Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 31 июля 2017 года, 14:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/benzopiloj_po_pamyati_42273"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42273_bn4zm36f-58.jpg" width=206 alt="Бензопилой по памяти" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дмитрий Ремизов, <a href=http://www.rosbalt.ru/>rosbalt.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Бензопилой по памяти</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Уничтожение «Парка сталинградских вдов» в Волгограде ради автостоянки вызвало взрыв негодования у горожан</font></em></span></p><p>У Мамаева кургана в Волгограде за несколько дней подчистую был вырублен «Парк сталинградских вдов» из деревьев, посаженных волгоградцами в 1960-х годах с тем, чтобы увековечить подвиг погибших в годы Великой Отечественной войны. Первое дерево посадила работница тракторного завода Лидия Пластикова в память о своем муже, отдавшем жизнь при обороне Сталинграда. Затем ее примеру следовали другие горожане, потерявшие близких во время войны. <a href="http://www.chaskor.ru/article/benzopiloj_po_pamyati_42273">Подробнее</a></p><br clear="all" />





У Мамаева кургана в Волгограде за несколько дней подчистую был вырублен «Парк сталинградских вдов» из деревьев, посаженных волгоградцами в 1960-х годах с тем, чтобы увековечить подвиг погибших в годы Великой Отечественной войны. Первое дерево посадила работница тракторного завода Лидия Пластикова в память о своем муже, отдавшем жизнь при обороне Сталинграда. Затем ее примеру следовали другие горожане, потерявшие близких во время войны.

После вырубки городские чиновники заявили, что на этом месте в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу планируется создание автостоянки на 239 машино-мест и лишь на части территории будет произведена посадка новых деревьев и кустарников.

Уничтожение парка ради автостоянки вызвало взрыв негодования у жителей Волгограда и всей страны.

Сначала чиновники пытались оправдаться тем, что «Парка вдов» якобы никогда не существовало, и все это «легенда», а вырублены были «дикие заросли». В ответ в соцсетях зазвучала песня тех лет «В парке у Мамаева кургана», в поэтичной форме рассказывающая о высадке деревьев. Тогда волгоградские власти признали, что порубили деревья в Мемориальном парке, но якобы там был лишь «сухостой». В ответ волгоградцы принялись публиковать фотографии спиленных здоровых деревьев.

Также был опубликован текст госэкспертизы, из которой следовало, что даже официально в парке лишь четверть деревьев находилась «в угнетенном состоянии». Вырублены же были все деревья на территории, предназначенной под автостоянку: и больные, и здоровые.

Чиновники, публикуя экспертизу реконструкции парка, умолчали о планах создания автостоянки, рассказал «Росбалту» председатель отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

По словам эксперта, ссылки чиновников на то, что «Парка вдов» не существует, или о нем забыли, неправдивы. 9 июня была опубликована государственная историко-культурная экспертиза проекта «Комплексное благоустройство территории „Мемориального парка“, прилегающего к Мамаеву кургану». Из самого названия следует, что авторы проекта знали, что речь идет о парке, а не «диких» деревьях.

«Общественность может ознакомиться с проектом только по его экспертизе. Сам проект не публикуется. Вообще для историко-культурной экспертизы это очень распространенное явление, когда эксперты по чьей-то просьбе кривят душой и не пишут то, что есть на самом деле», — заметил Валерий Котельников.

По его мнению, в случае с волгоградским парком произошло то же самое. «Когда мы прочитали экспертизу, то увидели там только хорошее. Было написано, что старые деревья, действительно, уберут, но вместо них посадят новые. Будут ландшафтные композиции, визуальный ряд и прочее. Слово „автостоянка“ не было упомянуто ни разу. Но неделю назад, в предыдущую пятницу, начали срезать деревья, а уже в понедельник в этом месте не было ни одного дерева, ни одного куста: все было срезано и вывезено. Вот тут-то мы и поняли, что ни о каком сохранении речь не идет, тут планируется автостоянка и больше ничего», — сообщил Валерий Котельников.

Планы чиновников по обустройству автостоянки теперь могут натолкнуться на живое сопротивление горожан: зазвучали призывы к волгоградцам приобрести саженцы и самостоятельно высадить их на прежнем месте. Как рассказал координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко, сейчас такие сообщения активно распространяется по социальным сетям.

«Парк вдов, безусловно, нужно восстановить. И сделать это должны не чиновники, а сами горожане. Каждое 9 Мая на Мамаев курган приходит Бессмертный полк — наследники героев Великой Отечественной. И это прекрасно. Теперь надо тем же самым полком взять в руки лопаты, саженцы и вернуть Парк к подножию Мамаева кургана, высадив в нем именные деревья — каждый за своего погибшего деда и прадеда, за их святых вдов, наших бабушек и прабабушек», — заявил общественник.

По словам Андрея Серенко, руководимый им Клуб экспертов идею уже поддержал, наверняка присоединятся и другие общественные организации. Активист уверен, что жители Волгограда готовы на свои средства купить саженцы. Но и чиновников следует обязать к исполнению этой инициативы: смонтировать систему полива в восстановленном парке, чтобы новые деревья не засохли.

Идею поддержала завкафедрой общей гигиены и экологии ВГМУ, бывший председатель комитета по здравоохранению и экологии Волгоградской облдумы Наталья Латышевская. Чиновников, по ее мнению, надо обязать загладить ущерб. «Все надо делать так, чтобы это действительно был парк на века как память о великих событиях и людях. А это будет только тогда, когда будет проект работ, создана поливочная система и прочее. Считаю, что мы, волгоградцы, должны принудить власть к проведению вышеизложенных работ как компенсацию морального и физического вреда, нанесенного властью жителям города при уничтожении парка. Для этого надо собрать тысячи подписей, и делегаты инициативной группы их вручат губернатору. А уж народ постарается и к знаменательной дате деревья высадит», — сказала Латышевская.

Эксперт подтвердила, что при работах по «обустройству» Мемориального парка были срублены здоровые деревья. «Попробовала посчитать количество уничтоженных сосен, на 18-ти остановилась, сердце сжалось. А еще уничтожены здоровые вязы, кусты сирени», — сообщила Наталья Латышевская. На такие факты должна реагировать природоохранная прокуратура, но на деле никакой реакции от ведомства нет, констатировала она.

Тем временем к осуждению волгоградских властей присоединяются политические силы. «В Волгограде властными структурами осуществлен акт очередного вандализма. Действия волгоградских руководителей вызвали бурю возмущений во всей России. О них доложено президенту РФ В.В.Путину», — говорится в заявлении бюро Сталинградского обкома и фракции КПРФ Волгоградской облдумы.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов написал заявление в органы Следственного комитета с просьбой проверить действия волгоградских чиновников на состав преступления «осквернение символов воинской славы России, совершенные публично». Сторонники оппозиционера Алексея Навального не скрывают, что это заявление стало своеобразным ответом на возбуждение уголовного дела против координатора их волгоградского штаба Алексея Волкова. Тот стал обвиняемым лишь по подозрению в размещении картинки, где лицо скульптуры на Мамаевом кургане было окрашено в фотошопе зеленым цветом. По мнению оппозиционеров, уничтожение парка, деревьев с памятными табличками, явно больше подходит под определения уголовной статьи.

Отечественные чиновники, как слишком часто бывает, оказались не «слугами народа», а пронырливыми дельцами. Поэтому по всей стране вырубаются парки и застраиваются коммерческими объектами. И даже стоя у Мамаева кургана, у «Парка вдов», чинуши думают только о собственной выгоде.

Источник: rosbalt.ru





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