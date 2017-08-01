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Софья Шпильберг, nplus1.ru   , Сегодня, 16:00

Белый верх, черный низ
Чем определяются наши предпочтения при выборе цвета одежды


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Цвета, камни и металлы


О цвет, ты жизнь!




Мода окружает нас повсюду, и порой нам кажется, что ее капризы — вещь абсолютно случайная. Однако современные психологи, социологи, антропологи и историки культуры с этим не согласятся. Для представителей этих научных дисциплин мода — целая система коммуникации, с помощью которой человек или группа людей сообщают окружающим важную информацию о себе. И если меняется мода, значит, общество переживает определенные изменения. Мы решили в серии статей остановиться на разных аспектах моды, а для простоты сосредоточиться на моде в одежде. Сегодня мы поговорим о том, какую роль в выборе одежды играет ее цвет.

Люди с незапамятных времен носят одежду разных цветов не только с целью украшения. Цвет — это знаковая система, которой и по сей день можно пользоваться с целью собственной социальной идентификации. Выбор цвета одежды практически никогда не бывает случайным. На него влияет множество факторов, начиная от способности людей той или иной культуры различать определенные цвета, до иерархии цветов в культуре и особенностей психологического восприятия цветов. Попробуем во всем этом разобраться.

Виноцветное море

Хотя сама способность различать цвета дана людям на биологическом уровне, далеко не все люди делают это одинаково. О том, что между различными культурами наблюдается расхождение в восприятии и трактовке тех или иных цветов, нам говорит лингвистика. В разных языках имеется от двух до одиннадцати так называемых цветовых категорий, в каждую из которых входят один базовый цвет и множество его оттенков. Например, полный набор категорий имеется в русском и большинстве других индоевропейских языков (черный, белый, красный, зеленый, желтый, синий, розовый, серый, коричневый, оранжевый и фиолетовый), а вот в даркиньюнге, одном из языков австралийских аборигенов, всего два слова для обозначения отдельных цветов — черного и белого.

Также хорошо известно, что представления носителей различных языков об одном цвете могут не совпадать. Так, в русском языке присутствуют два отдельных слова — «синий» и «голубой», в отличие от многих германских языков, где диапазон цветов одной части спектра характеризуется общим обозначением вроде английского «blue».

При этом добавление в язык слов, обозначающих цвета, идет по устойчивой модели, нарушений которой лингвисты и антропологи нигде не зафиксировали. Все начинается с двух слов, «черный» и «белый», затем добавляется «красный», затем «желтый» или «зеленый» и так далее. По данным ряда исследований, «синий» — слово, которое появляется в языке для обозначения базовых цветов одним из последних.

Нет слова, определяющего этот цвет, в таких древних языках, как греческий, китайский, японский, иврит. Когда Гомер сочинял свои поэмы, то называл море «виноцветным». Наибольший вклад в изучение феномена отсутствия цветов в некоторых древних культурах вложил Лазарус Гейгер в своем исследовании «Ursprung und Entwicklung der menschliehen Sprache und Vernunft». Гейгер отмечает, что ни в Ведах, тысячи строк которых посвящены событиям на небесах, ни в Библии, где небо упоминается 430 раз, ни разу описание небес не было снабжено цветовым эпитетом.

 Продолжив исследования, Гейгер обнаружил, что в более старых источниках, например в Ригведе, нет в том числе и упоминаний зеленого цвета. Возможно, первыми слово «синий» придумали египтяне — цвет связывался с богом Амоном-Ра, многочисленные портреты царей XVIII династии с синими лицами символически отражают их уподобление этому богу, а само слово имеет четыре варианта написания иероглифами.

Антропологи согласны с лингвистами: человеческое восприятие цвета начинается с трех основных цветов: черного, белого и красного. Эти цвета являются основными для всех народов — похоже, что все древние сообщества признавали их символику. Cогласно исследованию Джона Бейнса даже слова, обозначающие их, похожи в разных языковых семьях. Почему же черный, белый и красный повсеместно являются жизненно важными цветами? Предположения, существующие на этот счет, разнообразны, но на сегодняшний день возобладала теория, выдвинутая в книге историка искусств Манило Брусатина The History of Colours, согласно которой они являются цветами тени, света и жизни (крови).

