака предложили ввести новый формат работ на Научкоре.
С Научкором познакомился МИСиС
Студентам технологического вуза тоже нравится «Востребованное образование».
Глушить мобильную связь
В школах Приморского края будут установлены блокираторы сотовой связи.
В России готовится список слабых университетов
Часть из них закроют, другие - реорганизуют, третьи - присоединят к сильным.

 

 

Мнения
Ирина Левова, Глеб Шуклин

Паралич знания

Как спасти образование и науку в России?

Сегодня в России нет баз данных научных публикаций. Более половины научных изданий даже не оцифрованы и остаются недоступны для студентов и преподавателей из других вузов, не говоря уже о простых гражданах. А в западные базы крайне редко попадают статьи российских учёных. Иногда какому-то из российских вузов выделяют средства на доступ к западной базе, что воспринимается учёными как праздник: база тут же «сливается» и далее распространяет бесплатно. За это доступ университета надолго блокируется.

Артемий Никитов, заместитель Генерального директора ФГУП "ЦАГИ"

Copy-Paste

Почему плагиат можно и нужно побеждать

В последнее время много говорится о необходимости борьбы с плагиатом в студенческих и научных работах, о катастрофическом положении дел в этом вопросе и предлагаются различные, в том числе экзотические методы борьбы.

Иван Засурский

Победить плагиат легко

Реформу образования важно начать с общедоступности учебных и квалификационных работ

Новый кабинет министров, по всей видимости, сможет начать глубокие реформы в науке и образовании, однако об их содержании пока приходится только догадываться. Тем не менее тема общедоступности учебных и квалификационных работ уже стала предметом консенсуса среди экспертов, а АСИ собирается обратиться в правительство с конкретными предложениями, которые поддержит и Сколково.

Юлия Эйдель

Эпидемия прозрачности: теперь дипломы!

Скандалы с диссергейтами покажутся вам цветочками

Новостной ажиотаж вокруг Минобрнауки этой весной впечатляет. Истории с диссергейтами перешли в плоскость медийно-судебных разбирательств с чиновниками-диссертантами, информационных атак против министра Ливанова в СМИ и блогерских вбросов. На этой неделе тема дополнилась проверкой из прокуратуры с последующим увольнениям сотрудников ВАКа и отставкой замминистра Федюкина. Но главная новость Минобранауки прошла мимо первых полос...

Константин Деревянко

Государство, бизнес, общество — социальное партнерство

В рамках реализации национальной программы поддержки и развития чтения

На недавнем съезде Российского книжного союза было сказано немало правильных слов о поддержке книгоиздательской отрасли, однако носили они по преимуществу общий характер. Попробуем разобраться в складывающейся ситуации с конкретными цифрами в руках – чтобы сделать соответствующие выводы и выдвинуть конкретные предложения.

Николай Горькавый

Олигархи — марионетки учёных

С чем ассоциируются «новые технологии»? С айподами, плазменными экранами и прочими гаджетами. Это хорошие деревья, но не лес. Кроме создания удобств и комфорта, современные технологии выполняют ещё две функции — возможно, более важные, чем первая. Сумма технологий обеспечивает социальную пластичность и права личности.

Екатерина Сальникова

Потерянные и ищущие

«Школа» и Lost завершились

На днях завершились два культовых сериала — «Школа» и Lost. Какой из них больше ассоциируется с понятием потерянного поколения, сказать трудно. Персонажи потеряны более, нежели создатели, которые тоже потеряны.

Ольга Шнырова

Раздельное обучение

Выгоды и риски

В нашей стране совместное образование было введено в мае 1918 года с целью устранить неравноправие женщин и мужчин в этой области. В 1943-м была предпринята попытка ввести раздельное обучение мальчиков и девочек в семилетних и средних школах Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик, областных и краевых центров и ряда крупных промышленных центров СССР. Этот эксперимент был отменён в 1954 году.

Елена Дунаева

Буквы разные писать учат в школе?

