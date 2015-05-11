Баллада о системе

В романе Джорджа Оруэлла "1948" было министерство правды, отвечающее за распространение информации в антиутопическом обществе. О том, как сейчас могут называться различные российские министерства и ведомства, в "стишах" Ивана Бегтина.
Я собрал все все написанные стиши за 2015-2016 годы в одну "поэму".
Министерство гектаров и джетлага
Миниатюрное правительство всеобщего блага
Агенство по нарушениям и разрушениям
И федеральная служба самогоноварения
Собрались репетировать постановку
В форме кадровой перестановки
Служба наркотического бюджета
Национальная гвардия многонационального цвета
Министерство внутреннего хаоса
И агентство постиндустриального фа.....
Как то собрались на мероприятие
В честь Святого Кондратия...
Администрация по суверенной паранойе
Департамент погружения в иное
Министерство расшатывания гаек
И концерн по раскраске заек
Как-то собрались на операцию
По срочной эвакуации
Министерство бюджетного вальсирования
Министерство экономического складирования
Министерство обычной чудаковатости
И управление следственной предвзятости
Как-то собрались на операцию
По срочной эвакуации
Министерство уловок и блокировок
Министерство локализации упаковок
Агентство трудового грабительства
И психоактивное правительство
Собрались обсудить хищения
И другое смыслозамещение
Комиссия нормативных татуировок
Служба невероятно гибких формулировок
Совет по феодальному покровительству
И, снова, психоактивное правительство
Собрались обсудить хищения
И другое смыслозамещение
Министерство ставок и удавок
Депутатская группа неожиданных поправок
Мэрия подведомственного совместительства
И, непременно, психоактивное правительство
Собрались обсудить хищения
И другое смыслозамещение
Правительство последней мили
Министерство тилли и вилли
Правительство уничтожения еды
Министерство организации большой беды
Правительство межпланетных иллюзий
Служба моральной контузии
Фонд дискредитации демократии
И любители другой разной кратии...
Министерство пустующих пляжей
Министерство пинания ежей
Министерство экономического мракобесия
Министерство колебания равновесия
Агентство фискальных анекдотов
Департамент ловких енотов
Служба затягивания обсуждений
И отдел ускоренной подготовки возражений
Министерство ослепления и просветления
Агенство массового вразумления
Служба уничтожения будущего
Армия одного военнослужащего
Как то собрались на прения
По вопросу бюджетного похудения
Федеральная служба ретивого добра
Министерство трансцендентного зла
Рабочая группа способов и уловок
Старший уполномоченный В.И. Молох
Собрались как-то на прения
По восстановлению Галактической империи
Корпус мира и высотного десантирования
Агентство морального зондирования
Министерство институционального лечения
Министерство времени течения
Собрались как-то на прения
По восстановлению Галактической империи
Министерство по вымучиванию инноваций
Уполномоченный по выпрашиванию инноваций
Федеральная служба по выдрючиванию инноваций
И фонд инновационных интер-трепаций
Как-то собрались на прения
По вопросу восстановления Галактической Империи...
Министерство завывания и подвывания
Служба обратного преобразования
Агентство космического доения
И ФБУ инновационного заборостроения
Собрались как-то на совещание
По вопросу цифрового телепатического вещания...
Министерство размножения департаментов
Министерство разжижения парламента
Министерство скрытых транзакций
И федеральная служба подкрамливания папарацци
Кат-то собрались на прения
По вопросу восстановления галактической империи
Референтная группа по вопросам регулирования кошачих усов
Совет по стандартам намотки трусов
Рабочая группа по применению тахионов
И министерство пассивных ионов
Как-то собрались на прения
По вопросу восстановления галактической империи...
Федеральная служба по контролю за оборотом планеты
Центральный банк чеканки старинной монеты
Департамент конца и катастрофы
Министерство страсти и воссоздания Голгофы
Как-то собрались на аттестацию
По качеству взаимной провокации
Народный комиссариат среднего козлодоения
Министерство форсайтов и самогоноварения
Департамент VIP пропаганды по запросу
И агентство стратегического разведения утконосов
Собрались обсуждать поправки к Конституции
И пятидесятилетие сексуальной революции
Министерство экономики на препаратах
Министерство экономики и накрытия хаты
Министерство унижения экономики
И какие-то гномики...