Черный цвет повсеместно является символом смерти, разделения или подчинения. Для носителей культуры хауса в Нигерии, Судане, Камеруне, Гане, Кот Д'Ивуаре и Чаде черный обозначает негативные и социально нежелательные качества и вещи, которые вредят человеку. Белый — символ чистоты и «всего, что хорошо»: с помощью белого можно изгнать зло и предупредить неприятности, даже мертвых хоронили в белых одеждах в знак очищения. Хауса считают, что белый является символом желательных вещей, а слово «белый» на их языке используется для позитивной характеристики: иметь белое сердце, чтобы быть справедливым и благородным, иметь белую кровь, чтобы быть популярным, иметь белый живот, чтобы быть счастливым.

Легендарный цвет: черный

Всем знакомы привычные интерпретации черного цвета: депрессия, траур, мистика, зло. В Европе XVI столетия черный костюм не только выражал скорбь, но и был оружием «модников». Черный обозначал «антимоду» для избранных и служил способом заключить себя в раму, словно картину.

Таким образом знать, одетая в черное, эффектно выделялись на фоне общей пестроты. Екатерина Медичи, привлекавшая к себе внимание показным трауром; герцог Бургундский Филипп Добрый, появившийся на балу в черном костюме — первые ласточки, оценившие возможности этого цвета. Примерно в это же время Эль Греко пишет «Портрет мужчины» в черном — образец того, как цвет может выделить человека и придать ему глубокую выразительность.

Модным с оттенком роскоши черный цвет стал в 1926 году благодаря Коко Шанель. В 1960-е года черная кожаная куртка Марлона Брандо стала олицетворением духа свободы, андеграунда, молодежного протеста. В 1970-е Ив Сен-Лоран представил черный как универсальный, а 90-е с культом японских дизайнеров сделали цвет синонимом интеллектуальности и художественного гламура.

Сейчас черный в одежде — универсальный код для представителей богемы. Такой нейтралитет часто занимают фешн-дизайнеры: Карл Лагерфельд, Том Форд, Марк Джейкобс, Александр Вонг и другие. Все они появляются на публике исключительно в черном.

Еврейская традиция утверждает, что имя Адам означает «красный» и «живой», а славянские языки используют слово «красный» для описания красивых вещей. В Китае красным украшают жертвенные вазы, связанные с культом смерти, красный там — символ призраков и потустороннего мира, так же, впрочем, как и у племен навахо.

Чтобы понять, как складываются подобные предпочтения, ученые сосредоточились на эволюции. Общепринятая теория гласит, что мы любим цвета, которые связаны со здоровыми и способствующими выживанию вещами и явлениями. Например, голубое небо указывает на спокойную погоду, и этим можно объяснить, почему синий цвет является предпочтительным в одежде. С другой стороны, насыщенные желтые тона ассоциируются с желтой желчью, которая по мнению Аристотеля, портит характер.

Как и ожидалось, синий и желтый находятся на противоположных полюсах почти во всех исследованиях по всему миру. Это отразилось во многих языках, в том числе в русском: желтый дом (больница для душевнобольных), желтый билет, легализующий деятельность проституток в Российской империи, желтая пресса, желтая лихорадка. Желтый — цвет бедности, страдания и болезни. Именно он чаще всего упоминается в романе «Преступление и наказание» — Достоевский часто прибегает к нему для описания внешности героев: в романе много «бледно-желтых» лиц, упоминаются «пожелтелая меховая кацавейка» старухи-процентщицы, желтые обои в ее квартире, в каморке Раскольникова, в комнате Сони, в кабинете Порфирия Петровича.

Получается, что символический смысл различным цветам придают эмоции, связанные с тем, что эти цвета олицетворяют. Поэтому в любой культуре цвет — это не символ сам по себе, а олицетворение символа, подобно тому как красный цвет олицетворяет кровь, которая, в свою очередь, сама по себе несет массу символических значений.

Особую роль в развитии этой цветовой символики цвета сыграли мировые религии. Так, христианская церковь приняла зеленый цвет как символ новой жизни, заменив им красный, а белый наделила новым смыслом — святости и невинности. Голубой заменил языческое значение белого как цвета достатка и здоровья. Как отмечает Брусатин, синий и зеленый стал олицетворять монотеизм. Ислам в своей цветовой символике последовал за христианством, приняв зеленый цвет в качестве символа религии и пророка и голубой — как цвет нового сообщества истинно верующих.

Но на роль цветовых обозначений в той или иной культуре влияние оказывают и другие факторы: природные явления, социальная иерархия, бытовые реалии. Так, народы маори в пустынях Новой Зеландии различают сотни оттенков красного, в языке инуитов в Арктике имеется семь обозначений для оттенков белого, а современные европейцы, живущие в городах, различают по меньшей мере сто оттенков серого.

Желтые штаны

Цвет как олицетворение символического значения уже в древности играл важную роль и в окраске одежды. Эта роль могла быть чисто функциональной — например, в Шотландии каждый клан традиционно имел свой цвет и рисунок килта, по которому, как по паспорту, можно было считать данные о его носителе. В Китае оранжевые одежды традиционно надевали на осужденных на смерть.

У многих древних и средневековых народов цвет одежды являлся частью иерархических характеристик. Яркий пример — Индия, где исторически вместе с кастовой системой внедрились представления о присущим разным слоям населения цветах — собственно, слово «варна» (она же «каста») буквально значит «цвет». По белой одежде можно было узнать ученого брахмана, по красной — воина-кшатрия, по желтой — земледельца или торговца, по черной — шудру, или слугу. Конечно, в современной Индии правила дифференциации цветов соблюдаются только в семьях традиционной знати, но все прекрасно осведомлены о символике того или иного цвета. Кстати, именно поэтому традиционная для индийских дизайнеров выставка модных коллекций — Amazon India Fashion Week — так бедна на черный цвет.

В свою очередь, в средневековой Японии цвета одежды разных сословий были связаны с искусством окрашивания ткани «бингата». Очень яркие краски и шелк — эти два атрибута одежды характерны для японской знати, тогда как представители низших слоев носили тусклый хлопок и абаку (ткань из волокон банановой пальмы). На крупные и яркие рисунки на одежде имели право только члены императорской семьи, и лишь они во всей Японии могли появляться в желтых нарядах. Аристократии были разрешены светло-голубые и белые одежды.

Легендарный цвет: розовый

Традиционно в современном обществе розовый — цвет женский, и это результат многолетнего навязанного стереотипа восприятия. Изначально розовый был цветом юности, но в XIX веке голубым и розовым начали маркировать малышей для демонстрации полового различия.

Профессор Университета Мэриленда Джо Паолетти в своей книге «Розовый и голубой» пишет, что розовый стал женским цветом именно после Второй мировой войны как носитель позитива. Реклама конца 40-х и начала 50-х годов пестрела розовым — от кухонных гарнитуров и детских игрушек до кадиллаков.

Сейчас розовый — самый популярный цвет в сегменте женской спортивной одежды. «Это цвет инфантильности, — говорит профессор Шерил Куки, социолог из Университета Пердью (Индана). — Это цвет, который мы ассоциируем не просто с женщиной, но с юной женщиной — и, покупая розовую одежду, женщина еще и умаляет свой возраст и чувствует себя моложе».

Но несмотря на то, что розовый все еще король женских цветов, в 2016 году произошел парадоксальный гендерный сдвиг — мифы о начале Третьей мировой породили новый цветовой тренд, но уже в мужской одежде.

Paul Smith, Raf Simons, Jil Sander и Marc Jacobs вывели на подиумы мужчин в розовом — от рубашек до кед Adidas, а пресса начала писать гиды по созданию «пинк-лука». Это результат «non gender»-тенденции в либеральном обществе, и моды в частности.