Естественная типология родителей

Золотая середина — дело хорошее, но, как известно, на практике труднодостижимое. Поэтому родители будущих первоклассников склонны впадать в крайности. Одни исступлённо занимаются ранним развитием почти с пелёнок, другие же принципиально не желают забивать ребёнку голову до поступления в школу, где, как известно, должны научить всему…

Ян Левченко

Победить классный час

Сказка о потерянном времени и воспитании патриотизма

Школа — не университет, где иные преподаватели могут вернуться к середине сентября. В школе начинают как следует. С самого что ни на есть классного часа, либретто которого сочиняют в министерстве образования и директивно рассылают по всей стране. В этом году мне довелось ознакомиться с методическими рекомендациями по организации классного часа, посвящённого 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

«Антиплагиат» и осетрина второй свежести

Константин Рудаков: «Моральный климат в среде авторов и исполнителей заимствованных диссертаций ужасный. В такой атмосфере не рождается полноценный научный труд»

«Антиплагиат» выполняет простую задачу – поиск источников заимствования в проверяемом тексте. Но вокруг системы ходят слухи и разгораются споры, её продолжают демонизировать, представляют как орудие борьбы политиков и чиновников, и даже как инструмент сексуальных домогательств преподавателей к студенткам. Писатель Михаил Лифшиц поговорил с Константином Рудаковым, чл.-корр. РАН и профессором ВМиК МГУ,стоявшим у истоков этой истории.

Игорь Федюкин: «Многие российские диссертации не выдерживают критики»

Замминистра образования о профессиональных стандартах научного сообщества и о том, почему российские ученые не стремятся участвовать в международном научном процессе

В Министерстве образования и науки Игорь Федюкин занимается научно-технической политикой, международными отношениями и вопросами подготовки и аттестации научно-педагогических кадров. Недавно именно вопросы аттестации приковали всеобщее внимание в связи со скандалами вокруг диссертаций новоиспеченного директора Колмогоровской школы при МГУ Андрея Андриянова, политиков Владимира Тора и Владимира Бурматова.

Тина Канделаки: «Политика и блогинг — это разные вещи»

Двойные тарифы ГИБДД и гражданское общество в Рунете

Канделаки работает на телевидении, ведёт активную деятельность в Общественной палате РФ, читает лекции о развитии интернета в РГГУ и руководит собственной продюсерской компанией. В интервью Тина рассказала, на чьей она стороне в истории с «кремлёвским червём», что стало с традициями чёрного пиара и как победить коррупцию в России.

«Необходимо отказаться от самой идеи производства винтиков для социальной машины»

Интервью с Дэвидом Грибблом, учителем с многолетним стажем, писателем, активистом свободного образования

Основные принципы свободного образования — уважение и вера в детей. Свободный выбор занятий. Равноправные отношения между детьми и взрослыми. Дети и учителя вместе несут ответственность и принимают участие во всех школьных делах.

Татьяна Клячко: «Учиться всю жизнь не роскошь, а необходимость»

О непрерывном образовании, неакадемических и вымирающих профессиях

Доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ Татьяна Клячко рассказала «Часкору» о том, что нам ещё учиться и учиться.

Учитель Лада Сыроватко: «Новый курс возвращает учителя к роли наставника и собеседника»

Учителя возлагают большую надежду на новый школьный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»

Кандидат педагогических наук, учитель высшей категории, победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО (2006), обладатель медали им. Ушинского за вклад в методическую науку Лада Викторовна Сыроватко поделилась мнением о новом курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в своём интервью «Частному корреспонденту».

Элеонора Бараль: «Наша задача — сделать всё, чтобы они чувствовали, что этот мир — это их мир»

Уникальный опыт московской школы № 299, где 15 лет практикуют инклюзивное образование без всяких государственных программ

Инклюзивное образование, то есть обучение детей с различными физическими отклонениями в классах обычных общеобразовательных школ, в нашей стране только развивается. И все проблемы, связанные с ним, интересуют как педагогов, так и родителей особых детей. А проблем множество. Это и обучение учителей, и работа с родителями, и техническое оснащение школ специальным оборудованием, а главное — подготовка той среды, в которую попадут дети-инвалиды.

Дмитрий Крымов: «Театр художника. Художник театра…»

Театр ищет выход из кризиса в новых формах

«Театр художника» ставит на первое место «картинку», создавая спектакль как череду зрительных образов. Во главу угла здесь ставятся визуальные символы, воздействующие на зрителя сильнее текста пьесы или актерской игры. Лидером такого художественного театра является Дмитрий Крымов.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 