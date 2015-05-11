Астрологический прогноз на октябрь

В начале месяца Солнце и Венера находятся в падении. Это продолжится до 14 октября (Венера) и 22-го октября (Солнце). Падение Венеры приводит к тому, что меняется ощущение красоты. Базовая красота остается: природа, животные, мир всё так же хороши, но всё, что было украшено под влиянием Венеры, с желанием выделиться и превзойти других, кажется деланным, неестественным, непривлекательным. Дефекты внешности и вкуса выходят наружу, любители красоваться недовольны, но ничего не поделаешь. Будь бодипозитивным! — наш ответ. Зато после 14 октября Венера попадает в свой знак Весов и там уж можно будет развернуться!
Падение Солнца — тоже интересная тема. Оно падает в Весах, в 7 доме исходного зодиака — доме партнёра — и если это перевести на понятный язык, это значит, что, когда кто-то становится для нас важнее, чем мы сами, наша душа страдает. И начинает искать утешения/глушить боль в удовольствиях. Отсюда вероятный риск для здоровья и самооценки. Люди, у которых Солнце в Весах, часто страдают от эмоционально неудовлетворительных отношений с отцом и это усиливается, когда Солнце снова попадает в Весы. Но после 22-го октября Солнце перейдет в Скорпиона, прибавится энергии и жизненной силы, а проблемы, порожденные падением Солнца, пройдут.
Луна в начале месяца растет, 5 октября — полнолуние, энергетический всплеск, потом начинает убывать. На убывающей Луне лучше убирать препятствия, чем строить замки. Новолуние будет 19-го октября, после него можно затевать новое. На новолуние советую делать небольшой ритуал — рассказывать о своих планах космическим силам. Это молитва Луне, ее способности питать и взращивать, привлечение этих энергий в свою жизнь и дела. Когда Солнце в падении, именно Луна и ее женская энергия становятся опорой в жизни. Что мы можем дать ей взамен? Быть хорошими проводниками этой энергии: заботливыми родителями или наставниками, бережно относиться к ресурсам нашей общей матери —Земле.
Вот краткий список особых дней в октябре:
7 и 8 — Луна в экзальтации в Тельце, это дает ощущение материнского тепла и участия
12 — первый четверг после перехода Юпитера в Скорпион! Смена знака Юпитера происходит раз в году и резко меняет денежные потоки. В какую сторону? Зависит от вашей натальной карты, но вы и сами почувствуете по этому дню
14 и 17 — Луна в соединении с вредителями, возможно разрушительное поведение и негативные эмоции
18 — благоприятный день, возможны доходы — и материальные, и моральные
20, 21, 22 — Луна в падении, негативные эмоции, застой. Особо отмечу 20-е число: эмоции страдают, но возможно большое продвижение в делах
27 — положение Луны и управителя дня Венеры говорит нам о том, что в этот день особенно хорошо загулять (астрология знает толк во всех сферах человеческой жизни)
30 — благоприятный день для дел, заработка
Юлия Макарова, астролог, преподаватель йоги Айенгара, автор книг серии «Йога в кармане». Ведет платную группу астрологической грамотности Астроведение на Facebook, в которой публикует прогнозы на каждый день.
Источник: yogajournal.ru
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- Астрологический прогноз.
Основные события марта.
- Астрологический прогноз на февраль.
Основные события месяца.
- Грандиозная катастрофа, война или много тяжёлых аварий в январе.
Что говорят звезды.
- Каким Айзек Азимов видел 2014 год.
В 1964 году американский фантаст дал прогноз, каким будет мир через 50 лет .
- Астрология о судьбах планеты и России.
Индийский астролог раскрывает подоплеку политических процессов.
- Ещё один спокойный месяц в России.
- Новый Мировой Порядок.
Это не конец света, а начало новой эры.
- Гороскоп по лунным неделям.
13 - 19 декабря. Новолуние в Стрельце.
- Гороскоп по лунным неделям.
6 - 12 декабря. Последняя четверть, Луна в Деве.
- Гороскоп по лунным неделям.
28 ноября - 5 декабря. Полнолуние в Близнецах.