Еще в начале 2000-х дизайнеры начали трактовать розовый как «жестокий» и «сильный». Например, Рей Кавакубо, создательница марки Comme des Garçons, разработала черно-розовую байкерскую куртку.

Сам образ мужчины меняется под влиянием цвета — препарирование розового символизирует индивидуальность, избавление от стереотипов: современный мужчина стал мягче, отзывчивей, он открыт и раним, и это только сильнее подчеркивает его маскулинность во времена, когда однозначные образы потеряли свою выразительность.

Повседневная одежда богатых людей сейчас выглядит неброско (если только они не идут по красной дорожке). Это связано с тем, что состоятельные люди, как правило, носят одежду из натуральных волокон, окрашивание которых редко дает яркий цвет, но главное, современная этика диктует им не выделяться, подчеркивая тем самым, что они относятся к собственной состоятельности как к обыденному факту.

В то же время в современном мире цвета играют важную роль для демонстрации политических убеждений — достаточно вспомнить, например, роль красного цвета для левых движений всех мастей, от красного флага социалистов и коммунистов до радикальных Красных бригад или Фракции Красной армии в Европе 70-х — 80-х годов прошлого века. Напротив, черный цвет — цвет радикалов из правого лагеря, от итальянских фашистов до греческой «Золотой зари», а также анархистов. Синий предпочитают умеренные консерваторы — недаром бутоньерки и галстуки этого цвета носили представители тори, от которых они перешли к нынешней Консервативной партии Великобритании.

В одном из исследований выяснилось, что лучшие студенты американского университета Беркли считают самыми отвратительными цветами красный и белый — символы их соперника Стэнфордского университета. А стэнфордцы, в свою очередь, не выносят голубой и золото — цвета Беркли.

Сквозь цветные очки

По мере того как жесткие сословные различия в Европе, а потом и в остальном мире уходили в прошлое, цветовая гамма одежд становилась все более пестрой, а предпочтения в выборе цветов — все более гибкими. Люди задумались уже не о политической символике и не о социальном наполнении цветов, а об их влиянии на нервную систему людей, то есть — о психологии цвета.

Первые наблюдения в этой области, как обычно, принадлежали художникам, поэтам и писателям. Так, Гёте, в соответствии с разработанной им оригинальной теорией цвета и в зависимости от типа создаваемых в данную минуту произведений, пользовался очками со стеклами, окрашенными в разные цвета. Писатель утверждал, что красный и желтый цвета веселят человека, возбуждают его энергию, тогда как синий цвет вызывает уныние, подавляет настроение и уверенность в себе.

Особенный импульс психология цвета в живописи и литературе получила одновременно с развитием символизма во второй половине XIX века: перестав копировать действительность по законам внешнего правдоподобия, сосредоточившись на выражении внутреннего переживания, французские импрессионисты произвели революцию в искусстве, открыв дорогу целому сонму новаторов других направлений, в том числе таким признанным мастерам работы с цветом, как Матисс, Сезанн, Ван Гог и другие.

Французский писатель Й.-К. Гюисманс, автор культового романа «Наоборот», ярко описал, в соответствии с «математически точной» теорией, пристрастие носителей разных темпераментов к строго определенным цветам. В Англии Оскар Уайлд носил в петлице гвоздику зеленого цвета и одевался в костюмы немыслимых форм и цветов, чтобы подчеркнуть эстетическую тонкость своей натуры.

Ж.-К. Гюисманс, «Наоборот»

Дез Эссент выбрал оранжевый, подтвердив тем самым теорию, которую всегда считал математически точной: художественные натуры связаны с цветом, любимым и, выделяемым ими.

Итак, думал дез Эссент, не будем принимать во внимание людей заурядных, чей грубый глаз не заметит ни ритма цвета, ни таинственной прелести его угасания и перехода от оттенка к оттенку; исключим обывателя, который не воспримет торжественного великолепия сильных, горячих тонов; но обратимся к людям зорким, тонким, образованным. В этом случае очевидно, что, например, идеалист, мечтатель, строитель воздушных замков предпочтет, как правило, синий цвет со всеми его производными, скажем, сиреневый, лиловый, жемчужно-серый, лишь бы они не утратили своей нежности, легкой неопределенности, не стали просто фиолетовыми или серыми.

