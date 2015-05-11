Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ataka_na_turistov_ili_na_obraz_zhizni_42336"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42336_img_221.jpg" width=206 alt="Атака на туристов или на образ жизни?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Иван Преображенский, <a href=http://www.rosbalt.ru>rosbalt</a></b></span> <span style="font-size: large;">Атака на туристов или на образ жизни?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Национально ориентированные» политики поднимают свои рейтинги на ксенофобских настроениях</font></em></span></p><p>Каждый теракт приводит к очередному всплеску истерики среди сторонников простых решений, которые хотят обязательно что-нибудь запретить. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ataka_na_turistov_ili_na_obraz_zhizni_42336">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Каждый теракт приводит к очередному всплеску истерики среди сторонников простых решений, которые хотят обязательно что-нибудь запретить.

Двойной теракт потряс Каталонию, область Испании, давно борющуюся за свою независимость. В отличие от громкого теракта в испанской столице Мадриде, который произошел накануне парламентских выборов в 2004 году, никому и не приходит в голову обвинить в случившемся местных сепаратистов. Еще до заявлений запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», взявшей на себя ответственность случившееся и полиция, и пресса, и политики в один голос говорили об исламистах, как единственных возможных организаторах. Следствие уже в первые часы после теракта это подтвердило. Организаторами автомобильных атак на пешеходов и в Камбрильсе, и в каталонской столице Барселоне оказались выходцы из арабских стран, в том числе граждане Марокко.

Первой реакций некоторых каталонцев стал гнев в адрес туристов, против которых якобы в первую очередь и был направлен теракт. Действительно, среди более чем сотни раненых оказалось немало иностранцев, также как и среди 14 погибших — три гражданина Германии и одна бельгийка. Стоит напомнить, что в последние месяцы медиа регулярно сообщали о борьбе каталонцев против «засилия» туристов, которые якобы разрушают привычный местный уклад жизни, мало что принося в местные бюджеты. Каталонская левоориентированная (часто безработная) молодежь расписывала стены антитуристическими лозунгами, писали даже о попытках нападения на путешественников. Мэрия Барселоны под давлением общественности со своей стороны вела активную борьбу с популярным у туристов сервисом бронирования жилья.

Однако после теракта местные власти поспешили заявить, что речь идет не о попытке нападения на туристов, из-за которых якобы пострадали местные жители, а о цивилизационной атаке на европейский образ жизни.

Есть и еще одна точка зрения, которую во главу угла ставят преимущественно восточноевропейские политики. Например, замминистра обороны Польши Михал Дворжак заявил, что во всем виновата либеральная миграционная политика Еврокомиссии, которая заставляет страны ЕС принимать беженцев из государств третьего мира. Его, как и некоторых чешских политиков, которые осторожно высказали подобные же предположения вечером после теракта в эфире национального телевидения, не смущает при этом тот факт, что среди террористов пресловутых беженцев за последний год практически не было.

Политики в Восточной и Центральной Европе считают, что имеют право поучать своих западноевропейских коллег, пользуясь тем, что большинство постсоциалистических стран — моноэтничны, там практически нет не то что мусульман, но и в целом минимум представителей нетитульной нации, если сравнивать с теми же Испанией или Францией. Таким способом польские, чешские, словацкие, венгерские и другие «национально ориентированные» политики попутно поднимают собственные рейтинги, поскольку в их родных странах европейский миграционный кризис вызвал серьезный рост ксенофобских настроений среди избирателей.

Поучая испанцев, эти «эксперты» по миграционной политике предлагают ужесточать законодательство, однако явно не знают, что как раз в Испании оно весьма жесткое и, в случае, необходимости, предполагает возможность и лишения подозреваемых в тяжких преступлениях доступа к адвокату, и их задержание на долгий срок без всяких объяснений. То есть, и так дает местным правоохранительным органам много возможностей, которых нет у полицейских и спецслужб в других странах ЕС. Так что испанский пример как раз показывает обратное: он свидетельствует о том, что жесткость законодательства не всегда помогает борьбе с терроризмом. Ну и, разумеется, подтверждает простой тезис: от террористической атаки не застрахован никто.

И в Западной Европе как раз это понимают, призывая бороться с причинами терроризма, а не с его следствием. То есть с распространением экстремистских идей, в том числе с их радикально- исламистской основой, а также с социальными причинами терроризма. Не забывая при этом, разумеется, и об усилении работы спецслужб.

Впрочем, каждый новый теракт приводит к очередному всплеску истерики среди сторонников простых решений, которые хотят обязательно что-нибудь запретить: либо ислам, либо арабов, либо даже туристов. И любое общество, как сегодня испанское, оказывается в ситуации, когда оно балансирует между рациональной реакций на атаку и истерической паникой. Какой выбор будет сделан властями между этими двумя вариантами реакции никогда нельзя точно предсказать.

Источник: rosbalt.ru





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