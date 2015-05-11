Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 17:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/babushki_vnukfri_42382"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42382_22.jpg" width=206 alt="Бабушки внукфри" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Елена Безсудова, <a href=http://www.matrony.ru/babushki-vnukfri/>matrony.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Бабушки внукфри</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Мы дожили до мира, в котором бабушки не хотят иметь внуков. Во всяком случае, нести за них ответственность</font></em></span></p><p>Меня и многих из вас, я знаю, воспитывали бабушки. Пусть в разной степени, но уютная и строгая бабушка непременно присутствовала в жизни каждого советского, а потом российского ребенка и являлась оплотом семьи. Родителям нужно было работать, потому что в 90-е иначе было не выжить: кто-то преподавал или лечил сразу в нескольких местах за копейки, кто-то ездил в Турцию за куртками, кто-то начинал «лихой» бизнес, а кто-то так и не смог найти себе новую нишу в изменившемся мире и быстро переквалифицироваться из инженеров в ЧП, юристов и экономистов <a href="http://www.chaskor.ru/article/babushki_vnukfri_42382">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Меня и многих из вас, я знаю, воспитывали бабушки. Пусть в разной степени, но уютная и строгая бабушка непременно присутствовала в жизни каждого советского, а потом российского ребенка и являлась оплотом семьи. Родителям нужно было работать, потому что в 90-е иначе было не выжить: кто-то преподавал или лечил сразу в нескольких местах за копейки, кто-то ездил в Турцию за куртками, кто-то начинал «лихой» бизнес, а кто-то так и не смог найти себе новую нишу в изменившемся мире и быстро переквалифицироваться из инженеров в ЧП, юристов и экономистов

Такие спивались. Разные истории, разные судьбы. Но даже если родители благополучно трудились в родном городе, за детьми непременно присматривала бабушка — кладезь народной мудрости, зеленки и кастеллани, страшных историй про цыган, пользу рыбьего жира и обливаний ледяной водой по утрам.

Выращенные войной бабушки были суровы. «Бабушка будет ругаться» — этой фразой-предупреждением, в которой таилась драма грандиозного скандала, заканчивались, не успев начаться, самые безумные затеи, будь то игра в казаков-разбойников на стройке или экспедиция за золотом на заброшенный угольный завод. Однажды мы с подругой сбежали с уроков и отправились в центр Москвы — смотреть октябрьский путч. Нас поймали милиционеры и повезли назад в школу. Всю дорогу я в ужасе думала, как мне достанется от бабушки…

Мне очень нравится, как о поколениях рассуждает Людмила Петрановская. Наших родителей, выпестованных военными матерями, она нежно называет «поколением родителей дяди Федора». А дяди федоры — это, собственно, мы с вами. Привыкшие ходить домой пешком с первого класса, побрякивая ключами на шее, делать самостоятельно уроки и приглядывать заодно за младшими братьями и сестрами, если наши мамы и папы все же решались завести еще детей (не так-то просто найти бабушек для всех).

Интересно, что, устроив личную жизнь и карьеру, родители все же стали прилежно заниматься нашей. Так сказать, наверстывать упущенное. А тут на тебе: «Они с нами ночей не спали, а мы на электричке едем…». Работаем непонятно кем. Замуж не выходим. Детей не рожаем. А надо срочно! Потому что у соседей внуки уже есть, а у них нет. И лет-то страшно сказать сколько — тридцать! Да и крошку так хочется потетешкать, уж и забыли, как это было. Неудивительно — старых-то «крошек» тетешкали закаленные бабули, для которых не спать пару месяцев — пустяк по сравнению с бомбежками, голодом, репрессиями, очередями и прочими кошмарами советской истории.

Когда я только родила сына, ко мне приехала моя эталонная бабушка. Она часами ходила с ним по квартире и, не поверите, в отличие от меня, ни разу не пожаловалась на жизнь и доставшегося ей крикливого и неспящего дитятю. Бабушка напоминала пограничника, которые стоит в ночи в тяжелой робе под проливным дождем, сурово сдвинув брови. Она не младенца укачивала. Она защищала Родину.

— А в попу надо ребенку засунуть кусочек мыла, чтобы покакал, — грозно и безапелляционно вещала бабушка. И мне даже на секунду показалось, что она права, и надо попробовать.

Но вернемся к «родителям дяди Федора». В молодости они с удовольствием пользовались такой удобной «опцией», как бабушка. А созрев для внуков, стали клянчить себе их немедленно, обещали «сидеть». Так мы просили у родителей завести собачку, с которой клялись и божились гулять каждое утро. Чем это обычно заканчивалось? Правильно, с собакой, мучимой животом, гулял заспанный хмурый папа. Когда внуки, наконец, появились, хитрые новоиспеченные бабули, побыв с прелестным пупсиком несколько часов (и, подозреваю, ужаснувшись перспективе превращение визитов в систему), вдруг вспоминали, что у них есть очень важные дела, и сбегали. А самые честные так и заявили, что свою детскую вахту они сдали и выходить на очередной круг не намерены. И вообще, не надо их бабушками называть, лучше просто по имени. Потому что они современные, молодые женщины, которые всю жизнь работали, и теперь хотят отдыхать. Жить для себя!

Таким образом, бабушки загорают и выращивают розы на даче, путешествуют по Европе, выходят замуж в третий раз и следят за внуками разве что по фото в мессенджерах. Сбагрив нас под уважительным предлогом собственным матерям, они и для наших детей не спешат становиться няньками. История развивается по спирали. Круг замкнулся. Разумеется, это не относится ко всем семьям без исключения. И моя задача — просто обозначить тенденцию. Возможно, у вас все не так. И дом — полная чаша бабушек.

Тем не менее, «Бабушка не остается с Машей», «Дедушка готов сидеть с Валерой не больше трех часов» и «Я плачУ маме за то, что гуляет с Миланой, а бабушка, между прочим, гуляла со мной в детстве бесплатно»! — вот то, что я слышу от своих подруг. Моя мама живет в другой стране и вполне удовлетворена сессиями со мной и внуком в скайпе. Впрочем, там, где она живет, бабушки и дедушки не сидят с внуками — не принято. Другой вопрос, что так было всегда. А у нас нет. Потому и хочется обсудить.

Я не обижаюсь и никого не осуждаю. Я вовсе не считаю, что родители обязаны сидеть с нашими детьми. Даже если кто-то когда-то нянчился с нами вместо них. Многие специально уехали жить подальше от отчего дома. А уж сколько я слышала историй о том, что после возвращения из «царства пирожков и крендельков», то есть от бабушек, ребенок «стал другим», я вообще промолчу. И наши мамы действительно должны заниматься своей жизнью, а не нашей, особенно, если она у всех только начинается. Смотреть мир, делать то, о чем давно мечтали, улыбаться, быть счастливыми. Нам не нравится, когда родители говорят, что мы не оправдали их ожидания. Но и они не обязаны оправдывать наши.

Впрочем, почему бы хоть иногда не погулять со спящей коляской? Бесплатно.

Источник: matrony.ru





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