А, в частности, любители поволочиться за дамами и вообще люди полнокровные, сановники, здоровяки, которые презирают половинчатость, мимолетность и бросаются во все очертя голову, они обожают и ярко-желтые, и кричаще-красные, карминные, и зеленый хромовый. Эти цвета ослепляют и опьяняют их.

И наконец, люди болезненные и истерики — их чувственный аппетит просит острого, пряного, и они в своих перевозбуждении и немощи все, как один, любят именно этот раздражающий, бьющий по нервам и полный призрачного блеска оранжевый цвет.

Пер. с фр. Е. Л. Кассировой под редакцией В. М. Толмачева

Еще в начале 1930-х годов индийский ученый Д. Р. Гхадиали описал терапевтический эффект, который оказывают на организм различные цвета — по его мнению, органы и системы тела чувствительны к определенным цветам, которые стимулируют или замедляют их действие. Но «официально» цвет вошел в психологию в середине 1940-х годов благодаря швейцарскому ученому Максу Люшеру, который, в частности, изобрел цветовой тест для анализа состояния личности.

Хотя тест Люшера строился на гипотезе о том, что цветовые предпочтения являются субъективными, ученый полагал, что само по себе восприятие цвета объективно и универсально. Так, утверждал он, красный цвет представляет собой эрготропное физиологическое состояние: повышает кровяное давление, учащает пульс и дыхание. Красный цвет — это выражение жизненной силы и высоты вегетативного возбуждения, поэтому он имеет значение желания и всех форм аппетита.

То, что женщина в красном — вожделенный стереотип для мужчин, говорит и исследование психолога Эндрю Эллиота из Университета Рочестера. Напротив, темно-синий цвет — это отдых и цветовое выражение биологической потребности в покое и удовлетворении. Недаром Шеллинг в своей «Философии искусства» пользовался исключительно символами синего цвета и утверждал: «Тишина — это то своеобразное состояние красоты, что и покой безмятежного моря».

Разобравшись с наличием общих тенденций в восприятии разных цветов, психологи задумались над вопросом о личных цветовых пристрастиях людей. Карен Шлосс и Стивен Палмер из Калифорнийского университета в Беркли поставили серию экспериментов, в ходе которых разным группам добровольцев показывали цветные слайд-шоу. Изображения были подобраны предвзято: одной группе демонстрировали красные объекты с приятными ассоциациями, например спелую клубнику, и зеленые объекты с отталкивающими ассоциациями, например слизь. Добровольцы из другой группы наблюдали неприятные изображения красного цвета — лужи и пятна крови, но приятные изображения зеленого цвета — кроны деревьев.

Изучив реакции участников эксперимента, Шлосс и Палмер заключили: люди предпочитают тот цвет, который в их сознании связан с положительными ассоциациями, будь то красный или зеленый.

Таким образом, эксперименты психологов подтвердили многолетние наблюдения лингвистов, антропологов, этнографов и историков культуры: восприятие цвета человеком задано объективными биологическими параметрами, однако фактические цветовые предпочтения разных людей в разное время и разных местах остаются достаточно гибкими, будучи продиктованы бессчетным числом уникальных факторов.

Палитра потребления

Но это не значит, что особенностями цветового восприятия людей нельзя управлять. Пока ученые бьются над придумыванием новых экспериментов, маркетологи прекрасно научились извлекать выгоду из пристрастия людей к различным цветам.

Маркетинг эксплуатирует человеческие ассоциации, возникающие с тем или иным цветом, чтобы вызвать определенную эмоцию и повлиять на привлекательность товара. Так в одежной индустрии сложилась система покупательских стереотипов: пожилым идут мелкие орнаменты и пастельные цвета, импульсивного покупателя ловят на резком контрасте, потребителей мужской одежды — на солидности темно-синего цвета, а интернет-магазины, торгующие одеждой, как правило, оформляются в розовых или голубых тонах.

В одежде король цветов — синий, он считается наиболее приятным у 57 процентов мужчин и 35 процентов женщин. При этом покупатели вещей тех или иных цветов, разумеется, не знакомы с работами Люшера, а лишь руководствуются сиюминутным эмоциональным состоянием или же чистой утилитарностью — например, черный выбирают, чтобы скрыть лишний вес, и так далее.

Мнение эксперта

Выявлением новых цветовых «предпочтений» на стадии их зарождения занимаются специальные прогноз-бюро (forecasting agencies), которые ведут поисковую исследовательскую работу и строят сценарии перспективного развития стиля, цвета и так далее. Можно утверждать, что тренд на цвет — это действительно результат маркетинговой аналитики.

Эксперты в области прогнозирования моды определяют зарождающиеся социальные изменения в обществе на основе исследований ученых-социологов, а затем переводят эти явления в конкретные рекомендации для предприятий индустрии.

Прежде чем товар появится на прилавках, за два с половиной или три года составляется прогноз фактур и цветовых палитр. Проводится экспертиза производителей волокон, которые разрабатывают структуру и текстуру будущих тканей и демонстрируют их на специализированных выставках и конференциях. Дальше профессиональные организации, такие как «группы цветового прогнозирования» (color forecasting groups), решают задачу выявления цветовых предпочтений, которые станут массовыми в ближайшие годы.

Так формируется палитра из приблизительно 250 красителей для волокон всех типов и толщины. Двадцать процентов из этих красителей — ключевые и не смешиваются, остальные преобразуются в дальнейшем в сложнейшие цветовые палитры.

Цветовые прогнозы создают эксперты в области цветового прогнозирования, что является результатом анализа данных, полученных из большого количества самых различных областей, а результат — цветовой мудборд, который влияет сначала на производство ткани определенного цвета и фактуры, а потом уже на конкретные крупные бренды, которые решают влиться в тренд.

Как правило, во всех марках и в любое время хорошо продаются модели так называемых «базовых цветов»: белый, черный, синий, серый, бежевый, бордовый. В коллекциях на цвета, которые гарантировано хорошо продаются, байеры делают основную ставку. Как правило, изделия этих цветов они не боятся перезаказать, ведь излишки, которые не продались в этом сезоне, можно запросто продать в следующем именно благодаря цвету, но при условии, что модель довольно классическая.

Проверьте свой гардероб — вне зависимости от вкуса и стиля, вы точно обнаружите у себя футболки, брюки, юбки, свитера, платья и толстовки этих цветов, не говоря уже о верхней одежде.

Современные магазины одежды, обуви и аксессуаров сложно представить без технологий визуального мерчендайзинга. Для удобства выбора, но в первую очередь — с определенной маркетинговой целью, одежду развешивают в торговом зале по цветам — этим занимаются специалисты визуального мерчендайзинга.

Есть несколько правил такой развески:

- одежда во входной зоне магазина должна продолжать цветовую тему витрин, чтобы покупатель сразу нашел то, чем был привлечен в витрине;

- количество цветовых тем в торговом зале зависит от бренда и количества коллекций, разработанных дизайнерами. Развеска по цветовым темам не только позволяет покупателям найти нужный товар необходимого цвета, но и составить комплект (look);

- торговый зал должен «читаться» покупателями. Одна цветовая тема должна плавно сменять другую, что подсознательно мотивирует покупателя осмотреть весь ассортимент.

Ануш Гаспарян,

директор образовательного центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ, кандидат социологических наук, со-основатель Fashion Consulting Group

В США существует целая организация Color Association of the United States, которая осуществляет маркетинговые исследования и является экспертом в области цветовых трендов для различных игроков рынка. Ее исследования опираются на медицинские эксперименты — например, ассоциация утверждает, что мужчины и женщины видят цвета по-разному. Мужчины внимательны к мелким деталям и чувствительны к мимолетным впечатлениям, но женщины лучше различают цвета.