Собрались обсуждать поправки к Конституции
И пятидесятилетие сексуальной революции
Министерство воя и водопоя
Федеральная служба бюджетного ноя
Министерство пожимания и подорожания
И департамент военизированного обожания
Министерство очередей и поцелуев
Агентство тактического х$&
Министерство пыток и попыток
И служба запасания открыток
Министерство баек и балалаек
Департамент крашеных фуфаек
Служба невидимого представительства
И Последнее Правительство
Как-то собрались на эвакуацию
Смысла из любимой федерации
Департамент умеренного национализма
Министерство дипломатического алкоголизма
Агентство попрошайничества и юстиции
И Последнее Правительство
Как-то собрались на эвакуацию
Смысла из любимой федерации
Министерство регулирования быта
Партия развития простатита
Уполномоченный по иллюзорному представительству
И Последнее Правительство
Как-то собрались на эвакуацию
Смысла из любимой федерации
Министерство Рождества и образования
Министерство бюджетного урезания
Служба бдения и радения
И агентство стратегического внедрения
...
Департамент регулирования безобразия
Совет по делам разнообразия
Рабочая группа нерабочего Министра
И труппа консультанто-туристов
...
Собрались на сеанс алкотерапии
И обсудить дела в мире
Министерство экономической стагнации
Зам губернатора по сенсорной депривации
Департамент самадхи и грабительства
И потустороннее правительство
...
Служба бюджетного уклонения
Агентство поддержания массового повиновения
Комитет любви и членовредительства
И колченогое правительство
Как-то собрались обсудить дела в мире
На сеансе групповой алкотерапии
Министерство суверенного феминизма
Департамент умимишивания экстремизма
Кандидаты в диктаторы без согласования
И федеральная служба юстиции и отпевания
Министерство протекции и импотенции
Агентство многодетной индульгенции
Отдел тайной пропаганды пох$?§ма
И департамент внебюджетного терроризма
Как-то собрались на мессу
Больше похожую на пьесу
Министерство стейлолдеров и прогнозов
Агентство скрытой патентной угрозы
Департамент запугивания гражданского общества
И всероссийское гедонистическое сообщество
...
Служба утомительных презентаций
Докладчики непонятной государственной ориентации
Организаторы эвентов Судного дня
И всероссийское общество любителей себя
Министерство охраны чрезвычайных тел
Департамент "всех на х§# вертел"
Министерство катастроф и обороны
И свежеизбранные солдафоны
Министерство грёбаных ручек
Департамент разбросанных кучек
Служба пространственной дезинформации
И агентство тактической инновацонной архаизации
Министерство внутренней комы
Федеральная служба жратья дома
Агентство активных инсинуаций
И рабочая группа странных девиаций
Как-то собрались на прения
По вопросу восстановления галактической империи
Страховое агентство: "Сдохнем дома"
Министерство ментального металлолома
Комиссия по контролю патриотизма
Комитет внепарламентского идиотизма
Как-то собрались на прения
По вопросу восстановления галактической империи
Министерство солнечного удара
Департамент рождественского угара
Служба точечного умопомрачительства
И краснопетушиное правительство
Агентство душевных разговоров
Агентство унылых переговоров
Агентство законодательного видоразнообразия
И уполномоченный по духовной эвтаназии
Собрались обсудить дела в мире
На сеансе групповой алкотерапии
Отдел эмпирического наития
Высшей школы государственного соития
Институт переписывания зарубежного бреда
Академии труда и изучения Ведов
Центр идеологических расследований
Службы технологических преследований
Комитет по организации новых запретов
И правительственные комиссии с приветом и без привета
Собрались обсудить дела в мире
На сеансе групповой алкотерапии
Агентство цифрового гедонизма
Служба охраны цифровой клизмы
Министерство цифровой демагогии
И одно его высокоблагородие
Департамент цифровой семейной политики
Отдел цифровой алкоаналитики
Уполномоченный по цифровым богослужениям
И правительство цифрового напряжения
Собрались на диагностическое мероприятие
Новой цифровой аристократии
Банк ускорения неизбежного
Министерство всего прежнего
Министерство дел количества
И трансгуманистическое правительство
Собрались на конференцию
По снижению конкуренции.
Источник: facebook.com
|Читать @chaskor
Статьи по теме: