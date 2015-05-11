Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 22 февраля 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/avtonomiya_ot_roditelej_41561"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41561_persons-801974_960_72.jpg" width=206 alt="Автономия от родителей" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ирина Сальникова, автор блога <a href=https://bezfigni.blogspot.ru/>«Без фигни в голове»</a></b></span> <span style="font-size: large;">Автономия от родителей</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Уехать нельзя остаться</font></em></span></p><p>Я уехала от мамы в 19 лет. Помимо желания вкусить взрослой жизни, у меня имелось куда податься. И пусть это была старая, вопящая о ремонте «хрущёвка», без мебели и с пьяницей-соседом, но зато своя. А ещё я работала и обеспечивала себя самым необходимым: могла платить за жильё и еду. Красивая одежда, путешествия и развлечения в ту мою реальность не вписывались из-за катастрофической нехватки денег. <a href="http://www.chaskor.ru/article/avtonomiya_ot_roditelej_41561">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Я уехала от мамы в 19 лет. Помимо желания вкусить взрослой жизни, у меня имелось куда податься. И пусть это была старая, вопящая о ремонте «хрущёвка», без мебели и с пьяницей-соседом, но зато своя. А ещё я работала и обеспечивала себя самым необходимым: могла платить за жильё и еду. Красивая одежда, путешествия и развлечения в ту мою реальность не вписывались из-за катастрофической нехватки денег.

Вопреки трудностям начального периода, именно тогда я убедилась в правильности своего порыва к самостоятельности. Позже многочисленные примеры из жизни друзей и знакомых подтвердили, что, чем раньше взрослый ребёнок съезжает от родителей, тем быстрее у него расправляются крылья. И наоборот: чем дольше задерживается в семье, тем сложнее ему потом реализоваться в личной жизни, а иногда и в профессии. У некоторых крылья так и не отрастают.

Социологические опросы показывают, что больше половины россиян (60%) выступают за раздельное проживание совершеннолетних детей с родителями. Это данные «Левада-центра» за июль 2016 года. Интересно, что количество сторонников раздельного проживания выросло за 13 лет на 8%. Социологи считают, что стремление молодёжи к индивидуализации в проживании – мировая тенденция, в которую вписалась и Россия.

И всё же доля тех, кто выступает против совместного быта поколений, ещё велика. Треть соотечественников считают, что до брака дети должны жить с родителями. Да, кораблю спокойно в гавани, но он построен, чтобы бороздить океаны. Многие выросшие дети не верят в это: с родителями удобно и всё понятно, к чему житейские штормы? А в самостоятельном существовании бури и девятый вал накроют обязательно. Те, кто полагается на свои силы противостоять непогоде – покидают родительский дом, а кто боится поверить в себя – остаются.

Есть несколько очевидных причин, чтобы совершеннолетнему ребёнку уехать от родителей.

Получили образование/профессию/работу и обеспечиваете себя сами

И вот зачем вам, такому образованному и хорошо оплачиваемому молодому сотруднику перспективной компании жить вместе с родителями? Чтобы по утрам создавать очередь в ванную? Спрашивать у мамы с папой разрешения устроить с друзьями вечеринку в своей комнате? Убавлять звук музыки, потому что у мамы давление? А ещё родительница, отводя глаза, не хочет брать с вас деньги на оплату коммунальных счетов. И вам неловко, когда родители, вспомнив детство, начинают чрезмерно опекать или, напротив, надзирать за вами?

Если вы верите в независимость как принцип жизненного уклада взрослого человека, то, может, пора открыть новую главу в своей биографии?

Устраиваете личную жизнь

Есть масса примеров, когда затянувшееся совместное проживание с родителями мешает повзрослевшим дочери или сыну заиметь собственную семью. Привести любимую девушку на ужин к родителям – это одно, а вот оставить её ночевать – совсем другой коленкор. У родителей могут быть консервативные взгляды на добрачные отношения. Вы, конечно, имеете право их разрушить, но только на своей территории. Переезжайте и стройте собственный дом-2.

Знаю до десятка девушек, проживавших с родителями и вместе с ними вздыхающих об отсутствии суженых. Ситуация резко выправлялась, когда дочь переселялась в съёмное жильё. И женихи сразу материализовались, и свадьба, и дети. Знаю и зеркальные истории, герои и героини которых до того привыкли к совместному быту с родителями, что не находят в этом минусов ни в 30, ни в 45 лет. Правда, личной жизни у них так и нет.

Создали свою семью

Это веский аргумент, чтобы начать жить автономно. Две хозяйки на кухне, разные взгляды на телешоу Елены Малышевой, дисгармония в вопросах воспитания детей и совместный бюджет – вот популярные камни раздора, сложившиеся в надгробие не одной семьи. Не спорю, есть счастливые исключения. Наверное. Я такие семьи из разных поколений под одной крышей не встречала. Да и пресловутые женские форумы на тему совместного проживания пестрят сплошь негативом.

Умеете решать бытовые вопросы

Что сложного в том, чтобы приготовить ужин, сделать уборку, повесить картину на стену, вызвать сантехника? Да это элементарно, воскликнет иной маменькин сынок, возлегая на кровати, застеленной руками матери. На журнальном столике перед ним дымится свежий кофе – мама заварила, вкусно пахнет булочка из ближайшей пекарни – мама купила. Крошки после сына тоже уберёт мама.

Чтобы вести независимую жизнь не обязательно уметь печь пироги и разбираться в устройстве стиральной машины. Важнее преодолеть инфантильность в способности увидеть бытовую проблему и решить её. В конце концов, даже для того, чтобы вызвать на дом клининговую службу или «мужа на час» требуется приложить усилия, а не ждать помощи родителей.

Плохие отношения с родителями

Это самая неприятная причина, чтобы отделиться от родителей, но и одновременно самая необходимая. Здесь важно отличать действительно плохие отношения от вымышленных проблем.

Пример надуманной проблемы. Родители настаивают, чтобы вы возвращались домой не позже полуночи. А вам 20 лет и вы любите ночные клубы, прогулки под звёздами и, вообще, какого чёрта?! Возмущаясь притеснениями, вы недалеки от истины. Взрослый 20-летний человек вправе сам решать, когда, куда, с кем и как надолго ему отправиться. Не учитываете единственное: живёте-то вы пока всё ещё с мамой и папой, значит, самостоятельны лишь отчасти. Здесь нужно либо по их правилам играть, либо переезжать.

Признак плохих отношений с родителями или, как сейчас говорят, «токсичных»: стороны причиняют боль друг другу, высмеивают, культивируют ненависть к себе и членам семьи, несчастливы и не видят перспектив для улучшения ситуации. Причины токсичных взаимоотношений – тема для отдельной статьи. В таких обстоятельствах благоразумнее разъехаться. И, возможно, не ходить друг к другу в гости.

Источник: cluber.com.ua





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