Согласно исследованиям головного мозга мужские половые гормоны (андрогены) концентрируются в участках коры, которые отвечают за обработку изображений. Андрогены также ответственны за контроль развития нейронов в зрительной коре при эмбриогенезе — у мужчин этих нейронов примерно на четверть больше, чем у женщин. Следовательно, мужские рубашки все так же будут в мелкую полоску, а женские летящие платья из шифона будут яркими и в крупный цветок.

Другое исследование подтверждает, что мужчины — действительно рабы синего, а женщины — синего и фиолетового. Даже если вы не из числа любителей этих цветов, увы — придется подчиниться тому, что диктует индустрия. Маркетологи годами изучают цвет, чтобы видеть на несколько шагов вперед, а потребитель с удовольствием заучивает стереотипы, которые транслируются через СМИ и линейки производителей готовой одежды. Круг замкнулся.

Итак, выбор цвета в одежде — очень сложный процесс, в котором участвует множество людей, не только потребитель; за этим выбором стоит множество факторов, зачастую не осознаваемых потребителем. Именно поэтому, встречая человека по цвету одежды, мы заранее, еще до знакомства с ним, составляем себе впечатление о его культурном и социальном бэкграунде, а также об особенностях его темперамента. И как правило, не ошибаемся.

Источник: nplus1.ru




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О любви слагают песни, ее называют величайшим даром и одновременно проклятием, кто-то утверждает, что это лишь форма психического заболевания, другие убеждены, что она построена исключительно на химии. Как вспыхивает чувство любви в мозгу? Какие процессы при этом происходят в организме? Можно ли сымитировать любовь и способствовать ее искусственному зарождению? И, наконец, почему вообще мы любим?

19.06.2017 18:00, Дарья Александрова

Немая любовь
Любовь как трагедия

От сенсорного экрана до виртуальной реальности

31 технология, перевернувшая мир

За последние 20 лет в мире появились технологии и категории продуктов, которые существенно изменили наш образ жизни. Вот эти революционные технологии — от облачных вычислений и литий-ионных батарей до 3D-печати и контейнерной виртуализации.

05.06.2017 17:00, Вероника Елкина

Человеческий капитал
Технологическая ностальгия

Девять запахов весны

Из чего состоят наши любимые ароматы

Запахи — удивительный молекулярный конструктор природы. Два колечка с ветвистыми боковыми группами? Это тополь распускается. Очень похожие колечки, но с двойными связями и меньшим количеством «веточек»? Машина проехала. Мир подаёт нам химические сигналы, и надо уметь распознать их. Предлагаем прогуляться по весеннему городу и узнать, что скрывается за самыми распространёнными в эту пору ароматами.

27.05.2017 14:00, Елена Клещенко

Химия наслаждения
Хватит умничать





 

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Новости
За разные языки отвечают разные нейронные структуры
Ученые из Китая, США и Италии выяснили, что обработкой разных языков в мозге занимаются разные нейронные структуры, хотя и находящиеся в одних и тех же отделах.
Мозг геймера устроен немного иначе
Ученые из Испании и США проанализировали исследования влияния компьютерных игр на мозг, и узнали, что происходит с высшей нервной деятельностью заядлых геймеров.
Оливковое масло защищает мозг от болезни Альцгеймера
Ученые из Италии и США обнаружили, что потребление оливкового масла препятствует образованию в мозге мышей поражений нейронов, вызывающих болезнь Альцгеймера.
Человека отличает от животных способность помнить, что за чем стояло
Ученые из Швеции и США выяснили, что люди гораздо лучше животных запоминают последовательности сигналов. По мнению ученых, эту способность можно считать отличительной для человека.
СМИ: масштабная кибератака перекинулась из Великобритании на другие страны, включая Россию
После того, как компьютеры госпиталей Великобритании были атакованы хакерами-вымогателями, волна кибератак перекинулась на телефонные компании Испании. Также об атаке сообщают и пользователи из России.

 

 

Мнения
Николай Подосокорский

Виртуальная дружба

Тенденции коммуникации в Facebook

Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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